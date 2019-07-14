Ванная в стиле прованс: создаем дома настроение летних лугов

Какая легкая, свежая ванная! Будто наполнена летними цветами и луговым воздухом. Стиль прованс? Очаровательно!
Стиль прованс возник около трехсот лет назад, и сейчас это классика в дизайне интерьеров. Как и другие классические направления, он обладает четкими принципами и параметрами оформления комнат. В условиях другой страны и жизни в городе сложно неукоснительно соблюсти все правила и создать точную атмосферу солнечного Прованса — французской провинции вдоль средиземноморского побережья. Самые популярные в нашей стране интерьеры в стиле прованс — это кухни. Если вы решили декорировать в таком стиле свою ванную, от правил придется отступать. Но для начала их надо знать. В этом вам помогут советы от дизайнеров ReRooms.
1. Придерживаемся простоты, мягкости, природности прованс возник около трехсот лет назад, и сейчас это классика в дизайне интерьеров. Как и другие классические направления, он обладает четкими принципами и параметрами оформления комнат. В условиях другой страны и жизни в городе сложно неукоснительно соблюсти все правила и создать точную атмосферу солнечного Прованса — французской провинции вдоль средиземноморского побережья. Самые популярные в нашей стране интерьеры в стиле прованс — это кухни. Если вы решили декорировать в таком стиле свою ванную, от правил придется отступать. Но для начала их надо знать. В этом вам помогут советы от дизайнеров ReRooms.
1. Придерживаемся простоты, мягкости, природности
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Главные принципы дизайна интерьера в стиле прованс — простота в оформлении помещений, мягкость красок и линий, натуральность материалов. Эта стилистическая основа исходит из природных красот провинции Прованс и быта местных крестьян и ремесленников XVIII-XIX веков. Несмотря на то что к XX веку стиль перешел в загородные дома состоятельных горожан и там окончательно сложился, принципы простоты, мягкости и природности ничуть не изменились.
2. Выбираем просторное помещение
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Прованс славится своими просторами, и это находит отражение в пространстве ванной. Ее площадь должна быть большой. Или же ощущение просторного помещения создается обилием света, светлыми стенами и потолками, минимумом мебели. Воздуху надо свободно циркулировать, быть свежим, желательно с запахом луговых цветов и лаванды — символом провинции.
3. Впускаем солнечный свет
В ванной французских домов есть окно, и довольно большое. Оно дает много естественного света, и стиль прованс эту деталь берет за правило. Прекрасно, если в вашей ванной есть окно и вы радостно следуете прованскому стилю. Если же окна нет, его можно сымитировать или заменить. Например, дверцы, закрывающие нишу с трубами, оформить как окно. Или поместить зеркало в оконную раму. Если нет естественного света, его заменит искусственный. Светильников, оригинальных деревянных или кованых, должно быть несколько. Желательна подвесная люстра с тремя — пятью плафонами и не менее пары бра. Никакого полумрака — только летний солнечный день. И не надо делать встроенные светильники, оставьте их для других стилей.
4. Используем пастельную гамму
Основной фон в стиле прованс — пастельные цвета. Нежные оттенки розового, голубого, терракотового; бежевый, кремовый, песочный, светло-серый, молочный, сливочный и, конечно, белый. А еще все оттенки лавандового: от светло-сиреневого и серо-лилового до насыщенно-фиолетового. Стиль прованс не запрещает яркие краски в умеренном количестве. И не на больших площадях. Однотонность стен ванной разбавляется неброским растительным узором, полоской, клеткой, горохом. Прекрасно сочетаются монохромные стены и украшенный орнаментом пол. Или наоборот.
5. Отделываем натуральными материалами
Ориентированность стиля прованс на природу проявляется и в выборе отделочных материалов для ванной комнаты. Никакого пластика, бетона и ДСП. Только древесина, декоративный камень, кирпич, металл (медь, бронза, латунь, чугун), стекло, краска, штукатурка, керамическая плитка.
Керамогранит
Потолок белится известкой или отделывается деревянными досками. Их можно оставить в натуральном цвете или выкрасить в белый. Приветствуются на потолке, особенно высоком, деревянные балки. Камень и плитка — основные материалы для пола в ванной. Они практичнее, чем древесина, и обладают большими декоративными возможностями. Стены либо полностью окрашиваются, либо краска комбинируется с керамической плиткой или декоративной штукатуркой. Плитка используется только матовая. Никакого глянца и глазури.
6. Устанавливаем овальную сантехнику
Прованский стиль не любит углов, поэтому вся сантехника обладает обтекаемыми формами: круглыми, овальными. Над всем и всеми доминирует овальная ванна. По правилам стиля ее надо ставить посреди комнаты. Когда-то это было роскошью — иметь в доме ванну. Сейчас такого пиетета перед ней не требуется. Да и неудобно, когда довольно громоздкий предмет стоит посреди функционального помещения. Лучше поставить ее в углу или у стены. А вот что желательно сохранить, так это подиум или изогнутые «львиные» ножки, на которые устанавливается ванна. Раковина, тоже круглая или овальная, может монтироваться как в столешнице, так и на ней. Здесь ограничений нет. Если ванная комната совмещена с санузлом, унитаз лучше выбрать из классических моделей.
7. Ставим деревянную и кованую мебель
Набор мебели для ванной в стиле прованс зависит от площади комнаты. Но есть перечень необходимых предметов. Это тумба или навесная столешница под раковину, стеллаж, шкаф или пенал, стул или табурет. Если ванная просторна и вместительна, добавляются этажерка, туалетный столик, комод, скамейка или кресло. Чаще всего мебель деревянная, но не массивная, тяжеловесная, нарочито деревенская, а компактная, изящная, на тонких или изогнутых ножках. Нередко встречается кованая мебель, а также комбинированная, например ковка с камнем, деревом или стеклом. А кованая люстра — это один из опознавательных знаков стиля прованс. Современная техника не должна находиться на виду: так она разрушает целостный образ интерьера. Стиральную машину и бойлер прячут за дверцами шкафов или занавесками в специально сооруженных нишах.
8. Применяем технику состаривания
Чтобы максимально приблизить дизайн интерьера ванной комнаты к оригинальному стилю прованс, нужно применить технику состаривания предметов. В первую очередь это относится к деревянным и металлическим поверхностям. Стены, потолок и мебель должны не блестеть новизной, а удивлять налетом старины, пусть и искусственно созданной. Техник состаривания предметов много, например «сухая кисть», патинирование, лессировка, набрызг, кракле, натирание парафином, травление, браширование.
9. Наполняем ванную аксессуарами
Стиль прованс любит аксессуары. Их много, но при этом они не загромождают пространство, не мешают. Это не только привычный для ванной набор держателей, мыльниц и стаканов, но и кашпо, кувшины, зеркала в бронзовых, деревянных или латунных рамах, плетеные корзины и ящики, шкатулки. На комоде, полке или столешнице в ванной могут стоять рамки с фотографиями, статуэтки, подсвечники.
10. Подбираем натуральный текстиль
Кроме полотенец и халатов, в ванной в стиле прованс есть и другой текстиль — с весенними расцветками и летними узорами. На пол принято стелить коврики или домотканые половики. На стул и кресло класть подушечки и накидки. А если есть окно, его надо украсить занавесками, желательно с ярким цветочным узором. И конечно, весь текстиль в ванной должен быть из натуральных и простых тканей: хлопка, льна, конопляных волокон. Близость к природе в стиле прованс прослеживается в каждой мелочи.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники