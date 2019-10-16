Светлая трехкомнатная квартира со спальней для девочки

Показываем, как можно выгодно смягчить безжизненность функционализма и стерильность минимализма в современном интерьере небольшой трехкомнатной квартиры.
Современная стилистика, известная под названием контемпорари, сегодня наиболее активно используется в интерьерах российских квартир. И все потому, что в отличие от минималистичных и скандинавских вариаций она позволяет создавать идущий в ногу со временем интерьер, в котором гармонично совмещаются ультрамодные тенденции с классическим духом недавнего прошлого. Интерьеры контемпорари просты, спокойны и ненавязчивы, функциональны и удобны. Они любят новые идеи и технологии, однако не отторгают и простые предметы. С современным интерьером квартира становится тем местом, где нет ничего лишнего, а каждая деталь работает исключительно на комфорт и удобство владельцев.
Такое комфортное жилье дизайнеры ReRooms оформили для молодой пары с маленьким ребенком в типовой 55-метровой трешке. Для заказчиков было важно, чтобы получился интерьер в спокойных ненавязчивых тонах, в котором будет предусмотрена просторная гостиная, функциональная кухня-столовая, спальня, полноценная гардеробная и детская для подрастающей дочки.
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Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли дизайнеры.
Прихожая
Современный интерьер созвучен с окружающей действительностью: в нем царит прогресс и удобство, при этом все пропитано домашним теплом и уютом. В большей степени такой эффект достигается за счет спокойной цветовой гаммы. В нашем случае специалисты придерживались ненавязчивой бежево-серой палитры — интерьер получился как ароматный латте, согревающий с самого порога.
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В небольшой трехметровой прихожей, как и любит контемпорари, все сведено к минимализму: никакой громоздкой мебели и аляповатого декора. Из функционального обустройства здесь есть только открытая вешалка с подставкой для обуви, которую, кстати, можно использовать и как сиденье, а еще закрытая калошница и компактная тумба для мелочей — ее утопили в небольшой нише, благодаря чему удалось и угол сгладить, и все пространство задействовать с пользой.
Обратите внимание на то, что прихожая, несмотря на отсутствие естественного света, не выглядит как мрачная каморка. Светлой и довольно просторной ее сделали с помощью правильного светового сценария. Комнату освещают встроенные по всему периметру потолка споты, свет которых приумножается за счет отражения в большом зеркале и на белых глянцевых фасадах мебели.
Кухня-гостиная
Одна из основных тенденций стиля контемпорари — объединение пространства и открытая планировка. Этот принцип специалисты применили в гостиной, которую было решено объединить с шестиметровой кухней — так удалось добиться увеличения крохотной кухонной площади, на которой до этого негде было развернуться.
Для функционального обустройства кухонной зоны выбор дизайнеров остановился на г-образном гарнитуре, который утопили в углу комнаты напротив окна. Фасады его навесных шкафчиков сровняли с потолком — они слились с поверхностью и стали практически невидимыми. Оживили кухню выразительной игрой фактур глянцевых фасадов мебели, сверкающего хрома и играющего бликами света стекла — они эффектно смотрятся на фоне нейтрального по цвету пространства, которое получилось визуально свободным и не перегруженным деталями.
На границе между кухней и гостиной оформлена обеденная зона. Ее обустроили барной стойкой в простенке между окнами — такое дизайнерское решение стало весьма выигрышным в эргономичном плане, так как позволило задействовать неудобный участок комнаты с пользой и четко зонировать рабочее пространство с зоной отдыха.
В гостиной весь интерьер погружен в серо-бежевую цветовую гамму, способствующую расслаблению. Здесь господствуют плавные линии без хитрых изгибов и завитушек. Вся мебель — простого и лаконичного дизайна, но с большой функциональной нагрузкой: диван легко трансформируется в кровать, а журнальный стол — в обеденный.
Декоративный сценарий в нашей гостиной лаконичный, но эффектный: никаких пылесборников на полках, только несколько комнатных растений, большая акварельная картина в пастельных оттенках, перекликающихся с общим фоном, и мягкие декоративные подушки на диване. Они задали в комнате по-настоящему домашнюю и уютную атмосферу, в которой хозяевам будет приятно проводить семейные вечера и собираться с гостями.
Спальня
Спальня на фоне интерьера остальных комнат выглядит как воздушная пенка на латте. В этой комнате дизайнеры отступили от бежевой цветовой гаммы и в качестве основного фона использовали светло-серый цвет, приправленный кремовыми, сливочными и пудрово-розовыми оттенками. В таком обрамлении спальня получилась невероятно женственной и романтичной, в ней все навевает мысли только об отдыхе и расслаблении.
Так как комната узкая и длинная, дизайнеры решили отказаться от размещения кровати по центру — ее расположили ближе к окну, за счет чего на входе комнаты удалось выкроить место для будуарного уголка. Мебельный ансамбль дополнен лишь компактным комодом для хранения постельных принадлежностей и прикроватными тумбами в белой отделке.
Чтобы выделить прохладный основной фон, дизайнеры не стали добавлять яркие акценты, а использовали геометрический принт — им украсили всю стену напротив кровати, которая словно ожила под игрой объемных ромбов. Так в комнате появился динамичный контраст, который не выбился из стилевой тематики по цвету.
Что касается светового сценария, то и в нем дизайнеры придерживались минимализма: вместо роскошных люстр, съедающих ценное пространство, потолок оформили встроенными светильниками, которые дополнили светодиодной лентой.
Детская
Детскую для новорожденной девочки наши дизайнеры обустроили «на вырост» и в соответствии с важными критериями обустройства пространства для маленького человечка: здесь все экологично, безопасно и функционально. Комнату оформили в мягкой пастельной гамме, которая не будет будоражить ребенка. За основу взяли теплый бежевый оттенок, который дополнили приглушенными розовыми, зелеными и желтыми тонами.
В первую очередь позаботились об удобной кроватке — ее поставили в дальнем углу от окна, чтобы защитить ребенка от внешних раздражителей и ярких солнечных лучей. Не забыли и о маме. Так как детская находится отдельно от взрослой спальни, здесь установили комфортный диван, на котором будет удобно и покормить малышку, и вздремнуть во время беспокойных ночей. Когда девочка подрастет, диван можно будет убрать, чтобы освободить место для игр. Еще одним функциональным предметом в детской выступает комод — в нем можно разместить все детские вещички, он служит пеленальным столиком.
Отличную систему хранения для игрушек дизайнеры оформили по периметру окна — с двух сторон от проема они установили модульные стеллажи с открытыми полками, а на участке под подоконником расположили вместительные ящики. Кстати, на их поверхность положили мягкий матрасик и несколько декоративных подушек — в будущем девочке будет очень комфортно почитать книжку или поиграть на таком мини-диванчике.
Освещение в детской — тоже важный фактор, поэтому специалисты подошли к его оформлению со всей ответственностью. В дневное время комната заливается светом из окна, которое не стали завешивать тяжелыми гардинами, а лишь наполовину прикрыли римскими шторами. Оригинальный светильник в виде светящейся луны в обрамлении воздушных облаков разместили над диваном — он создает мягкий свет, который не разбудит ребенка ночью.
Не обошли вниманием специалисты и игровую зону. Ее оформили меловой доской в виде домика, круглым безворсовым ковриком с забавным принтом и гирляндой флажков — они играют роль декора в детской.
Ванная и санузел
Ванная, объединенная с санузлом, как и все остальные комнаты оформлена в лучших традициях контемпорари. Для сохранения ощущения свободы и простора все громоздкое, что задерживает взгляд, умело замаскировали в незаметной на фоне стен нише — за ее дверцами спрятали стиральную машину и систему хранения.
Все сантехнические элементы подобраны в простых и сглаженных формах, благодаря чему они растворяются на фоне выразительной отделки и не загружают пространство. Стены в ванной отделаны керамогранитом белого и серого цветов, а их сдержанный дуэт разбавлен декоративной плиткой с интересным геометрическим узором — она внесла в небольшое помещение нужную глубину и объем.
Стоимость дизайн-проекта для такой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Детально ознакомиться с планировкой, отделочными материалами и мебелью, использованными в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники