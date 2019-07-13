Кресло-качалка поэнг в интерьере: стильно и удобно

Креслу поэнг уже больше 40 лет, а оно не теряет своей популярности. Сейчас откроем вам секрет его успеха.
Поэнг — пример отличного сочетания стиля и комфорта. Создал его японский дизайнер Нобору Накамура. В основе идеи лежало желание создать такую модель кресла, которая помогала бы полноценно расслабиться и снять стресс. Накамура считал, что кресло не должно сковывать движения, вынуждать человека находиться в неудобной позе, поэтому эргономике было уделено очень много внимания. Предстояло создать не просто элемент интерьера, а предмет для релакса и умиротворения. Стиль кресла поэнг универсален, в нем есть что-то и от минимализма, и от модерна, и от скандинавского стиля. А разнообразные цветовые варианты его исполнения дают возможность установить его почти в любом интерьере.
Особенности конструкции
Основной фишкой конструкции кресла поэнг стал оригинальный U-образный контур корпуса. Именно он дает вам эту восхитительную возможность изящно покачиваться. Для реализации идеи после долгих поисков был подобран подходящий материал — им оказалась многослойная гнутоклееная древесина, она и дает возможность креслу амортизировать. Для ее производства используются три вида древесины: бук, дуб и береза. Шпон бука привлекает стильными оттенками розового, красного и бурого, шпон дуба может порадовать холодными тонами коричневого, шпон березы, в свою очередь, обладает неповторимым рисунком и благодаря своей гибкости становится приоритетным для работы. Несмотря на шаткую, казалось бы, конструкцию, такое кресло способно выдержать вес до 170 килограммов.
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Спинка и сиденье кресла поэнг спроектированы с учетом анатомического строения позвоночника человека. Поэтому они хорошо поддерживают спину и шею, что приносит такое удовольствие от сидения на этом кресле.
Разновидности
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Помимо классического варианта существует несколько других разновидностей кресел поэнг — не менее интересных и привлекательных.
Кресло-качалка
На этой модели продлили ножки с закруглением вверх. Конструкция вышла довольно устойчивой, так что можно не бояться ее опрокидывания. Хотя кресло приобрело большой наклон, угол между спинкой и сиденьем сохранился прямым. Такой вид кресла часто можно увидеть в спальне или гостиной.
Табурет для ног
Прекрасное дополнение к креслу — небольшой табурет поэнг. При его изготовлении также были продуманы ортопедические свойства — его поверхность сделали не ровной, а наклонной. Это позволяет отдохнуть ногам после тяжелого дня. Кстати, при сидячей работе за столом тоже часто затекают ноги, и пять — десять минут отдыха в таком кресле помогут снять напряжение.
С вращающейся основной
Вариант с крутящимся креслом подойдет как для рабочего места в кабинете, так и для зоны отдыха в гостиной. Основное отличие этой модели в том, что вместо классических ножек используется подвижная крутящаяся конструкция на большой круглой основе. Это дает отличную возможность не елозить по полу вместе с креслом, если нужно повернуться.
Лежанка
Для того чтобы на кресле поэнг можно было устроиться почти лежа, классическое основание немного отодвинули назад для придания большей устойчивости, а сиденье продлили и поставили на ножки. На такой «лежанке» вы сможете полноценно отдохнуть и даже вздремнуть.
Детский вариант
Для того чтобы дети тоже могли насладиться всеми прелестями кресла поэнг, для них придумали уменьшенную версию. Такое кресло — хорошее решение для детей, ведь с малого возраста нужно задумываться о правильной осанке, которую помогает поддерживать этот предмет мебели.
Наполнитель и обивка
Прекрасная особенность кресел поэнг и в том, что спинка и сиденье чаще всего сменные, представлены в большом ассортименте материалов и расцветок. Для наполнителя иногда используют поролон, синтепон или синтепух, но чаще всего пенополиуретан. Это довольно упругий и эластичный материал, который позволяет креслу сохранять первоначальную форму долгое время.
Для обивки используют хлопок, полиэстер, сафьян или смешанные ткани. Основное достоинство хлопка в том, что он гипоаллергенен и приятен на ощупь, но по износостойкости явное преимущество у полиэстера, к тому же он лучше отталкивает воду и запахи. Кожаные кресла выглядят очень привлекательно и солидно, но и цена у них будет соответствующая.
Кресла для любого интерьера
Как вы убедились, кресло поэнг универсально, его можно использовать в гостиной для расслабляющих бесед и для комфортной работы за столом. В нем будет удобно людям любого возраста. Вы можете поместить его как в интерьер с минималистичным дизайном, так и в шикарный ар-деко. Кстати, для современных стилей найдутся и технологичные кресла, оснащенные массажем и подогревом. Посмотрите некоторые варианты интерьеров с креслом для релаксации поэнг.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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