Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеров

ReRooms предлагает подборку современных интерьеров в готическом стиле и знакомит с основными чертами этого неординарного дизайна.
Загадки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко, придавая дизайну подлинную уникальность.
Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…ки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко, придавая дизайну подлинную уникальность.
Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…
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Оформить дом камнем, кирпичом, деревом, мрамором
Готический стиль благоволит к натуральным материалам. И это понятно, ведь в те далекие времена других и не было. Интерьер оформлялся камнями, как шлифованными, так и нешлифованными, обработанной древесиной, неоштукатуренным кирпичом, кованым металлом, разноцветным стеклом, в богатых домах — мрамором. Сейчас каждый материал можно заменить на его искусственный аналог или имитацию, например на обои под камень или под кирпич. А еще можно поиграть с зонированием помещения через разнофактурную отделку стен. Например, в гостиной отделать одну стену кирпичом, остальные оклеить обоями под покраску или оштукатурить. И не забыть установить мраморный камин с кованой решеткой. Это обязательная деталь готического интерьера. Материалы для напольного покрытия — сланец, песчаник, гранит, мрамор, паркетная доска, керамическая плитка.
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Отдать предпочтение темным цветам
Штампу «темные века» не одна сотня лет. В готическом дизайне он отразился через цветовое оформление интерьеров — предпочтение отдается темным, плотным, приглушенно-насыщенным тонам. Иногда это понимается буквально: весь интерьер оформляется в черно-серой гамме. Хотя на самом деле все не так мрачно. И стены, и даже пол нередко делаются светлыми, в нейтральной гамме, а темноту «напускают» через черную мебель, ковры, плинтусы, наличники, декоративные балки, кованый и бронзовый декор.
Жить под стрельчатыми сводами
Стрельчатые крестовые своды — один из первейших архитектурных признаков готического стиля. Если раньше такой свод делали для прочности потолочной конструкции, то сейчас он служит выразительным украшением и указанием на интерьерный стиль. Несомненно, что рисунок свода, образуемый несколькими балками, прекрасно смотрится на высоких потолках, как это хорошо видно на фото. Однако такой свод выручит и потолок «без претензии» на высоту, ведь стрельчатая структура призвана устремлять вверх — в небо.
Смотреть сквозь арочные окна
Арочные и стрельчатые окна — еще один красивый атрибут готики. Подобные окна украшают помещение как внутри, так и снаружи, привлекают к себе внимание своей необычной для современной архитектуры формой. Чтобы ее поддержать, требуется множество маленьких стекол, из которых и составляется арочное окно.
Восхищаться витражами
Часто стекла в окнах делали цветными. И вставляли их не просто в хаотическом разноцветье, а выкладывали в сложные тематические рисунки. Распространенными сюжетами были эпизоды из жизни библейских персонажей и святых, легендарных героев и королей. Сейчас для витражей в интерьере, чтобы поддержать готический стиль, выбирают изображения средневековых городов и замков, иногда пейзажей.
Наслаждаться окном-розой
Окно-роза — прекрасный символ готической архитектуры и дизайна. Это круглое окно в форме распустившегося цветка с витражными стеклами лучше делать на этапе проектирования и строительства дома. Хотя можно прорубить и в готовом, если очень захотеть. И эстетическое удовольствие от его созерцания каждый день стоит всех трудов и усилий.
Спать на кроватях под балдахинами
Готическая мебель изготовляется из дерева или металла. Она отличается массивностью и добротностью каркаса и украшается сложной резьбой. На поверку крупногабаритная мебель (кровати, шкафы, столы) не выглядит неуклюжей, а довольно-таки изящна и элегантна. Готические кровати имеют колонны, на которые устанавливается балдахин из плотного текстиля. Сейчас колонны и балдахин заменяются высоким красивым изголовьем.
Украсить интерьер необычным декором
Готический стиль богат на интерьерный декор. Стены и потолок могут украшать как фрески, лепнина, мозаика, так и гобеленовые полотна с средневековыми гербами и флагами. На стенах желательны массивные зеркала в деревянных и металлических рамах, картины с изображением рыцарских поединков или героических сцен. Обязательны кованые или деревянные светильники: большая подвесная люстра, круглые и прямоугольные фонари, факелы, канделябры. Мечи, копья, арбалеты, доспехи могут как висеть на стенах, так и стоять, собранные в композицию, — словно рыцарь вот-вот отправится в крестовый поход. Обилие бронзы в интерьере, в первую очередь в форме кубков, тарелок, ваз, статуэток, также приветствуется. Не обходит стороной готический дизайн и текстиль. Предпочтение отдается плотным, красочным тканям, которые не только украшают окна, служат покрывалами на кровать, диван, кресла, но и драпируют стены, и выполняют роль перегородки, отделяя какой-нибудь уголок комнаты для уединения.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники