Делаем съемную квартиру уютной: 10 советов

Когда речь заходит про обустройство съемной квартиры «под себя», сразу же рисуется картина чуть ли не капитального ремонта. Отнюдь. Чтобы придать интерьеру желаемый облик, не надо сдирать обои и менять пятидесятилетний паркет. Конечно, предстоят расходы, однако все «новшества» и приобретенные вещи легко можно демонтировать и забрать с собой в новую квартиру, возможно, уже собственную.

Когда речь заходит про обустройство съемной квартиры «под себя», сразу же рисуется картина чуть ли не капитального ремонта. Отнюдь. Чтобы придать интерьеру желаемый облик, не надо сдирать обои и менять пятидесятилетний паркет. Конечно, предстоят расходы, однако все «новшества» и приобретенные вещи легко можно демонтировать и забрать с собой в новую квартиру, возможно, уже собственную.ости съема жилья знакомы многим не понаслышке. И какие бывают сдаваемые квартиры — разбитые, неухоженные, неукомплектованные, в лучшем случае безликие и скучные — тоже известный факт. А вот что может изменить в интерьере этой квартиры добросовестный жилец — тема актуальная. ReRooms расскажет, что сделать для комфортной жизни в чужом пространстве.

Трудности съема жилья знакомы многим не понаслышке. И какие бывают сдаваемые квартиры — разбитые, неухоженные, неукомплектованные, в лучшем случае безликие и скучные — тоже известный факт. А вот что может изменить в интерьере этой квартиры добросовестный жилец — тема актуальная. ReRooms расскажет, что сделать для комфортной жизни в чужом пространстве.

Фото: freeinteriorimages.com



1. Освободить пространство

Первый шаг в обживании съемной квартиры — ревизия хозяйских вещей и сортировка их по категориям «нужны — не нужны». Поговорите с владельцами и выясните, что они заберут, что можно выкинуть, а что категорически нельзя трогать. Мелкие вещи под грифом «выбрасывать запрещается» пакуются в коробки и убираются в кладовку, на антресоль, на верхние полки коридорного шкафа, на застекленный балкон, под кровать или за диван. Если нет ни одного укромного места, где коробки можно было бы спрятать, их надо выкрасить яркой краской и поставить в ниши, под подоконником, на шкаф или полки, включив в новое оформление комнаты.

Фото: dekoracjascian.com



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Фото: tvlife.tech



Фото: hotoimg.pw

2. Преобразить мебель

Если внешний вид мебели оставляет желать лучшего — дерево потерлось, краска облупилась, обивка полиняла, а спрессованная стружка сыпется из обитых углов кухонного гарнитура, — все можно отреставрировать с минимальными усилиями и затратами. Отшлифовать, покрыть лаком или краской стол, стеллаж или комод, на табуретки и стулья надеть чехлы, а мягкую мебель закрыть накидками и покрывалами. Новая фурнитура также пойдет на пользу давно устаревшей стенке или «бабушкиному» шкафу.

Фото: melaninmedia.co

Фото: onpicture.p

3. Переставить мебель

Не бойтесь двигать хозяйскую мебель, особенно в явно недизайнерских интерьерах. Маленькая хитрость: крупногабаритные вещи, например платяной шкаф, лучше поставить так, чтобы его не было видно при входе в комнату, ведь массивный визуальный акцент утяжеляет пространство. Благотворное влияние на атмосферу в комнате оказывает и симметричная расстановка мебели: два торшера с красивыми абажурами по бокам дивана, а напротив него — два кресла.

Фото: franck-reveillon-antiquite.fr



Фото: redbookmag.com

4. Добавить текстуры

Чтобы оживить дизайн комнаты, сочетайте предметы разных фактур: из дерева, камня, стекла, мрамора, бархата, шерсти. Можно купить стеклянный журнальный столик, настольную лампу с мраморной колонной и бархатным абажуром, шерстяной пуф с объемным рисунком или ширму с шелковыми стенками. Дизайнеры рекомендуют не увлекаться насыщенными цветами, лучше остановиться на нейтральных — так взгляд не будет уставать и вам не захочется быстро сменить эти вещи.

Фото: upcyclist.co.uk



Фото: 24spaces.com



5. Украсить стены

Стены — мощный ресурс для создания уюта. Если хозяева не позволяют переклеивать обои, есть варианты оформить стены так, как вам нравится.

Во-первых, временные обои. Да-да, есть и такие, и они легко могут переехать вместе с вами. Они клеятся прямо на хозяйские, а затем легко снимаются, не оставляя следов. Выбор большой: бумажные, виниловые, флизелиновые, тканевые. Не обязательно оклеивать все стены, достаточно одной.

Во-вторых, виниловые стикеры. На нейтральной стене любой рисунок будет смотреться выигрышно. Выбор этих наклеек в магазинах огромен. Их можно использовать и для маскировки дефектов на керамической плитке на кухне или в ванной.

В-третьих, постеры и картины. На любую тему. Желательно, чтобы рамки были одного цвета и не обязательно одинаковыми по форме. Их можно вешать на липучки, чтобы не портить стены.

Фото: abitaredecoracionblog.com



Фото: raumausstatter.com



6. Постелить ковры, ковровые дорожки, циновки

Пол в съемных квартирах редко бывает добротным. Да и хозяйские ковры давно выцвели и требуют чистки. Скатайте их в рулон и уберите подальше до того дня, когда будете переезжать на другую квартиру. А здесь постелите свои — с броским орнаментом или сдержанным омбре, шерстяные или вискозные, прямоугольные, на всю комнату, или овальные, под стеклянный столик.

Фото: couchstyle.de



Фото: m.fabriziomondo.com



7. Добавить света

Света много не бывает. А в съемном жилье его всегда мало: как правило, есть потолочная люстра и одно-два бра. Вносим еще пару-тройку светильников: торшеры, настольные лампы. Они не только усилят освещение комнаты, но и помогут создать приглушенную, интимную обстановку. Не забываем о больших зеркалах: их можно повесить напротив окна — и отражение дневного света увеличит пространство помещения.

Фото: danawolterinteriors.com



Фото: legilimens.org



8. Заменить текстиль

Заменить покрывала, скатерти, диванные подушки, кухонные полотенца и прихватки — самый быстрый и дешевый способ создания уюта в съемной квартире. А еще шторы. Именно шторы — фактура ткани, модель, объем, цветовое оформление — существенно меняют восприятие комнаты. Повесьте красивые шторы и посмотрите, нужны ли еще какие-то изменения. Иногда этого бывает достаточно.

Фото: decoratrend.com



Фото: minehauz.club



9. Расставить цветы

Прекрасно, когда в вазе на журнальном столике каждые три-четыре дня появляется свежий букет. А еще лучше поставить горшки с живыми цветами на подоконниках, стеллажах и полках. Зелень придаст бодрый вид даже самой невыразительной комнате и поднимет настроение всем жильцам.

Фото: myleitmotiv.com



Фото: tokeet.com



10. Внести индивидуальность

Человеку комфортно тогда, когда он окружен личными предметами и родными лицами. И съемная квартира станет своей, пусть и на время, если поставить на видных местах то, что для вас значимо, что отражает ваши интересы. На полках — любимые книги, на магнитной доске в коридоре — магниты из стран, где вы побывали, а свадебные фотографии в золотых рамках — на стене над диваном. А еще коллекции китайских статуэток, подарочных машинок, фарфоровых куколок, игрушечных уточек и наперстков.

Фото: housebeautiful.com

