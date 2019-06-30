Все, что нужно знать о покраске стен в квартире

Преимуществ у отделки стен краской много, и главное — это можно сделать довольно быстро и самостоятельно. Однако крашеные стены имеют несколько минусов: во-первых, неровные поверхности могут испортить весь дизайн, поэтому нужно обязательно тщательно их выравнивать еще до отделки. А во-вторых, чтобы сменить цвет, придется снять старый слой краски.

В строительном магазине легко растеряться от обилия видов краски. На самом деле сделать выбор не так сложно, нужно только знать, для каких целей и для отделки какого материала вы выбираете краску. Давайте вместе разбираться, какие бывают виды краски.

Акриловая краска

Акриловая краска делится на подвиды — следует разобраться с каждым из них отдельно.

Эмалевая краска отличается особенным глянцевым блеском. Ее используют для наружных и внутренних работ.

Масляная краска имеет свойство долго сохнуть, так как сделана она на основе олифы. Обычно ее стараются использовать снаружи помещения из-за вредных испарений. Эксперты отмечают, что со временем такая краска может пожелтеть.

Если дома есть материалы из дерева и металла, их стоит красить краской на основе алкидной смолы. Ей обязательно нужно дать хорошо просохнуть. После этого она не навредит здоровью. Особенности этой краски в том, что она не меняет цвет и не пропускает влагу.

Фото: namestaj.rs

Эмульсионная краска

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К плюсам этой краски можно отнести то, что она экономично расходуется, не имеет резкого запаха и позволяет наносить сверху другие виды красок. Давайте подробнее поговорим о видах.

Акриловая краска сделана на основе акриловых смол. Она прочная, устойчивая и сохраняет цвет под воздействием солнца, отталкивает воду. Минус у нее тоже есть: цена у краски высокая.

Латексная краска в своей основе содержит латекс, поэтому она хорошо отталкивает воду, ее можно мыть и даже тереть. Еще одно преимущество: краска быстро сохнет и хорошо маскирует небольшие дефекты стен. Ею можно красить обои, камень, штукатурку. Минус: может изменить оттенок под ярким солнцем.

У водоэмульсионной краски есть отличное качество: высокая стойкость. Поэтому ею можно закрашивать небольшие трещины на стенах. Но она неустойчива к мытью, поэтому цвет через какое-то время может немного поблекнуть.

Последний тип краски — силиконовая. В ее основе содержатся силиконовые смолы. За счет них краска на поверхности стен образует пленку, которая не пропускает воду. Силиконовая краска способна маскировать мелкие и даже средние дефекты поверхности. Этот вид можно совмещать с другими эмульсионными красками.

Фото: crownpaints.ie

Подготовка стен

От того, как вы подготовите поверхность, зависит, какими получатся выкрашенные стены. Поэтому внимательнее отнеситесь к этому этапу и следуйте этому плану:

Первым делом очистите стены от краски, старых обоев и штукатурки. Используйте для этого шпатель. Обои, которые отходят от стен с трудом, нужно намочить водой.

После того как вы очистите стены полностью, вымойте их с помощью моющего средства, чтобы удалить оставшийся клей. Дождитесь полного высыхания и приступайте к выравниванию: заделайте трещины и сгладьте все неровности.

Следующий шаг — нанесение грунтовки. Она нужна для того, чтобы краска и шпаклевка при нанесении на стену лучше схватились. Грунтовать стену несложно: нужно нанести заранее подготовленный раствор грунтовки с помощью валика, следя, чтобы на стене не образовывались подтеки.

Далее следует этап шпаклевки. На кирпичные стены можно наносить шпаклевку сразу, а для бетонных стен лучше использовать специальную армированную сетку. Она нужна для того, чтобы высохший раствор не отслаивался от стен.

Последнее, что нужно сделать, — ошкурить поверхность стен мелкозернистой наждачной бумагой для того, чтобы добиться гладкости. Останется только подождать, пока все просохнет, чтобы приступать к окрашиванию комнаты.

Если вы выполните все эти шаги, у вас получатся идеальная основа, после чего можно выбирать варианты окрашивания стен.

Фото: namestaj.rs

Современные идеи для окрашивания стен

Деление по горизонтали

Один из простых вариантов окрашивания комнаты в два цвета: выкрасить одну часть в темный цвет, а другую — в светлый.

Фото: repairsandpaints.com

Цветные вставки

Интересный вариант — необычный цвет краски, обрамленный молдингами.

Фото: crownpaints.ie

Градиент и омбре

Для получения красивого эффекта омбре придется постараться, но результат того стоит. Эксперты отмечают, что такой тип окрашивания подходит для асимметричных комнат. Градиент способен визуально сделать форму комнаты более правильной.

Фото: birlawhite.com

Горизонтальные и вертикальные полосы

Виды окрашивания стен в квартире для устранения недостатков интерьера бывают разными. Например, правильные вертикальные полосы способны поднять потолок, а горизонтальные — сделать слишком узкую комнату более широкой.

Фото: crownpaints.ie

Комбинированное окрашивание (больше двух цветов)

Такой вариант сложен тем, что нужно правильно подобрать цвета. Это могут быть несколько оттенков в одной гамме или контрастные. Главное, чтобы они хорошо сочетались, как в варианте на фото ниже.

Фото: homeanddecor.com.sg

Дизайн окрашенных стен: сочетания с другой отделкой

Краску можно сочетать не только с другим цветом, но и с совсем другим видом отделки.

Обои и окрашивание

Создайте из обоев акцентную стену, наклеив на одну из поверхностей контрастный узор, а другие оформите краской.

Фото: homedit.com

Фотообои и окрашивание

Тот же прием можно повторить с яркими фотообоями. Эффект получится еще интереснее.

Фото: expertpaintadvice.com.ng

Дерево и окрашивание

Деревянные панели или целая стена, выполненная из дерева, — отличный вариант для комнаты в экостиле.

Фото: rerooms.ru

Кирпич и окрашивание

Такое сочетание можно увидеть в стиле лофт. Посмотрите, как выглядит такая декоративная окраска стен в квартире на фото ниже.