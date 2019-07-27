Как выбрать потолочные обои: 10 полезных рекомендаций

Во время ремонта неизбежно появляется много вопросов, связанных с выбором отделки стен, потолка, пола, и еще десяток других проблем. Чтобы немного облегчить вам жизнь, мы расскажем, какие существуют виды потолочных обоев и как их правильно выбрать, чтобы они радовали вас долгие годы.

Фото: housebeautiful.com

Плюсы и минусы потолочных обоев

Плюсы

1. Изменение геометрии комнаты

Для маленьких и темных помещений приобретайте обои только светлых оттенков (белый, бежевый, слоновая кость, серебряный). Визуально они помогут увеличить пространство и сделать его светлее. Однако на одни потолочные обои надеяться не нужно. Чтобы получить хороший эффект, светлые тона должны присутствовать и в отделке мебели, и на других поверхностях.

2. Не нужны сложные инструменты

Чтобы наклеить обои, не нужны крупногабаритные или сложные инструменты. Понадобится лестница для работы на высоте, клей и шпатель.

3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и агрессивной среде

Это касается только высококачественных моделей обоев, которые изготавливают из нескольких слоев экологического материала и пропитывают различными растворами, не позволяющими обоям загрязняться, гореть, выгорать на солнце, впитывать запахи и влагу. При покупке полотен у проверенных производителей вы получите отличный материал, который долго прослужит вам.

4. Большой выбор моделей

Существует большое количество моделей обоев, которые изготавливают с различными рисунками и фактурами. Поэтому вы всегда сможете выбрать что-то для своего интерьера.

5. Возможность поменять дизайн

Речь идет о специальных обоях под покраску. Это и бумажные, и виниловые, и флизелиновые, и другие полотна. Их особенность заключается в том, что их можно окрашивать много раз, меняя общий вид комнаты.

Фото: thespruce.com

Минусы

1. Трудоемкость работы

Можно услышать заверения, что наклеивание обоев на потолок — такое же легкое занятие, как и наклеивание их на стены. Однако это не так. В одиночку будет тяжело справиться с такой работой.

2. Изменение геометрии комнаты

Это обстоятельство может быть как положительным, так и отрицательным. Если для маленькой комнаты вы выберете большой и темный рисунок, визуально высота потолка станет ниже, а само помещение будет выглядеть нелепо. Поэтому обязательно соизмеряйте параметры комнаты с узорами на обоях.

3. Некачественные материалы

Нужно ответственно подойти к выбору не только самих обоев, но и клея. Не нужно на нем экономить! Иначе после наклеивания вы рискуете обнаружить обои на полу или на своей голове.

4. Неровная поверхность

Этот пункт касается не всех видов обоев, а только однослойных. Если в квартире неровный потолок или он имеет какие-то другие дефекты, обои подчеркнут этот недостаток, а не скроют.ltr">Во время ремонта неизбежно появляется много вопросов, связанных с выбором отделки стен, потолка, пола, и еще десяток других проблем. Чтобы немного облегчить вам жизнь, мы расскажем, какие существуют виды потолочных обоев и как их правильно выбрать, чтобы они радовали вас долгие годы.

Фото: housebeautiful.com

Плюсы и минусы потолочных обоев

Плюсы

1. Изменение геометрии комнаты

Для маленьких и темных помещений приобретайте обои только светлых оттенков (белый, бежевый, слоновая кость, серебряный). Визуально они помогут увеличить пространство и сделать его светлее. Однако на одни потолочные обои надеяться не нужно. Чтобы получить хороший эффект, светлые тона должны присутствовать и в отделке мебели, и на других поверхностях.

2. Не нужны сложные инструменты

Чтобы наклеить обои, не нужны крупногабаритные или сложные инструменты. Понадобится лестница для работы на высоте, клей и шпатель.

3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и агрессивной среде

Это касается только высококачественных моделей обоев, которые изготавливают из нескольких слоев экологического материала и пропитывают различными растворами, не позволяющими обоям загрязняться, гореть, выгорать на солнце, впитывать запахи и влагу. При покупке полотен у проверенных производителей вы получите отличный материал, который долго прослужит вам.

4. Большой выбор моделей

Существует большое количество моделей обоев, которые изготавливают с различными рисунками и фактурами. Поэтому вы всегда сможете выбрать что-то для своего интерьера.

5. Возможность поменять дизайн

Речь идет о специальных обоях под покраску. Это и бумажные, и виниловые, и флизелиновые, и другие полотна. Их особенность заключается в том, что их можно окрашивать много раз, меняя общий вид комнаты.

Фото: thespruce.com

Минусы

1. Трудоемкость работы

Можно услышать заверения, что наклеивание обоев на потолок — такое же легкое занятие, как и наклеивание их на стены. Однако это не так. В одиночку будет тяжело справиться с такой работой.

2. Изменение геометрии комнаты

Это обстоятельство может быть как положительным, так и отрицательным. Если для маленькой комнаты вы выберете большой и темный рисунок, визуально высота потолка станет ниже, а само помещение будет выглядеть нелепо. Поэтому обязательно соизмеряйте параметры комнаты с узорами на обоях.

3. Некачественные материалы

Нужно ответственно подойти к выбору не только самих обоев, но и клея. Не нужно на нем экономить! Иначе после наклеивания вы рискуете обнаружить обои на полу или на своей голове.

4. Неровная поверхность

Этот пункт касается не всех видов обоев, а только однослойных. Если в квартире неровный потолок или он имеет какие-то другие дефекты, обои подчеркнут этот недостаток, а не скроют.