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20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стене


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Вы уверены, что обоям на кухне не место? Расскажем, почему именно фотообои достойно украшают это помещение.

Многие хозяйки предпочитают оформлять стены на кухне практичным материалом: плиткой, краской, устойчивыми к загрязнениям панелями. Между тем обои уверенно держатся в топе популярных материалов отделки кухонь, а производители предлагают все более интересный дизайн и расцветку для тех, кто проводит здесь много времени и стремится создать уют с помощью оригинальных приемов.

Обои могут стать украшением любого пространства. И кухня не исключение. Прошли те времена, когда обои использовались исключительно в гостиных и спальнях. Благодаря постоянно совершенствующемуся дизайну и качеству материала фотообои стали покорять кухни по всему миру.е хозяйки предпочитают оформлять стены на кухне практичным материалом: плиткой, краской, устойчивыми к загрязнениям панелями. Между тем обои уверенно держатся в топе популярных материалов отделки кухонь, а производители предлагают все более интересный дизайн и расцветку для тех, кто проводит здесь много времени и стремится создать уют с помощью оригинальных приемов.

Обои могут стать украшением любого пространства. И кухня не исключение. Прошли те времена, когда обои использовались исключительно в гостиных и спальнях. Благодаря постоянно совершенствующемуся дизайну и качеству материала фотообои стали покорять кухни по всему миру.

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Фото № 1: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: housebeautiful.com

Многолетний опыт говорит нам, что обои в помещении с повышенной влажностью и перепадами температур — это непрактичное решение. Однако именно такой материал может стать надежным декором для кухонного пространства, преобразив его настолько, что иного варианта вы уже и помыслить себе не сможете.

Универсальные и простые в работе обои — отличная альтернатива для людей, которые хотят отказаться от наскучивших краски и плитки. Остается лишь развеять мифы, связанные с использованием фотообоев в проблемных местах квартиры, и вы получите оригинальный интерьер, где вам будет хорошо всегда.

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Фото № 2: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: idealhome.co.uk

Легкость в уходе

Первый миф касается долговечности такого покрытия на кухне. Уборку в этом помещении приходится делать чуть ли не ежедневно, и плитка с краской могут показаться теми материалами, которые выдержат и влажные процедуры, и агрессивные моющие средства. Да, традиционные обои быстро пачкаются и теряют свой вид. И поскольку они слишком тонкие, они имеют свойство впитывать запахи. Выход прост: отказываемся от использования тонких бумажных или чрезмерно текстурированных обоев, на которых может накапливаться грязь и пыль, и выбираем моющиеся фотообои с плотной текстурой и отличными эксплуатационными качествами.

Фото № 3: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: housebeautiful.com

Долговечность и стойкость к разным воздействиям

Вопреки опасениям многих хозяек, виниловые обои с любым рисунком не выцветают при воздействии солнечного света, выдерживают водные процедуры умеренной интенсивности, не теряют яркости со временем. Отличным выбором станут моющиеся обои, которые имеют тонкий прозрачный пластиковый слой, покрывающий рисунок. Это покрытие делает их более устойчивыми к пятнам и позволяет протирать полотно влажной тканью.

Фото № 4: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: idealhome.co.uk

Большой ассортимент изображений

Нет, даже не так: огромный ассортимент изображений! И именно благодаря этому обстоятельству можно подобрать фотообои к любому интерьеру кухни, в любом стиле, с любой мебелью и цветовой гаммой. Более того, иногда понравившийся рисунок может продиктовать интересную концепцию оформления кухни. Еще один плюс — любое изображение на обоях можно выполнить на заказ, и вы можете быть уверены, что подобного не будет больше ни у одной хозяйки.

Фото № 5: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: idealhome.co.uk

Оформление любой зоны на кухне

Очередной миф касается расположения обоев на кухне. Даже если хозяйка готова оформить этим материалом стены, часто она уверена, что место таким обоям — на удаленной от плиты и мойки поверхности. Однако современные фотообои вполне могут занять свое место и рядом с рабочим столом, украсив зону кухонного фартука и пространства над плитой, где чаще всего скапливаются жир и влага. Качественные фотообои достойно выдержат такие испытания.

Фото № 6: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: housebeautiful.com

Сочетание с другими материалами

Есть много способов использовать фотообои на кухне. Ими можно оформить все стены — или только одну, сделав ее акцентной. Можно даже оклеить фотообоями потолок, отделав стены любым другим материалом. При правильно выбранном рисунке уместно сочетание фотообоев хоть с краской, хоть с плиткой, хоть с фактурной штукатуркой. Главное — оригинальная идея и качественные материалы.

Фото № 7: 20 примеров дизайна кухни с фотообоями на стенеФото: housebeautiful.com

Выбор рисунка для фотообоев

Первые идеи, которые приходят в голову при упоминании изображения на фотообоях, это достопримечательности разных городов, старинные замки, пейзажи или фрески. Да, такие рисунки все еще не вышли из моды, но их серьезно потеснили красочные цветочные принты разного размера, имитации других материалов, узнаваемые образы культуры поп-арта и даже геометрические узоры. Так что сделать выбор стало и проще, и сложнее — приходится порой перебрать много вариантов, прежде чем удастся найти именно тот, который станет украшением вашей кухни, оригинальным способом ее оформления. А в идеале будет оказывать на вас благотворное терапевтическое воздействие. 

Вдохновляйтесь идеями собственного отдыха, чтобы создать свежий и непринужденный образ в вашем доме. Найдите интересный рисунок винтажных фотообоев и совместите их с простой деревянной мебелью белого цвета. Перенесите на обои фотографию из старинного альбома. И непременно закажите образец перед покупкой, чтобы вы могли проверить его «в действии». Поместите такой кусок фотообоев на кухне и приглядитесь к изображению в разное время для и при разном освещении. Ищите и выбирайте!


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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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