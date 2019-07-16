Неповторимый визуальный эффект парящих натяжных потолков

Обычными натяжными потолками уже мало кого удивишь. Для создания оригинального интерьера дизайнеры пошли дальше и придумали специальную конструкцию, которая создаст эффект невесомости потолка — будто он отделился от стен и парит в воздухе. ReRooms расскажет, как сделать такой потолок и как лучше его декорировать.

Для начала давайте разберемся, что такое эффект парящего потолка.

Чтобы создать красивый парящий потолок, нужен алюминиевый профиль со скрытой нишей, немного наклоненной вниз, куда в дальнейшем специалисты поместят светодиодную ленту. Однако бывают ниши и под прямым углом. Разница заключается в том, что в первом варианте свет будет более мягким, обволакивающим, а во втором — четким.

Благодаря такой конструкции между стеной и потолком остается место в один или два сантиметра, которое и будет заполнено светом от ленты. Алюминиевый профиль закрывается полотном и становится невидимым.

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Таким образом, эффект парящего потолка создается благодаря освещению. Светодиодную ленту располагают по периметру комнаты и закрывают пластиковой заглушкой, которая пропускает свет лишь на 90%. Именно она мягко рассеивает световые лучи, и появляется эффект невесомости — создается впечатление, что потолок парит в воздухе и отделен от других поверхностей в комнате.

Если лента перегорит, не паникуйте. Нужно всего лишь снять заглушку и заменить ленту, демонтаж самого потолка не потребуется.

Что касается заглушки, ее использование не обязательно, но мы все-таки рекомендуем приобрести ее. Она маскирует каркас потолка и не позволяет возникнуть другому визуальному эффекту, который называется «жемчуг»: лучи от светодиодной ленты не рассеиваются, а создают отражение на потолке в виде бусин.

Подойдут как однотонные ленты, так и разноцветные. Отлично будут смотреться многоуровневые конструкции, где эффект парящего потолка создается не только для центрального полотна, но и для всех следующих. Специалисты также могут создать разное освещение для каждого уровня, что придаст интерьеру еще большей оригинальности.

Фото: nwhistorycourse.org

Фото: tomsroidrippinhotsauce.com

Виды парящих потолков

1. По количеству уровней

Одноуровневые

Это самый распространенный вариант парящих потолков и самый легкий в исполнении. Для его создания используют ПВХ-пленку, ткань или листы гипсокартона.

Двухуровневые

Как понятно из названия, состоит такой потолок из двух уровней, наложенных друг на друга. Сначала специалист создает профиль для первого полотна, а поверх него производит монтаж второго.

Многоуровневые

Здесь количество полотен ограничено лишь практичностью и здравым смыслом. Устанавливают такой потолок по той же схеме, что и двухуровневые, используя специальные крепления, чтобы каждый последующий слой крепко держался.

Двух- и многоуровневые потолки смотрятся намного интереснее за счет того, что создается ощущение невесомости каждого из уровней. Словно они парят в воздухе и никак не связаны друг с другом. Для усиления эффекта используют светодиодные ленты разных цветов.

Фото: woyhome.com



Фото: woyhome.com

2. По материалу поверхности

глянцевая;

матовая;

сатиновая;

фотопечать;

роспись.

Глянцевые потолки — лучшее решение для маленьких помещений, так как за счет зеркального эффекта комната станет зрительно больше, словно границы немного раздвинулись. Освещение еще больше усилит такой эффект. Матовая поверхность хороша для любых площадей, зрительно она выглядит как побеленный потолок. Что касается сатина, этот материал имеет блестящую поверхность, как и глянец, но не отражает свет. Выглядит очень стильно и благородно.

Фото: woyhome.com

3. По материалу полотна

Тканевые



Тканевые полотна намного крепче и экологичнее, чем пленочные. Они состоят из полимерных волокон, которые хорошо пропускают воздух и позволяют потолочной плите дышать. Это снижает риск возникновения грибка.

Пленочные

Потолки из ПВХ-пленки, особенно полупрозрачной, будут очень выразительно смотреться в парящих конструкциях. Их характеристики немного хуже, чем у тканевых, но это компенсируется ценой, так как стоят такие полотна намного дешевле.

Фото: rock-cafe.info

Фото: nwhistorycourse.org

Разновидности форм

Формы парящих потолок ограничиваются лишь вашей фантазией. Специалисты создадут любую форму, какую вы только пожелаете: квадратную, круглую, прямоугольную, форму неправильного многоугольника и даже абстрактную композицию.

Для классических интерьеров мы советуем выбирать квадратные и прямоугольные варианты, а для интерьеров экстравагантных, например для поп-арта, абстрактные композиции.

Фото: objetsdedecoration.fr

Фото: paydaydcr.com

Варианты дизайна и подсветки

Главный элемент в создании парящих потолков — светодиодная лента. Она может выступать в качестве дополнительного освещения и даже основного. Для небольших по площади помещений, например коридора, такой подсветки вполне хватит. Можно добавить светильники, которые крепятся к полотну.

Фото: woyhome.com

Для комнат большего размера имеет смысл приобрести центральную люстру, а также точечные светильники, которые обеспечат светом даже самый труднодоступный угол. Управляется такое освещение либо с помощью классического выключателя, либо с пульта дистанционного управления, который позволяет не только включать или выключать свет, но и переключать различные режимы.

Мы советуем использовать парящие потолки в детских комнатах, так как они вполне могут заменить собой ночник. Присмотритесь не к однотонным, а к полотнам с рисунком, который создают при помощи росписи или фотопечати. Особое впечатление произведут потолки, которые имитируют звездное небо или космические просторы. Только представьте, как волшебно будет выглядеть такое полотно с дополнительными точечными светильниками, копирующими звездочки, и светодиодной лентой, меняющей цвет. Будто потолка в комнате вовсе и нет, а над головой — настоящее небо или бескрайний космос. Даже взрослый не останется равнодушен к такой красоте.

Фото: architizer.com

Фото: woyhome.com

Цветовые решения

Строгих правил здесь нет, главное, чтобы цвет потолка сочетался с цветовой гаммой интерьера. Мы советуем выбирать классические белые полотна, а светодиодную ленту — типа RGB, то есть многоцветную. Такие ленты могут менять от 4 до 20 оттенков, которые управляются с помощью пульта. Цвет интерьера вы можете поменять, а вот заново устанавливать потолок и менять оттенок полотна — проблематично. Поэтому просто переключайте нужный вам цвет и создавайте классную атмосферу.

В маленьких помещениях не стоит делать темные полотна, так как они зрительно снизят высоту потолка и будут поглощать цвет.

Фото: tomsroidrippinhotsauce.com

Фото: houzz.co.uk

Лучшие фото парящих натяжных потолков

Фото: woyhome.com

Фото: woyhome.com

Фото: woyhome.com

Фото: paydaydcr.com

Фото: paydaydcr.com