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Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатурки


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Хотите превратить стены в настоящее украшение домашнего интерьера? Тогда вам точно пригодится флоковая штукатурка. Рассказываем все, что вы должны о ней знать.

Содержание

Флоковое покрытие для стен — это особенный вид декоративной штукатурки, в состав которой входят мелкие элементы, их называют флоками или хлопьями. Такая штукатурка имеет красивую рельефную поверхность, которая способна имитировать самые различные материалы: от каменных пород до «богатых» тканей вроде велюра или бархата. 

Какие бывают виды флокового покрытия? На что обращать внимание при выборе? Как правильно наносить штукатурку на стены? Рассказываем все самое полезное и важное об этом покрытии. Берите на заметку!

Фото № 1: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: bliss-art.ro

Разновидности флоковой штукатурки

Этот оригинальный отделочный материал имеет в своей основе три обязательных элемента: клеевую основу, непосредственно флоки и финальный лаковый слой. Флоковую штукатурку прежде всего разделяют по компонентному составу. 

  • Первый вид — все три перечисленных компонента существуют отдельно друг от друга и наносятся последовательно.

  • Вторая разновидность — более простая и быстрая в нанесении: декоративные хлопья и финальный лаковый слой смешаны и объединены в один компонент.

Фото № 2: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: aviarydecor.com

Можно разделять такую штукатурку на несколько видов и по другим критериям: в зависимости от того, какие флоки входят в ее состав. Их разновидности:

  • Монохромные — окрашенные в один или максимум два цвета.
  • Многоцветные — из 3-4 оттенков, один из которых будет доминирующим в палитре.
  • Маленького или большого размера — от 1 до 15 мм. Для оформления больших помещений подойдут даже самые крупные хлопья, а для компактных комнат лучше выбрать размер поменьше.
  • Разной формы — в виде коротких прямых линий или произвольного многоугольника.

Фото № 3: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: rumahdesainminimalis.com

Помимо этого, состав флоков может дополняться другими декоративными элементами: блестящими кусочками фольги, глиттерами или хлопьями с эффектным флуоресцентным покрытием. 

Преимущества флокового покрытия

Декоративная штукатурка с флоками — это не просто оригинальный отделочный материал для украшения интерьера. Помимо приятной рельефной поверхности и богатой цветовой палитры, она имеет немало практических преимуществ перед другими видами отделки: обоями, краской или плиткой. А именно:

  • флок устойчив к множеству внешних воздействий — ему не страшны механические повреждения, любая бытовая химия и даже солнечные лучи. Стена совсем не будет выгорать и со временем не потеряет яркость и насыщенность цвета;
  • благодаря невосприимчивости к бытовой химии и особенностям поверхности такая штукатурка легко чистится от любых загрязнений — а значит, она не потеряет свои декоративные качества даже после появления случайных пятен;
  • флоковые покрытия маскируют мелкие неровности и дефекты, так что перед нанесением необязательно превращать стену в идеально гладкую и ровную;
  • безопасность штукатурки для человека — она нетоксична и пожароустойчива.

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Фото № 4: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: liferules.com.ua

Есть ли у материала минусы? Критичных — нет, можно выделить лишь два незначительных недостатка: большую стоимость по сравнению с другими отделочными материалами, а также долгую и требующую специальных инструментов процедуру нанесения. 

Фото № 5: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: thespruce.com

И как раз про нанесение штукатурки мы подробно расскажем ниже, чтобы у вас осталось минимальное количество вопросов про декоративное флокирование стен.

Как наносить флок на стены

Декоративная отделка стен флоком имеет несколько сценариев в зависимости от того, какой состав вы выбрали: двух- или трехкомпонентный.

Фото № 6: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: lvcce.org

Если разноцветные хлопья уже смешаны с лаковым покрытием, процедура предельно проста: сначала на стену наносится клей и поверх него при помощи валика распределяется лак с флоками. Этот способ более экономичный, максимально простой и не требует много времени. Однако есть нюанс: хлопья, замешанные в лаке, могут рассредоточиться на стенке неравномерно, из-за чего пострадает декоративность отделки.

Фото № 7: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: decorexpo.com

Вы приобрели штукатурку с тремя отдельными компонентами? Тогда процесс покрытия флоком станет дольше и немного сложнее, зато вы сможете самостоятельно рассредоточить флоки по стене и добиться наилучшего результата. Итак, что нужно делать.

Шаг 1 

Покрываем поверхность стены клеевым раствором. Но не всю сразу, а наносим клей последовательно, чтобы он не успел полностью высохнуть перед дальнейшими действиями. 

Шаг 2

На свежий клей нужно нанести флоки, и здесь вам потребуется специальный пистолет-распылитель с компрессором. В процессе нанесения некоторые хлопья могут отскакивать от стены, это нормально. Но если на пол их сыпется слишком много, значит, на стене уже достаточно флоков и можно переходить к следующему участку. 

Шаг 3

После того как вы нанесли флок на стены, нужно подождать высыхания клея около 12 часов.

Шаг 4

Финальный этап — нанести валиком слой лака, который полностью высохнет уже через пару часов. Все готово!

Фото № 8: Что такое флоковое покрытие стен: особенность декоративной штукатуркиФото: denada.info

Интерьер любой комнаты с флоковой штукатуркой станет более выразительным и ярким. С ее помощью вы усилите цветовые акценты комнаты, а также сможете украсить интерьер без использования лишнего декора в помещении маленького метража. Рельефная поверхность будет эффектно выглядеть под приглушенным освещением, создавая красивую игру света и тени.

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