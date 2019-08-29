Как гармонично сочетать двери, пол и плинтус

Чтобы создать в интерьере максимально цельную и гармоничную палитру, нужно уделять внимание любым мелочам — даже цвету плинтуса и тому, как он сочетается с дверями и полом. Рассказываем обо всех тонкостях такой цветовой комбинации.
Подобрать к отделке комнаты правильный цвет мебели и декоративных украшений — еще не вся работа по созданию домашнего интерьера. Важно также найти максимально подходящее к дизайну комнаты сочетание плинтуса, пола и дверей. Их цвета необходимо гармонично комбинировать между собой с учетом всей цветовой палитры интерьера.
Мы расскажем, какой выбрать цвет плинтуса под пол или под двери определенного оттенка, дадим советы по оформлению напольного покрытия и даже коснемся окраски стен — это тоже очень важный фактор, влияющий на выбор плинтусов, дверей и пола. А еще покажем красивые фотографии с наиболее удачными цветовыми сочетаниями.
Темный пол и двери, светлый плинтус
Один из самых популярных вариантов отделки в современных квартирах — делать межкомнатные двери и пол темными. Чаще всего материалом для обоих элементов выступает дерево средних и самых темных тонов. В этом случае рекомендуем использовать в интерьере белый плинтус или другого светлого оттенка: бежевого, светло-коричневого или кремового.
Так вы создадите в комнате умеренный визуальный контраст, который оживит ее интерьер и избавит от монотонности красок. Эффект контрастности можно подчеркнуть, если использовать плинтус в цвет стен — таких же светлых и выделяющихся на фоне темной двери и пола. Главное правило: ширина плинтусов должна быть достаточно большой (не менее 8 см), чтобы они могли оказать влияние на общую палитру и выделиться даже на фоне однотонной стеновой отделки.
А цвет напольного покрытия и дверей можно оформить двумя способами: либо в одинаковых оттенках для придания интерьеру большей гармоничности, либо сделать окраску пола на пару тонов ниже и усилить созданный при помощи плинтусов контраст.ltr">Подобрать к отделке комнаты правильный цвет мебели и декоративных украшений — еще не вся работа по созданию домашнего интерьера. Важно также найти максимально подходящее к дизайну комнаты сочетание плинтуса, пола и дверей. Их цвета необходимо гармонично комбинировать между собой с учетом всей цветовой палитры интерьера.
Мы расскажем, какой выбрать цвет плинтуса под пол или под двери определенного оттенка, дадим советы по оформлению напольного покрытия и даже коснемся окраски стен — это тоже очень важный фактор, влияющий на выбор плинтусов, дверей и пола. А еще покажем красивые фотографии с наиболее удачными цветовыми сочетаниями.
Темный пол и двери, светлый плинтус
Один из самых популярных вариантов отделки в современных квартирах — делать межкомнатные двери и пол темными. Чаще всего материалом для обоих элементов выступает дерево средних и самых темных тонов. В этом случае рекомендуем использовать в интерьере белый плинтус или другого светлого оттенка: бежевого, светло-коричневого или кремового.
Так вы создадите в комнате умеренный визуальный контраст, который оживит ее интерьер и избавит от монотонности красок. Эффект контрастности можно подчеркнуть, если использовать плинтус в цвет стен — таких же светлых и выделяющихся на фоне темной двери и пола. Главное правило: ширина плинтусов должна быть достаточно большой (не менее 8 см), чтобы они могли оказать влияние на общую палитру и выделиться даже на фоне однотонной стеновой отделки.
А цвет напольного покрытия и дверей можно оформить двумя способами: либо в одинаковых оттенках для придания интерьеру большей гармоничности, либо сделать окраску пола на пару тонов ниже и усилить созданный при помощи плинтусов контраст.
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Вариант со светлыми или белыми плинтусами и темными дверями с полом лучше всего подойдет большим комнатам: гостиной или просторной кухне-столовой. Маленькие комнаты станут визуально еще меньше при таком количестве темных оттенков.
Светлые двери и плинтус, темный пол
Следующий способ — оставить пол темным, а вот двери оформить в тон светлому или белому плинтусу. Хотя белый в этом случае лучше использовать с осторожностью, так как дверь в таком исполнении может активно пачкаться. Чтобы не пришлось часто ее мыть, замените белый на бежевый, серый или красивый цвет слоновой кости.
При оформлении межкомнатных дверей и плинтусов в едином стиле и одинаковых светлых оттенках стены тоже делайте максимально светлыми. Темные не подойдут по двум причинам: во-первых, они сделают двери и плинтусы излишне контрастными на своем фоне, а во-вторых, в компании темного напольного покрытия очень сильно уменьшат всю комнату.
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А вот светлые стены в компании таких же дверей, наоборот, помогут визуально поднять потолок помещения и увеличить его пространство. А оставшийся темным пол сделает палитру интерьера более разнообразной, она не будет выглядеть монотонной и скучной.
Светлый пол и плинтус, темная дверь
При использовании светлых полов и темных дверей с такими же наличниками получится очень оригинальный и даже эксцентричный дизайн проект интерьера в Москве. Особенно если выполнить светлую отделку стен, чтобы темная дверь максимально выделялась и контрастировала. Цвет пола может совпадать со стенами или быть на пару тонов темнее.
Несмотря на то что в предыдущем способе цвет дверей и плинтусов был одинаковым и контрастным полу, при этой отделке сочетание «светлый пол — темный плинтус» в тон темной двери лучше не выбирать. Получится контрастная темная полоса, которая очень сильно и некрасиво разделит светлые стены и полы, а также излишне ярко обозначит геометрию комнаты — от этого ее границы визуально сузятся. Темными можно сделать максимум наличники вокруг дверей.
Так что при выборе темной двери оформляйте напольный плинтус в интерьере белым цветом или другим максимально светлым оттенком. Главное, чтобы он гармонично комбинировался со стенами и напольным покрытием, сильно не выделяясь и не создавая дополнительного контраста.
Сочетание с цветными дверями
В современных домашних интерьерах роль ярких акцентов может брать на себя что угодно — и даже межкомнатные двери. Именно поэтому их зачастую делают цветными, нарочито выделяя на фоне всей комнаты. Как подобрать к такой двери пол и плинтус, чтобы получить максимально гармоничную палитру?
Начнем с напольного покрытия — его лучше сделать более темным, чтобы контрастно подчеркнуть яркую дверь и сделать ее внешний вид еще более эффектным. И на этом с темными цветами лучше закончить, подобрав для пола белые плинтусы. Стены сделайте светлыми в тон плинтусу или оформите их другим ярким цветом — оба этих варианта еще больше усилят контраст и яркость двери.
Использовать в таком интерьере плинтус черного или другого темного оттенка не стоит, потому что он существенно снизит визуальный эффект яркого акцента, которым в этом случае служит дверь.
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