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Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьера


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Думаете, шторы из нитей в интерьере — это прошлый век? Мы докажем, что это не так!

Содержание

Нитяные шторы в интерьере — это аксессуар, который не выходит из моды. Когда-то их придумали в восточных странах. Такие шторы создавали в домах тень и одновременно не препятствовали попаданию воздуха.

Сейчас дизайнеры используют их не только для создания тени, но и для зонирования, украшения интерьера и других целей.

Плюсы и минусы нитяных шторые шторы в интерьере — это аксессуар, который не выходит из моды. Когда-то их придумали в восточных странах. Такие шторы создавали в домах тень и одновременно не препятствовали попаданию воздуха.

Сейчас дизайнеры используют их не только для создания тени, но и для зонирования, украшения интерьера и других целей.

Плюсы и минусы нитяных штор

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Как и у всех аксессуаров, у нитяных штор есть свои особенности. Преимущества этой модели следующие:

  • не является преградой для воздуха и света. Слишком яркий солнечный свет такие шторы способны приглушать. В пасмурный день легкий свет они пропускают, так что комната не будет казаться темной и мрачной;
  • легко подвергается модификации. Вы можете самостоятельно изменить вид штор с помощью подвязывания, плетения или других способов;
  • не требует особенного ухода, так как каждая нитка обработана составом от пыли и грязи. Шторы можно легко стирать в обычной машинке в специальном мешочке, чтобы нити не запутались;
  • можно использовать не только как шторы, но и декорировать дверные проемы и стены, создавать невесомые перегородки в комнате между несколькими зонами, а также балдахины вокруг кровати и многое другое;
  • намного дешевле, чем шторы из других материалов, а также намного проще в использовании. Нитяные шторы не нужно нести в ателье, чтобы подравнять длину, это можно сделать самостоятельно с помощью ножниц.

Фото № 1: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: amazon.com

Минусы у нитяных штор тоже есть:

  • требуют аккуратного обращения, если в вашей квартире есть дети или животные. Такие аксессуары всегда привлекают их внимание;
  • шторы с бусинами или стеклярусом могут быть опасны для детей из-за мелких элементов.

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Фото № 2: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: saudi.souq.com

Варианты нитяных штор

Несмотря на то что мы привыкли называть нитяными шторами тюль из кисеи, существуют и другие их разновидности. 

Кисея

Первый и самый классический вид нитяных штор — кисея. Это полотно, которое состоит из тканевых жгутов, соединенных сверху плотной тесьмой. Они производятся из различной синтетики. За счет искусственного материала шторы-нити меньше запутываются и красиво струятся. Обычно кисея для штор бывает нескольких типов: однотонная, радужная или состоящая из двух цветов.

Фото № 3: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: ariyonainterior.com

Кисея с бусинками

Нити могут быть украшены различными бусинками, стеклярусом, цветами или бабочками. Обычно они продаются уже с нанизанными украшениями. Однако такой декор можно сделать и самостоятельно.

Фото № 4: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: design.decordiyhome.com

Такие шторы интересны тем, что свет, попадающий на украшения, отражается от них и создает блики по всему помещению. Если выбираете для своего дома этот вариант, следите за количеством декора: важно не переборщить.

Фото № 5: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: dhgate.com

Веревочные шторы

Такие шторы делаются из более плотных материалов: толстых веревок, бисера или бус. Их редко используют для украшения окон. Чаще всего ими декорируют дверные проемы или определенные зоны квартиры. Посмотрите на фото, как интересно выглядят веревочные шторы в интерьере.

Фото № 6: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: familyhandyman.com

Твердые нитяные шторы

Твердые шторы-нити отличаются от обычной кисеи тем, что для их изготовления используют твердую основу: металлическую проволоку, дерево, леску или другие материалы. Они также могут быть украшены различным декором. Их часто можно увидеть в интерьерах в стиле эклектика или этническом.

Фото № 7: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: shopwildthings.com

Способы крепления к карнизу

Какие бывают виды штор, мы разобрались. Теперь посмотрим, как можно красиво повесить шторы-нити.

Обычно верхняя часть шторы — это ткань шириной около десяти сантиметров, к которой крепятся нити. Именно эта часть позволяет закрепить штору там, где вам хочется. Например, на карниз их можно повесить обычным способом: с помощью ленты и крючков или специальных петель. Так можно повесить ее во всю длину окна или задрапировать. Если у вашего карниза есть зажимы, повесить штору можно без дополнительных креплений.

Фото № 8: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: netcurtainsdirect.com

Еще один вариант крепления — люверсы. Это довольно популярный способ. 

Использование в интерьере разных комнат

Нитяные шторы можно использовать не только на окнах в гостиной, но и в других комнатах.

Гостиная

В гостиной шторы-нити могут быть использованы в нескольких случаях. Первый, обычный и основной, — в качестве украшения на окнах. Обратите внимание на фото, так выглядит в интерьере кисея на окне.

Фото № 9: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: boxtoner.ru

Второй способ используется в том случае, когда в большой комнате или квартире-студии не хватает зонирования. Шторы-нити вешают между двумя зонами, которые нужно визуально отгородить друг от друга.

Фото № 10: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: boxtoner.ru

Кухня

На кухне лучше всего использовать шторы из материалов, устойчивых к влаге и пару. Подойдут шторы из твердых материалов или бусин. Шторы на кухне могут тоже выполнять функцию зонирования, если у вас столовая зона объединена с зоной готовки.

Фото № 11: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: balancedfoodandfuel.org

Многие вешают шторы на дверной проем, чтобы визуально отгородить кухню от коридора.

Фото № 12: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: boxtoner.ru

Спальня

Нужно учитывать, что спальня — это личное пространство, в котором хочется спрятаться от посторонних взглядов. Поэтому если вы решили здесь декорировать окна нитями, сделайте еще один слой из плотного материала. Такое сочетание будет выглядеть красиво и убережет вас от взглядов с улицы.

Фото № 13: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: aviarydecor.com

Еще один интересный вариант — создание балдахина из нитей. Он намного лучше пропускает воздух, чем модели из плотных тканей. И смотрится необыкновенно красиво.

Фото № 14: Шторы из нитей как многофункциональная деталь интерьераФото: aviarydecor.com

А вы бы стали использовать нитяные шторы в интерьере квартиры? Делитесь с нами вашим мнением в комментариях!

#Текстиль#идеи для дома#декор и аксессуары
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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