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Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решений


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Думаете, как оформить двухэтажную квартиру? Мы расскажем, как это сделать и на какие особенности обратить внимание.

Двухуровневые квартиры еще недавно ассоциировались у нас с премиальным жильем и роскошью. Сейчас в проекты новых домов стали закладывать несколько этажей для двухъярусных квартир, поэтому они стали доступнее и пользуются спросом у покупателей. Давайте рассмотрим особенности и варианты дизайна интерьера в двухуровневых квартирах.

Особенности планировки

У двухэтажной квартиры есть особенности, которые нужно учитывать при перепланировке и дизайне. В ней много деталей, которые должны оставаться статичными. Например, нельзя переносить канализационные коммуникации на кухне и в ванной. Входная дверь и лестница также должны располагаться там, где были задуманы. Это нужно учесть при возможной перепланировке, так как после глобального ремонта двухуровневой квартиры переделывать что-то будет сложно.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: freshome.com

Популярное решение при планировке — сделать нижний этаж гостевой и столовой зоной, а второй — частной, где расположатся спальни и личный санузел хозяев квартиры.

Фото № 2: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: www.mystjudes.com

Особенности дизайна и декора 

При создании дизайна двухэтажной квартиры лучше использовать единую концепцию оформления, так как комнаты, оформленные в разных стилях, могут испортить интерьер. Особенно это правило касается двухуровневых студий, где функциональные зоны не отгорожены друг от друга отдельными стенками.

Фото № 3: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: homedsgn.com

Что касается декора, то в этом случае лучше его минимизировать. В двухэтажных квартирах и так много громоздких элементов, которых нет в обычных, например лестница или потолок второго этажа. Еще одна особенность таких квартир — простор и много свободного места. Если добавить большое количество декора, этот эффект пропадет.

Фото № 4: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: scontent-dfw1-1.xx.fbcdn.net

Стили интерьеров в дизайне двухэтажных квартир

Двухэтажные квартиры позволяют выбрать любой стиль для оформления интерьера. Поэтому здесь придется исходить из собственных вкусовых предпочтений. В последнее время в интерьерах таких квартир популярны следующие стили:

Минимализм

Идеально подходящий стиль для квартиры в два этажа. Он создает эффект свободы и безграничного пространства в помещении.

Фото № 5: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: interiorzine.com

Скандинавский

Скандинавский — спокойный и продуманный стиль, который точно так же, как и минимализм, добавляет помещениям простора.

Фото № 6: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: pufikhomes.com

Лофт

Очень популярен стиль лофт в частном доме. Громоздкие трубы, кирпич, деревянные перекрытия и другие характерные черты стиля хорошо смотрятся в двухэтажной квартире, так как ее размеры позволяют грамотно вписать их в интерьер.

Фото № 7: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: instagram.com

Классический 

Несмотря на то что современные стили в двухуровневой квартире смотрятся лучше, есть много любителей традиционного классического стиля

Фото № 8: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: birchlane.com

Модерн

Компромиссный вариант между классикой и современным, часто встречается в квартирах.

Фото № 9: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: ebay.com

Какую лестницу выбрать для двухуровневой квартиры

Лестница в двухуровневой квартире — важная часть планировки, поэтому подойти к ее выбору нужно с умом. Важно, чтобы она сочеталась с основным стилем интерьера, была удобной и подходила по размерам.

Фото № 10: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: decorola.com

Лестница в квартире может располагаться либо у стены, либо в центре комнаты. Для этих условий подходит несколько типов лестниц.

Маршевые лестницы занимают большую площадь и подходят для большинства интерьерных стилей: классического, арт-деко или модерна. Могут быть изготовлены из различных материалов: камня, бетона или дерева.

Фото № 11: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: pufikhomes.com

У консольных лестниц обычно не бывает перил, поэтому кажется, что они висят в воздухе. Такое расположение отлично вписывается в современные стили интерьера. Однако этот тип лестниц можно крепить только к несущим стенам, поэтому они подойдут не для всех квартир.

Фото № 12: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: freshome.com

Винтовые лестницы — вариант для небольших помещений, так как они занимают немного пространства. Лестницы могут быть выполнены из металла, дерева и стекла и подходят как для современных, так и для традиционных стилей. Но, к сожалению, они менее удобные, чем другие типы.

Фото № 13: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: inspiredhomeideas.com

Лестница на больцах — стильное решение для современных интерьеров. Ее особенность в том, что она не имеет каркаса и крепится к перилам.

Фото № 14: Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решенийФото: archinect.com

А как бы вы оформили свою двухуровневую квартиру? Расскажите нам в комментариях!

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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