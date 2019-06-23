Маскировка батарей отопления декоративным экраном

Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием.

Фото: familyhandyman.com

Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее.

Фото: familyhandyman.com

Виды экранов для батарей

1. Навесной экран без верхней крышки (панели)

Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка.

Фото: littlepieceofme.com

2. Навесной экран с верхней крышкой

Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.ltr">Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием.

Фото: familyhandyman.com

Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее.

Фото: familyhandyman.com

Виды экранов для батарей

1. Навесной экран без верхней крышки (панели)

Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка.

Фото: littlepieceofme.com

2. Навесной экран с верхней крышкой

Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.