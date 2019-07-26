Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеров


7163
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms предлагает подборку современных интерьеров в готическом стиле и знакомит с основными чертами этого неординарного дизайна.

Загадки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко, придавая дизайну подлинную уникальность.

Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…ки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко, придавая дизайну подлинную уникальность.

Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: idcstl.com

Оформить дом камнем, кирпичом, деревом, мрамором

Готический стиль благоволит к натуральным материалам. И это понятно, ведь в те далекие времена других и не было. Интерьер оформлялся камнями, как шлифованными, так и нешлифованными, обработанной древесиной, неоштукатуренным кирпичом, кованым металлом, разноцветным стеклом, в богатых домах — мрамором. Сейчас каждый материал можно заменить на его искусственный аналог или имитацию, например на обои под камень или под кирпич. А еще можно поиграть с зонированием помещения через разнофактурную отделку стен. Например, в гостиной отделать одну стену кирпичом, остальные оклеить обоями под покраску или оштукатурить. И не забыть установить мраморный камин с кованой решеткой. Это обязательная деталь готического интерьера. Материалы для напольного покрытия — сланец, песчаник, гранит, мрамор, паркетная доска, керамическая плитка.

Фото № 2: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: cheatersutopia.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 3: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: toimages.com

Фото № 4: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: living.cz

Отдать предпочтение темным цветам

Штампу «темные века» не одна сотня лет. В готическом дизайне он отразился через цветовое оформление интерьеров — предпочтение отдается темным, плотным, приглушенно-насыщенным тонам. Иногда это понимается буквально: весь интерьер оформляется в черно-серой гамме. Хотя на самом деле все не так мрачно. И стены, и даже пол нередко делаются светлыми, в нейтральной гамме, а темноту «напускают» через черную мебель, ковры, плинтусы, наличники, декоративные балки, кованый и бронзовый декор.

Фото № 5: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: blog.vinterior.co

Фото № 6: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: goodsgn.com

Жить под стрельчатыми сводами

Стрельчатые крестовые своды — один из первейших архитектурных признаков готического стиля. Если раньше такой свод делали для прочности потолочной конструкции, то сейчас он служит выразительным украшением и указанием на интерьерный стиль. Несомненно, что рисунок свода, образуемый несколькими балками, прекрасно смотрится на высоких потолках, как это хорошо видно на фото. Однако такой свод выручит и потолок «без претензии» на высоту, ведь стрельчатая структура призвана устремлять вверх — в небо.

Фото № 7: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: kitchendecor.club

Фото № 8: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: craftandhomeideas.com

Смотреть сквозь арочные окна

Арочные и стрельчатые окна — еще один красивый атрибут готики. Подобные окна украшают помещение как внутри, так и снаружи, привлекают к себе внимание своей необычной для современной архитектуры формой. Чтобы ее поддержать, требуется множество маленьких стекол, из которых и составляется арочное окно.  

Фото № 9: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: bestdesignideas.com

Фото № 10: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: deflection7.com

Восхищаться витражами

Часто стекла в окнах делали цветными. И вставляли их не просто в хаотическом разноцветье, а выкладывали в сложные тематические рисунки. Распространенными сюжетами были эпизоды из жизни библейских персонажей и святых, легендарных героев и королей. Сейчас для витражей в интерьере, чтобы поддержать готический стиль, выбирают изображения средневековых городов и замков, иногда пейзажей.

Фото № 11: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: cdlitabuna.com

Фото № 12: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: impressiveinteriordesign.com

Наслаждаться окном-розой

Окно-роза — прекрасный символ готической архитектуры и дизайна. Это круглое окно в форме распустившегося цветка с витражными стеклами лучше делать на этапе проектирования и строительства дома. Хотя можно прорубить и в готовом, если очень захотеть. И эстетическое удовольствие от его созерцания каждый день стоит всех трудов и усилий.

Фото № 13: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: avvocatoargento.info

Фото № 14: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: hohhoyyt.com

Спать на кроватях под балдахинами

Готическая мебель изготовляется из дерева или металла. Она отличается массивностью и добротностью каркаса и украшается сложной резьбой. На поверку крупногабаритная мебель (кровати, шкафы, столы) не выглядит неуклюжей, а довольно-таки изящна и элегантна. Готические кровати имеют колонны, на которые устанавливается балдахин из плотного текстиля. Сейчас колонны и балдахин заменяются высоким красивым изголовьем.  

Фото № 15: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: bedroomfurniture.club

Фото № 16: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: imagebin.me

Фото № 17: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: postfreehome.com

Украсить интерьер необычным декором

Готический стиль богат на интерьерный декор. Стены и потолок могут украшать как фрески, лепнина, мозаика, так и гобеленовые полотна с средневековыми гербами и флагами. На стенах желательны массивные зеркала в деревянных и металлических рамах, картины с изображением рыцарских поединков или героических сцен. Обязательны кованые или деревянные светильники: большая подвесная люстра, круглые и прямоугольные фонари, факелы, канделябры. Мечи, копья, арбалеты, доспехи могут как висеть на стенах, так и стоять, собранные в композицию, — словно рыцарь вот-вот отправится в крестовый поход. Обилие бронзы в интерьере, в первую очередь в форме кубков, тарелок, ваз, статуэток, также приветствуется. Не обходит стороной готический дизайн и текстиль. Предпочтение отдается плотным, красочным тканям, которые не только украшают окна, служат покрывалами на кровать, диван, кресла, но и драпируют стены, и выполняют роль перегородки, отделяя какой-нибудь уголок комнаты для уединения.

Фото № 18: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: rhythmofthehome.com

Фото № 19: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: ug.grupoquepasa.com

Фото № 20: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: areapl.com

Фото № 21: Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеровФото: villemeknes.com

#дом#Квартира#идеи для дома#Готический стиль
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#квартира-студия#дизайн#мини-квартира#Интерьер#Квартира
Как оформить квартиру-студию: 8 вариантов в разных стилях
#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
20 интерьеров с яркими и необычными батареями
#Отделочные материалы#идеи для дома
Как гармонично сочетать двери, пол и плинтус
#дизайн#Интерьер#рабочий уголок#Квартира
Как обустроить рабочий уголок в комнате: 15 советов
#Отделочные материалы#Спальня#идеи для дома#Гостиная
22 стильных интерьера с обоями под камень
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия