Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решений

У двухэтажной квартиры есть особенности, которые нужно учитывать при перепланировке и дизайне. В ней много деталей, которые должны оставаться статичными. Например, нельзя переносить канализационные коммуникации на кухне и в ванной. Входная дверь и лестница также должны располагаться там, где были задуманы. Это нужно учесть при возможной перепланировке , так как после глобального ремонта двухуровневой квартиры переделывать что-то будет сложно.

Двухуровневые квартиры еще недавно ассоциировались у нас с премиальным жильем и роскошью. Сейчас в проекты новых домов стали закладывать несколько этажей для двухъярусных квартир, поэтому они стали доступнее и пользуются спросом у покупателей. Давайте рассмотрим особенности и варианты дизайна интерьера в двухуровневых квартирах.

Фото: freshome.com

Популярное решение при планировке — сделать нижний этаж гостевой и столовой зоной, а второй — частной, где расположатся спальни и личный санузел хозяев квартиры.

Фото: www.mystjudes.com

Особенности дизайна и декора

При создании дизайна двухэтажной квартиры лучше использовать единую концепцию оформления, так как комнаты, оформленные в разных стилях, могут испортить интерьер. Особенно это правило касается двухуровневых студий, где функциональные зоны не отгорожены друг от друга отдельными стенками.

Фото: homedsgn.com

Что касается декора, то в этом случае лучше его минимизировать. В двухэтажных квартирах и так много громоздких элементов, которых нет в обычных, например лестница или потолок второго этажа. Еще одна особенность таких квартир — простор и много свободного места. Если добавить большое количество декора, этот эффект пропадет.

Фото: scontent-dfw1-1.xx.fbcdn.net

Стили интерьеров в дизайне двухэтажных квартир

Двухэтажные квартиры позволяют выбрать любой стиль для оформления интерьера. Поэтому здесь придется исходить из собственных вкусовых предпочтений. В последнее время в интерьерах таких квартир популярны следующие стили:

Минимализм

Идеально подходящий стиль для квартиры в два этажа. Он создает эффект свободы и безграничного пространства в помещении.

Фото: interiorzine.com

Скандинавский

Скандинавский — спокойный и продуманный стиль, который точно так же, как и минимализм, добавляет помещениям простора.

Фото: pufikhomes.com

Лофт

Очень популярен стиль лофт в частном доме. Громоздкие трубы, кирпич, деревянные перекрытия и другие характерные черты стиля хорошо смотрятся в двухэтажной квартире, так как ее размеры позволяют грамотно вписать их в интерьер.

Фото: instagram.com

Классический

Несмотря на то что современные стили в двухуровневой квартире смотрятся лучше, есть много любителей традиционного классического стиля.

Фото: birchlane.com

Модерн

Компромиссный вариант между классикой и современным, часто встречается в квартирах.

Фото: ebay.com

Какую лестницу выбрать для двухуровневой квартиры

Лестница в двухуровневой квартире — важная часть планировки, поэтому подойти к ее выбору нужно с умом. Важно, чтобы она сочеталась с основным стилем интерьера, была удобной и подходила по размерам.

Фото: decorola.com

Лестница в квартире может располагаться либо у стены, либо в центре комнаты. Для этих условий подходит несколько типов лестниц.

Маршевые лестницы занимают большую площадь и подходят для большинства интерьерных стилей: классического, арт-деко или модерна. Могут быть изготовлены из различных материалов: камня, бетона или дерева.

Фото: pufikhomes.com

У консольных лестниц обычно не бывает перил, поэтому кажется, что они висят в воздухе. Такое расположение отлично вписывается в современные стили интерьера. Однако этот тип лестниц можно крепить только к несущим стенам, поэтому они подойдут не для всех квартир.

Фото: freshome.com

Винтовые лестницы — вариант для небольших помещений, так как они занимают немного пространства. Лестницы могут быть выполнены из металла, дерева и стекла и подходят как для современных, так и для традиционных стилей. Но, к сожалению, они менее удобные, чем другие типы.

Фото: inspiredhomeideas.com

Лестница на больцах — стильное решение для современных интерьеров. Ее особенность в том, что она не имеет каркаса и крепится к перилам.

Фото: archinect.com

А как бы вы оформили свою двухуровневую квартиру? Расскажите нам в комментариях!