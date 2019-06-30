Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жилья

Зеркало не только функциональный элемент, важный для любого интерьера. С его помощью можно создать оригинальное украшение для дома. Показываем самые яркие примеры современного зеркального декора.
- 1. Зеркало как элемент картины
- 2. Мебель с зеркальной поверхностью
- 3. Зеркальная бытовая техника
- 4. Зеркальная облицовочная плитка
- 5. Зеркальный потолок
- 6. Зеркало из фрагментов
- 7. Зеркала с эффектом «рыбий глаз»
- 8. Зеркальные наклейки разных форм
- 9. Зеркальные надписи в интерьере
- 10. Большие зеркальные часы
Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.
Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.
1. Зеркало как элемент картины
Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.
2. Мебель с зеркальной поверхностью
Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой.
3. Зеркальная бытовая техника
Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.ltr">Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.
Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.
1. Зеркало как элемент картины
Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.
2. Мебель с зеркальной поверхностью
Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой.
3. Зеркальная бытовая техника
Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.
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4. Зеркальная облицовочная плитка
Для ванной комнаты есть свое индивидуальное решение: оформить одну из стен зеркальной облицовочной плиткой, как показано на фотографии ниже. Пространство визуально расширится в два раза, так как в акцентной зеркальной стене будет отражаться абсолютно вся комната. А еще такая отделка позволит вам не вешать в ванной обычное зеркало, если вдруг для него окажется недостаточно места на стенах. Кстати, саму зеркальную стену лучше оставить пустой, чтобы ничто даже частично не перекрывало ее, — ведь она станет одним из главных украшений вашей ванной.
5. Зеркальный потолок
Если зеркалами можно оформить мебель и стены, то почему бы не поэкспериментировать еще и с потолком? Зеркальный потолок создаст в любой комнате неожиданную игру отражений и сделает интерьер более оригинальным и индивидуальным. Более того, естественный свет из окон, отражаясь в таком потолке, сделает комнату еще светлее и просторнее. Оптимальный вариант: оформлять зеркалами не весь потолок, а его центральную, наиболее заметную часть. Это поможет избежать полного зеркального отражения комнаты, которое будет смотреться не очень эстетично.
6. Зеркало из фрагментов
Прекрасная альтернатива традиционному зеркалу — панно из различных зеркальных фрагментов разного размера. Причем лучше расположить все элементы композиции под различными углами — каждый из них будет передавать собственное отражение. Благодаря такому эффекту само зеркало создаст впечатление современной абстрактной картины, состоящей из кусочков вашей гостиной или спальни.
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7. Зеркала с эффектом «рыбий глаз»
Не менее удачным декором для интерьера станут зеркала с интересным эффектом «рыбий глаз». Это разновидность популярных «кривых» зеркал, они преломляют отражение на манер линзы фотоаппарата. Центральная часть кругового отражения получается самой большой и как будто выдвинутой вперед. Зеркала с таким эффектом создадут совершенно новый облик вашего интерьера.
8. Зеркальные наклейки разных форм
Стены можно оформить специальными наклейками с зеркальной поверхностью. Главное преимущество таких наклеек в том, что они бывают совершенно разных размеров и форм, это позволяет подобрать наиболее подходящий декор для любого стиля интерьера. Можно украсить главную акцентную стену комнаты одной большой наклейкой, как на фото ниже, а можно собрать целую композицию из элементов разного размера.
9. Зеркальные надписи в интерьере
Наклейки могут быть не только в виде рисунков или узоров, но и в виде надписей и отдельных букв. Главное отличие от обычных украшений такого рода в том, что буквы-зеркала меньше нагружают интерьер: благодаря зеркальной поверхности они становятся менее громоздкими. Всевозможные надписи помогут ярко выразить характер любой комнаты. А отражение интерьера в зеркальных настенных надписях, характеризующих его атмосферу, создаст интересную дизайнерскую «метафору».
10. Большие зеркальные часы
Почему бы не сделать зеркальный декор более функциональным и полезным? Наиболее интересный вариант, который поможет достигнуть этой цели, — большие зеркальные часы. Строго говоря, это обычное настенное зеркало, но с циферблатом и стрелками. Такая необычная комбинация предметов не только красиво дополнит ваш современный интерьер, но и освободит комнату для других ярких украшений или полезных вещей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
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