Как гармонично сочетать двери, пол и плинтус

Подобрать к отделке комнаты правильный цвет мебели и декоративных украшений — еще не вся работа по созданию домашнего интерьера. Важно также найти максимально подходящее к дизайну комнаты сочетание плинтуса, пола и дверей. Их цвета необходимо гармонично комбинировать между собой с учетом всей цветовой палитры интерьера.

Мы расскажем, какой выбрать цвет плинтуса под пол или под двери определенного оттенка, дадим советы по оформлению напольного покрытия и даже коснемся окраски стен — это тоже очень важный фактор, влияющий на выбор плинтусов, дверей и пола. А еще покажем красивые фотографии с наиболее удачными цветовыми сочетаниями.

Темный пол и двери, светлый плинтус

Один из самых популярных вариантов отделки в современных квартирах — делать межкомнатные двери и пол темными. Чаще всего материалом для обоих элементов выступает дерево средних и самых темных тонов. В этом случае рекомендуем использовать в интерьере белый плинтус или другого светлого оттенка: бежевого, светло-коричневого или кремового.

Фото: homeawakening.com

Так вы создадите в комнате умеренный визуальный контраст, который оживит ее интерьер и избавит от монотонности красок. Эффект контрастности можно подчеркнуть, если использовать плинтус в цвет стен — таких же светлых и выделяющихся на фоне темной двери и пола. Главное правило: ширина плинтусов должна быть достаточно большой (не менее 8 см), чтобы они могли оказать влияние на общую палитру и выделиться даже на фоне однотонной стеновой отделки.

Фото: tabbersonarchitects.com

А цвет напольного покрытия и дверей можно оформить двумя способами: либо в одинаковых оттенках для придания интерьеру большей гармоничности, либо сделать окраску пола на пару тонов ниже и усилить созданный при помощи плинтусов контраст.ltr">Подобрать к отделке комнаты правильный цвет мебели и декоративных украшений — еще не вся работа по созданию домашнего интерьера. Важно также найти максимально подходящее к дизайну комнаты сочетание плинтуса, пола и дверей. Их цвета необходимо гармонично комбинировать между собой с учетом всей цветовой палитры интерьера.

Мы расскажем, какой выбрать цвет плинтуса под пол или под двери определенного оттенка, дадим советы по оформлению напольного покрытия и даже коснемся окраски стен — это тоже очень важный фактор, влияющий на выбор плинтусов, дверей и пола. А еще покажем красивые фотографии с наиболее удачными цветовыми сочетаниями.

Темный пол и двери, светлый плинтус

Один из самых популярных вариантов отделки в современных квартирах — делать межкомнатные двери и пол темными. Чаще всего материалом для обоих элементов выступает дерево средних и самых темных тонов. В этом случае рекомендуем использовать в интерьере белый плинтус или другого светлого оттенка: бежевого, светло-коричневого или кремового.

Фото: homeawakening.com

Так вы создадите в комнате умеренный визуальный контраст, который оживит ее интерьер и избавит от монотонности красок. Эффект контрастности можно подчеркнуть, если использовать плинтус в цвет стен — таких же светлых и выделяющихся на фоне темной двери и пола. Главное правило: ширина плинтусов должна быть достаточно большой (не менее 8 см), чтобы они могли оказать влияние на общую палитру и выделиться даже на фоне однотонной стеновой отделки.

Фото: tabbersonarchitects.com

А цвет напольного покрытия и дверей можно оформить двумя способами: либо в одинаковых оттенках для придания интерьеру большей гармоничности, либо сделать окраску пола на пару тонов ниже и усилить созданный при помощи плинтусов контраст.