Дизайн двухуровневой квартиры: 14 удачных решений

Думаете, как оформить двухэтажную квартиру? Мы расскажем, как это сделать и на какие особенности обратить внимание.
Двухуровневые квартиры еще недавно ассоциировались у нас с премиальным жильем и роскошью. Сейчас в проекты новых домов стали закладывать несколько этажей для двухъярусных квартир, поэтому они стали доступнее и пользуются спросом у покупателей. Давайте рассмотрим особенности и варианты дизайна интерьера в двухуровневых квартирах.
Особенности планировки
У двухэтажной квартиры есть особенности, которые нужно учитывать при перепланировке и дизайне. В ней много деталей, которые должны оставаться статичными. Например, нельзя переносить канализационные коммуникации на кухне и в ванной. Входная дверь и лестница также должны располагаться там, где были задуманы. Это нужно учесть при возможной перепланировке, так как после глобального ремонта двухуровневой квартиры переделывать что-то будет сложно.
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Популярное решение при планировке — сделать нижний этаж гостевой и столовой зоной, а второй — частной, где расположатся спальни и личный санузел хозяев квартиры.
Особенности дизайна и декора
При создании дизайна двухэтажной квартиры лучше использовать единую концепцию оформления, так как комнаты, оформленные в разных стилях, могут испортить интерьер. Особенно это правило касается двухуровневых студий, где функциональные зоны не отгорожены друг от друга отдельными стенками.
Что касается декора, то в этом случае лучше его минимизировать. В двухэтажных квартирах и так много громоздких элементов, которых нет в обычных, например лестница или потолок второго этажа. Еще одна особенность таких квартир — простор и много свободного места. Если добавить большое количество декора, этот эффект пропадет.
Стили интерьеров в дизайне двухэтажных квартир
Двухэтажные квартиры позволяют выбрать любой стиль для оформления интерьера. Поэтому здесь придется исходить из собственных вкусовых предпочтений. В последнее время в интерьерах таких квартир популярны следующие стили:
Минимализм
Идеально подходящий стиль для квартиры в два этажа. Он создает эффект свободы и безграничного пространства в помещении.
Скандинавский
Скандинавский — спокойный и продуманный стиль, который точно так же, как и минимализм, добавляет помещениям простора.
Лофт
Очень популярен стиль лофт в частном доме. Громоздкие трубы, кирпич, деревянные перекрытия и другие характерные черты стиля хорошо смотрятся в двухэтажной квартире, так как ее размеры позволяют грамотно вписать их в интерьер.
Классический
Несмотря на то что современные стили в двухуровневой квартире смотрятся лучше, есть много любителей традиционного классического стиля.
Модерн
Компромиссный вариант между классикой и современным, часто встречается в квартирах.
Какую лестницу выбрать для двухуровневой квартиры
Лестница в двухуровневой квартире — важная часть планировки, поэтому подойти к ее выбору нужно с умом. Важно, чтобы она сочеталась с основным стилем интерьера, была удобной и подходила по размерам.
Лестница в квартире может располагаться либо у стены, либо в центре комнаты. Для этих условий подходит несколько типов лестниц.
Маршевые лестницы занимают большую площадь и подходят для большинства интерьерных стилей: классического, арт-деко или модерна. Могут быть изготовлены из различных материалов: камня, бетона или дерева.
У консольных лестниц обычно не бывает перил, поэтому кажется, что они висят в воздухе. Такое расположение отлично вписывается в современные стили интерьера. Однако этот тип лестниц можно крепить только к несущим стенам, поэтому они подойдут не для всех квартир.
Винтовые лестницы — вариант для небольших помещений, так как они занимают немного пространства. Лестницы могут быть выполнены из металла, дерева и стекла и подходят как для современных, так и для традиционных стилей. Но, к сожалению, они менее удобные, чем другие типы.
Лестница на больцах — стильное решение для современных интерьеров. Ее особенность в том, что она не имеет каркаса и крепится к перилам.
А как бы вы оформили свою двухуровневую квартиру? Расскажите нам в комментариях!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники