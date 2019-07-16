Спальня-гостиная: 10 правил объединения

Гостиную и спальню объединяют не только в однокомнатных квартирах и студиях. Нередко такая необходимость возникает и в двух-трехкомнатных пространствах. Правила же существования этих двух зон в одном помещении одинаковы для всех типов квартир. Главное — их знать и придерживаться при планировке комнаты. Тогда она станет не просто функциональной, но и удобной для всех членов семьи. ReRooms рассказывает про правила объединения гостиной и спальни.

Гостиная и спальня — два разных по назначению пространства. Первое — общественное, второе — приватное. Гостиная предназначена для совместного досуга членов семьи и их друзей, знакомых. Здесь общаются, смотрят телевизор, пьют чай. Назначение спальни противоположно. Это закрытое для посторонних пространство, место отдыха для одного или двоих. И когда приходится объединять две такие противоречащие друг другу территории, без зонирования комнаты не обойтись. Это первое и обязательное условие. В помещении должно быть четко определено, где общественная зона, а где приватная. И это разделение должно быть понятно всем: и хозяевам, и гостям.

Фото: checkitdance.com

Фото: lt.toolboxprodhouse.com

Правило 2. Место для спальни — дальше от двери

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Второе правило поможет распределить зоны. Подключим здравый смысл и житейский опыт, спросим себя: а хочется ли нам превратить спальню в проходной двор? Скорее всего, нет. Тогда ставим кровать как можно дальше от двери, а в ближней зоне располагаем диван и телевизор. Зайдя в комнату, гости сразу же оказываются в нужной части, и у них нет необходимости вторгаться в личное пространство хозяев. Все просто и удобно.

Фото: 24spaces.com

Фото: nonagon.style

Правило 3. Отгородить спальню

Спальное место обязательно отгораживается от гостиной осязаемым барьером. И речь здесь не идет о том, чтобы возвести дополнительную стену и сделать из одной комнаты две. Отнюдь. Помещение полностью сохраняет свою целостность, а кровать оказывается под защитой. Вариантов таких барьеров много. Начиная от текстильных и панельных штор, разнообразных ширм, стеклянных перегородок и дверей на роликах и заканчивая комодами, стеллажами и шкафами. Шторы, ширмы и роликовые двери мобильны и легко меняют пространство всей комнаты. А комоды, стеллажи и шкафы образуют дополнительное место для хранения вещей.

Фото: designingidea.com

Фото: thisgiftfor.me

Правило 4. Поднимаем спальню

Еще один способ зонирования комнаты — сделать подиум и поставить туда кровать и сопутствующие предметы. Подиум предстает особой преградой для незваного вторжения в приватную зону. Можно сделать его высоким и оборудовать в нем системы хранения. Низкий подиум оснащается подсветкой, что не только оригинально декорирует помещение, но и создает эффект большей площади за счет игры света и тени.

Фото: fbes.net

Фото: frei-atmen.info

Правило 5. Диван и телевизор — подальше от кровати

При расстановке мебели в столь сложно организованном пространстве надо исходить из безопасности спального места. Поэтому «общественная» мебель, как и телевизор, располагаются по возможности дальше от кровати. Это позволить держать гостей на расстоянии от личного пространства. А телевизор, при привычке смотреть его на сон грядущий, можно установить на поворотном кронштейне.

Фото: smalldesignideas.com

Фото: crystaliaglass.com

Правило 6. Мебель — только компактная

Гостиная-спальня должна вместить много разнофункциональной мебели, поэтому предпочтение отдается корпусным и компактным предметам. Никаких классических диванов, кресел и шкафов с их вольготными объемами. Лучше всего подойдет мебель современных стилей: минимализма, контемпорари, скандинавского. Мебель должна смотреться не громоздко, легко, создавать ощущение обилия свободного пространства.

Фото: designmag.it

Фото: homepolish.com



Правило 7. Используйте мебель-трансформер

В первую очередь это правило касается совсем маленьких комнат, площадью 16—20 квадратных метров. Самая распространенная и функциональная мебель-трансформер, или «умная мебель», — раскладные диван и стол. Они незаменимы для быстрого переоборудования спальни в гостиную и наоборот. Особенно когда нет возможности поставить в одной комнате и диван, и кровать. Хотя кровать может комбинироваться не только с диваном, но и со шкафом и убираться в специальную нишу. Но такая ежеутренняя гимнастика подходит далеко не всем. Не забываем и о складных стульях и креслах, которые и экономят пространство, и позволяют удобно устроить всех гостей.

Фото: villemeknes.com

Фото: designingidea.com

Правило 8. Используем пространство под потолком

Помните о том, что у комнаты есть не только пол, но и стены. И эти стены можно занять и в нижней части, и в верхней, ближе к потолку. Есть два варианта освоения стен под потолком. Первый, самый популярный и всем доступный: оборудовать там полки и антресоли. Конечно, не по всему периметру комнаты, иначе нависающие конструкции будут создавать гнетущую атмосферу. Полки на одной-двух стенах, например над диваном, будет достаточно. Второй вариант — спальня-антресоль, она же кровать под потолком. Вариант редкий и далеко не всем подходящий. Главный критерий возможности «второго этажа» — высота потолка. Если он выше трех метров, устанавливайте кровать-чердак для взрослых. Точно будет «не как у всех».

Фото: planete-deco.fr

Фото: anglicanaorlu.org

Правило 9. Стиль и цвет — едины

Да-да, интерьерный стиль и цветовое оформление едины во всем помещении, несмотря на его функциональное зонирование. Не нужно делать гостиную в стиле кантри, а спальню в модерне. Если хотите эклектику — пожалуйста, но в обеих частях комнаты. Иначе получится интерьерный сумбур и безвкусица. С тональностью поиграть можно, но в пределах одного цвета. Вот такое строгое правило.

Фото: homestratosphere.com

Фото: zsazsabellagio.com

Правило 10. Разное освещение

А вот освещение двух зон должно быть разным. В гостиной — яркое, в спальне — приглушенное. Люстру лучше повесить не по центру комнаты, а посреди зоны гостиной. И снабдить ее дополнительными источниками света, например торшером или встроенными светильниками. В спальне будет достаточно пары бра и настольной лампы на комоде или на стеллаже, который отделяет «приватное» от «общественного».

Фото: mahermouhajer.com