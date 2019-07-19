Тюль в современном интерьере: лучшие идеи стильного оформления окон

Тюль — универсальный способ декорирования окон, он подходит для любого стиля и любого помещения. Разница заключается лишь в модели ткани: с ажуром, рисунком, сеткой, вышивкой и многим другим. Тюль поможет в защите помещения от солнца и создании легкой и непринужденной атмосферы.

Расскажем, как правильно подобрать тюль и с чем он лучше всего сочетается.

Фото: housebeautiful.com

Нюансы оформления окна тюлем

Как правило, тюль используют вместе с портьерами, создавая красивые композиции, которые не только играют декоративную роль, но и защищают от солнечных лучей. Прозрачный тюль имеет гладкую или ажурную текстуру, бывает как нейтральных, так и ярких цветов. Грамотно подобранная ткань позволит создать в интерьере интересный акцент либо станет нейтральным фоном для необычных предметов декора. Легкая и воздушная ткань создает в помещении более спокойную и непринужденную обстановку. Поэтому подбор тюля часто входит в состав дизайн проекта интерьера.

Правила выбора тюля

Если вы собираетесь использовать тюль как одиночный предмет декора, тут нет никаких правил, так как все ограничивается вашей фантазией. Если же вы хотите создать красивую композицию с портьерами, есть несколько вариантов:

выбирайте тюль и портьеры контрастных оттенков или те, что немного отличаются друг от друга (на полтона), создавая роскошный эффект градиента;

если на портьерах есть узор, тюль подбирают либо с таким же рисунком (продаются готовые комплекты, где рисунок на тканях одинаковый), либо нейтральный.

От выбранного стиля зависит и декор ткани. Для классических направлений (классика, барокко, ампир и другие) подойдет тюль-плиссе или с кружевом. Для минимализма или лофта выбирайте более простые модели, без большого количества украшений. Подойдет классическая белая ткань или с едва заметным растительным узором.

Если вы решили сшить занавески на заказ, нужно помнить об особенностях ткани: она может дать усадку как в процессе шитья, так и после стирки. Поэтому покупайте ткань с запасом.

Выбирайте тюль в зависимости от функционального назначения помещения. Для кухни подойдут цветные ткани, так как белые могут пожелтеть от агрессивной среды, или же можно выбрать специальный тюль, пропитанный антистатическими или грязеотталкивающими средствами. Для спальни подойдут белоснежные шторы в пол, которые помогут зрительно увеличить пространство и создать уютную и интимную атмосферу.

Классический вариант, который подойдет для любого стиля: белый или бежевый тюль без выделяющегося рисунка. Это беспроигрышный способ декорирования помещения.

Фото: housebeautiful.com

Виды тюля

1. Классическая модель

Тюль изготавливают из нитей хлопка или органзы с добавлением полиэстера (так ткань меньше мнется). На шторах нет ярко выраженных узоров и других декоративных элементов. Используют классический тюль, как правило, для сочетания с портьерами.ltr">Тюль — универсальный способ декорирования окон, он подходит для любого стиля и любого помещения. Разница заключается лишь в модели ткани: с ажуром, рисунком, сеткой, вышивкой и многим другим. Тюль поможет в защите помещения от солнца и создании легкой и непринужденной атмосферы.

Расскажем, как правильно подобрать тюль и с чем он лучше всего сочетается.

Фото: housebeautiful.com

Нюансы оформления окна тюлем

Как правило, тюль используют вместе с портьерами, создавая красивые композиции, которые не только играют декоративную роль, но и защищают от солнечных лучей. Прозрачный тюль имеет гладкую или ажурную текстуру, бывает как нейтральных, так и ярких цветов. Грамотно подобранная ткань позволит создать в интерьере интересный акцент либо станет нейтральным фоном для необычных предметов декора. Легкая и воздушная ткань создает в помещении более спокойную и непринужденную обстановку. Поэтому подбор тюля часто входит в состав дизайн проекта интерьера.

Правила выбора тюля

Если вы собираетесь использовать тюль как одиночный предмет декора, тут нет никаких правил, так как все ограничивается вашей фантазией. Если же вы хотите создать красивую композицию с портьерами, есть несколько вариантов:

выбирайте тюль и портьеры контрастных оттенков или те, что немного отличаются друг от друга (на полтона), создавая роскошный эффект градиента;

если на портьерах есть узор, тюль подбирают либо с таким же рисунком (продаются готовые комплекты, где рисунок на тканях одинаковый), либо нейтральный.

От выбранного стиля зависит и декор ткани. Для классических направлений (классика, барокко, ампир и другие) подойдет тюль-плиссе или с кружевом. Для минимализма или лофта выбирайте более простые модели, без большого количества украшений. Подойдет классическая белая ткань или с едва заметным растительным узором.

Если вы решили сшить занавески на заказ, нужно помнить об особенностях ткани: она может дать усадку как в процессе шитья, так и после стирки. Поэтому покупайте ткань с запасом.

Выбирайте тюль в зависимости от функционального назначения помещения. Для кухни подойдут цветные ткани, так как белые могут пожелтеть от агрессивной среды, или же можно выбрать специальный тюль, пропитанный антистатическими или грязеотталкивающими средствами. Для спальни подойдут белоснежные шторы в пол, которые помогут зрительно увеличить пространство и создать уютную и интимную атмосферу.

Классический вариант, который подойдет для любого стиля: белый или бежевый тюль без выделяющегося рисунка. Это беспроигрышный способ декорирования помещения.

Фото: housebeautiful.com

Виды тюля

1. Классическая модель

Тюль изготавливают из нитей хлопка или органзы с добавлением полиэстера (так ткань меньше мнется). На шторах нет ярко выраженных узоров и других декоративных элементов. Используют классический тюль, как правило, для сочетания с портьерами.