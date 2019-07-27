Как выбрать потолочные обои: 10 полезных рекомендаций

Хотите сделать красивый и практичный потолок, но не знаете, какой отделочный материал выбрать? Расскажем про потолочные обои.
Во время ремонта неизбежно появляется много вопросов, связанных с выбором отделки стен, потолка, пола, и еще десяток других проблем. Чтобы немного облегчить вам жизнь, мы расскажем, какие существуют виды потолочных обоев и как их правильно выбрать, чтобы они радовали вас долгие годы.
Плюсы и минусы потолочных обоев
Плюсы
1. Изменение геометрии комнаты
Для маленьких и темных помещений приобретайте обои только светлых оттенков (белый, бежевый, слоновая кость, серебряный). Визуально они помогут увеличить пространство и сделать его светлее. Однако на одни потолочные обои надеяться не нужно. Чтобы получить хороший эффект, светлые тона должны присутствовать и в отделке мебели, и на других поверхностях.
2. Не нужны сложные инструменты
Чтобы наклеить обои, не нужны крупногабаритные или сложные инструменты. Понадобится лестница для работы на высоте, клей и шпатель.
3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и агрессивной среде
Это касается только высококачественных моделей обоев, которые изготавливают из нескольких слоев экологического материала и пропитывают различными растворами, не позволяющими обоям загрязняться, гореть, выгорать на солнце, впитывать запахи и влагу. При покупке полотен у проверенных производителей вы получите отличный материал, который долго прослужит вам.
4. Большой выбор моделей
Существует большое количество моделей обоев, которые изготавливают с различными рисунками и фактурами. Поэтому вы всегда сможете выбрать что-то для своего интерьера.
5. Возможность поменять дизайн
Речь идет о специальных обоях под покраску. Это и бумажные, и виниловые, и флизелиновые, и другие полотна. Их особенность заключается в том, что их можно окрашивать много раз, меняя общий вид комнаты.
Минусы
1. Трудоемкость работы
Можно услышать заверения, что наклеивание обоев на потолок — такое же легкое занятие, как и наклеивание их на стены. Однако это не так. В одиночку будет тяжело справиться с такой работой.
2. Изменение геометрии комнаты
Это обстоятельство может быть как положительным, так и отрицательным. Если для маленькой комнаты вы выберете большой и темный рисунок, визуально высота потолка станет ниже, а само помещение будет выглядеть нелепо. Поэтому обязательно соизмеряйте параметры комнаты с узорами на обоях.
3. Некачественные материалы
Нужно ответственно подойти к выбору не только самих обоев, но и клея. Не нужно на нем экономить! Иначе после наклеивания вы рискуете обнаружить обои на полу или на своей голове.
4. Неровная поверхность
Этот пункт касается не всех видов обоев, а только однослойных. Если в квартире неровный потолок или он имеет какие-то другие дефекты, обои подчеркнут этот недостаток, а не скроют.ltr">Во время ремонта неизбежно появляется много вопросов, связанных с выбором отделки стен, потолка, пола, и еще десяток других проблем. Чтобы немного облегчить вам жизнь, мы расскажем, какие существуют виды потолочных обоев и как их правильно выбрать, чтобы они радовали вас долгие годы.
Плюсы и минусы потолочных обоев
Плюсы
1. Изменение геометрии комнаты
Для маленьких и темных помещений приобретайте обои только светлых оттенков (белый, бежевый, слоновая кость, серебряный). Визуально они помогут увеличить пространство и сделать его светлее. Однако на одни потолочные обои надеяться не нужно. Чтобы получить хороший эффект, светлые тона должны присутствовать и в отделке мебели, и на других поверхностях.
2. Не нужны сложные инструменты
Чтобы наклеить обои, не нужны крупногабаритные или сложные инструменты. Понадобится лестница для работы на высоте, клей и шпатель.
3. Высокая устойчивость к механическим повреждениям и агрессивной среде
Это касается только высококачественных моделей обоев, которые изготавливают из нескольких слоев экологического материала и пропитывают различными растворами, не позволяющими обоям загрязняться, гореть, выгорать на солнце, впитывать запахи и влагу. При покупке полотен у проверенных производителей вы получите отличный материал, который долго прослужит вам.
4. Большой выбор моделей
Существует большое количество моделей обоев, которые изготавливают с различными рисунками и фактурами. Поэтому вы всегда сможете выбрать что-то для своего интерьера.
5. Возможность поменять дизайн
Речь идет о специальных обоях под покраску. Это и бумажные, и виниловые, и флизелиновые, и другие полотна. Их особенность заключается в том, что их можно окрашивать много раз, меняя общий вид комнаты.
Минусы
1. Трудоемкость работы
Можно услышать заверения, что наклеивание обоев на потолок — такое же легкое занятие, как и наклеивание их на стены. Однако это не так. В одиночку будет тяжело справиться с такой работой.
2. Изменение геометрии комнаты
Это обстоятельство может быть как положительным, так и отрицательным. Если для маленькой комнаты вы выберете большой и темный рисунок, визуально высота потолка станет ниже, а само помещение будет выглядеть нелепо. Поэтому обязательно соизмеряйте параметры комнаты с узорами на обоях.
3. Некачественные материалы
Нужно ответственно подойти к выбору не только самих обоев, но и клея. Не нужно на нем экономить! Иначе после наклеивания вы рискуете обнаружить обои на полу или на своей голове.
4. Неровная поверхность
Этот пункт касается не всех видов обоев, а только однослойных. Если в квартире неровный потолок или он имеет какие-то другие дефекты, обои подчеркнут этот недостаток, а не скроют.
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Виды обоев для потолка
1. Бумажные
Бумажные обои — экологически чистое и натуральное полотно, которое отличается низкой стоимостью и большим выбором расцветок и рисунков. Есть два вида таких обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Мы, конечно же, рекомендуем приобретать второй вариант, так как оба слоя изготавливают из бумажного полотна, где нижнее — основа, а верхнее — декоративное покрытие. Они более прочные и долговечные, а рисунок более выразительный.
2. Виниловые
Виниловые обои представляют собой бумажную или флизелиновую основу, на которую наносится вспененный винил, образующий фактурный рисунок. Клеить такие обои проще, чем бумажные, так как клей наносится не на полотно, а на потолок. Они не дают усадку при высыхании и не растягиваются.
При наличии мелких дефектов (трещины, маленькие неровности) виниловые обои за счет своего объемного рисунка помогут скрыть их и придать потолку более презентабельный вид. Однако если речь идет о более серьезных проблемах, обои вам не помогут.
3. Флизелиновые
Флизелиновые обои отличаются от виниловых в основном составом: они на 70% изготавливаются из целлюлозы, которая придает полотну прочность, плотность и износостойкость, и пропитываются специальным связующим веществом. Обои тоже сглаживают небольшие дефекты потолка, не дают усадку, пропускают воздух, просты в уходе.
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4. Текстильные
Один из самых красивых вариантов для отделки потолка. Текстильные обои состоят из двух слоев: первый — бумажный или флизелиновый, второй — тканевый (шелк, джут, лен, хлопок, велюр, жаккард). Однако текстильный слой выполняет не только декоративную функцию, но и практичную. Такое полотно обладает хорошими тепло- и шумоизолирующими свойствами, пропускает воздух, не рвется при наклеивании, не выгорает.
5. Стеклообои
Стеклообои изготавливают из стеклонитей, которые обрабатываются модифицированным крахмалом, придающим полотну стойкую форму. Они не горят, экологически безопасны, так как не имеют в своем составе вредных для здоровья веществ, обладают высокой прочностью, поддаются окрашиванию до 20 раз, долговечны, просты в уходе.
Главный их плюс — возможность использования в помещениях с высокой влажностью и постоянным перепадом температур. Поэтому для ванной комнаты лучше обоев не найти.
6. Натуральные (бамбуковые или пробковые)
Натуральные обои представляют собой полотна, изготовленные из бамбука, тростника, камыша, папируса. На бумажной основе крепятся планки из вышеперечисленных материалов. Обои обладают естественной красотой, поэтому отлично подойдут для природных направлений, а также бактерицидными, тепло- и шумоизоляционными и антистатическими свойствами, не вызывают аллергию, устойчивы к воздействию ультрафиолета.
Варианты дизайна
1. Птицы
Обои с птицами создают атмосферу свободы и легкости. Если наклеить их на потолок, создастся ощущение, что кто-то не закрыл форточку и десятки юрких ласточек влетели в комнату и теперь кружат под потолком.
2. Орнаменты
Сложные орнаменты — изысканный вариант, который будет отлично выглядеть в классических направлениях. Однако помните: крупный рисунок подойдет исключительно для больших по площади комнат, так как зрительно он уменьшает пространство и опускает потолок. Выбирайте обои спокойных расцветок — весь акцент будет на узорах.
3. Цветы
Классический рисунок для обоев, однако посмотрите, как оригинально и элегантно они выглядят на потолке, а не на стенах. Словно большая оранжерея у вас над головой. Выбирая такие обои, придерживайтесь в отделке других поверхностей и мебели нейтральных оттенков (белый, бежевый, слоновая кость).
4. Геометрические фигуры
Зигзаги, ромбы, квадраты, круги — все эти фигуры станут отличными соседями. Некоторые из них способны изменить геометрию комнаты: вытянуть ее или, наоборот, сжать. В этом случае присмотритесь к зигзагам или вертикальным и горизонтальным полоскам.
5. Звезды
Звезды на черном фоне — красота, да и только. Создадут волшебную и умиротворяющую атмосферу, особенно в сочетании с ультрамариновым цветом.
Цветовые решения
1. Белый
Универсальный цвет, который подходит для любых помещений и различных стилевых направлений. С его помощью можно создать как монохромный интерьер (подойдет для детской комнаты), так и контрастный.
2. Серый
Серые обои с жемчужным отблеском придадут интерьеру роскоши. Многие считают этот цвет скучным, но мы так не думаем. С геометрическим рисунком и серебряным отливом они выглядят интереснее многих других вариантов.
3. Голубой
Голубые обои, напоминающие небо. Что может быть лучше для отделки потолка! А если выбрать модель с птицами — глаз не оторвать от такого великолепия.
4. Черный
Бояться этого цвета не стоит, так как с его помощью получится благородный и стильный интерьер, который удивит ваших гостей. В сочетании с белоснежной мебелью и деревянным полом такой потолок будет выглядеть очень гармонично и приятно.
5. Фиолетовый
Для позитивного и летнего дизайна выбирайте сочный фиолетовый цвет. Обои с ярким геометрическим рисунком станут настоящим праздником. Для создания более цельной картинки повторите рисунок на двери и приобретите пару вещей с таким же узором.
6. Разноцветный
Для тех, кто не может выбрать цвет, есть оригинальная альтернатива: обои с большим количеством оттенков. Посмотрите на яркий интерьер, где использовали обои с разноцветными сердцами, которые повторяются на стене и дополняются необычными декоративными элементами. Ярко и со вкусом.
Как выбрать потолочные обои
- выбирая между однослойными и двухслойными обоями, отдавайте предпочтение второму варианту, так как они более прочные и износостойкие;
- для потолков с мелкими дефектами подойдут обои с выпуклым рисунком: виниловые, натуральные, стеклообои;
- выбор обоев зависит от функционального назначения комнаты. Например, для ванной или кухни бумажные полотна не лучший вариант, так как они быстро придут в негодность из-за повышенной влажности и постоянных перепадов температуры;
- выбирая цвет обоев, учитывайте метраж комнаты: для маленьких помещений — пастельная цветовая гамма, для больших — какая душе будет угодна, так как здесь одинаково хороши и светлые, и темные тона;
- рисунок на обоях тоже зависит от площади помещения. Главное правило: никаких крупных узоров в маленьких комнатах. Геометрические же фигуры помогут визуально изменить геометрию (зигзаги и полосы);
- при покупке обоев обязательно обращайте внимание на маркировку, расположенную на упаковке. Там вы найдете информацию, которая касается ухода за обоями, стойкости к выцветанию, подгонки по рисунку, нанесения клея и иные характеристики;
- чтобы не ходить несколько раз в магазин и избежать случаев, когда рулоны из различных поставок отличаются по цвету, приобретайте сразу необходимое количество обоев, а еще лучше — с небольшим запасом;
- ищете обои для ванной комнаты? Берите стеклообои или виниловые;
- если хотите сделать потолок главным акцентном, выбирайте яркие оттенки (фиолетовый, красный, синий), а остальные поверхности украсьте нейтральными цветами;
- с помощью обоев можно зонировать помещение, для этого выбирайте обои с красочным рисунком: цветы, птицы или геометрические фигуры.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники