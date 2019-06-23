Маскировка батарей отопления декоративным экраном

Расскажем и покажем, как замаскировать скучные батареи при помощи декоративного экрана, не потеряв при этом тепло.
Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием.
Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее.
Виды экранов для батарей
1. Навесной экран без верхней крышки (панели)
Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка.
2. Навесной экран с верхней крышкой
Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.ltr">Сегодня во многих домах еще сохранились батареи старого образца, которые имеют не самый эстетичный вид. Чтобы интерьер выглядел более стильным, радиатор, как правило, нуждается в декорировании. Производители предлагают большое количество декоративных экранов, которые способны преобразить угнетающий вид однотонных батарей. Такие экраны выполняют не только декоративную функцию, но и защитную: снижается риск ожогов и синяков у детей, а для животных — риск попадания лапок между секциями радиатора. ReRooms расскажет об основных видах декоративных экранов и покажет красивые интерьеры с их использованием.
Прежде чем перейти к рассмотрению видов экранов, перечислим некоторые важные нюансы. Так как соединение радиатора с трубой считается одним из самых слабых мест, нужно позаботиться о быстром доступе к месту поломки. Тем более сам радиатор из-за неправильной эксплуатации, установки и по ряду других причин может дать течь. Чтобы можно было быстро устранить поломку, нужно выбирать экраны с дверцами или с несплошным покрытием — они обеспечат свободный доступ к батарее.
Виды экранов для батарей
1. Навесной экран без верхней крышки (панели)
Такой экран используется в тех случаях, когда радиатор находится под окном и закрыт сверху подоконником, именно поэтому ему не требуется дополнительная крышка.
2. Навесной экран с верхней крышкой
Экран с верхней крышкой требуется для радиаторов, которые расположены возле окон с узкими подоконниками или стоят обособленно и не привязаны к оконному проему. Такой экран очень практичен, так как верхняя крышка используется в качестве консольного столика, на который можно поставить предметы декора или другие мелочи.
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3. Декоративный короб
Такой короб, как правило, изготавливается на заказ по индивидуальным параметрам и размерам радиатора заказчика. Представляет собой закрытый со всех сторон каркас.
4. Плоский декоративный экран
Такой экран подойдет для радиаторов, которые расположены в нише. Изготавливаются они разными по конструкции, стилю и из различных материалов, о которых мы поговорим чуть ниже.
Материалы для изготовления экранов
1. Экран из стекла
Стеклянные экраны подойдут для интерьеров, выдержанных в стилях лофт или хай-тек, с дорогой отделкой и обстановкой. Не стоит переживать за прочность такого экрана, так как он изготавливается из закаленного стекла шириной не менее 8 мм. Как правило, на экран наносится рисунок с помощью фотопечати, за счет чего интерьер приобретает дополнительный декоративный элемент. Есть и простые однотонные экраны, которые подойдут под любой стиль.
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Если проявить креатив, интерьер заиграет новыми красками. Например, на черном экране можно напечатать огонь, тогда в помещении появится фальшкамин, который будет создавать атмосферу тепла.
Главные достоинства экрана из стекла: легкий монтаж и демонтаж, оригинальный внешний вид, хороший теплообмен.
2. Зеркальные экраны
Такой экран подойдет только для классических и дорогих стилей. С помощью зеркальных моделей можно создать комнату, напоминающую царские покои. Неоспоримый плюс зеркального экрана — визуальное увеличение пространства за счет отражающих свойств.
Чисто зеркальные экраны в интерьере практически не используются, а применяются, как правило, короба с зеркальными вставками различных геометрических фигур.
3. Экран из дерева
Деревянные экраны — один из самых популярных и разнообразных видов на рынке. Самыми дорогими и роскошными считаются экраны, изготовленные из ценных пород дерева. Однако есть и более доступные варианты — из МДФ или ДСП. Такой экран отлично впишется в природные интерьеры, такие как скандинавский, рустикальный, эко, кантри.
Главные достоинства экрана из дерева — эстетичный внешний вид, экологичность, широкий ценовой диапазон, большое разнообразие моделей.
4. Металлические экраны
Металлический экран изготавливают из стальной или алюминиевой сетки, которая прекрасно пропускает тепло. Это один из часто встречающихся экранов, так как он прост в изготовлении и по сравнению с другими материалами более дешевый. Существует большое количество экранов, которые различаются по цвету, рисунку и конфигурации. Особенно эстетично выглядят модели с ажурными резными решетками, придающие интерьеру нежности.
Достоинства металлических экранов: высокая устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам, хороший теплообмен, просты в монтаже, пожаробезопасны.
5. Пластиковые экраны
Как и металлические экраны, пластиковые отличаются большим количеством моделей и рисунков, которые подойдут для любого интерьера, будь то поп-арт или модерн. Такой экран легкий, практичный и недорогой. Необходимо помнить: при покупке экрана попросите у продавца сертификат на товар, в котором будет указано, что он не токсичный и подходит для жилых помещений, так как при нагревании некачественный пластик будет выделять токсичные вещества, опасные для вашего здоровья.
Фотопримеры красивых и практичных экранов в интерьере
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники