Светлая трехкомнатная квартира со спальней для девочки

Такое комфортное жилье дизайнеры ReRooms оформили для молодой пары с маленьким ребенком в типовой 55-метровой трешке. Для заказчиков было важно, чтобы получился интерьер в спокойных ненавязчивых тонах, в котором будет предусмотрена просторная гостиная, функциональная кухня-столовая, спальня, полноценная гардеробная и детская для подрастающей дочки.

Современная стилистика, известная под названием контемпорари, сегодня наиболее активно используется в интерьерах российских квартир. И все потому, что в отличие от минималистичных и скандинавских вариаций она позволяет создавать идущий в ногу со временем интерьер, в котором гармонично совмещаются ультрамодные тенденции с классическим духом недавнего прошлого. Интерьеры контемпорари просты, спокойны и ненавязчивы, функциональны и удобны. Они любят новые идеи и технологии, однако не отторгают и простые предметы. С современным интерьером квартира становится тем местом, где нет ничего лишнего, а каждая деталь работает исключительно на комфорт и удобство владельцев.

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, какие решения приняли дизайнеры.

Прихожая

Современный интерьер созвучен с окружающей действительностью: в нем царит прогресс и удобство, при этом все пропитано домашним теплом и уютом. В большей степени такой эффект достигается за счет спокойной цветовой гаммы. В нашем случае специалисты придерживались ненавязчивой бежево-серой палитры — интерьер получился как ароматный латте, согревающий с самого порога.

Фото: rerooms.ru

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В небольшой трехметровой прихожей, как и любит контемпорари, все сведено к минимализму: никакой громоздкой мебели и аляповатого декора. Из функционального обустройства здесь есть только открытая вешалка с подставкой для обуви, которую, кстати, можно использовать и как сиденье, а еще закрытая калошница и компактная тумба для мелочей — ее утопили в небольшой нише, благодаря чему удалось и угол сгладить, и все пространство задействовать с пользой.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на то, что прихожая, несмотря на отсутствие естественного света, не выглядит как мрачная каморка. Светлой и довольно просторной ее сделали с помощью правильного светового сценария. Комнату освещают встроенные по всему периметру потолка споты, свет которых приумножается за счет отражения в большом зеркале и на белых глянцевых фасадах мебели.

Фото: rerooms.ru

Кухня-гостиная

Одна из основных тенденций стиля контемпорари — объединение пространства и открытая планировка. Этот принцип специалисты применили в гостиной, которую было решено объединить с шестиметровой кухней — так удалось добиться увеличения крохотной кухонной площади, на которой до этого негде было развернуться.

Фото: rerooms.ru

Для функционального обустройства кухонной зоны выбор дизайнеров остановился на г-образном гарнитуре, который утопили в углу комнаты напротив окна. Фасады его навесных шкафчиков сровняли с потолком — они слились с поверхностью и стали практически невидимыми. Оживили кухню выразительной игрой фактур глянцевых фасадов мебели, сверкающего хрома и играющего бликами света стекла — они эффектно смотрятся на фоне нейтрального по цвету пространства, которое получилось визуально свободным и не перегруженным деталями.

Фото: rerooms.ru

На границе между кухней и гостиной оформлена обеденная зона. Ее обустроили барной стойкой в простенке между окнами — такое дизайнерское решение стало весьма выигрышным в эргономичном плане, так как позволило задействовать неудобный участок комнаты с пользой и четко зонировать рабочее пространство с зоной отдыха.

Фото: rerooms.ru

В гостиной весь интерьер погружен в серо-бежевую цветовую гамму, способствующую расслаблению. Здесь господствуют плавные линии без хитрых изгибов и завитушек. Вся мебель — простого и лаконичного дизайна, но с большой функциональной нагрузкой: диван легко трансформируется в кровать, а журнальный стол — в обеденный.

Фото: rerooms.ru

Декоративный сценарий в нашей гостиной лаконичный, но эффектный: никаких пылесборников на полках, только несколько комнатных растений, большая акварельная картина в пастельных оттенках, перекликающихся с общим фоном, и мягкие декоративные подушки на диване. Они задали в комнате по-настоящему домашнюю и уютную атмосферу, в которой хозяевам будет приятно проводить семейные вечера и собираться с гостями.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня на фоне интерьера остальных комнат выглядит как воздушная пенка на латте. В этой комнате дизайнеры отступили от бежевой цветовой гаммы и в качестве основного фона использовали светло-серый цвет, приправленный кремовыми, сливочными и пудрово-розовыми оттенками. В таком обрамлении спальня получилась невероятно женственной и романтичной, в ней все навевает мысли только об отдыхе и расслаблении.

Фото: rerooms.ru

Так как комната узкая и длинная, дизайнеры решили отказаться от размещения кровати по центру — ее расположили ближе к окну, за счет чего на входе комнаты удалось выкроить место для будуарного уголка. Мебельный ансамбль дополнен лишь компактным комодом для хранения постельных принадлежностей и прикроватными тумбами в белой отделке.

Фото: rerooms.ru

Чтобы выделить прохладный основной фон, дизайнеры не стали добавлять яркие акценты, а использовали геометрический принт — им украсили всю стену напротив кровати, которая словно ожила под игрой объемных ромбов. Так в комнате появился динамичный контраст, который не выбился из стилевой тематики по цвету.

Фото: rerooms.ru

Что касается светового сценария, то и в нем дизайнеры придерживались минимализма: вместо роскошных люстр, съедающих ценное пространство, потолок оформили встроенными светильниками, которые дополнили светодиодной лентой.

Детская

Детскую для новорожденной девочки наши дизайнеры обустроили «на вырост» и в соответствии с важными критериями обустройства пространства для маленького человечка: здесь все экологично, безопасно и функционально. Комнату оформили в мягкой пастельной гамме, которая не будет будоражить ребенка. За основу взяли теплый бежевый оттенок, который дополнили приглушенными розовыми, зелеными и желтыми тонами.

В первую очередь позаботились об удобной кроватке — ее поставили в дальнем углу от окна, чтобы защитить ребенка от внешних раздражителей и ярких солнечных лучей. Не забыли и о маме. Так как детская находится отдельно от взрослой спальни, здесь установили комфортный диван, на котором будет удобно и покормить малышку, и вздремнуть во время беспокойных ночей. Когда девочка подрастет, диван можно будет убрать, чтобы освободить место для игр. Еще одним функциональным предметом в детской выступает комод — в нем можно разместить все детские вещички, он служит пеленальным столиком.

Фото: rerooms.ru

Отличную систему хранения для игрушек дизайнеры оформили по периметру окна — с двух сторон от проема они установили модульные стеллажи с открытыми полками, а на участке под подоконником расположили вместительные ящики. Кстати, на их поверхность положили мягкий матрасик и несколько декоративных подушек — в будущем девочке будет очень комфортно почитать книжку или поиграть на таком мини-диванчике.

Фото: rerooms.ru

Освещение в детской — тоже важный фактор, поэтому специалисты подошли к его оформлению со всей ответственностью. В дневное время комната заливается светом из окна, которое не стали завешивать тяжелыми гардинами, а лишь наполовину прикрыли римскими шторами. Оригинальный светильник в виде светящейся луны в обрамлении воздушных облаков разместили над диваном — он создает мягкий свет, который не разбудит ребенка ночью.

Фото: rerooms.ru

Не обошли вниманием специалисты и игровую зону. Ее оформили меловой доской в виде домика, круглым безворсовым ковриком с забавным принтом и гирляндой флажков — они играют роль декора в детской.

Ванная и санузел

Ванная, объединенная с санузлом, как и все остальные комнаты оформлена в лучших традициях контемпорари. Для сохранения ощущения свободы и простора все громоздкое, что задерживает взгляд, умело замаскировали в незаметной на фоне стен нише — за ее дверцами спрятали стиральную машину и систему хранения.

Фото: rerooms.ru

Все сантехнические элементы подобраны в простых и сглаженных формах, благодаря чему они растворяются на фоне выразительной отделки и не загружают пространство. Стены в ванной отделаны керамогранитом белого и серого цветов, а их сдержанный дуэт разбавлен декоративной плиткой с интересным геометрическим узором — она внесла в небольшое помещение нужную глубину и объем.

Фото: rerooms.ru