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Красная кухня: 30 ярких примеров дизайна


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Красная кухня — идеальное решение для тех, кто не боится экспериментировать и любит яркие краски. Разбираемся, как, где и с чем лучше применять красный в интерьере кухни, чтобы он гарантированно там прижился.

Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.

Фото № 1: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com ef="https://rerooms.ru/blog/posts/vse-ottenki-krasnogo-v-interiere-20-idey-oformleniya-i-dekora">Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.

Фото № 1: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com 

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С помощью красного цвета можно компенсировать простоту форм и отсутствие деталей в минималистичном интерьере и преобразовать безликое помещение не самой удачной планировки в стильное и привлекательное пространство. И не обязательно полностью погружать кухню в яркий цвет. Красный гарнитур, кухонный фартук, бытовая техника, элементы освещения и текстиль в красных тонах — нескольких отдельных элементов достаточно, чтобы вдохнуть в кухню атмосферу домашнего уюта и праздника, которой нам часто не хватает в холодные и пасмурные дни.

Сегодня ReRooms делится советами по оформлению красной кухни, в которой от обыденного пребывания у плиты вы будете получать настоящее удовольствие.

Все грани красного

Красный — яркий, смелый и броский цвет, который невозможно разложить на составляющие. Именно поэтому он будет более актуальным для современных интерьеров, чем для классических, где чистые цвета не так уместны. К преимуществам красного в интерьере можно отнести практичность: на его фоне почти не видны загрязнения, которые на кухне неминуемы. К тому же красный — отличный маскировщик недостатков помещения, он способен отвлекать на себя внимание и от неровных стен, и от старых окон, и от низких потолков.

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Фото № 2: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: baneproject.com 

Однако в красном интерьере кухни есть и свои подводные камни. Не стоит красные оттенки делать доминирующими даже в просторных кухнях — они скрадывают площадь, визуально приближают отдаленные предметы, а в изобилии могут нервировать и утомлять.

Фото № 3: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: idealhome.co.uk 

Важная деталь при оформлении интерьера красной кухни — тон цвета. Если смешать теплые и холодные оттенки, гармонии и уюта не достигнуть. Этот принцип касается как отделки, так и оформления мебели. Между собой все участники колористической схемы обязательно должны сочетаться по гамме, иначе получится безвкусный китч. Ваша кухня расположена на северной стороне и солнечные лучи в ней нечастые гости? Выбирайте для интерьера вишневые, томатные, винные, терракотовые, бургундские оттенки. Для южных, наоборот, больше подойдут холодные оттенки алого — они слегка понизят температурный градус в помещении.

Фото № 4: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: womanuntamed.com 

Фото № 5: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com 

Фото № 6: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com 

Эффектные акценты

Дизайн красной кухни — не обязательно полное погружение помещения в яркий цвет. Лучше использовать красный в умеренных дозах, чтобы не перегрузить пространство, но внести в него нужный импульс энергии и настроения. Не готовы полностью делать красными фасады гарнитура или выносить этот цвет на стены? Используйте красный в качестве декоративного элемента.

Модный дизайнерский прием — красный кухонный остров. Он эффектно смотрится как в классических кухнях, где преобладают натуральные материалы и природные оттенки, так и в современных интерьерах, сверкающих бликами искусственных глянцевых и хромированных поверхностей.

Фото № 7: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: elledecor.com 

Фото № 8: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: aviarydecor.com 

Эстетически выгодно работает в интерьере красный кухонный фартук, по оттенкам перекликающийся с фасадами гарнитура. В такой пропорции красный объединяет все элементы обстановки кухни, которая получается интересной и стильной, но не кричащей.

Фото № 9: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: elledecor.com 

Фото № 10: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: hgtv.com 

В качестве красных акцентов для кухни отлично подойдут и крупные предметы бытовой техники. Холодильник или духовой шкаф способны стать ярким арт-объектом в светлых и темных кухонных интерьерах, скучноватых из-за отсутствия сочных красок.

Фото № 11: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: impressiveinteriordesign.com 

Фото № 12: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: aviarydecor.com 

Фото № 13: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: westernliving.ca 

Если же вы еще не готовы к смелым экспериментам, просто добавьте пару красных деталей в интерьер кухни — и она кардинально преобразится. Используйте красный текстиль, посуду, декор или мелкие предметы мебели, например стулья — они оживят даже скромный интерьер в стиле минимализм и не нарушат стилевую концепцию.

Фото № 14: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: alexandercontracts.co.uk 

Фото № 15: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: bwncy.com 

Фото № 16: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: alphapros.co 

Фото № 17: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: elledecor.com 

Гармоничные сочетания

Сегодня в современных интерьерах не редкость самые неожиданные и смелые миксы цветов, но не в случае с красным цветом — он не терпит бездумного соседства и хаотичной колористики. Отличная компания для красного на кухне — белый цвет, который в сочетании с алыми оттенками делает интерьер нарядным, не назойливым и в меру контрастным. Универсальный вариант — раскраска фасадов гарнитура в красно-белые оттенки на маленькой кухне. Такая мебель будет контрастно выделяться на нейтральном общем фоне, но не станет резать глаз своей яркостью и визуально скрадывать площадь.

Фото № 18: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com 

Фото № 19: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: home-designing.com 

Фото № 20: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: roomadness.com 

Стильно и изысканно выглядит в интерьере дуэт красного и черного, несмотря на то, что оба этих цвета довольно тяжелые для восприятия. Черный добавляет глубину красным тонам, делает их эффектнее и пронзительнее. В таком колористическом содружестве кухня станет намного интереснее в декоративном плане без лишних деталей. 

Фото № 21: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: adastraerrans.com 

Фото № 22: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: viahouse.com 

Серый станет прекрасным компенсатором буйной активности красного цвета. Это выигрышная комбинация цветов для кухни в стиле хай-тек — красно-серый микс прекрасно гармонирует с матовым стеклом и стальной техникой. Только вводите красный порционно, чтобы он сильно не выделялся и не раздражал своим присутствием: оформите в красный нижние фасады гарнитура или кухонный фартук, столешницу или стулья — и тогда интерьер не будет слишком душным и приторным.

Фото № 23: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: cgtrader.com 

Фото № 24: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: homestratosphere.com 

Фото № 25: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: elledecor.com 

Комбинация красного и желтого в интерьере кухни может показаться слишком огненной и палящей. Но только на первый взгляд. В темных кухнях, окна которых выходят на теневую сторону, они добавят тепла и света. Используйте белый фон для красно-желтого дуэта — и тогда интерьер кухни гарантированно получится свежим, легким и непосредственным.

Фото № 26: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: baneproject.com 

Фото № 27: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: inspiralist.com 

Красно-зеленая кухня имеет игривый характер, где противоположные цвета постоянно перекликаются друг с другом. Однако, несмотря на контрастность, красный и зеленый отлично сходятся на одной кухне и создают освежающий эффект.

Фото № 28: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: aviarydecor.com 

Фото № 29: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: dotmaison.com 

Яркий, даже немного крикливый красный можно противопоставить спокойному коричневому, который в монохроме смотрится на кухне плоско. Подберите к их дуэту третий цвет-компаньон: отлично подойдут теплые белые, серые и карамельные оттенки. В таком цветовом оформлении интерьер красно-коричневой кухни получится очень аппетитным, как клубника со сливками под шоколадной глазурью.

Фото № 30: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: thepictureswarehouse.com 

Фото № 31: Красная кухня: 30 ярких примеров дизайнаФото: kellerkitchens.com 

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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