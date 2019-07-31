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Что такое антивандальные обои и в чем их польза


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Хотите, чтобы обои служили вам дольше? Идеальный выбор — антивандальные.

Обои в современном интерьере играют важную роль: скрывают изъяны, сохраняют тепло и задают стиль. Магазины предлагают множество вариантов размеров, фактур и расцветок. Не так давно почти у всех обои были бумажными, они легко царапались и пачкались. Со временем материалы становились прочнее и появился класс так называемых антивандальных обоев. Они меньше подвержены воздействию внешних факторов, таких как повышенная влажность или перепады температуры. К тому же материал может быть устойчив к царапинам от когтей домашних животных. И это далеко не все преимущества таких обоев.

Фото № 1: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: onshopdeals.com

Антивандальные обои устойчивы к воздействию многих жиров, щелочей и кислот. И еще имеют высокие показатели пожарной безопасности, так как при длительном воздействии огня они начинают тлеть, а не гореть. Кстати, на солнце они тоже не выгорают. Еще один плюс — не впитывают посторонние запахи. Все вышеперечисленные качества пригодятся, например, при отделке интерьера кухни. Такие обои часто применяются и в отделке коридоров и санузлов.в современном интерьере играют важную роль: скрывают изъяны, сохраняют тепло и задают стиль. Магазины предлагают множество вариантов размеров, фактур и расцветок. Не так давно почти у всех обои были бумажными, они легко царапались и пачкались. Со временем материалы становились прочнее и появился класс так называемых антивандальных обоев. Они меньше подвержены воздействию внешних факторов, таких как повышенная влажность или перепады температуры. К тому же материал может быть устойчив к царапинам от когтей домашних животных. И это далеко не все преимущества таких обоев.

Фото № 1: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: onshopdeals.com

Антивандальные обои устойчивы к воздействию многих жиров, щелочей и кислот. И еще имеют высокие показатели пожарной безопасности, так как при длительном воздействии огня они начинают тлеть, а не гореть. Кстати, на солнце они тоже не выгорают. Еще один плюс — не впитывают посторонние запахи. Все вышеперечисленные качества пригодятся, например, при отделке интерьера кухни. Такие обои часто применяются и в отделке коридоров и санузлов.

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Ко всему прочему такие обои гипоаллергенные и хорошо пропускают воздух. И еще один важный плюс: простота наклеивания, в отличие от обычных бумажных обоев.

Фото № 2: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: goodfon.com

Контрактные

Такой тип антивандальных обоев изготавливается двумя способами: с виниловой основной и с текстильной. Верхний слой у них идентичен — его делают из прессованного винила. Кстати, в обычных виниловых обоях применяют вспененное виниловое покрытие. Прессованное покрытие придает материалу высокую плотность, что, соответственно, влияет на прочность и помогает защитить обои от механических повреждений. 

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Благодаря обработке каждого слоя антивандальных обоев антибактериальными и антистатическими веществами увеличивается прочность и предотвращается возможность появления плесени. Из-за глубокого прокручивания слоев такие обои не боятся прямых солнечных лучей и долго сохраняют свой первоначальный цвет. Одновременно преимуществом и недостатком контрактных антивандальных обоев служит ширина полотна. С одной стороны, это удобно, так как процесс отделки стен происходит быстрее, с другой — их наклеивание требует определенных навыков. Такие обои хорошо подойдут для детских комнат, где от всех отделочных материалов одновременно требуется и прочность, и экологичность.

Фото № 3: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: loomwell.com

Флизелиновые

Эти обои менее прочные, чем контрактные, они не смогут устоять перед когтями кошек и собак, но благодаря повышенной плотности тоже считаются антивандальными. Для достижения такой плотности используется метод горячего тиснения и лазерной термообработки. Основные преимущества флизелиновых обоев — устойчивость к изменениям температуры и способность хорошо пропускать воздух. Такие обои могут помочь спрятать мелкие неровности на стенах. Если вы приобретаете обои под покраску, флизелиновые будут кстати: благодаря своей износостойкости они могут выдержать несколько окрашиваний, что позволяет легко скрыть появившийся дефект или полностью поменять цвет стен в помещении.

Фото № 4: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: muralswallpaper.com

Стеклообои

Это покрытие отличается самыми высокими показателями прочности среди антивандальных обоев. Изготавливается под действием высоких температур, которые превращают стеклянные заготовки в тонкие волокна. Материал получается полностью экологичным и гипоаллергенным. Стеклообои имеют много полезных свойств, не впитывают запахи и являются влагостойкими. Кроме этого, они пожаростойкие и хорошо пропускают воздух. К недостаткам таких обоев можно отнести их немалую цену, но она хорошо компенсируется вышеперечисленными качествами. Еще один минус — ограниченность выбора узора, зато такие обои отлично выдержат многократное окрашивание. Их можно использовать для ванной комнаты, так как они влагоустойчивы, в прихожей, где большая вероятность загрязнений и повреждения стен.

Фото № 5: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: aviarydecor.com

Ламинированные

Такой тип антивандальных обоев еще называют «антимаркер», это название они получили благодаря легко отмывающейся поверхности. Сами по себе эти обои не отличаются большой прочностью, они чаще всего имеют простую бумажную или флизелиновую основу, которую покрывают поливинилхлоридом. Он дает такое замечательное преимущество — легкую чистку. Такие обои — отличное решение для квартир, где живут маленькие дети. Но такие обои не подходят под окраску, зато имеют большое количество расцветок, а иногда выполняются в виде фотообоев, что дает простор для фантазии. Минус — большая стоимость. Такие обои будут идеальным решением для детской комнаты.

Фото № 6: Что такое антивандальные обои и в чем их пользаФото: designersonlyca.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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