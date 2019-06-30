Оформление квартиры музыкальными инструментами: 15 интересных идей

Предлагаем креативные дизайнерские идеи по декору квартиры музыкальными инструментами — впустите музыку в свой дом, чтобы интерьер заиграл как по нотам.
В современных интерьерах музыкальные инструменты — это не только источник музыки, но и эффектный элемент декора. И неважно, какое направление вам нравится: классика, кантри, рок, фолк, джаз или блюз. У вас есть старые гитары, барабаны, пианино, скрипки, виолончели, арфы, саксофоны, виниловые пластинки, которые только пыль собирают, но расстаться с ними вы не можете? Вдохните в них вторую жизнь, превратив в уникальный элемент декора или функциональный предмет мебели.
href="https://rerooms.ru/blog/posts/sovremennyy-dizayn-malenkoy-kvartiry-studii">современных интерьерах музыкальные инструменты — это не только источник музыки, но и эффектный элемент декора. И неважно, какое направление вам нравится: классика, кантри, рок, фолк, джаз или блюз. У вас есть старые гитары, барабаны, пианино, скрипки, виолончели, арфы, саксофоны, виниловые пластинки, которые только пыль собирают, но расстаться с ними вы не можете? Вдохните в них вторую жизнь, превратив в уникальный элемент декора или функциональный предмет мебели.
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Можете представить себе необычную люстру-гитару, полку-барабан или спальню с черно-белыми клавишами рояля на потолке? Согласитесь, такое оригинальное оформление интерьера понравится не только профессиональным музыкантам, но и людям, далеким от музыки.
Решились на музыкальный креатив? ReRooms предлагает несколько интересных идей по оформлению квартиры музыкальными инструментами. Создайте свой интерьер, вдохновленный музыкой!
Клавишная тема
Клавишная тематика в интерьере придется по душе не только меломанам, желающим подчеркнуть свои музыкальные увлечения. Она произведет впечатление и на тех, кому нравятся оригинальные интерьерные решения. Вы уже представили себе огромный рояль? Напрасно! Речь пойдет не о громоздком инструменте, а о черно-белых клавишах в отделке и декоре, стилизованной под пианино стандартной мебели и преображении отдельных частей фортепиано, которые можно функционально задействовать, не загромождая пространство.
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Посмотрите на этот оригинальный потолок в квартире-студии, задекорированный под клавиши рояля. Сколько динамики и энергии он вносит в интерьер! Да и в качестве украшения изголовья кровати такой декор смотрится очень выразительно.
Музицировать с клавишами рояля можно в любой комнате, даже в прихожей. Распишите клавишным рисунком полку или сиденье стула — такое мебельное творение не найдешь ни в одной дизайнерской мастерской.
Отлично клавишный декор будет смотреться и на стене в гостиной в виде композиционного панно над диваном. Прекрасная идея для оживления светлой монохромной гаммы.
Если же у вас есть старое пианино, не спешите его выбрасывать, а превратите в шикарное рабочее место. В таком домашнем офисе работа будет только в радость.
Барабанная дробь
Нет ничего более потрясающего, чем превращение старого музыкального инструмента во что-то новое, оригинальное и функциональное. Например, можно вдохнуть новую жизнь в старые барабаны. Нужно проявить лишь немного фантазии — и получите практичную мебель, необычные светильники и интерьерные аксессуары. Барабан может стать стильным кофейным столиком, который будет бодрить вас лучше, чем кофе.
Поклонникам сложных ритмов фьюжн придется по душе барабан в виде прикроватной тумбочки или полочек. С ней интерьер спальни точно зазвучит по-новому.
За счет своей плавной формы и пустоты барабаны могут стать уникальными абажурами для светильника, крутыми настенными часами, необычным аквариумом или цветочным горшком. Они прекрасно приживутся в комнатах, оформленных в стиле ретро, но будут уместны и в современных интерьерах.
Необычные гитары
У многих еще со студенческих пор на антресолях лежит гитара, на которой не играли уже несколько десятков лет. Пусть музыкальный инструмент давно морально устарел, да и настроить его заново точно никогда не удастся. Не стоит старую гитару использовать только как пылесборник. Попробуйте сделать из нее декоративный элемент или функциональный предмет мебели, которые будут вызывать только приятные воспоминания о юности и посиделках с друзьями у костра под звуки бардовских песен.
Используйте для обновления гитары мозаичную плитку, красивые бусины, стразы, кнопки — да все, что придет на ум. В таком виде на стене она будет смотреться как настоящее произведение искусства.
Или же задействуйте внутреннее пространство гитары, организовав там хранение книг или горшочков с суккулентами.
Самый простой и быстрый способ вдохнуть музыку в интерьер — использовать фотопечать. Украсьте изображением гитары каминную зону в гостиной — и музыка заиграет не только в комнате, но и у вас в душе.
Виниловый рай
Виниловые пластинки никогда не выходят из моды. Как и десятки лет назад, их собирают, слушают и даже охотятся за самыми редкими экземплярами. А из поврежденных делают красивые и практичные предметы для украшения интерьера.
Настенные часы, журнальный столик, полки для газет и журналов, выразительное панно. Простор для фантазии не ограничен ничем!
Нотная симфония
Музыка часто звучит в вашей квартире и в душе, но ни старых, ни новых музыкальных инструментов в доме нет? Вдохните музыкальное настроение в интерьер нотами. Такой вариант декора Моцарту и не снился!
Распечатайте ноты своей любимой песни и повесьте их в рамке над изголовьем кровати. Черно-белое панно вдохнет даже в монотонную спальню творческий дух, от которого в комнате станет намного уютнее и теплее.
Нотные мотивы внести в интерьер можно также с помощью готовых наклеек. Такой сложносочиненный принт смотрится весьма интересно. Тем более нотный декор еще не получил в российских интерьерах массового распространения, поэтому у вас будет большой шанс удивить родных и друзей такой оригинальной штучкой.
Симфонический оркестр
Затейливая форма и интересная фактура металла духовых инструментов — идеальный вариант для создания оригинальной инсталляции на стене.
А какой невероятной камерной атмосферой и прекрасным звучанием симфонического оркестра наполнится комната с необычными светильниками в виде кларнета, саксофона, трубы или гобоя!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники