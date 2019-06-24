Синий цвет в интерьере гостиной: 20 фотоидей

Собираетесь оформить свою гостиную в синих оттенках? Мы расскажем, какие цвета сочетаются с синим и вдохновим вас примерами.
Гостиная в синем цвете — необычное, но интересное решение. Поэтому если вы не боитесь ярких оттенков и хотите удивлять гостей нетрадиционным видом комнаты, смело выбирайте синий.
Значение синего цвета
Эксперты отмечают, что в комнате, оформленной в оттенках синего, находиться приятно. Цвет создает умиротворяющую и расслабляющую атмосферу. Мы ассоциируем синий с цветом неба и моря, поэтому использовать его в гостиной комнате, где принято расслабляться в кругу друзей или за чтением книги, — хорошее решение. Но расслабляющий эффект можно легко испортить, если подобрать неправильные сочетания оттенков. Поэтому давайте подробно рассмотрим, какие цвета можно и нужно сочетать с синим.ная в синем цвете — необычное, но интересное решение. Поэтому если вы не боитесь ярких оттенков и хотите удивлять гостей нетрадиционным видом комнаты, смело выбирайте синий.
Значение синего цвета
Эксперты отмечают, что в комнате, оформленной в оттенках синего, находиться приятно. Цвет создает умиротворяющую и расслабляющую атмосферу. Мы ассоциируем синий с цветом неба и моря, поэтому использовать его в гостиной комнате, где принято расслабляться в кругу друзей или за чтением книги, — хорошее решение. Но расслабляющий эффект можно легко испортить, если подобрать неправильные сочетания оттенков. Поэтому давайте подробно рассмотрим, какие цвета можно и нужно сочетать с синим.
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Палитра оттенков
К синей палитре можно отнести довольно много оттенков. И характер будущего интерьера полностью зависит от того, какой тон вы сделаете базовым. Например, голубые оттенки помогут создать легкое и мечтательное настроение в комнате, яркий бирюзовый сможет отвлечь от насущных дел и вдохновить, а темно-синий создаст строгую атмосферу, в которой захочется поразмышлять на какую-нибудь интересную тему.
Сочетания с синим в интерьере
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Благодаря разнообразию оттенков синего ограничений на сочетания с ним практически нет. Посмотрим на самые популярные комбинации с синим.
Классическим сочетанием считается белый и синий, так как эти цвета идеально контрастируют друг с другом. И к тому же такая вариация подарит вам популярный «морской интерьер».
Если хотите получить менее контрастные сочетания, используйте другие светлые оттенки: бежевый, нежно-голубой, розовый, кремовый и другие. Такие цвета создают более мягкие переходы.
Золото и серебро используют для декора синих помещений. Например, жемчужный оттенок смотрится необыкновенно благородно и таинственно на темно-синем фоне.
Из золота и серебра можно создавать яркие узоры для стен.
Очень яркие оттенки с синим сочетают реже — он и так сочный. Однако и таких примеров много. Дизайнеры чаще всего комбинируют синий с желтыми, красными, горчично-зелеными и оранжевыми оттенками.
Особенности использования синего цвета в интерьере
Темные оттенки синего в интерьере следует использовать аккуратно, так как большое их количество может сделать комнату слишком мрачной. Обязательно сочетайте синий с другими, более светлыми оттенками.
Если вы поняли, что переборщили с темным цветом, добавьте светлого текстиля в интерьер. И используйте искусственное освещение, чтобы добавить света и сделать интерьер менее мрачным.
Для какого стиля подойдет синий цвет
Синий цвет уместен в любом стиле, и ограничений на его использование нет. При большом желании его можно органично вписать в любой интерьер.
Скандинавский стиль
В этом стиле синий чаще всего выступает в роли цвета декоративных элементов, которые ярко выделяются на фоне светлых базовых оттенков. Если вы решили добавить сочных цветов, выбирайте насыщенно-синие и голубые оттенки для текстиля и декора.
Минимализм
В минималистичных интерьерах, как и в скандинавском стиле, дизайнеры не используют синий цвет в качестве основы. Цвета здесь уместны приглушенные, поэтому декор и мебель могут быть пастельно-голубых оттенков, однотонных голубых и темно-синих.
Еще одно цветовое решение — монохромный интерьер с использованием бирюзовых и зеленовато-синих оттенков. В таком цвете, например, можно оформить акцентную стену. А для остальных стен выбрать подходящий светлый оттенок.
Классический стиль
В классическом стиле хороши несколько вариаций синего. Если не хотите получить слишком нетрадиционный интерьер, оформите в синем цвете декор и аксессуары гостиной.
Если же вас не пугают яркие и необычные решения, синими в вашей гостиной могут стать и стены, и мебель, и даже аксессуары.
Прованс
Для прованса синий и голубой — характерные оттенки стиля, поэтому без них сложно представить интерьер гостиной. Базой может послужить любой оттенок, необязательно синий. Обычно в провансе сочетают следующие оттенки: белые, бежевые, сиреневые, синие и голубые.
Поп-арт
В поп-арте характерно использование ярких цветов, поэтому синий будет смотреться уместно. Частое решение для стиля — однотонные яркие стены, украшенные постерами. Поэтому синий или ярко-голубой цвет можно взять за основу интерьера.
Хай-тек
В стиле хай-тек вы почти не увидите ярких синих цветов. Для него, наоборот, характерны темные оттенки. Если хотите использовать этот стиль, выбирайте темно-синий, уходящий в серый.
Синий декор
Если гостиная в синем цвете кажется вам мрачноватой, но вы любите этот цвет, используйте его в декоре. В любом магазине товаров для дома вы легко отыщете синий текстиль: пледы, шторы и чехлы для подушек.
А как вы украсили бы гостиную с помощью синего цвета? Делитесь своими идеями в комментариях.
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