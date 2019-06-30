Зеркальный креатив: крутые идеи декора для современного жилья

Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.

Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.

1. Зеркало как элемент картины

Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.

Фото: lakbermagazin.hu

2. Мебель с зеркальной поверхностью

Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой.

Фото: theenz.com

3. Зеркальная бытовая техника

Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.ltr">Речь пойдет не о традиционных зеркалах, которые мы привыкли видеть на стенах разных комнат, а об особенных зеркальных предметах: необычных форм и неожиданного назначения. Причем такие зеркальные украшения несут не только декоративный смысл: как и любое зеркало, они помогают сделать пространство квартиры более просторным и светлым.

Ниже показываем десять самых интересных способов разнообразить и украсить домашний интерьер при помощи зеркальных поверхностей.

1. Зеркало как элемент картины

Картины на стенах — привычное украшение для любого стиля интерьера. В современном оформлении их можно модернизировать: добавить на полотно зеркальные элементы или же поместить всю картину в зеркальную раму — как на фотографии ниже. Частичные отражения в таких рамках сделают картины более живыми и привлекающими внимание.

Фото: lakbermagazin.hu

2. Мебель с зеркальной поверхностью

Самый популярный вариант такой меблировки — раздвижной шкаф-купе в прихожей с полностью или частично зеркальными створками. Но помимо этого традиционного решения существуют и другие, более интересные и необычные. Например, в спальне можно установить тумбочки и комоды с зеркальным корпусом — со всех сторон или только на передней части, как показано на фото. Такая мебель поможет визуально расширить пространство комнаты, а сама будет выглядеть менее громоздкой.

Фото: theenz.com

3. Зеркальная бытовая техника

Если зеркальную мебель хочется поставить не в спальню или гостиную, а на кухню, идеальным вариантом станет бытовая техника: холодильник, встроенная плита или посудомоечная машина с полностью зеркальной поверхностью. Можно превратить в зеркала сразу все эти предметы и создать необычную композицию, расположив их в одной зоне комнаты. С помощью такой необычной техники кухня обретет более современный, инновационный облик.