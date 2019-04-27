Двушка на Новом Арбате с камином

Рассказываем и показываем на примере собственного проекта, как на небольшой площади создать утонченный и изысканный интерьер в стиле неоклассика.

Неоклассика — один из самых востребованных стилей. Неоклассику любят за симметрию, четкие геометрические формы, одновременную сдержанность и роскошь обстановки, естественную цветовую гамму и натуральные материалы. Этот стиль отлично подойдет для тех, кто любит роскошь и изящество, но при этом ценит в интерьере функциональность и практичность. Совсем не обязательно создавать из своей квартиры музей или замок средневековой эпохи, чтобы почувствовать себя особой королевских кровей.

Именно такой интерьер создали дизайнеры ReRooms в двухкомнатной квартире площадью 52 метра. Давайте детально рассмотрим, какие приемы были использованы в каждой комнате.

Прихожая

Прихожая выполнена в теплом кремовом оттенке, который создает приятную и уютную атмосферу. Здесь царит простота и функциональность. Из цветовых акцентов представлены темно-коричневая тумба со светлой окантовкой и серое зеркало во весь рост, которое не только добавляет помещению красок, но и делает его визуально просторнее. В качестве декора дизайнеры выбрали лаконичную стеклянную вазу, которую украшают высушенные цветы, красиво отражающиеся в резном зеркале.

На полу используется классический отделочный материал для этого стиля — паркет светлого оттенка. Он отлично гармонирует со стенами, создавая целостную картину.

Из мебели в коридоре есть только тумба и вешалка для одежды. Сделано это для того, чтобы не заставлять и без того маленькое помещение.



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Кухня

Из маленькой кухни площадью 7 метров дизайнерам предстояло создать уютное и функциональное помещение, в котором уместился бы кухонный гарнитур и обеденная зона. Задача была решена успешно благодаря правильно подобранной цветовой гамме — оливковый, дополненный белым, — и, конечно же, лаконичной мебели.

Нужно было также удачно вписать бытовую технику, которая не выбивалась бы из общей композиции. Холодильник белоснежного цвета поместили в угловую нишу.

Кухонный гарнитур и подвесные шкафы разместили вдоль одной стены, что позволило создать уютную обеденную зону. Нежный оливковый цвет, резная поверхность гарнитура, украшенная позолоченными ручками, стеклянные вставки позволили сделать массивную мебель более легкой и воздушной, как это подразумевает неоклассика.

Обеденную зону обустроили круглым столом, который покрывает скатерть из натуральной ткани бежевого цвета, и дизайнерскими стульями, выполненными из темного дерева. Эта мебель отлично вписалась в общее пространство кухни, став неким контрастом. Из декора в помещении имеется только стеклянная ваза салатного цвета с веточками оливы.

Что касается освещения, здесь дизайнеры использовали led-ленту вдоль рабочей поверхности, что очень удобно и практично во время готовки. Один из главных атрибутов стиля — шикарная люстра с декоративными элементами.



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Гостиная

Гостиная получилась очень элегантной и уютной. Дизайнеры на одной из стен использовали обои нейтрального оттенка с геометрическим рисунком, что также приветствуется неоклассическим стилем. Стены и пол сделали нейтральными для того, чтобы подчеркнуть роскошные элементы декора.

Стена возле двери стала акцентной в этом помещении за счет нескольких интересных деталей:

1. белоснежный камин с декоративными элементами, который украшают восковые свечи;

2. стеллажи во всю стену, на которых расположены дизайнерские элементы декора, старинные книги и вазочки;

3. золотое зеркало, расположенное над камином, в форме подсолнуха.

В гостиной преобладают аккуратные линии и симметричные пропорции.

Комната визуально разбита на зоны — в ней есть где комфортно отдохнуть и поработать. Зону отдыха специалисты обустроили большим диваном с шикарной обивкой, небольшим журнальным столиком, тумбой и телевизором с музыкальной системой. Рабочее место организовали сбоку от окна, чтобы оно не бросалось в глаза при входе в комнату. Там установлен небольшой стол и стеллаж со стеклянными дверьми.

Из осветительных приборов представлена большая люстра в центре комнаты, а симметричные бра в зоне отдыха наполнили гостиную светом, яркость которого можно регулировать.



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Спальня

Спальня оформлена в более темных оттенках, чем вся остальная квартира.

Центральное место в комнате занимает кровать с мягким высоким изголовьем, которое по краю украшено декоративными элементами. По обе стороны от кровати дизайнеры симметрично разместили минималистичные тумбочки со светильниками. Чуть выше расположили симметричные настенные светильники. Из предметов освещения здесь также есть напольный торшер на длинной ножке с изящными декоративными элементами.

Акцентной стеной сделали ту, возле которой находится кровать. Стена украшена обоями с павлиньими перьями, что придает помещению изысканности.

Цельный образ элегантного и аристократического пространства дополняет шкаф с зеркальными вставками, который отлично сочетается по цвету со стенами и будто сливается с ними.



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Санузел

Дизайнеры приняли решение совместить санузел с ванной, так как сами по себе помещения настолько маленькие, что разместить технику без ущерба для комфорта было бы невозможно.

Ванную решили сделать белоснежной, так как этот цвет зрительно делает пространство просторнее. Мебель и сантехника тоже представлены в белом цвете, таким образом они почти сливаются с окружающей обстановкой.

В качестве основного цвета выбран белый, однако это не значит, что комната получилась однотонной и с «больничным» эффектом: с помощью плитки-мозаики была выложена композиция с цветами, которая разбавила холодную белоснежность.

Освещение в ванной организовано по-современному, без массивных люстр и настенных бра: по всему периметру потолка установлены накладные светильники.



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