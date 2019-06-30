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Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетаний


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Наполните свой интерьер свежестью и прохладой мятного цвета — он сегодня в тренде!

Мятный за последнее пятилетие стал цветом-легендой, покорившим весь мир. Модельеры славят его на подиумах, а известные европейские бренды в каждую коллекцию включают модели в оттенках нежной мяты. Нашлось место для модной палитры и в современных интерьерах. 

Неподдельный интерес дизайнеров к мятному цвету вполне объясним: с его помощью удается оформлять легкие и воздушные интерьеры, способствующие расслаблению и отдыху. Полюбили мятную палитру еще и за то, что она универсальна: ее оттенки гармонично сочетаются со многими цветами, отлично подстраиваются под большинство интерьерных стилистик — от прованса до хай-тека, а также прекрасно дружат с натуральными и искусственными материалами. 

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Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: hgtv.com 

Однако мятные оттенки не так просты, как кажутся. Они не имеют ничего общего с насыщенными серо-зелеными листьями одноименного растения, и название исходит не из цветового восприятия, а из возникающих ощущений свежести и прохлады при взгляде на мяту. Мятным называют холодный светло-зеленый оттенок, разбавленный голубым. Он может быть легким и насыщенным, слегка прохладным и холодным — все зависит от концентрации голубого тона. В мятной палитре присутствуют только пастельные и размытые оттенки, словно выгоревшие на солнце. Яркие тона — это уже не про мяту.

Сегодня ReRooms рассказывает, с какими цветами наиболее эффектно сочетается мятный цвет в интерьере — создайте в своем доме легкую атмосферу, которая будет поднимать настроение круглый год.

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Мятного цвета в интерьере много быть не может — он не бросается в глаза, не давит и вызывает только приятные ассоциации с теплыми странами и летними лугами. Для гостиной, кухни или спальни лучший фон, пронизанный чистотой, легкостью и прохладой, сложно и придумать. 

Фото № 2: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: decoist.com 

Фото № 3: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: bedroomupdate.com 

Прекрасно гармонируют оттенки мятного цвета со своими производными: зелеными и синими тонами. На светлой, словно невесомой базе отлично будут смотреться лазурные и травянистые акценты — так светлая мята шире раскроет свой цветовой потенциал.

Фото № 4: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: flauminc.com 

Фото № 5: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: thespruce.com 

Роскошный монохром

Оттенки зеленой палитры отлично работают в монохроме, который выглядит роскошно не только в черно-белом дуэте. Комбинируйте свежую мяту с изящным изумрудом или легкими травяными оттенками, дополняйте цветовой ансамбль разнообразием текстур и фактур — в таком наполнении интерьер точно не будет скучным и безликим.

Фото № 6: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: ariastonegallery.com 

Фото № 7: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: booking.com 

Смелые миксы

Компаньонами мятных оттенков в интерьере могут стать сочные оттенки бирюзы или фуксии, яркие тона желтого и красного. Нежный интерьерный образ получится более современным и глубоким. А если подчеркнуть смелые цветовые сочетания дорогими материалами, такими как кожа, бархат, шелк, мех, вы гарантированно получите интерьер, который долго будет в тренде. 

Фото № 8: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: q-house.org 

Фото № 9: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: jurnaldedesigninterior.com 

Классика жанра

Мятный оттенок, как вы уже поняли, дает широкий простор для творчества и вдохновения и даже без сложной колористики позволяет создать элегантный и стильный интерьер. В классических сочетаниях с серым и белым он визуально раздвигает границы помещений и наполняет их свежестью, что особенно важно для оформления маленьких комнат с дефицитом солнечного света. 

Фото № 10: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: hgtv.com 

Чтобы светлый интерьер получился жизнерадостным и запоминающимся, используйте оригинальную мебель в качестве выразительных акцентов. 

Фото № 11: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: overstock.com

Фото № 12: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: trendedecor.com 

В ногу со временем

Мятный цвет — отличное решение для модных интерьеров в стиле хай-тек. Великолепно смотрится в комбинации с оттенками стали, графита и мокрого асфальта, которые любят ультрасовременные интерьеры. Включайте стильные детали в пастельных светло-зеленых оттенках в интерьер — и строгие линии технологичного обустройства на глазах смягчатся, а в комнате воцарится атмосфера домашнего уюта. 

Фото № 13: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: smalldesignideas.com 

Контрастные тандемы

А вот идеальный пример того, как мятные оттенки могут смягчать кричащий контраст между яркими и нейтральными цветами. Белоснежный диван с красочными декоративными подушками на ярко-красном ковре — довольно броский дуэт, который резал бы глаза на любом другом фоне, но только не на мятном. 

Фото № 14: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: decoist.com 

Нежная пастель

Оттенки нежной мяты отлично сочетаются с припыленно-розовыми и кремовыми цветами. В силу своей мягкости они смотрятся гармонично, несмотря на то, что размещены на противоположных секторах цветового круга. Опасаетесь, что без ярких всплесков мятно-розовый интерьер получится размытым? Добавьте в него черные или золотистые элементы — они сбалансируют комбинацию светлых оттенков, за счет чего в помещении появится выразительный эффект глубины и объема.

Фото № 15: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: littlebigbell.com 

Фото № 16: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: madebymood.com 

Успокаивающий шторм

Мятные оттенки прекрасно работают в спальне. Они наполняют помещение успокаивающей атмосферой, полностью располагающей к отдыху. Хотите ощущать в спальне больше свежести? Сочетайте мяту с бежевыми или песочными тонами. Если же нужно добиться камерной атмосферы, делайте фон темным, а на нем уже расставляйте мятные акценты. Шторы, пледы, картины в тонах луговой зелени — всего несколько элементов достаточно, чтобы в интерьере появился легкий цветовой сценарий.

Фото № 17: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: decoist.com 

Фото № 18: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: smalldesignideas.com 

Свежие краски

Несмотря на универсальность мятного цвета, в помещениях с дефицитом света с ним важно не переусердствовать — может возникнуть эффект тесного и неуютного аквариума. Здесь в ход лучше пускать солнечные оттенки — на их фоне потенциал цвета мяты раскроется шире и эффектнее заиграет полутонами даже при нехватке естественного освещения. Например, свежим штрихом в интерьере гостиной может стать мятный диван или кресло, в спальне — кровать, в кухне — цветной холодильник

Фото № 19: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: micheleplachter.com 

Фото № 20: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: ideasnegociopropio.com 

Прохладные акценты

Покупка новой мебели не входит в ваши планы, а мятный цвет очень приглянулся? Украсьте интерьер аксессуарами в цвете мяты. Текстиль, ковер с оригинальным геометрическим принтом, интересные абажуры светильников, керамический декор, набор посуды — выбор за вами. Не беспокойтесь, мятные декоративные элементы не будут противоречить общему фону независимо от того, какие оттенки в нем преобладают. Есть сомнения по поводу того, с чем комбинировать мятный цвет в интерьере? Сочетайте его с кофейными и золотистыми оттенками — точно не прогадаете, да и с холодными тонами не переборщите.

Фото № 21: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: decoist.com 

Фото № 22: Мятный цвет в интерьере: особенности и варианты сочетанийФото: tlcinteriors.com.au 

#мятный цвет#Текстиль#идеи для дома#Мебель#декор и аксессуары
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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