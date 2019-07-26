Готический стиль в интерьере: 20 впечатляющих примеров

Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…

Нередко можно услышать, что готический стиль, или готика, подходит только для частных домов или квартир с неприлично большой площадью. Дизайнеры спешат сказать: нет. Готический дизайн применим и в небольших помещениях, особенно с нестандартной планировкой. Главное — понять, насколько он соответствует характеру и образу жизни владельцев. Ведь далеко не все захотят смотреть на улицу сквозь красно-зеленые стекла окон и жить в таинственном полумраке. Готический стиль в интерьере подходит тем, кто решает…ки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко , придавая дизайну подлинную уникальность.

Загадки Средневековья будоражат умы и души людей XXI века. Кинематограф, литература, архитектура лишь подливают масла в огонь, разжигающий интерес к этому периоду европейской истории. Конечно, здесь не обходится без романтизации и популистской стилизации того, что происходило более шестисот — восьмисот лет назад. Дизайн интерьеров не остался позади этой тенденции и включился в возвращение антуража средних веков в современные дома и квартиры. Хотя в чистом виде готический стиль в интерьере встречается нечасто: уж слишком он специфичен. А вот некоторые из его элементов порой добавляются в другие направления, например в стиль барокко , придавая дизайну подлинную уникальность.

Фото: idcstl.com

Оформить дом камнем, кирпичом, деревом, мрамором

Готический стиль благоволит к натуральным материалам. И это понятно, ведь в те далекие времена других и не было. Интерьер оформлялся камнями, как шлифованными, так и нешлифованными, обработанной древесиной, неоштукатуренным кирпичом, кованым металлом, разноцветным стеклом, в богатых домах — мрамором. Сейчас каждый материал можно заменить на его искусственный аналог или имитацию, например на обои под камень или под кирпич. А еще можно поиграть с зонированием помещения через разнофактурную отделку стен. Например, в гостиной отделать одну стену кирпичом, остальные оклеить обоями под покраску или оштукатурить. И не забыть установить мраморный камин с кованой решеткой. Это обязательная деталь готического интерьера. Материалы для напольного покрытия — сланец, песчаник, гранит, мрамор, паркетная доска, керамическая плитка.

Фото: cheatersutopia.com

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Фото: toimages.com

Фото: living.cz

Отдать предпочтение темным цветам

Штампу «темные века» не одна сотня лет. В готическом дизайне он отразился через цветовое оформление интерьеров — предпочтение отдается темным, плотным, приглушенно-насыщенным тонам. Иногда это понимается буквально: весь интерьер оформляется в черно-серой гамме. Хотя на самом деле все не так мрачно. И стены, и даже пол нередко делаются светлыми, в нейтральной гамме, а темноту «напускают» через черную мебель, ковры, плинтусы, наличники, декоративные балки, кованый и бронзовый декор.

Фото: blog.vinterior.co

Фото: goodsgn.com

Жить под стрельчатыми сводами

Стрельчатые крестовые своды — один из первейших архитектурных признаков готического стиля. Если раньше такой свод делали для прочности потолочной конструкции, то сейчас он служит выразительным украшением и указанием на интерьерный стиль. Несомненно, что рисунок свода, образуемый несколькими балками, прекрасно смотрится на высоких потолках, как это хорошо видно на фото. Однако такой свод выручит и потолок «без претензии» на высоту, ведь стрельчатая структура призвана устремлять вверх — в небо.

Фото: kitchendecor.club

Фото: craftandhomeideas.com

Смотреть сквозь арочные окна

Арочные и стрельчатые окна — еще один красивый атрибут готики. Подобные окна украшают помещение как внутри, так и снаружи, привлекают к себе внимание своей необычной для современной архитектуры формой. Чтобы ее поддержать, требуется множество маленьких стекол, из которых и составляется арочное окно.

Фото: bestdesignideas.com

Фото: deflection7.com

Восхищаться витражами

Часто стекла в окнах делали цветными. И вставляли их не просто в хаотическом разноцветье, а выкладывали в сложные тематические рисунки. Распространенными сюжетами были эпизоды из жизни библейских персонажей и святых, легендарных героев и королей. Сейчас для витражей в интерьере, чтобы поддержать готический стиль, выбирают изображения средневековых городов и замков, иногда пейзажей.

Фото: cdlitabuna.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Наслаждаться окном-розой

Окно-роза — прекрасный символ готической архитектуры и дизайна. Это круглое окно в форме распустившегося цветка с витражными стеклами лучше делать на этапе проектирования и строительства дома. Хотя можно прорубить и в готовом, если очень захотеть. И эстетическое удовольствие от его созерцания каждый день стоит всех трудов и усилий.

Фото: avvocatoargento.info

Фото: hohhoyyt.com

Спать на кроватях под балдахинами

Готическая мебель изготовляется из дерева или металла. Она отличается массивностью и добротностью каркаса и украшается сложной резьбой. На поверку крупногабаритная мебель (кровати, шкафы, столы) не выглядит неуклюжей, а довольно-таки изящна и элегантна. Готические кровати имеют колонны, на которые устанавливается балдахин из плотного текстиля. Сейчас колонны и балдахин заменяются высоким красивым изголовьем.

Фото: bedroomfurniture.club

Фото: imagebin.me

Фото: postfreehome.com

Украсить интерьер необычным декором

Готический стиль богат на интерьерный декор. Стены и потолок могут украшать как фрески, лепнина, мозаика, так и гобеленовые полотна с средневековыми гербами и флагами. На стенах желательны массивные зеркала в деревянных и металлических рамах, картины с изображением рыцарских поединков или героических сцен. Обязательны кованые или деревянные светильники: большая подвесная люстра, круглые и прямоугольные фонари, факелы, канделябры. Мечи, копья, арбалеты, доспехи могут как висеть на стенах, так и стоять, собранные в композицию, — словно рыцарь вот-вот отправится в крестовый поход. Обилие бронзы в интерьере, в первую очередь в форме кубков, тарелок, ваз, статуэток, также приветствуется. Не обходит стороной готический дизайн и текстиль. Предпочтение отдается плотным, красочным тканям, которые не только украшают окна, служат покрывалами на кровать, диван, кресла, но и драпируют стены, и выполняют роль перегородки, отделяя какой-нибудь уголок комнаты для уединения.

Фото: rhythmofthehome.com



Фото: ug.grupoquepasa.com



Фото: areapl.com

