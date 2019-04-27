Энди Уорхол был бы в восторге: яркая студия в стиле поп-арт

Если вы хоть раз в жизни видели картины Энди Уорхола с Мэрилин Монро или бананами кислотных оттенков, тогда вы уже знакомы со стилем поп-арт. Он однозначно выделяется на фоне других стилистических направлений. Поп-арт — это буйство ярких и кислотных оттенков, присутствие комиксов и постеров во всю стену, неоновый свет, глянцевые и блестящие поверхности, необычный декор. Это направление особенно интересно для неординарных и творческих личностей, которые ценят свободу самовыражения. Здесь нет навязанных обществом шаблонов и стереотипов.

Именно такое настроение и предстояло создать дизайнерам ReRooms в крошечной студии площадью 25 метров.

Теперь давайте рассмотрим, какие решения были приняты для создания необычного стиля поп-арт.

Прихожая

Уже с порога понятно, что ты попадаешь в мир поп-арта: одна стена полностью покрыта фотообоями, которые впечатляют яркими красками и необычным рисунком. В качестве основного цвета дизайнеры выбрали светло-серый, чтобы не получилось неонового каламбура. Для создания интересной композиции решили сделать ярко-желтые акценты на некоторых предметах мебели: откидном сиденье, полке для хранения вещей. Чтобы помещение не утонуло в буйстве красок, дизайнеры использовали некоторые приемы по расширению пространства:

большое зеркало, отражающее противоположную однотонную стену;

минимальное количество мебели;

глянцевые поверхности;

грамотно подобранные светильники.

Cанузел

В ванной комнате, в отличие от других помещений, использовали другую цветовую гамму: кроме ярко-желтого здесь есть насыщенные красный и синий цвета, которые привнесли в помещение особого шарма и красоты. Казалось бы, когда используются такие яркие цвета на маленькой площади, нет места для аксессуаров и просто интересных деталей. Но это не так. Дизайнеры выбрали очень яркую и дерзкую шторку с алыми губами, в таком же цвете оформили зеркало над раковиной и крышку унитаза.

Чтобы не перегрузить помещение, дизайнеры использовали:

белую мебель с минимальным количеством декора, в которую спрятали коммуникации и стиральную машинку;

черно-белую плитку на полу;

белую плитку на стене;

компактную ванну на ножках.

Подобная цветовая гамма очень похожа на ту, которую использовал Пит Мондриан в своих работах: красный, синий, желтый во взаимодействии с белым и черным. Квадратные и прямоугольные формы — ключевые составляющие творчества Мондриана, они также присутствуют в отделке ванной комнаты. Таким образом получился очень необычный поп-арт с примесью мондриановского кубизма — отличное решение для творческих личностей.



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Зона кухни

Из коридора мы попадаем в помещение, которое наполнено таким разнообразием деталей, что любой музей позавидовал бы. Первое, что бросается в глаза, — пианино, которое расположено посередине комнаты. Этот предмет играет тройную роль в помещении:

выступает в качестве музыкального инструмента, на котором хозяин квартиры может исполнять любимые произведения;

зонирует комнату, отделяя кухню от гостиной;

так как в маленькой комнате нет места для полноценной обеденной зоны, к пианино приделан откидной столик, за которым можно принимать пищу.

На кухне, как и в прихожей, основной акцент сделан на ярко-желтом цвете, который отлично контрастирует на фоне белой мебели и светлой отделки стен и потолка. Зонирование помещение выполняется не только благодаря пианино, но и с помощью черно-белой плитки в зоне кухни.

Несмотря на маленькую площадь, в кухне разместили все необходимое:

настольный холодильник;

микроволновку;

кофе-машину;

вытяжку;

рабочую поверхность;

телевизор.

Еще одно доказательство того, что при правильной расстановке мебели даже крохотное помещение может быть уютным и функциональным.

Дизайнеры добавили очень интересную деталь — меловую стену. На ней можно писать планы на неделю, рецепты или оставлять классные рисунки, которые сочетались бы со стилем поп-арт. Искусство на всех поверхностях!



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Спальня-гостиная

Эта зона напоминает старые голливудские фильмы, в которых популярные актрисы были окружены десятками неоновых ламп и софитов.

Что касается цветовой гаммы — она более спокойная и уравновешенная по сравнению с другими зонами квартиры: здесь преобладают серые и белые цвета, которые отлично подходят для отдыха. Однако без ярких деталей эту зону не оставили: ярко-желтая дверь в гардеробной и такого же цвета коммуникации.

Дизайнеры решили не останавливать свой выбор лишь на одном отделочном материале, а совместили несколько для создания необычного дизайна. На стенах используется кирпичная кладка и штукатурка с эффектом бетона, что привносит в интерьер нотки стиля лофт. На полу — плитка под натуральное дерево.

Мебель в спальне-гостиной одновременно минималистичная и функциональная, как того требует стиль поп-арт. Здесь представлены:

раскладной диван, который дополнен интересными и яркими подушками;

два белых комода, на которых расположены стеллажи в виде лестницы для хранения декоративных предметов и других нужных вещей;

туалетный столик с прозрачным пластмассовым стулом.

Хотелось бы подробнее остановиться на осветительных приборах, которые дизайнеры выбирали с особым вниманием. Так как студия имеет маленькую площадь, с помощью искусственного света расширили пространство. В зоне кухни выбор пал на люстру, которая выполнена из стеклянных шаров, напоминающих мыльные пузыри. Гостиную же украсили гримерное зеркало с лампочками, торшер-прожектор, диско-шар, бра-прожекторы и светодиодные ленты вдоль стеллажей. Такое разнообразие осветительных приборов позволило создать яркий интерьер без использования большого количества декоративных элементов.



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