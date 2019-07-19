Красная кухня: 30 ярких примеров дизайна

Фото: homestratosphere.com ef="https://rerooms.ru/blog/posts/vse-ottenki-krasnogo-v-interiere-20-idey-oformleniya-i-dekora">Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.

Красный цвет — не самое очевидное решение для интерьера кухни. С ним связаны стереотипы по поводу неблагоприятного воздействия на психику человека, но даже если не углубляться в их обсуждение, совершенно ясно, что красный — очень активный и в больших дозах может раздражать. Однако если быть с красным осторожным, он точно придется «к лицу» кухне. В верно подобранной пропорции красные оттенки способны создать гармоничную и вполне спокойную обстановку, в которой захочется готовить и собираться всей семьей.

С помощью красного цвета можно компенсировать простоту форм и отсутствие деталей в минималистичном интерьере и преобразовать безликое помещение не самой удачной планировки в стильное и привлекательное пространство. И не обязательно полностью погружать кухню в яркий цвет. Красный гарнитур, кухонный фартук, бытовая техника, элементы освещения и текстиль в красных тонах — нескольких отдельных элементов достаточно, чтобы вдохнуть в кухню атмосферу домашнего уюта и праздника, которой нам часто не хватает в холодные и пасмурные дни.

Сегодня ReRooms делится советами по оформлению красной кухни, в которой от обыденного пребывания у плиты вы будете получать настоящее удовольствие.

Все грани красного

Красный — яркий, смелый и броский цвет, который невозможно разложить на составляющие. Именно поэтому он будет более актуальным для современных интерьеров, чем для классических, где чистые цвета не так уместны. К преимуществам красного в интерьере можно отнести практичность: на его фоне почти не видны загрязнения, которые на кухне неминуемы. К тому же красный — отличный маскировщик недостатков помещения, он способен отвлекать на себя внимание и от неровных стен, и от старых окон, и от низких потолков.

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Фото: baneproject.com

Однако в красном интерьере кухни есть и свои подводные камни. Не стоит красные оттенки делать доминирующими даже в просторных кухнях — они скрадывают площадь, визуально приближают отдаленные предметы, а в изобилии могут нервировать и утомлять.

Фото: idealhome.co.uk

Важная деталь при оформлении интерьера красной кухни — тон цвета. Если смешать теплые и холодные оттенки, гармонии и уюта не достигнуть. Этот принцип касается как отделки, так и оформления мебели. Между собой все участники колористической схемы обязательно должны сочетаться по гамме, иначе получится безвкусный китч. Ваша кухня расположена на северной стороне и солнечные лучи в ней нечастые гости? Выбирайте для интерьера вишневые, томатные, винные, терракотовые, бургундские оттенки. Для южных, наоборот, больше подойдут холодные оттенки алого — они слегка понизят температурный градус в помещении.

Фото: womanuntamed.com

Фото: homestratosphere.com

Фото: homestratosphere.com

Эффектные акценты

Дизайн красной кухни — не обязательно полное погружение помещения в яркий цвет. Лучше использовать красный в умеренных дозах, чтобы не перегрузить пространство, но внести в него нужный импульс энергии и настроения. Не готовы полностью делать красными фасады гарнитура или выносить этот цвет на стены? Используйте красный в качестве декоративного элемента.

Модный дизайнерский прием — красный кухонный остров. Он эффектно смотрится как в классических кухнях, где преобладают натуральные материалы и природные оттенки, так и в современных интерьерах, сверкающих бликами искусственных глянцевых и хромированных поверхностей.

Фото: elledecor.com

Фото: aviarydecor.com

Эстетически выгодно работает в интерьере красный кухонный фартук, по оттенкам перекликающийся с фасадами гарнитура. В такой пропорции красный объединяет все элементы обстановки кухни, которая получается интересной и стильной, но не кричащей.

Фото: elledecor.com

Фото: hgtv.com

В качестве красных акцентов для кухни отлично подойдут и крупные предметы бытовой техники. Холодильник или духовой шкаф способны стать ярким арт-объектом в светлых и темных кухонных интерьерах, скучноватых из-за отсутствия сочных красок.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: aviarydecor.com

Фото: westernliving.ca

Если же вы еще не готовы к смелым экспериментам, просто добавьте пару красных деталей в интерьер кухни — и она кардинально преобразится. Используйте красный текстиль, посуду, декор или мелкие предметы мебели, например стулья — они оживят даже скромный интерьер в стиле минимализм и не нарушат стилевую концепцию.

Фото: alexandercontracts.co.uk

Фото: bwncy.com

Фото: alphapros.co

Фото: elledecor.com

Гармоничные сочетания

Сегодня в современных интерьерах не редкость самые неожиданные и смелые миксы цветов, но не в случае с красным цветом — он не терпит бездумного соседства и хаотичной колористики. Отличная компания для красного на кухне — белый цвет, который в сочетании с алыми оттенками делает интерьер нарядным, не назойливым и в меру контрастным. Универсальный вариант — раскраска фасадов гарнитура в красно-белые оттенки на маленькой кухне. Такая мебель будет контрастно выделяться на нейтральном общем фоне, но не станет резать глаз своей яркостью и визуально скрадывать площадь.

Фото: homestratosphere.com

Фото: home-designing.com

Фото: roomadness.com

Стильно и изысканно выглядит в интерьере дуэт красного и черного, несмотря на то, что оба этих цвета довольно тяжелые для восприятия. Черный добавляет глубину красным тонам, делает их эффектнее и пронзительнее. В таком колористическом содружестве кухня станет намного интереснее в декоративном плане без лишних деталей.

Фото: adastraerrans.com

Фото: viahouse.com

Серый станет прекрасным компенсатором буйной активности красного цвета. Это выигрышная комбинация цветов для кухни в стиле хай-тек — красно-серый микс прекрасно гармонирует с матовым стеклом и стальной техникой. Только вводите красный порционно, чтобы он сильно не выделялся и не раздражал своим присутствием: оформите в красный нижние фасады гарнитура или кухонный фартук, столешницу или стулья — и тогда интерьер не будет слишком душным и приторным.

Фото: cgtrader.com

Фото: homestratosphere.com

Фото: elledecor.com

Комбинация красного и желтого в интерьере кухни может показаться слишком огненной и палящей. Но только на первый взгляд. В темных кухнях, окна которых выходят на теневую сторону, они добавят тепла и света. Используйте белый фон для красно-желтого дуэта — и тогда интерьер кухни гарантированно получится свежим, легким и непосредственным.

Фото: baneproject.com

Фото: inspiralist.com

Красно-зеленая кухня имеет игривый характер, где противоположные цвета постоянно перекликаются друг с другом. Однако, несмотря на контрастность, красный и зеленый отлично сходятся на одной кухне и создают освежающий эффект.

Фото: aviarydecor.com

Фото: dotmaison.com

Яркий, даже немного крикливый красный можно противопоставить спокойному коричневому, который в монохроме смотрится на кухне плоско. Подберите к их дуэту третий цвет-компаньон: отлично подойдут теплые белые, серые и карамельные оттенки. В таком цветовом оформлении интерьер красно-коричневой кухни получится очень аппетитным, как клубника со сливками под шоколадной глазурью.

Фото: thepictureswarehouse.com