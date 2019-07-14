Ванная в стиле прованс: создаем дома настроение летних лугов

Стиль прованс возник около трехсот лет назад, и сейчас это классика в дизайне интерьеров. Как и другие классические направления, он обладает четкими принципами и параметрами оформления комнат. В условиях другой страны и жизни в городе сложно неукоснительно соблюсти все правила и создать точную атмосферу солнечного Прованса — французской провинции вдоль средиземноморского побережья. Самые популярные в нашей стране интерьеры в стиле прованс — это кухни . Если вы решили декорировать в таком стиле свою ванную, от правил придется отступать. Но для начала их надо знать. В этом вам помогут советы от дизайнеров ReRooms.

Главные принципы дизайна интерьера в стиле прованс — простота в оформлении помещений, мягкость красок и линий, натуральность материалов. Эта стилистическая основа исходит из природных красот провинции Прованс и быта местных крестьян и ремесленников XVIII-XIX веков. Несмотря на то что к XX веку стиль перешел в загородные дома состоятельных горожан и там окончательно сложился, принципы простоты, мягкости и природности ничуть не изменились.

Фото: blog.youfurniture.net

Фото: hellolovelystudio.com

2. Выбираем просторное помещение

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Прованс славится своими просторами, и это находит отражение в пространстве ванной. Ее площадь должна быть большой. Или же ощущение просторного помещения создается обилием света, светлыми стенами и потолками, минимумом мебели. Воздуху надо свободно циркулировать, быть свежим, желательно с запахом луговых цветов и лаванды — символом провинции.

Фото: digsdigs.com

Фото: pl.tutkrabov.net

3. Впускаем солнечный свет

В ванной французских домов есть окно, и довольно большое. Оно дает много естественного света, и стиль прованс эту деталь берет за правило. Прекрасно, если в вашей ванной есть окно и вы радостно следуете прованскому стилю. Если же окна нет, его можно сымитировать или заменить. Например, дверцы, закрывающие нишу с трубами, оформить как окно. Или поместить зеркало в оконную раму. Если нет естественного света, его заменит искусственный. Светильников, оригинальных деревянных или кованых, должно быть несколько. Желательна подвесная люстра с тремя — пятью плафонами и не менее пары бра. Никакого полумрака — только летний солнечный день. И не надо делать встроенные светильники, оставьте их для других стилей.

Фото: digsdigs.com

Фото: hellolovelystudio.com

4. Используем пастельную гамму

Основной фон в стиле прованс — пастельные цвета. Нежные оттенки розового, голубого, терракотового; бежевый, кремовый, песочный, светло-серый, молочный, сливочный и, конечно, белый. А еще все оттенки лавандового: от светло-сиреневого и серо-лилового до насыщенно-фиолетового. Стиль прованс не запрещает яркие краски в умеренном количестве. И не на больших площадях. Однотонность стен ванной разбавляется неброским растительным узором, полоской, клеткой, горохом. Прекрасно сочетаются монохромные стены и украшенный орнаментом пол. Или наоборот.

Фото: trancelogic.club

Фото: idnes.cz



5. Отделываем натуральными материалами

Ориентированность стиля прованс на природу проявляется и в выборе отделочных материалов для ванной комнаты. Никакого пластика, бетона и ДСП. Только древесина, декоративный камень, кирпич, металл (медь, бронза, латунь, чугун), стекло, краска, штукатурка, керамическая плитка.



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Керамогранит Valentino и керамогранит Aparici

Потолок белится известкой или отделывается деревянными досками. Их можно оставить в натуральном цвете или выкрасить в белый. Приветствуются на потолке, особенно высоком, деревянные балки. Камень и плитка — основные материалы для пола в ванной. Они практичнее, чем древесина, и обладают большими декоративными возможностями. Стены либо полностью окрашиваются, либо краска комбинируется с керамической плиткой или декоративной штукатуркой. Плитка используется только матовая. Никакого глянца и глазури.

Фото: montenegrin.org

Фото: hogyan-kell.com



6. Устанавливаем овальную сантехнику

Прованский стиль не любит углов, поэтому вся сантехника обладает обтекаемыми формами: круглыми, овальными. Над всем и всеми доминирует овальная ванна. По правилам стиля ее надо ставить посреди комнаты. Когда-то это было роскошью — иметь в доме ванну. Сейчас такого пиетета перед ней не требуется. Да и неудобно, когда довольно громоздкий предмет стоит посреди функционального помещения. Лучше поставить ее в углу или у стены. А вот что желательно сохранить, так это подиум или изогнутые «львиные» ножки, на которые устанавливается ванна. Раковина, тоже круглая или овальная, может монтироваться как в столешнице, так и на ней. Здесь ограничений нет. Если ванная комната совмещена с санузлом, унитаз лучше выбрать из классических моделей.

Фото: vatikam.com

Фото: etk-fashion.com

7. Ставим деревянную и кованую мебель

Набор мебели для ванной в стиле прованс зависит от площади комнаты. Но есть перечень необходимых предметов. Это тумба или навесная столешница под раковину, стеллаж, шкаф или пенал, стул или табурет. Если ванная просторна и вместительна, добавляются этажерка, туалетный столик, комод, скамейка или кресло. Чаще всего мебель деревянная, но не массивная, тяжеловесная, нарочито деревенская, а компактная, изящная, на тонких или изогнутых ножках. Нередко встречается кованая мебель, а также комбинированная, например ковка с камнем, деревом или стеклом. А кованая люстра — это один из опознавательных знаков стиля прованс. Современная техника не должна находиться на виду: так она разрушает целостный образ интерьера. Стиральную машину и бойлер прячут за дверцами шкафов или занавесками в специально сооруженных нишах.

Фото: stemcellglobal.info

Фото: homezin.cz

8. Применяем технику состаривания

Чтобы максимально приблизить дизайн интерьера ванной комнаты к оригинальному стилю прованс, нужно применить технику состаривания предметов. В первую очередь это относится к деревянным и металлическим поверхностям. Стены, потолок и мебель должны не блестеть новизной, а удивлять налетом старины, пусть и искусственно созданной. Техник состаривания предметов много, например «сухая кисть», патинирование, лессировка, набрызг, кракле, натирание парафином, травление, браширование.

Фото: decoratrend.com

Фото: homeklondike.site

9. Наполняем ванную аксессуарами

Стиль прованс любит аксессуары. Их много, но при этом они не загромождают пространство, не мешают. Это не только привычный для ванной набор держателей, мыльниц и стаканов, но и кашпо, кувшины, зеркала в бронзовых, деревянных или латунных рамах, плетеные корзины и ящики, шкатулки. На комоде, полке или столешнице в ванной могут стоять рамки с фотографиями, статуэтки, подсвечники.

Фото: ro.tutkrabov.net

Фото: homediz.cx.ua

10. Подбираем натуральный текстиль

Кроме полотенец и халатов, в ванной в стиле прованс есть и другой текстиль — с весенними расцветками и летними узорами. На пол принято стелить коврики или домотканые половики. На стул и кресло класть подушечки и накидки. А если есть окно, его надо украсить занавесками, желательно с ярким цветочным узором. И конечно, весь текстиль в ванной должен быть из натуральных и простых тканей: хлопка, льна, конопляных волокон. Близость к природе в стиле прованс прослеживается в каждой мелочи.

Фото: 5dom.com.ua

