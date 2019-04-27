Энди Уорхол был бы в восторге: яркая студия в стиле поп-арт

Расскажем и покажем, как дизайнерам ReRooms удалось создать в маленькой скучной студии яркое безумие.
Если вы хоть раз в жизни видели картины Энди Уорхола с Мэрилин Монро или бананами кислотных оттенков, тогда вы уже знакомы со стилем поп-арт. Он однозначно выделяется на фоне других стилистических направлений. Поп-арт — это буйство ярких и кислотных оттенков, присутствие комиксов и постеров во всю стену, неоновый свет, глянцевые и блестящие поверхности, необычный декор. Это направление особенно интересно для неординарных и творческих личностей, которые ценят свободу самовыражения. Здесь нет навязанных обществом шаблонов и стереотипов.
Именно такое настроение и предстояло создать дизайнерам ReRooms в крошечной студии площадью 25 метров.
Теперь давайте рассмотрим, какие решения были приняты для создания необычного стиля поп-арт.
Прихожая
Уже с порога понятно, что ты попадаешь в мир поп-арта: одна стена полностью покрыта фотообоями, которые впечатляют яркими красками и необычным рисунком. В качестве основного цвета дизайнеры выбрали светло-серый, чтобы не получилось неонового каламбура. Для создания интересной композиции решили сделать ярко-желтые акценты на некоторых предметах мебели: откидном сиденье, полке для хранения вещей. Чтобы помещение не утонуло в буйстве красок, дизайнеры использовали некоторые приемы по расширению пространства:
большое зеркало, отражающее противоположную однотонную стену;
минимальное количество мебели;
глянцевые поверхности;
грамотно подобранные светильники.
Cанузел
В ванной комнате, в отличие от других помещений, использовали другую цветовую гамму: кроме ярко-желтого здесь есть насыщенные красный и синий цвета, которые привнесли в помещение особого шарма и красоты. Казалось бы, когда используются такие яркие цвета на маленькой площади, нет места для аксессуаров и просто интересных деталей. Но это не так. Дизайнеры выбрали очень яркую и дерзкую шторку с алыми губами, в таком же цвете оформили зеркало над раковиной и крышку унитаза.
Чтобы не перегрузить помещение, дизайнеры использовали:
белую мебель с минимальным количеством декора, в которую спрятали коммуникации и стиральную машинку;
черно-белую плитку на полу;
белую плитку на стене;
компактную ванну на ножках.
Подобная цветовая гамма очень похожа на ту, которую использовал Пит Мондриан в своих работах: красный, синий, желтый во взаимодействии с белым и черным. Квадратные и прямоугольные формы — ключевые составляющие творчества Мондриана, они также присутствуют в отделке ванной комнаты. Таким образом получился очень необычный поп-арт с примесью мондриановского кубизма — отличное решение для творческих личностей.
Зона кухни
Из коридора мы попадаем в помещение, которое наполнено таким разнообразием деталей, что любой музей позавидовал бы. Первое, что бросается в глаза, — пианино, которое расположено посередине комнаты. Этот предмет играет тройную роль в помещении:
- выступает в качестве музыкального инструмента, на котором хозяин квартиры может исполнять любимые произведения;
- зонирует комнату, отделяя кухню от гостиной;
- так как в маленькой комнате нет места для полноценной обеденной зоны, к пианино приделан откидной столик, за которым можно принимать пищу.
На кухне, как и в прихожей, основной акцент сделан на ярко-желтом цвете, который отлично контрастирует на фоне белой мебели и светлой отделки стен и потолка. Зонирование помещение выполняется не только благодаря пианино, но и с помощью черно-белой плитки в зоне кухни.
Несмотря на маленькую площадь, в кухне разместили все необходимое:
настольный холодильник;
микроволновку;
кофе-машину;
вытяжку;
рабочую поверхность;
телевизор.
Еще одно доказательство того, что при правильной расстановке мебели даже крохотное помещение может быть уютным и функциональным.
Дизайнеры добавили очень интересную деталь — меловую стену. На ней можно писать планы на неделю, рецепты или оставлять классные рисунки, которые сочетались бы со стилем поп-арт. Искусство на всех поверхностях!
Спальня-гостиная
Эта зона напоминает старые голливудские фильмы, в которых популярные актрисы были окружены десятками неоновых ламп и софитов.
Что касается цветовой гаммы — она более спокойная и уравновешенная по сравнению с другими зонами квартиры: здесь преобладают серые и белые цвета, которые отлично подходят для отдыха. Однако без ярких деталей эту зону не оставили: ярко-желтая дверь в гардеробной и такого же цвета коммуникации.
Дизайнеры решили не останавливать свой выбор лишь на одном отделочном материале, а совместили несколько для создания необычного дизайна. На стенах используется кирпичная кладка и штукатурка с эффектом бетона, что привносит в интерьер нотки стиля лофт. На полу — плитка под натуральное дерево.
Мебель в спальне-гостиной одновременно минималистичная и функциональная, как того требует стиль поп-арт. Здесь представлены:
раскладной диван, который дополнен интересными и яркими подушками;
два белых комода, на которых расположены стеллажи в виде лестницы для хранения декоративных предметов и других нужных вещей;
туалетный столик с прозрачным пластмассовым стулом.
Хотелось бы подробнее остановиться на осветительных приборах, которые дизайнеры выбирали с особым вниманием. Так как студия имеет маленькую площадь, с помощью искусственного света расширили пространство. В зоне кухни выбор пал на люстру, которая выполнена из стеклянных шаров, напоминающих мыльные пузыри. Гостиную же украсили гримерное зеркало с лампочками, торшер-прожектор, диско-шар, бра-прожекторы и светодиодные ленты вдоль стеллажей. Такое разнообразие осветительных приборов позволило создать яркий интерьер без использования большого количества декоративных элементов.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники