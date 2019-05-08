Спальня в стиле модерн: 30 красивых фотопримеров

Расскажем и покажем, как с помощью стиля модерн создать в спальне царские покои, которые будут не только красивы, но и функциональны.

Если вы влюблены в архитектурные произведения Гауди, в арки окон, увенчанных корзинами с фруктами, в фасады домов, украшенных гроздьями винограда, в водосточные трубы, извивающиеся в форме змей и рептилий, — спальня в стиле модерн подойдет вам на сто процентов!

Такая спальня совмещает прекрасное с полезным. Современный модерн обладает множеством ультрасовременных дизайнерских деталей в виде плавных изогнутых линий, кованых элементов с растительными орнаментами, керамикой и витражами.

Слово модерн переводится как «современный», однако это направление появилось еще на рубеже XIX и XX веков. Стиль имеет не одно и даже не два названия по всему миру: например в Европе его называют ар-нуво или югендстиль. Из-за того, что модерн трактуется в каждой стране по-разному, не существует единого подхода к организации этого направления. Каждый понимает его по-своему. Однако общие рекомендации все же существуют: использование натуральных материалов, преобладание округлых и плавных линий в мебели, в отделке — пастельные тона и растительные мотивы.

Характерные черты стиля модерн

асимметрия, плавные изогнутые линии;

натуральные материалы;

приглушенные цвета;

витражи;

природные оттенки;

нестандартные решения дизайнеров, творческий подход к деталям;

наличие цветочных мотивов и орнаментов с изображением животных;

использование стеклянных элементов;

шторы из легкой ткани, которая пропускает свет в комнату.

1. Материалы

Как уже было сказано выше, в интерьере стиля модерн лучше всего использовать натуральные материалы — здесь преобладает структурное дерево. Таким образом связь с природой будет выражаться не только в растительных узорах, но и в отделочных материалах.

Помимо древесины в таких интерьерах используют:

камень;

мрамор;

стекло;

керамику;

стеклянные и мраморные поверхности.

2. Цветовая гамма

В дизайне спальни стиля модерн лучше придерживаться сдержанной цветовой гаммы. Но это не значит, что нужно полностью отказаться от ярких красок. Подчеркните с помощью насыщенных оттенков необычные элементы декора (например текстиль или аксессуары). На однотонном неброском фоне яркие элементы будут смотреться очень стильно и оригинально.

Цвета, которые можно использовать в спальне:

бежевый;

коричневый;

белый;

серый;

голубой;

бордовый;

горчичный;

лиловый;

светло-зеленый.

Дополните выбранные цвета золотистым или серебряным напылением — интерьер спальни приобретет царственные нотки.

3. Отделка

Для полов используйте паркет или ламинат. Цвет здесь не играет никакого значения, он может быть как светлым, так и темным, все зависит от выбранной цветовой гаммы комнаты. На что стоит обратить внимание при выборе напольного покрытия — это рисунок. Выбирайте материалы с красивыми и плавными узорами.

4. Потолок

Потолок должен быть гладким и идеально ровным. Чтобы он не казался скучным, дополните его потолочными плинтусами с орнаментами. Допускается использование матового натяжного потолка.

5. Стены

Здесь ваша фантазия может разгуляться. Для создания одновременно уютной и роскошной спальни стены в стиле модерн оформляют с большим изяществом, используя эти материалы:

шелковые флизелиновые обои (однотонные или с природным рисунком);

обои с фактурной поверхностью;

обои с выпуклым узором;

декоративная штукатурка;

фотообои.

Дизайнеры часто комбинируют перечисленные материалы, чтобы добиться красоты интерьера комнаты, которая будет схожа с помещениями музеев.

6. Мебель

Мебель выбирайте из дерева с металлическими, зеркальными или стеклянными деталями. Стиль модерн любит и приветствует необычные дизайнерские решения. Это может быть зеркало неправильной геометрической формы в золотой раме или массивная кровать с плавными необычными линиями, будто сделанная самим Гауди. Дизайнеры воплотят в жизнь ваши самые смелые задумки!

Чтобы интерьер комнаты оставался не только роскошным, но и функциональным, не перегружайте помещение большим количеством мебели. Так как фурнитура изобилует декоративными элементами, используйте только необходимые предметы меблировки.

7. Аксессуары

Как мы уже упомянули, мебель в стиле модерн богата декоративными элементами, поэтому с аксессуарами тоже стоит быть осторожным. Используйте в этом качестве следующие предметы:

фотографии или картины в состаренных рамках;

статуэтки;

вазы различных форм и размеров;

предметы с витражом.

Вам о чем-то говорит имя Луиса Комфорта Тиффани? Если да, то мы вами гордимся, если нет — с радостью расскажем и покажем, чем известен этот человек. Луис — один из самых известных дизайнеров, который славился своими изысканными изделиями из цветного стекла. Он одним из первых обратился к элегантному и изящному стилю модерн. В начале статьи мы упомянули о том, что модерн в разных странах носит разные названия. В Америке именно в честь Луиса стиль называется «тиффани». Славу великому дизайнеру принесли именно те самые стеклянные изделия, незаменимые в стиле модерн.

Главное в аксессуарах — оригинальность. Чем причудливее формы и композиции, тем лучше. Если вдруг увидите в винтажных магазинах необычные статуэтки или картины, где присутствуют мифические существа, смело покупайте их и украшайте квартиру.

8. Текстиль

Текстиль занимает одну из главных позиций в интерьере спальни. Его нужно выбирать особенно тщательно, потому что благодаря ему в спальне создается домашний уют и тепло. При выборе штор придерживайтесь следующих рекомендаций:

асимметрия — занавеси располагаются произвольно, чередуются легкие и более плотные материалы;

многослойность — на окно вешают как минимум две гардины (плотную и легкую ткань);

подбор тканей — плотные шторы лучше выбирать из атласа или бархата, а тонкие — из гипюра, тюля или органзы.

Нельзя забывать и про постельное белье. Выбирайте натуральные, приятные телу ткани с гладкой фактурой, светлых оттенков, с цветочным принтом.

Из текстиля в комнате может быть также прикроватный винтажный коврик, который будет дублировать узоры постельного белья или штор.

9. Освещение

Для придания комнате шика и роскоши используйте люстры с медной, золотой или серебристой отделкой. Так как музой модерна стала сама матушка-природа, выбирайте светильники в форме растений или цветов.

Благодаря всем вышеперечисленным составляющим в спальне модерн создается романтическая атмосфера, которую нужно дополнить грамотно подобранными осветительными приборами. Выбирайте светильники с желтоватым приглушенным светом. Современные led-лампы будут смотреться в таком интерьере нелепо. Что касается дизайна ламп — можно выбрать модели из цветного матового стекла, о котором мы поговорили чуть выше. Особое место среди светильников занимают лампы с витражным абажуром. Только представьте, как свет рассеивается сквозь разноцветные стекла, оставляя блики на стенах, будто кто-то рассыпал драгоценные камни прямо у вас в комнате.