10 дизайн-решений, которые давно устарели

Единственный способ избежать неприятного ощущения или даже огромного разочарования от непродуманного ремонта — не использовать устаревшие дизайнерские решения, даже если их вам настойчиво будут предлагать. Посмотрите, какие приемы категорически вышли из моды, и вычеркните их из вашего списка идей.

Вы собрались делать ремонт, составляете бюджет этого недешевого мероприятия, рассчитываете пережить его без потери нервов и здоровья. Все это правильно. Мало того, нужно постараться шагнуть на несколько лет вперед, чтобы не переделывать интерьер спустя два-три года. А такое может случиться не только из-за вашей собаки, которая сгрызет линолеум в коридоре, или кота, разодравшего обои в лохмотья на самом видном месте в гостиной. Важно, чтобы ремонт не устарел сразу после того, как вы с ним справитесь.

Такие потолки, особенно разноуровневые, точно ушли в прошлое и возвращаться пока не собираются. Если вы считаете, что это единственный способ скрыть неровности потолков, подумайте о других решениях, например о фреске, фанерной отделке, о натяжном потолке. Многочисленные точечные светильники, которые дизайнеры вписывали в гипсокартон десятками, можно разместить другим способом, а лучше свести их в минимуму. Сейчас в моде музейные светильники, небольшие и неброские бра, аккуратные потолочные лампы и люстры.

Фото: nwhistorycourse.org



Фото: nwhistorycourse.org

2. Пенопластовая плитка на потолке

Почти в каждой кухне, где не было ремонта минимум пять лет, есть такая плитка на потолке. Оно и неудивительно: клеить ее просто, быстро, выглядит она вначале даже симпатично, ее можно протирать от пыли, небольшие неровности потолка тоже удается скрыть с ее помощью. Думаете, это преимущества? Уже нет. Довольно быстро такая плитка начнет вас раздражать, если она была белая — станет серой, а изначально темная приобретет странный пыльный оттенок. Забудьте о такой плитке навсегда. Интерьер в ее «обрамлении» выглядит дешево и неэстетично.

Фото: insidehls.com



Фото: coastalshows.com

3. Многослойные шторы

Рюши на окнах, складки, кисти и прочие вавилоны — это сборник пыли и рассадник микробов. Влага, которая попадает из воздуха в эти складки, становится питательной средой для плесени, а снять такую конструкцию для стирки и не чихнуть от скопившейся там пыли невозможно. Если вы рассчитывали, что такие шторы станут украшением интерьера и его акцентом, вы ошиблись. Хотя нет, акцентом они стали и продолжают быть, но не тем, что украшает, а тем, который выдает ваш плохой вкус. Извините.

Фото: getcv.review



Фото: getcv.review

4. Обои и фрески с античными сюжетами

Нет, мы не против росписи стен, но в разумных формах и пределах. Смешно смотрится имитация античной колонны и псевдоантичной фрески на стене комнаты, площадь которой составляет не больше 20 метров, а то и меньше. И даже если вы закажете такую фреску для стены стометровой гостиной в коттедже, ситуация лучше не станет: это немодно. Совсем. На любой площади и в любом доме.

Фото: amazon.de



Фото: noviydom.com.ua

5. Монохромные города

В спальне и в гостиной совсем недавно писком моды считались фотообои с монохромным изображением города с высоты птичьего полета или даже каких-то летательных объектов. Непонятно, чем руководствовались дизайнеры, которые объявили это решение модным. Монохромность изображения с большой натяжкой можно объяснить желанием придать спальне некое подобие покоя, когда яркие краски не должны будоражить отходящего ко сну хозяина комнаты. Однако даже в страшном сне нельзя представить, что вид мегаполиса, который сидит у вас в печенках после ежедневной суеты и пробок, может успокаивать нервы ночью. А самолет, который внезапно возникает перед вами в гостиной, вряд ли может способствовать приятному течению беседы и дружеским посиделкам.

Фото: noviydom.com.ua



Фото: noviydom.com.ua

6. Вычурная отделка стен

Есть прекрасное правило дизайна: все хорошее и правильно сделанное должно быть почти незаметно. И уж во всяком случае не подавлять, не доминировать, не повторяться с настойчивостью изображений в духе Энди Уорхола. Паттерн из крупного рисунка на стене, даже если он выполнен в пастельном или черно-серо-белом оттенке, будет вас бесить. Это совершенно точно. И это немодно, да.

Фото: wallconcept.in



Фото: tarahaneh.com

7. Советская контрастная плитка ПВХ на полу

На той кухне, где мы нашли потолочную плитку, наверняка есть и такая ПВХ-плитка на полу. Решение — бюджетнее почти некуда, разве что бетон голый оставить. Но иногда лучше бетон, особенно если он вписывается в общую концепцию интерьера, чем вот такой диагональный шахматный ужас. Впрочем, в некоторых ретроинтерьерах такая плитка может оказаться уместной, но там она выполнена из натуральных материалов и идеально сочетается с прочими тщательно продуманными приемами.

Фото: decorexpro.com



Фото: decorexpro.com

8. Стенки из МДФ

Когда-то такие стенки считались очень удобными для хранения всего, что есть в квартире. А то, что не помещалось в стенку, лежало в кладовке и на балконе. Теперь вариантов для хранения вещей существует множество, поэтому нет никакой необходимости оставлять в квартире такой объект сомнительной приглядности. Если же вы купили стенку раньше, чем прочитали нашу статью, и она выполнена отнюдь не из массива дерева, не ставьте ее таким единым блоком — постарайтесь рассредоточить по комнате. И ищите покупателя — вдруг она пригодится кому-то на даче.

Фото: mosdommebel.ru



Фото: колоритмебель.рф

9. Мебель из одной коллекции

Гарнитур из дивана и кресел одного фасона и цвета — это позавчерашняя мода. Куда лучше выглядит комплект из разных дивана и кресел, которые словно играют друг с другом с переглядки. Если у вас нет возможности поменять мебель, поменяйте хотя бы обивку, выбрав контрастную ткань или оттенки, поддерживающие друг друга. Интерьер заиграет, словно в комнате зазвучали вальсы Шопена!

Фото: texasfurnitureoutlet.com



Фото: awanshop.co

10. Кухонные уголки

Нет, кухонный уголок как форма организации обеденного места из моды не вышел. Плохо, если вы оставили после ремонта именно такие уголки, как на фото. Это во всех смыслах дешевые варианты, которые портят впечатление от других хороших преобразований и отличных идей.