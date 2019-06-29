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Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьера


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Потолочные балки — традиционный элемент деревенских и сельских домов. Но их можно красиво использовать даже в интерьере городской квартиры. Как? Показываем на самых ярких примерах.

Содержание

Балка в интерьере современной квартиры используется не в роли укрепляющего каркасного элемента. Это настоящее декоративное украшение, которое выполняет и некоторые полезные функции для домашнего дизайна.

Разбираемся во всех тонкостях и особенностях декоративных балок и любуемся самыми красивыми интерьерами с балками в качестве функционального украшения. 

Практическая и декоративная роль потолочных балок

Прежде всего потолок с балками украшает любую комнату современной квартиры. Интерьер жилища становится более оригинальным и аутентичным, приобретает характер традиционного уютного дома. В интерьере появляется спокойная обстановка деревенской местности — то, что нужно для комфортного отдыха.

Фото № 1: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: archidea.com.ua

Балки также можно установить нестандартным способом: не традиционными прямыми линиями, а в виде какой-либо фигуры — например кругом или полукругом с уходящими «лучами» из длинных брусков. Такое решение делает дизайн еще более оригинальным и подчеркивает индивидуальность интерьера.

Фото № 2: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: peymansaz.org

Однако балки несут и практическую пользу для жилища. Их основные функции: 

  • подчеркивают высоту потолков и визуально раздвигают границы комнаты, поэтому их лучше размещать параллельно самым узким стенам;

  • визуально уменьшают слишком высокие помещения, если расположены не под самым потолком, а несколькими уровнями ниже — это делает комнату более уютной и привлекательной;

  • пустотелые балки могут спрятать проводку и остальные коммуникации, а также выполнять функцию коробов для потолочных светильников.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: aviarydecor.com

Функции декоративных балок в интерьере универсальны: они помогут преобразить облик вашей квартиры и с эстетической, и с практической стороны. 

Балки из натуральных и искусственных материалов: виды и характеристики

Балки производители делают из дорогих натуральных материалов, а также предлагают более дешевые конструкции — из современного искусственного сырья. 

Фото № 4: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: archilovers.com

Натуральное дерево

Из дерева балки изготавливали изначально, укрепляя все деревянные постройки. Это массивные изделия из натуральных пород, которые сегодня считаются наиболее дорогим и очень благородным домашним декором.

Фото № 5: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: toolboxprodhouse.com

Материалы деревообработки (доски ДСП, ДВП, МДФ)

Более современный и практичный вариант декоративных потолочных балок, который отличается от натурального дерева более низкой стоимостью и при этом частично сохраняет традиционный аутентичный вид. Как правило, делаются такие балки полыми, так что под ними можно прятать трубы, провода и другие нежелательные для вашего интерьера элементы. 

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Фото № 6: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: homedezen.com

Полиуретан

Пластиковые балки из полиуретана имитируют деревянную или любую другую поверхность. Они очень экономичны, могут быть оформлены в любом цвете. А еще такие балки гораздо легче и долговечнее дерева, поэтому популярны в современных домашних интерьерах. 

Фото № 7: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: santiroyalhome.blogspot.com

Металл

Самый индустриальный вариант потолочных балок в интерьере — они создадут в квартире уже не спокойную деревенскую обстановку, а придадут ей стильный и современный городской облик. 

Фото № 8: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: buvbaze.lv

Для украшения дома можно использовать также изделия из самых нетрадиционных материалов, например из прозрачного стекла или яркого разноцветного пластика.

В каких интерьерных стилях применяются потолочные балки

Рассмотрим самые популярные стили интерьеров, в которых балки станут наиболее органичным и подходящим элементом декора.

Кантри и рустик

Наибольшее распространение получают деревянные балки в интерьере с ярко выраженным деревенским характером — например в стиле кантри или рустик. 

Фото № 9: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: dexorate.com

Здесь можно использовать даже цельные изделия из массивного натурального дерева — они будут смотреться органично и подчеркнут стилистику комнаты. Цветовая палитра тоже должна быть естественной — темной, в природных оттенках дерева.

Прованс

Стиль прованс из южных районов Франции — тоже отчасти деревенский, однако требует совсем других декоративных потолочных балок. Атмосфера в спальне или гостиной, оформленной в светлом прованском стиле, очень спокойная и умиротворенная — массивные темные балки испортят облик комнаты. 

Фото № 10: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: whitehome.fi

Лучше использовать небольшие по размеру и выполненные в светлых тонах изделия, но обязательно из деревянных досок — прованс не приемлет искусственных материалов.

Лофт

Органично и стильно будут смотреться балки в квартире, оформленной в индустриальном стиле лофт. Они эффектно выразят современный промышленный облик помещения, а также подчеркнут высоту потолков.

Фото № 11: Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьераФото: homepic.com.ua

Наиболее подходящим материалом для балок в стилистике лофт будет металл — комбинация с открытыми трубами и «голыми» кирпичными или бетонными стенами будет выглядеть очень красиво и стильно. Можно оформить потолок и деревянными балками — для этого лучше использовать массивные крупные балки с имитацией необработанного дерева.

#Отделочные материалы#идеи для дома#декор и аксессуары
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05Через 10 дней
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