Красная кухня: 30 ярких примеров дизайна

Красная кухня — идеальное решение для тех, кто не боится экспериментировать и любит яркие краски. Разбираемся, как, где и с чем лучше применять красный в интерьере кухни, чтобы он гарантированно там прижился.
Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.
ef="https://rerooms.ru/blog/posts/vse-ottenki-krasnogo-v-interiere-20-idey-oformleniya-i-dekora">Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.
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С помощью красного цвета можно компенсировать простоту форм и отсутствие деталей в минималистичном интерьере и преобразовать безликое помещение не самой удачной планировки в стильное и привлекательное пространство. И не обязательно полностью погружать кухню в яркий цвет. Красный гарнитур, кухонный фартук, бытовая техника, элементы освещения и текстиль в красных тонах — нескольких отдельных элементов достаточно, чтобы вдохнуть в кухню атмосферу домашнего уюта и праздника, которой нам часто не хватает в холодные и пасмурные дни.
Сегодня ReRooms делится советами по оформлению красной кухни, в которой от обыденного пребывания у плиты вы будете получать настоящее удовольствие.
Все грани красного
Красный — яркий, смелый и броский цвет, который невозможно разложить на составляющие. Именно поэтому он будет более актуальным для современных интерьеров, чем для классических, где чистые цвета не так уместны. К преимуществам красного в интерьере можно отнести практичность: на его фоне почти не видны загрязнения, которые на кухне неминуемы. К тому же красный — отличный маскировщик недостатков помещения, он способен отвлекать на себя внимание и от неровных стен, и от старых окон, и от низких потолков.
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Однако в красном интерьере кухни есть и свои подводные камни. Не стоит красные оттенки делать доминирующими даже в просторных кухнях — они скрадывают площадь, визуально приближают отдаленные предметы, а в изобилии могут нервировать и утомлять.
Важная деталь при оформлении интерьера красной кухни — тон цвета. Если смешать теплые и холодные оттенки, гармонии и уюта не достигнуть. Этот принцип касается как отделки, так и оформления мебели. Между собой все участники колористической схемы обязательно должны сочетаться по гамме, иначе получится безвкусный китч. Ваша кухня расположена на северной стороне и солнечные лучи в ней нечастые гости? Выбирайте для интерьера вишневые, томатные, винные, терракотовые, бургундские оттенки. Для южных, наоборот, больше подойдут холодные оттенки алого — они слегка понизят температурный градус в помещении.
Эффектные акценты
Дизайн красной кухни — не обязательно полное погружение помещения в яркий цвет. Лучше использовать красный в умеренных дозах, чтобы не перегрузить пространство, но внести в него нужный импульс энергии и настроения. Не готовы полностью делать красными фасады гарнитура или выносить этот цвет на стены? Используйте красный в качестве декоративного элемента.
Модный дизайнерский прием — красный кухонный остров. Он эффектно смотрится как в классических кухнях, где преобладают натуральные материалы и природные оттенки, так и в современных интерьерах, сверкающих бликами искусственных глянцевых и хромированных поверхностей.
Эстетически выгодно работает в интерьере красный кухонный фартук, по оттенкам перекликающийся с фасадами гарнитура. В такой пропорции красный объединяет все элементы обстановки кухни, которая получается интересной и стильной, но не кричащей.
В качестве красных акцентов для кухни отлично подойдут и крупные предметы бытовой техники. Холодильник или духовой шкаф способны стать ярким арт-объектом в светлых и темных кухонных интерьерах, скучноватых из-за отсутствия сочных красок.
Если же вы еще не готовы к смелым экспериментам, просто добавьте пару красных деталей в интерьер кухни — и она кардинально преобразится. Используйте красный текстиль, посуду, декор или мелкие предметы мебели, например стулья — они оживят даже скромный интерьер в стиле минимализм и не нарушат стилевую концепцию.
Гармоничные сочетания
Сегодня в современных интерьерах не редкость самые неожиданные и смелые миксы цветов, но не в случае с красным цветом — он не терпит бездумного соседства и хаотичной колористики. Отличная компания для красного на кухне — белый цвет, который в сочетании с алыми оттенками делает интерьер нарядным, не назойливым и в меру контрастным. Универсальный вариант — раскраска фасадов гарнитура в красно-белые оттенки на маленькой кухне. Такая мебель будет контрастно выделяться на нейтральном общем фоне, но не станет резать глаз своей яркостью и визуально скрадывать площадь.
Стильно и изысканно выглядит в интерьере дуэт красного и черного, несмотря на то, что оба этих цвета довольно тяжелые для восприятия. Черный добавляет глубину красным тонам, делает их эффектнее и пронзительнее. В таком колористическом содружестве кухня станет намного интереснее в декоративном плане без лишних деталей.
Серый станет прекрасным компенсатором буйной активности красного цвета. Это выигрышная комбинация цветов для кухни в стиле хай-тек — красно-серый микс прекрасно гармонирует с матовым стеклом и стальной техникой. Только вводите красный порционно, чтобы он сильно не выделялся и не раздражал своим присутствием: оформите в красный нижние фасады гарнитура или кухонный фартук, столешницу или стулья — и тогда интерьер не будет слишком душным и приторным.
Комбинация красного и желтого в интерьере кухни может показаться слишком огненной и палящей. Но только на первый взгляд. В темных кухнях, окна которых выходят на теневую сторону, они добавят тепла и света. Используйте белый фон для красно-желтого дуэта — и тогда интерьер кухни гарантированно получится свежим, легким и непосредственным.
Красно-зеленая кухня имеет игривый характер, где противоположные цвета постоянно перекликаются друг с другом. Однако, несмотря на контрастность, красный и зеленый отлично сходятся на одной кухне и создают освежающий эффект.
Яркий, даже немного крикливый красный можно противопоставить спокойному коричневому, который в монохроме смотрится на кухне плоско. Подберите к их дуэту третий цвет-компаньон: отлично подойдут теплые белые, серые и карамельные оттенки. В таком цветовом оформлении интерьер красно-коричневой кухни получится очень аппетитным, как клубника со сливками под шоколадной глазурью.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники