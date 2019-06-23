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Маскировка батарей отопления декоративным экраном


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Расскажем и покажем, как замаскировать скучные батареи при помощи декоративного экрана, не потеряв при этом тепло.

Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием. 

Фото № 1: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: familyhandyman.com

Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее. 

Фото № 2: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: familyhandyman.com

Виды экранов для батарей

1. Навесной экран без верхней крышки (панели)

Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка. 

Фото № 3: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: littlepieceofme.com

2. Навесной экран с верхней крышкой

Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.ltr">Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием. 

Фото № 1: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: familyhandyman.com

Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее. 

Фото № 2: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: familyhandyman.com

Виды экранов для батарей

1. Навесной экран без верхней крышки (панели)

Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка. 

Фото № 3: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: littlepieceofme.com

2. Навесной экран с верхней крышкой

Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.

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Фото № 4: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: deavita.net

3. Декоративный короб

Такой короб, как правило, изготавливается на заказ по индивидуальным параметрам и размерам радиатора заказчика. Представляет собой закрытый со всех сторон каркас. 

Фото № 5: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: idealhome.co.uk

4. Плоский декоративный экран

Такой экран подойдет для радиаторов, которые расположены в нише. Изготавливаются они разными по конструкции, стилю и из различных материалов, о которых мы поговорим чуть ниже. 

Фото № 6: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: customdraperyandshade.com

Материалы для изготовления экранов

1. Экран из стекла

Стеклянные экраны подойдут для интерьеров, выдержанных в стилях лофт или хай-тек, с дорогой отделкой и обстановкой. Не стоит переживать за прочность такого экрана, так как он изготавливается из закаленного стекла шириной не менее 8 мм. Как правило, на экран наносится рисунок с помощью фотопечати, за счет чего интерьер приобретает дополнительный декоративный элемент. Есть и простые однотонные экраны, которые подойдут под любой стиль. 

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Фото № 7: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: deavita.net

Если проявить креатив, интерьер заиграет новыми красками. Например, на черном экране можно напечатать огонь, тогда в помещении появится фальшкамин, который будет создавать атмосферу тепла. 

Главные достоинства экрана из стекла: легкий монтаж и демонтаж, оригинальный внешний вид, хороший теплообмен. 

Фото № 8: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: deavita.net

Фото № 9: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: deavita.net

2. Зеркальные экраны

Такой экран подойдет только для классических и дорогих стилей. С помощью зеркальных моделей можно создать комнату, напоминающую царские покои. Неоспоримый плюс зеркального экрана — визуальное увеличение пространства за счет отражающих свойств. 

Чисто зеркальные экраны в интерьере практически не используются, а применяются, как правило, короба с зеркальными вставками различных геометрических фигур. 

Фото № 10: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: homeofpondo.com

Фото № 11: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: homeofpondo.com

3. Экран из дерева 

Деревянные экраны — один из самых популярных и разнообразных видов на рынке. Самыми дорогими и роскошными считаются экраны, изготовленные из ценных пород дерева. Однако есть и более доступные варианты — из МДФ или ДСП. Такой экран отлично впишется в природные интерьеры, такие как скандинавский, рустикальный, эко, кантри. 

Главные достоинства экрана из дерева — эстетичный внешний вид, экологичность, широкий ценовой диапазон, большое разнообразие моделей. 

Фото № 12: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: shelterness.com

Фото № 13: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: idealhome.co.uk

4. Металлические экраны

Металлический экран изготавливают из стальной или алюминиевой сетки, которая прекрасно пропускает тепло. Это один из часто встречающихся экранов, так как он прост в изготовлении и по сравнению с другими материалами более дешевый. Существует большое количество экранов, которые различаются по цвету, рисунку и конфигурации. Особенно эстетично выглядят модели с ажурными резными решетками, придающие интерьеру нежности. 

Достоинства металлических экранов: высокая устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам, хороший теплообмен, просты в монтаже, пожаробезопасны. 

Фото № 14: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: radiatorcabinetsuk.co.uk

Фото № 15: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: idealhome.co.uk

5. Пластиковые экраны 

Как и металлические экраны, пластиковые отличаются большим количеством моделей и рисунков, которые подойдут для любого интерьера, будь то поп-арт или модерн. Такой экран легкий, практичный и недорогой. Необходимо помнить: при покупке экрана попросите у продавца сертификат на товар, в котором будет указано, что он не токсичный и подходит для жилых помещений, так как при нагревании некачественный пластик будет выделять токсичные вещества, опасные для вашего здоровья.

Фото № 16: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: familyhandyman.com

Фото № 17: Маскировка батарей отопления декоративным экраномФото: idealhome.co.uk

Фотопримеры красивых и практичных экранов в интерьере


littlepieceofme.com
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homeofpondo.com
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homeofpondo.com
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homeofpondo.com
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homeofpondo.com
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deavita.net
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familyhandyman.com
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digsdigs.com
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deavita.net
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#Отделочные материалы#идеи для дома#декор и аксессуары
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03Через 3 дня
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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