Декоративные балки на потолке — эффектный элемент любого интерьера

Потолочные балки — традиционный элемент деревенских и сельских домов. Но их можно красиво использовать даже в интерьере городской квартиры. Как? Показываем на самых ярких примерах.
Балка в интерьере современной квартиры используется не в роли укрепляющего каркасного элемента. Это настоящее декоративное украшение, которое выполняет и некоторые полезные функции для домашнего дизайна.
Разбираемся во всех тонкостях и особенностях декоративных балок и любуемся самыми красивыми интерьерами с балками в качестве функционального украшения.
Практическая и декоративная роль потолочных балок
Прежде всего потолок с балками украшает любую комнату современной квартиры. Интерьер жилища становится более оригинальным и аутентичным, приобретает характер традиционного уютного дома. В интерьере появляется спокойная обстановка деревенской местности — то, что нужно для комфортного отдыха.
Балки также можно установить нестандартным способом: не традиционными прямыми линиями, а в виде какой-либо фигуры — например кругом или полукругом с уходящими «лучами» из длинных брусков. Такое решение делает дизайн еще более оригинальным и подчеркивает индивидуальность интерьера.
Однако балки несут и практическую пользу для жилища. Их основные функции:
подчеркивают высоту потолков и визуально раздвигают границы комнаты, поэтому их лучше размещать параллельно самым узким стенам;
визуально уменьшают слишком высокие помещения, если расположены не под самым потолком, а несколькими уровнями ниже — это делает комнату более уютной и привлекательной;
пустотелые балки могут спрятать проводку и остальные коммуникации, а также выполнять функцию коробов для потолочных светильников.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Функции декоративных балок в интерьере универсальны: они помогут преобразить облик вашей квартиры и с эстетической, и с практической стороны.
Балки из натуральных и искусственных материалов: виды и характеристики
Балки производители делают из дорогих натуральных материалов, а также предлагают более дешевые конструкции — из современного искусственного сырья.
Натуральное дерево
Из дерева балки изготавливали изначально, укрепляя все деревянные постройки. Это массивные изделия из натуральных пород, которые сегодня считаются наиболее дорогим и очень благородным домашним декором.
Материалы деревообработки (доски ДСП, ДВП, МДФ)
Более современный и практичный вариант декоративных потолочных балок, который отличается от натурального дерева более низкой стоимостью и при этом частично сохраняет традиционный аутентичный вид. Как правило, делаются такие балки полыми, так что под ними можно прятать трубы, провода и другие нежелательные для вашего интерьера элементы.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Полиуретан
Пластиковые балки из полиуретана имитируют деревянную или любую другую поверхность. Они очень экономичны, могут быть оформлены в любом цвете. А еще такие балки гораздо легче и долговечнее дерева, поэтому популярны в современных домашних интерьерах.
Металл
Самый индустриальный вариант потолочных балок в интерьере — они создадут в квартире уже не спокойную деревенскую обстановку, а придадут ей стильный и современный городской облик.
Для украшения дома можно использовать также изделия из самых нетрадиционных материалов, например из прозрачного стекла или яркого разноцветного пластика.
В каких интерьерных стилях применяются потолочные балки
Рассмотрим самые популярные стили интерьеров, в которых балки станут наиболее органичным и подходящим элементом декора.
Кантри и рустик
Наибольшее распространение получают деревянные балки в интерьере с ярко выраженным деревенским характером — например в стиле кантри или рустик.
Здесь можно использовать даже цельные изделия из массивного натурального дерева — они будут смотреться органично и подчеркнут стилистику комнаты. Цветовая палитра тоже должна быть естественной — темной, в природных оттенках дерева.
Прованс
Стиль прованс из южных районов Франции — тоже отчасти деревенский, однако требует совсем других декоративных потолочных балок. Атмосфера в спальне или гостиной, оформленной в светлом прованском стиле, очень спокойная и умиротворенная — массивные темные балки испортят облик комнаты.
Лучше использовать небольшие по размеру и выполненные в светлых тонах изделия, но обязательно из деревянных досок — прованс не приемлет искусственных материалов.
Лофт
Органично и стильно будут смотреться балки в квартире, оформленной в индустриальном стиле лофт. Они эффектно выразят современный промышленный облик помещения, а также подчеркнут высоту потолков.
Наиболее подходящим материалом для балок в стилистике лофт будет металл — комбинация с открытыми трубами и «голыми» кирпичными или бетонными стенами будет выглядеть очень красиво и стильно. Можно оформить потолок и деревянными балками — для этого лучше использовать массивные крупные балки с имитацией необработанного дерева.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники