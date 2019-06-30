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Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жилья


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Зеркало не только функциональный элемент, важный для любого интерьера. С его помощью можно создать оригинальное украшение для дома. Показываем самые яркие примеры современного зеркального декора.

Содержание

Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.

Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.

1. Зеркало как элемент картины

Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.

Фото № 1: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: lakbermagazin.hu

2. Мебель с зеркальной поверхностью

Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой. 

Фото № 2: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: theenz.com

3. Зеркальная бытовая техника

Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.ltr">Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.

Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.

1. Зеркало как элемент картины

Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.

Фото № 1: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: lakbermagazin.hu

2. Мебель с зеркальной поверхностью

Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой. 

Фото № 2: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: theenz.com

3. Зеркальная бытовая техника

Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.

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Фото № 3: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: decorexpro.com

4. Зеркальная облицовочная плитка

Для ванной комнаты есть свое индивидуальное решение: оформить одну из стен зеркальной облицовочной плиткой, как показано на фотографии ниже. Пространство визуально расширится в два раза, так как в акцентной зеркальной стене будет отражаться абсолютно вся комната. А еще такая отделка позволит вам не вешать в ванной обычное зеркало, если вдруг для него окажется недостаточно места на стенах. Кстати, саму зеркальную стену лучше оставить пустой, чтобы ничто даже частично не перекрывало ее, — ведь она станет одним из главных украшений вашей ванной.

Фото № 4: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: homeawakening.com

5. Зеркальный потолок

Если зеркалами можно оформить мебель и стены, то почему бы не поэкспериментировать еще и с потолком? Зеркальный потолок создаст в любой комнате неожиданную игру отражений и сделает интерьер более оригинальным и индивидуальным. Более того, естественный свет из окон, отражаясь в таком потолке, сделает комнату еще светлее и просторнее. Оптимальный вариант: оформлять зеркалами не весь потолок, а его центральную, наиболее заметную часть. Это поможет избежать полного зеркального отражения комнаты, которое будет смотреться не очень эстетично.

Фото № 5: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: dream-home-ideas.com

6. Зеркало из фрагментов

Прекрасная альтернатива традиционному зеркалу — панно из различных зеркальных фрагментов разного размера. Причем лучше расположить все элементы композиции под различными углами — каждый из них будет передавать собственное отражение. Благодаря такому эффекту само зеркало создаст впечатление современной абстрактной картины, состоящей из кусочков вашей гостиной или спальни. 

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Фото № 6: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: aviarydecor.com

7. Зеркала с эффектом «рыбий глаз»

Не менее удачным декором для интерьера станут зеркала с интересным эффектом «рыбий глаз». Это разновидность популярных «кривых» зеркал, они преломляют отражение на манер линзы фотоаппарата. Центральная часть кругового отражения получается самой большой и как будто выдвинутой вперед. Зеркала с таким эффектом создадут совершенно новый облик вашего интерьера.

Фото № 7: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: frenchdec.com

8. Зеркальные наклейки разных форм

Стены можно оформить специальными наклейками с зеркальной поверхностью. Главное преимущество таких наклеек в том, что они бывают совершенно разных размеров и форм, это позволяет подобрать наиболее подходящий декор для любого стиля интерьера. Можно украсить главную акцентную стену комнаты одной большой наклейкой, как на фото ниже, а можно собрать целую композицию из элементов разного размера.  

Фото № 8: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: furkey.com

9. Зеркальные надписи в интерьере

Наклейки могут быть не только в виде рисунков или узоров, но и в виде надписей и отдельных букв. Главное отличие от обычных украшений такого рода в том, что буквы-зеркала меньше нагружают интерьер: благодаря зеркальной поверхности они становятся менее громоздкими. Всевозможные надписи помогут ярко выразить характер любой комнаты. А отражение интерьера в зеркальных настенных надписях, характеризующих его атмосферу, создаст интересную дизайнерскую «метафору».

Фото № 9: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: onekindesign.com

10. Большие зеркальные часы

Почему бы не сделать зеркальный декор более функциональным и полезным? Наиболее интересный вариант, который поможет достигнуть этой цели, — большие зеркальные часы. Строго говоря, это обычное настенное зеркало, но с циферблатом и стрелками. Такая необычная комбинация предметов не только красиво дополнит ваш современный интерьер, но и освободит комнату для других ярких украшений или полезных вещей.

Фото № 10: Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жильяФото: designmag.it

#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
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05Через 10 дней
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