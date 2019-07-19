Тюль в современном интерьере: лучшие идеи стильного оформления окон

Расскажем и покажем, как придать комнате утонченный вид при помощи тюля. Смотрите и вдохновляйтесь!
Тюль — универсальный способ декорирования окон, он подходит для любого стиля и любого помещения. Разница заключается лишь в модели ткани: с ажуром, рисунком, сеткой, вышивкой и многим другим. Тюль поможет в защите помещения от солнца и создании легкой и непринужденной атмосферы.
Расскажем, как правильно подобрать тюль и с чем он лучше всего сочетается.
Нюансы оформления окна тюлем
Как правило, тюль используют вместе с портьерами, создавая красивые композиции, которые не только играют декоративную роль, но и защищают от солнечных лучей. Прозрачный тюль имеет гладкую или ажурную текстуру, бывает как нейтральных, так и ярких цветов. Грамотно подобранная ткань позволит создать в интерьере интересный акцент либо станет нейтральным фоном для необычных предметов декора. Легкая и воздушная ткань создает в помещении более спокойную и непринужденную обстановку. Поэтому подбор тюля часто входит в состав дизайн проекта интерьера.
Правила выбора тюля
Если вы собираетесь использовать тюль как одиночный предмет декора, тут нет никаких правил, так как все ограничивается вашей фантазией. Если же вы хотите создать красивую композицию с портьерами, есть несколько вариантов:
- выбирайте тюль и портьеры контрастных оттенков или те, что немного отличаются друг от друга (на полтона), создавая роскошный эффект градиента;
- если на портьерах есть узор, тюль подбирают либо с таким же рисунком (продаются готовые комплекты, где рисунок на тканях одинаковый), либо нейтральный.
От выбранного стиля зависит и декор ткани. Для классических направлений (классика, барокко, ампир и другие) подойдет тюль-плиссе или с кружевом. Для минимализма или лофта выбирайте более простые модели, без большого количества украшений. Подойдет классическая белая ткань или с едва заметным растительным узором.
Если вы решили сшить занавески на заказ, нужно помнить об особенностях ткани: она может дать усадку как в процессе шитья, так и после стирки. Поэтому покупайте ткань с запасом.
Выбирайте тюль в зависимости от функционального назначения помещения. Для кухни подойдут цветные ткани, так как белые могут пожелтеть от агрессивной среды, или же можно выбрать специальный тюль, пропитанный антистатическими или грязеотталкивающими средствами. Для спальни подойдут белоснежные шторы в пол, которые помогут зрительно увеличить пространство и создать уютную и интимную атмосферу.
Классический вариант, который подойдет для любого стиля: белый или бежевый тюль без выделяющегося рисунка. Это беспроигрышный способ декорирования помещения.
Виды тюля
1. Классическая модель
Тюль изготавливают из нитей хлопка или органзы с добавлением полиэстера (так ткань меньше мнется). На шторах нет ярко выраженных узоров и других декоративных элементов. Используют классический тюль, как правило, для сочетания с портьерами.ltr">Тюль — универсальный способ декорирования окон, он подходит для любого стиля и любого помещения. Разница заключается лишь в модели ткани: с ажуром, рисунком, сеткой, вышивкой и многим другим. Тюль поможет в защите помещения от солнца и создании легкой и непринужденной атмосферы.
Расскажем, как правильно подобрать тюль и с чем он лучше всего сочетается.
Нюансы оформления окна тюлем
Как правило, тюль используют вместе с портьерами, создавая красивые композиции, которые не только играют декоративную роль, но и защищают от солнечных лучей. Прозрачный тюль имеет гладкую или ажурную текстуру, бывает как нейтральных, так и ярких цветов. Грамотно подобранная ткань позволит создать в интерьере интересный акцент либо станет нейтральным фоном для необычных предметов декора. Легкая и воздушная ткань создает в помещении более спокойную и непринужденную обстановку. Поэтому подбор тюля часто входит в состав дизайн проекта интерьера.
Правила выбора тюля
Если вы собираетесь использовать тюль как одиночный предмет декора, тут нет никаких правил, так как все ограничивается вашей фантазией. Если же вы хотите создать красивую композицию с портьерами, есть несколько вариантов:
- выбирайте тюль и портьеры контрастных оттенков или те, что немного отличаются друг от друга (на полтона), создавая роскошный эффект градиента;
- если на портьерах есть узор, тюль подбирают либо с таким же рисунком (продаются готовые комплекты, где рисунок на тканях одинаковый), либо нейтральный.
От выбранного стиля зависит и декор ткани. Для классических направлений (классика, барокко, ампир и другие) подойдет тюль-плиссе или с кружевом. Для минимализма или лофта выбирайте более простые модели, без большого количества украшений. Подойдет классическая белая ткань или с едва заметным растительным узором.
Если вы решили сшить занавески на заказ, нужно помнить об особенностях ткани: она может дать усадку как в процессе шитья, так и после стирки. Поэтому покупайте ткань с запасом.
Выбирайте тюль в зависимости от функционального назначения помещения. Для кухни подойдут цветные ткани, так как белые могут пожелтеть от агрессивной среды, или же можно выбрать специальный тюль, пропитанный антистатическими или грязеотталкивающими средствами. Для спальни подойдут белоснежные шторы в пол, которые помогут зрительно увеличить пространство и создать уютную и интимную атмосферу.
Классический вариант, который подойдет для любого стиля: белый или бежевый тюль без выделяющегося рисунка. Это беспроигрышный способ декорирования помещения.
Виды тюля
1. Классическая модель
Тюль изготавливают из нитей хлопка или органзы с добавлением полиэстера (так ткань меньше мнется). На шторах нет ярко выраженных узоров и других декоративных элементов. Используют классический тюль, как правило, для сочетания с портьерами.
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2. Сетка
Тюль-сетка представляет собой полотно из крупных или мелких ячеек, которые напоминают связанные крючком столбики. Используют для создания таких штор либо тонкие, либо толстые нити, от чего будет зависеть общий вид тюля. Есть также сетка с вышивкой, где поверх полотна создаются орнаменты, либо сетка сочетается с вышитыми узорами.
Использовать сетку отдельно мы не рекомендуем, так как, во-первых, она не спасет вас от солнца, а во-вторых, интерьер будет иметь незаконченный вид. Обязательно приобретите в компанию сетке интересные портьеры.
3. С вышивкой
Для создания изящных рисунков используют, как правило, металлизированные шелковые нити, которые придают ткани блеска. Для классического интерьера подойдет тюль с золотой массивной вышивкой, для кантри — бежевый тюль с растительным узором, а для минимализма или лофта — полотно с геометрическими фигурами.
4. В полоску
Тюль с вертикальными или горизонтальными полосами подойдет в том случае, если вы хотите зрительно изменить геометрию комнаты. Вертикальный рисунок поможет вытянуть помещение, особенно если использовать шторы в пол. Так потолок визуально приподнимется.
Для создания более объемного и широкого пространства используйте вертикальные полоски. Особенно актуально это для комнат, которые напоминают колодцы (высокий потолок и маленькая площадь).
Полосы могут быть как вышиты, так и вставлены с помощью атласной ткани. Встречаются шторы с одинаковым рисунком или комбинированным.
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5. Тюль-паутинка
Тюль-паутинку создают из шелка, органзы, вискозы или полиэстера. Этот вид тюля создает гармоничный продукт из противоположностей: воздушный, но износостойкий, прозрачный, но плотный. Чем больше содержание вискозы или синтетики в составе тюля, тем он прочнее и тем интереснее выглядит на солнце.
Существуют модели как с хаотичным рисунком, так и с регулярно повторяющимся. Тюль-паутинку часто украшают вышивкой и люрексом.
6. Тюль-кисея
Тюль-кисея — универсальная ткань, ее используют в следующих случаях:
- для декора окон,
- для декора дверных проемов,
- для зонирования помещения.
Такой тюль напоминает лапшу, поэтому спутать его с каким-либо другим видом просто невозможно. Для украшения штор применяют бусины, перья, бисер, стеклярус. Тюль-кисею красиво драпируют, используют как самостоятельный декор, так и в сочетании с портьерами.
7. С рисунком
Наиболее часто встречающийся вид тюля. Рисунок наносят на ткань с помощью вышивки, специальной печати или нашивки. Моделей такого тюля множество: это в том числе и растения, и геометрические узоры, и животные.
8. Тюль-дождик
Тюль-дождик представляет собой однотонное полотно, в которое хаотично вплетается плотная нить, напоминающая дождевые струи. Используют для этого металлизированные нити, чтобы подчеркнуть рисунок. Можно найти модели как с горизонтальным, так и вертикальным узором.
9. Тюль в цветочек
Просто незаменимый вариант для природных нежных стилей, например для кантри или прованса. Не советуем приобретать тюль с очень крупным рисунком, так как при драпировке его не будет видно.
10. Кружевной
Кружевной тюль чаще всего используют для декорирования спален. Бывают полностью кружевные полотна или же со вставками по краям.
11. Тюль-плиссе
Тюль-плиссе создают, как правило, из сетки с мелкими ячейками, плиссированной в вертикальную полоску с разным шагом (обычно это от одного до пяти сантиметров). Производители производят очень красивые и оригинальные модели, используя как сетку, так и обычную ткань, сочетая их между собой.
Выбор цвета тюля
Мы советуем выбирать пастельные оттенки ткани, например белый, бежевый, персиковый или лимонный, делая акцент на необычных текстурах. Однако это не значит, что нужно отказываться от ярких цветов и красочных рисунков.
Исходить в первую очередь нужно из расположения квартиры относительно сторон света. Если окна выходят на север и солнце не радует вас своим присутствием, цвет ткани должен быть теплый: оранжевый, желтый, красный, золотой, персиковый. Если окна выходят на юг и вам хочется немного освежить комнату, на помощь придут холодные оттенки: голубой, бирюзовый, фиолетовый, серебряный.
С чем можно сочетать тюль
1. Портьера
Самый популярный вид сочетания, который подойдет для любого стиля. Тюль и портьера могут быть контрастных оттенков (в этом случае мы советуем прибегнуть к помощи цветового круга) или близких (для создания эффекта градиента). Приветствуется использование рисунка, однако он должен быть одинаковым на всех тканях.
2. Рулонные шторы
Такая комбинация особенно подходит для кухни. Выбирать лучше всего тюль до подоконника или чтобы разница между полотном и полом составляла несколько сантиметров. Так ткань не будет пачкаться. Подойдет как прозрачный тюль, так и с вышитым рисунком.
3. Римские шторы
Для такой комбинации мы советуем выбирать контрастные цвета, например желтые римские шторы и белый тюль. Особенно классно будет выглядеть такая композиция с повторяющимся рисунком.
4. Нитяные шторы
В таком случае тюль нужно использовать как первый слой, на котором красиво драпируются нитяные шторы. Особенно оригинально будут смотреться густые шторы контрастного оттенка, например классическое сочетание черного и белого. Тюль выбирайте прозрачный без рисунка или ажурный.
Примеры декорирования окон тюлем
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники