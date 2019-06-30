Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетаний

Наполните свой интерьер свежестью и прохладой мятного цвета — он сегодня в тренде!
Мятный за последнее пятилетие стал цветом-легендой, покорившим весь мир. Модельеры славят его на подиумах, а известные европейские бренды в каждую коллекцию включают модели в оттенках нежной мяты. Нашлось место для модной палитры и в современных интерьерах.
Неподдельный интерес дизайнеров к мятному цвету вполне объясним: с его помощью удается оформлять легкие и воздушные интерьеры, способствующие расслаблению и отдыху. Полюбили мятную палитру еще и за то, что она универсальна: ее оттенки гармонично сочетаются со многими цветами, отлично подстраиваются под большинство интерьерных стилистик — от прованса до хай-тека, а также прекрасно дружат с натуральными и искусственными материалами.
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Однако мятные оттенки не так просты, как кажутся. Они не имеют ничего общего с насыщенными серо-зелеными листьями одноименного растения, и название исходит не из цветового восприятия, а из возникающих ощущений свежести и прохлады при взгляде на мяту. Мятным называют холодный светло-зеленый оттенок, разбавленный голубым. Он может быть легким и насыщенным, слегка прохладным и холодным — все зависит от концентрации голубого тона. В мятной палитре присутствуют только пастельные и размытые оттенки, словно выгоревшие на солнце. Яркие тона — это уже не про мяту.
Сегодня ReRooms рассказывает, с какими цветами наиболее эффектно сочетается мятный цвет в интерьере — создайте в своем доме легкую атмосферу, которая будет поднимать настроение круглый год.
Отличный фон
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Мятного цвета в интерьере много быть не может — он не бросается в глаза, не давит и вызывает только приятные ассоциации с теплыми странами и летними лугами. Для гостиной, кухни или спальни лучший фон, пронизанный чистотой, легкостью и прохладой, сложно и придумать.
Прекрасно гармонируют оттенки мятного цвета со своими производными: зелеными и синими тонами. На светлой, словно невесомой базе отлично будут смотреться лазурные и травянистые акценты — так светлая мята шире раскроет свой цветовой потенциал.
Роскошный монохром
Оттенки зеленой палитры отлично работают в монохроме, который выглядит роскошно не только в черно-белом дуэте. Комбинируйте свежую мяту с изящным изумрудом или легкими травяными оттенками, дополняйте цветовой ансамбль разнообразием текстур и фактур — в таком наполнении интерьер точно не будет скучным и безликим.
Смелые миксы
Компаньонами мятных оттенков в интерьере могут стать сочные оттенки бирюзы или фуксии, яркие тона желтого и красного. Нежный интерьерный образ получится более современным и глубоким. А если подчеркнуть смелые цветовые сочетания дорогими материалами, такими как кожа, бархат, шелк, мех, вы гарантированно получите интерьер, который долго будет в тренде.
Классика жанра
Мятный оттенок, как вы уже поняли, дает широкий простор для творчества и вдохновения и даже без сложной колористики позволяет создать элегантный и стильный интерьер. В классических сочетаниях с серым и белым он визуально раздвигает границы помещений и наполняет их свежестью, что особенно важно для оформления маленьких комнат с дефицитом солнечного света.
Чтобы светлый интерьер получился жизнерадостным и запоминающимся, используйте оригинальную мебель в качестве выразительных акцентов.
В ногу со временем
Мятный цвет — отличное решение для модных интерьеров в стиле хай-тек. Великолепно смотрится в комбинации с оттенками стали, графита и мокрого асфальта, которые любят ультрасовременные интерьеры. Включайте стильные детали в пастельных светло-зеленых оттенках в интерьер — и строгие линии технологичного обустройства на глазах смягчатся, а в комнате воцарится атмосфера домашнего уюта.
Контрастные тандемы
А вот идеальный пример того, как мятные оттенки могут смягчать кричащий контраст между яркими и нейтральными цветами. Белоснежный диван с красочными декоративными подушками на ярко-красном ковре — довольно броский дуэт, который резал бы глаза на любом другом фоне, но только не на мятном.
Нежная пастель
Оттенки нежной мяты отлично сочетаются с припыленно-розовыми и кремовыми цветами. В силу своей мягкости они смотрятся гармонично, несмотря на то, что размещены на противоположных секторах цветового круга. Опасаетесь, что без ярких всплесков мятно-розовый интерьер получится размытым? Добавьте в него черные или золотистые элементы — они сбалансируют комбинацию светлых оттенков, за счет чего в помещении появится выразительный эффект глубины и объема.
Успокаивающий шторм
Мятные оттенки прекрасно работают в спальне. Они наполняют помещение успокаивающей атмосферой, полностью располагающей к отдыху. Хотите ощущать в спальне больше свежести? Сочетайте мяту с бежевыми или песочными тонами. Если же нужно добиться камерной атмосферы, делайте фон темным, а на нем уже расставляйте мятные акценты. Шторы, пледы, картины в тонах луговой зелени — всего несколько элементов достаточно, чтобы в интерьере появился легкий цветовой сценарий.
Свежие краски
Несмотря на универсальность мятного цвета, в помещениях с дефицитом света с ним важно не переусердствовать — может возникнуть эффект тесного и неуютного аквариума. Здесь в ход лучше пускать солнечные оттенки — на их фоне потенциал цвета мяты раскроется шире и эффектнее заиграет полутонами даже при нехватке естественного освещения. Например, свежим штрихом в интерьере гостиной может стать мятный диван или кресло, в спальне — кровать, в кухне — цветной холодильник.
Прохладные акценты
Покупка новой мебели не входит в ваши планы, а мятный цвет очень приглянулся? Украсьте интерьер аксессуарами в цвете мяты. Текстиль, ковер с оригинальным геометрическим принтом, интересные абажуры светильников, керамический декор, набор посуды — выбор за вами. Не беспокойтесь, мятные декоративные элементы не будут противоречить общему фону независимо от того, какие оттенки в нем преобладают. Есть сомнения по поводу того, с чем комбинировать мятный цвет в интерьере? Сочетайте его с кофейными и золотистыми оттенками — точно не прогадаете, да и с холодными тонами не переборщите.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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