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Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобно


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Креслу поэнг уже больше 40 лет, а оно не теряет своей популярности. Сейчас откроем вам секрет его успеха.

Поэнг — пример отличного сочетания стиля и комфорта. Создал его японский дизайнер Нобору Накамура. В основе идеи лежало желание создать такую модель кресла, которая помогала бы полноценно расслабиться и снять стресс. Накамура считал, что кресло не должно сковывать движения, вынуждать человека находиться в неудобной позе, поэтому эргономике было уделено очень много внимания. Предстояло создать не просто элемент интерьера, а предмет для релакса и умиротворения. Стиль кресла поэнг универсален, в нем есть что-то и от минимализма, и от модерна, и от скандинавского стиля. А разнообразные цветовые варианты его исполнения дают возможность установить его почти в любом интерьере.

Особенности конструкции

Основной фишкой конструкции кресла поэнг стал оригинальный U-образный контур корпуса. Именно он дает вам эту восхитительную возможность изящно покачиваться. Для реализации идеи после долгих поисков был подобран подходящий материал — им оказалась многослойная гнутоклееная древесина, она и дает возможность креслу амортизировать. Для ее производства используются три вида древесины: бук, дуб и береза. Шпон бука привлекает стильными оттенками розового, красного и бурого, шпон дуба может порадовать холодными тонами коричневого, шпон березы, в свою очередь, обладает неповторимым рисунком и благодаря своей гибкости становится приоритетным для работы. Несмотря на шаткую, казалось бы, конструкцию, такое кресло способно выдержать вес до 170 килограммов.  

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: rockincushions.com 

Спинка и сиденье кресла поэнг спроектированы с учетом анатомического строения позвоночника человека. Поэтому они хорошо поддерживают спину и шею, что приносит такое удовольствие от сидения на этом кресле.

Фото № 2: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: ikea.com

Разновидности

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Помимо классического варианта существует несколько других разновидностей кресел поэнг — не менее интересных и привлекательных.

Кресло-качалка

На этой модели продлили ножки с закруглением вверх. Конструкция вышла довольно устойчивой, так что можно не бояться ее опрокидывания. Хотя кресло приобрело большой наклон, угол между спинкой и сиденьем сохранился прямым. Такой вид кресла часто можно увидеть в спальне или гостиной. 

Фото № 3: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: stuartsdraftantiquemall.com

Табурет для ног

Прекрасное дополнение к креслу — небольшой табурет поэнг. При его изготовлении также были продуманы ортопедические свойства — его поверхность сделали не ровной, а наклонной. Это позволяет отдохнуть ногам после тяжелого дня. Кстати, при сидячей работе за столом тоже часто затекают ноги, и пять — десять минут отдыха в таком кресле помогут снять напряжение.

Фото № 4: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: davidduggleby.com

С вращающейся основной

Вариант с крутящимся креслом подойдет как для рабочего места в кабинете, так и для зоны отдыха в гостиной. Основное отличие этой модели в том, что вместо классических ножек используется подвижная крутящаяся конструкция на большой круглой основе. Это дает отличную возможность не елозить по полу вместе с креслом, если нужно повернуться. 

Фото № 5: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: shpock.com

Лежанка

Для того чтобы на кресле поэнг можно было устроиться почти лежа, классическое основание немного отодвинули назад для придания большей устойчивости, а сиденье продлили и поставили на ножки. На такой «лежанке» вы сможете полноценно отдохнуть и даже вздремнуть.

Фото № 6: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: gpwih.com

Детский вариант

Для того чтобы дети тоже могли насладиться всеми прелестями кресла поэнг, для них придумали уменьшенную версию. Такое кресло — хорошее решение для детей, ведь с малого возраста нужно задумываться о правильной осанке, которую помогает поддерживать этот предмет мебели.

Фото № 7: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: chairsdesignideas.info

Наполнитель и обивка

Прекрасная особенность кресел поэнг и в том, что спинка и сиденье чаще всего сменные, представлены в большом ассортименте материалов и расцветок. Для наполнителя иногда используют поролон, синтепон или синтепух, но чаще всего пенополиуретан. Это довольно упругий и эластичный материал, который позволяет креслу сохранять первоначальную форму долгое время.

Фото № 8: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: vntg.com

Для обивки используют хлопок, полиэстер, сафьян или смешанные ткани. Основное достоинство хлопка в том, что он гипоаллергенен и приятен на ощупь, но по износостойкости явное преимущество у полиэстера, к тому же он лучше отталкивает воду и запахи. Кожаные кресла выглядят очень привлекательно и солидно, но и цена у них будет соответствующая.

Фото № 9: Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобноФото: usashop.store

Кресла для любого интерьера

Как вы убедились, кресло поэнг универсально, его можно использовать в гостиной для расслабляющих бесед и для комфортной работы за столом. В нем будет удобно людям любого возраста. Вы можете поместить его как в интерьер с минималистичным дизайном, так и в шикарный ар-деко. Кстати, для современных стилей найдутся и технологичные кресла, оснащенные массажем и подогревом. Посмотрите некоторые варианты интерьеров с креслом для релаксации поэнг.


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theweeklyworld.com
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carousell.com
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vinterior.co
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idealhome.co.uk
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