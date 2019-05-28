Оригинальные напольные светильники: 19 стильных вариантов

На первый взгляд может показаться, что светильники в комнате играют не такую уж важную роль. Но это не так. Организация светового пространства требует грамотного подбора осветительных приборов. Ваша главная задача — чтобы светильник органично вписался в интерьер и не выглядел как чужеродный объект. Если вы справитесь с этой задачей, в вашей комнате всегда будет светло и уютно.

ReRooms подготовил подборку необычных напольных светильников, которые не только наполнят вашу комнату светом, но и станут ее изюминкой.

Стиль

Напольные светильники подойдут для помещений, которые выполнены в различных стилевых направлениях. Разнообразные формы, материалы, цвета и виды помогут вам создать в помещении оригинальный интерьер.

Минимализм

В этом стиле лучше откажитесь от сложных конструкций со множеством деталей. Как правило, светильник располагается на длинном основании с плафоном, сделанным из пластика или металла. Отличным решением станут дизайнерские светильники необычных геометрических форм.

Фото ReRooms





Торшер Bronx в дизайн-проекте ReRooms

Хай-тек

Здесь отдайте предпочтение хромированным светильникам. Что касается дизайна, то чем необычнее будет изделие, тем лучше. Тут по сравнению с минимализмом, наоборот, приветствуются креативность и изобилие декоративных элементов.

Фото ReRooms





Торшер Pinto в дизайн-проекте ReRooms

Экостиль

Из названия стиля становится понятно, что использовать здесь лучше натуральные материалы. Светильник может быть как декорирован деревянными элементами (например деревянной каймой), так и полностью сделан из древесины. На фотографии ниже представлен отличный вариант, который выглядит так, будто его только что срубили в чаще леса и принесли к вам домой.

Фото ReRooms





Торшер Lantada в дизайн-проекте ReRooms

Кантри

В этом стиле, как и в предыдущем, лучше выбирать светильники, сделанные из натуральных материалов. Абажур, как правило, выполняется из натуральных тканей (например из льна или ситца). Что касается самой конструкции, то она может быть как классической, так и современной. Никаких строгих правил. Ниже вы можете увидеть светильник, который поражает дизайнерской задумкой. Все эти веточки навевают атмосферу загородного домика, в который так хотелось бы отправиться подальше от городской суеты.

Фото ReRooms





Торшер Hotel в дизайн-проекте ReRooms

Прованс

Чем это направление отличается от кантри? Преимущественно цветом и орнаментом. В провансе предпочтение отдается светлым оттенкам (белый и голубой), а абажур выполняется из хлопка с цветочными орнаментами. Однако можно увидеть более строгие и современные решения светильников, где главным отделочным материалом будет металл без большого количества декоративных элементов.

Фото ReRooms





Торшер Nevada в дизайн-проекте ReRooms

Цвет

Белый

Этот цвет универсальный, поэтому подойдет для любого направления. Чтобы белый светильник не казался скучным и безликим, выбирайте модели, которые украшены серебряными или позолоченными элементами. Такие торшеры станут важной частью интерьера просторной спальни, гостиной или большого зала.

Фото ReRooms





Торшер Maja в дизайн-проекте ReRooms

Черный

Еще один цвет, который встречается так же часто, как и белый. Не стоит его бояться — он универсален и станет отличным решением для таких стилей, как минимализм, хай-тек, лофт и даже изысканное барокко. В темное время суток черный светильник придаст помещению загадочности и даже сверхъестественности.

Фото ReRooms





Торшер Priddy в дизайн-проекте ReRooms

Теплые цвета

Это оранжевый, желтый, коричневый и красный. Если вы хотите, чтобы в комнате была постоянная атмосфера лета и тепла, отдайте предпочтение ярким элементам декора, в том числе светильникам. Они отлично впишутся как в смелые и броские интерьеры, так и в «холодные» помещения. И сделают помещение более веселым и живым.

Фото ReRooms





Торшер Selesta в дизайн-проекте ReRooms

Холодные цвета

Синий, фиолетовый, темный венге и другие. Они, напротив, смягчат чересчур насыщенный интерьер. Прекрасно смотрятся в комнатах с большими окнами, откуда открываются красивые панорамные виды.

Фото ReRooms





Торшер Selesta в дизайн-проекте ReRooms

Помните, что цвета можно и даже нужно комбинировать. Если подойти к этому с умом и фантазией, вы обязательно сделаете хороший выбор, который будет не только радовать всех окружающих, но и привнесет в помещение необычный и яркий акцент.

Материалы

Напольные светильники не только играют декоративную роль в интерьере, но и выполняют свою прямую функцию в качестве осветительного прибора. Для этого они должны быть изготовлены из качественных материалов, которые имеют долгий срок эксплуатации. Как правило, производители не останавливают свой выбор на каком-то одном материале, а используют сразу несколько. Основание торшера может быть изготовлено из металла, дерева, стекла или пластика. Основное же внимание отводится разработке абажура.

Тканевые

Дизайн тканевых светильников может быть разным: светлая натянутая ткань без каких-либо рисунков и украшений или, наоборот, с использованием всевозможных украшений (тиснения, рюши, драпировка). Такие светильники могут быть однотонными либо украшены различными орнаментами.

Бумажные абажуры

Их дешевизна по сравнению с прочими очевидна, однако они менее долговечны. Их главные достоинства — легкость и безопасность. Если вам нужно организовать освещение в детской или гостиной, такой материал подойдет лучше всех, так как он не разобьется и не испачкается. В любом случае его всегда можно заменить на новый или почистить.

Конструкции из железа

Они станут украшением любого интерьера за счет игры светотеней изящных форм. Если вам надоели светильники, стилизованные под геометрические фигуры, и хочется чего-нибудь новенького, выбирайте кованый торшер, похожий на букет цветов. Плафон, выполненный из цветного стекла или витража, будет откидывать очаровательные тени на стены, и помещение станет прекрасным.

Торшеры из природных материалов

Сегодня очень популярны светильники из ротанга. Они хорошо подойдут для интерьеров, сделанных в скандинавском, кантри или экостиле. Чтобы композиция с таким торшером выглядела завершенной, добавьте в интерьер аксессуары, сделанные из дерева, (например статуэтки или часы).

Стеклянные, хрустальные, витражные

Такие светильники лучше приобрести тем, кто хочет создать интерьер в стиле барокко. Внешне они часто напоминают зонтики, богато украшенные декоративными элементами (например подвесками). Так как стекло и хрусталь отлично пропускают и отражают свет, с помощью такого светильники можно добиться красивых визуальных эффектов. Витражные же торшеры лучше всего подойдут для стиля модерн — они придадут помещению роскоши и величия.

Фото ReRooms





Торшер классический Strotskis в дизайн-проекте ReRooms

Виды

Не существует единой классификации светильников, и нужно учитывать тот факт, что это динамичный сегмент рынка, где постоянно появляются новые и необычные решения. Мы перечислим некоторые из наиболее интересных и распространенных напольных светильников.

Гибкие светильники

Такой вид торшеров поможет в регулировании наклона, то есть поможет установить наиболее удобный угол падения света. Наиболее удачно такой светильник впишется в гостиную, выдержанную в стиле хай-тек или минимализм.

Среди такого вида светильников можно найти наибольшее количество оригинальных и необычных объектов. Так, консольный торшер станет прекрасным решением для создания выразительного интерьера. Такой светильник обладает интересными функциональными и эстетическими особенностями. Кажущийся невесомым, плафон из металла размещен на тонкой ножке, уходящей в металлическое основание в форме диска. Плафон торшера оснащен рассеивателем-призмой и создает мягкий локальный свет. Вместе с тем свет распространяется еще и вверх, освещая потолок.

Фото ReRooms





Торшер Hotel в дизайн-проекте ReRooms

Светильники-прожекторы

Такие модели помогут обеспечить точечное распределение света в комнате. Высокие светильники в стиле лофт — будто сейчас с киносъемок. Черную металлическую треногу венчает хромированный осветительный прибор, который станет дополнительным источником света в лофт-интерьере. Высота торшера и направление потока света в таких моделях регулируются. Используйте такие светильники в помещениях с большой площадью, так как в маленьких комнатках они будут смотреться не совсем уместно и негармонично. Хотите, чтобы в комнате были интересные визуальные эффекты? Тогда эти светильники — то, что вам нужно.

Круглые светильники

Есть несколько интересных вариантов:

- матовое стекло — благодаря ему в комнате будет создано приятное приглушенное освещение. В такой комнате будет хорошо отдохнуть, посмотреть любимый фильм;

- прозрачное бесцветное или цветное стекло — такой светильник будет чем-то напоминать уличный фонарь, поэтому отлично подойдет для стиля лофт или хай-тек. Прибор не перегружен деталями и минималистичен.