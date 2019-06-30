Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатурки

Флоковое покрытие для стен — это особенный вид декоративной штукатурки, в состав которой входят мелкие элементы, их называют флоками или хлопьями. Такая штукатурка имеет красивую рельефную поверхность, которая способна имитировать самые различные материалы: от каменных пород до «богатых» тканей вроде велюра или бархата.

Какие бывают виды флокового покрытия? На что обращать внимание при выборе? Как правильно наносить штукатурку на стены? Рассказываем все самое полезное и важное об этом покрытии. Берите на заметку!

Фото: bliss-art.ro

Разновидности флоковой штукатурки

Этот оригинальный отделочный материал имеет в своей основе три обязательных элемента: клеевую основу, непосредственно флоки и финальный лаковый слой. Флоковую штукатурку прежде всего разделяют по компонентному составу.

Первый вид — все три перечисленных компонента существуют отдельно друг от друга и наносятся последовательно.

Вторая разновидность — более простая и быстрая в нанесении: декоративные хлопья и финальный лаковый слой смешаны и объединены в один компонент.

Фото: aviarydecor.com

Можно разделять такую штукатурку на несколько видов и по другим критериям: в зависимости от того, какие флоки входят в ее состав. Их разновидности:

Монохромные — окрашенные в один или максимум два цвета.

Многоцветные — из 3-4 оттенков, один из которых будет доминирующим в палитре.

Маленького или большого размера — от 1 до 15 мм. Для оформления больших помещений подойдут даже самые крупные хлопья, а для компактных комнат лучше выбрать размер поменьше.

Разной формы — в виде коротких прямых линий или произвольного многоугольника.

Фото: rumahdesainminimalis.com

Помимо этого, состав флоков может дополняться другими декоративными элементами: блестящими кусочками фольги, глиттерами или хлопьями с эффектным флуоресцентным покрытием.

Преимущества флокового покрытия

Декоративная штукатурка с флоками — это не просто оригинальный отделочный материал для украшения интерьера. Помимо приятной рельефной поверхности и богатой цветовой палитры, она имеет немало практических преимуществ перед другими видами отделки: обоями, краской или плиткой. А именно: