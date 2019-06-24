Синий цвет в интерьере гостиной: 20 фотоидей

Эксперты отмечают, что в комнате, оформленной в оттенках синего, находиться приятно. Цвет создает умиротворяющую и расслабляющую атмосферу. Мы ассоциируем синий с цветом неба и моря, поэтому использовать его в гостиной комнате, где принято расслабляться в кругу друзей или за чтением книги, — хорошее решение. Но расслабляющий эффект можно легко испортить, если подобрать неправильные сочетания оттенков. Поэтому давайте подробно рассмотрим, какие цвета можно и нужно сочетать с синим.

Эксперты отмечают, что в комнате, оформленной в оттенках синего, находиться приятно. Цвет создает умиротворяющую и расслабляющую атмосферу. Мы ассоциируем синий с цветом неба и моря, поэтому использовать его в гостиной комнате, где принято расслабляться в кругу друзей или за чтением книги, — хорошее решение. Но расслабляющий эффект можно легко испортить, если подобрать неправильные сочетания оттенков. Поэтому давайте подробно рассмотрим, какие цвета можно и нужно сочетать с синим.ная в синем цвете — необычное, но интересное решение. Поэтому если вы не боитесь ярких оттенков и хотите удивлять гостей нетрадиционным видом комнаты, смело выбирайте синий.

Гостиная в синем цвете — необычное, но интересное решение. Поэтому если вы не боитесь ярких оттенков и хотите удивлять гостей нетрадиционным видом комнаты, смело выбирайте синий.

Фото: newtour.info

Палитра оттенков

К синей палитре можно отнести довольно много оттенков. И характер будущего интерьера полностью зависит от того, какой тон вы сделаете базовым. Например, голубые оттенки помогут создать легкое и мечтательное настроение в комнате, яркий бирюзовый сможет отвлечь от насущных дел и вдохновить, а темно-синий создаст строгую атмосферу, в которой захочется поразмышлять на какую-нибудь интересную тему.

Фото: midamericafurniture.com

Сочетания с синим в интерьере

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Благодаря разнообразию оттенков синего ограничений на сочетания с ним практически нет. Посмотрим на самые популярные комбинации с синим.

Классическим сочетанием считается белый и синий, так как эти цвета идеально контрастируют друг с другом. И к тому же такая вариация подарит вам популярный «морской интерьер».

Фото: sweettaterfestival.com

Если хотите получить менее контрастные сочетания, используйте другие светлые оттенки: бежевый, нежно-голубой, розовый, кремовый и другие. Такие цвета создают более мягкие переходы.

Фото: thespruce.com

Золото и серебро используют для декора синих помещений. Например, жемчужный оттенок смотрится необыкновенно благородно и таинственно на темно-синем фоне.

Фото: sweettaterfestival.com

Из золота и серебра можно создавать яркие узоры для стен.

Фото: grahambrown.com

Очень яркие оттенки с синим сочетают реже — он и так сочный. Однако и таких примеров много. Дизайнеры чаще всего комбинируют синий с желтыми, красными, горчично-зелеными и оранжевыми оттенками.

Фото: elledecor.com

Особенности использования синего цвета в интерьере

Темные оттенки синего в интерьере следует использовать аккуратно, так как большое их количество может сделать комнату слишком мрачной. Обязательно сочетайте синий с другими, более светлыми оттенками.

Фото: thespruce.com

Если вы поняли, что переборщили с темным цветом, добавьте светлого текстиля в интерьер. И используйте искусственное освещение, чтобы добавить света и сделать интерьер менее мрачным.

Фото: nonagon.style

Для какого стиля подойдет синий цвет

Синий цвет уместен в любом стиле, и ограничений на его использование нет. При большом желании его можно органично вписать в любой интерьер.

Скандинавский стиль

В этом стиле синий чаще всего выступает в роли цвета декоративных элементов, которые ярко выделяются на фоне светлых базовых оттенков. Если вы решили добавить сочных цветов, выбирайте насыщенно-синие и голубые оттенки для текстиля и декора.

Фото: decorenewal.com

Минимализм

В минималистичных интерьерах, как и в скандинавском стиле, дизайнеры не используют синий цвет в качестве основы. Цвета здесь уместны приглушенные, поэтому декор и мебель могут быть пастельно-голубых оттенков, однотонных голубых и темно-синих.

Фото: home-designing.com

Еще одно цветовое решение — монохромный интерьер с использованием бирюзовых и зеленовато-синих оттенков. В таком цвете, например, можно оформить акцентную стену. А для остальных стен выбрать подходящий светлый оттенок.

Фото: midcityeast.com

Классический стиль

В классическом стиле хороши несколько вариаций синего. Если не хотите получить слишком нетрадиционный интерьер, оформите в синем цвете декор и аксессуары гостиной.

Фото: homestratosphere.com

Если же вас не пугают яркие и необычные решения, синими в вашей гостиной могут стать и стены, и мебель, и даже аксессуары.

Фото: thespruce.com

Прованс

Для прованса синий и голубой — характерные оттенки стиля, поэтому без них сложно представить интерьер гостиной. Базой может послужить любой оттенок, необязательно синий. Обычно в провансе сочетают следующие оттенки: белые, бежевые, сиреневые, синие и голубые.

Фото: housebeautiful.com

Поп-арт

В поп-арте характерно использование ярких цветов, поэтому синий будет смотреться уместно. Частое решение для стиля — однотонные яркие стены, украшенные постерами. Поэтому синий или ярко-голубой цвет можно взять за основу интерьера.

Фото: cuadrossplash.com

Хай-тек

В стиле хай-тек вы почти не увидите ярких синих цветов. Для него, наоборот, характерны темные оттенки. Если хотите использовать этот стиль, выбирайте темно-синий, уходящий в серый.

Фото: clairejefford.com

Синий декор

Если гостиная в синем цвете кажется вам мрачноватой, но вы любите этот цвет, используйте его в декоре. В любом магазине товаров для дома вы легко отыщете синий текстиль: пледы, шторы и чехлы для подушек.

Фото: qliv.nl

А как вы украсили бы гостиную с помощью синего цвета? Делитесь своими идеями в комментариях.