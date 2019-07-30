20 запоминающихся интерьеров с красным диваном

Такое изобилие активного цвета неизбежно утомляет и вызывает стресс. Поэтому мы предлагаем вам ограничиться диваном, который станет центром притяжения гостей, вашей гордостью и удобным предметом мебели. Если ваши глаза захотят отдыха, вы всегда сможете накрыть диван пледом нейтрального оттенка и в очередной раз преобразить интерьер гостиной.

Такое изобилие активного цвета неизбежно утомляет и вызывает стресс. Поэтому мы предлагаем вам ограничиться диваном, который станет центром притяжения гостей, вашей гордостью и удобным предметом мебели. Если ваши глаза захотят отдыха, вы всегда сможете накрыть диван пледом нейтрального оттенка и в очередной раз преобразить интерьер гостиной.ый — цвет силы и могущества, он привлекает внимание и создает жаркую во всех смыслах атмосферу в комнате. Те, кто только пробует свои силы в искусстве дизайна, предпочитают добавлять красный в интерьер постепенно: через подушки, ковры, шторы или модные аксессуары . Более смелые и решительные сразу окунаются в море страсти, красоты и энергетики — то есть покупают в гостиную красный диван. А к нему в придачу — красные стулья, шкафы, лампы, текстиль, безделушки…

Красный — цвет силы и могущества, он привлекает внимание и создает жаркую во всех смыслах атмосферу в комнате. Те, кто только пробует свои силы в искусстве дизайна, предпочитают добавлять красный в интерьер постепенно: через подушки, ковры, шторы или модные аксессуары . Более смелые и решительные сразу окунаются в море страсти, красоты и энергетики — то есть покупают в гостиную красный диван. А к нему в придачу — красные стулья, шкафы, лампы, текстиль, безделушки…

Фото: homedesignlover.com

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: architectureartdesigns.com

Выбор сопутствующих оттенков

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Красный цвет идеально сочетается с белым, серым или черным, но имейте в виду, что его можно соединять максимум с двумя дополнительными цветами. Если вы решите подчеркнуть теплоту красного дивана, дополните его предметами в холодных оттенках. Будь то классический или современный дизайн, гостиная в стиле ретро или ар-деко, красный диван в любом случае станет эмоциональным центром вашего дома.

На цветовом круге красные оттенки относятся к теплым, поэтому весь декор гостиной должен включать в себя дополнительные цвета, которые либо противоположны основному, либо смежны с ним по тону. Противоположными могут быть оттенки зеленого — от темного до светлого, от мятного и оливкового до пыльно-зеленого. Смежными — все теплые из розовой и коричневой палитры до латте и шоколада. Промежуточным и связывающим всю эту колористическую концепцию оттенком может быть нейтральный цвет, такой как мед или магнолия.

Фото: homedesignlover.com

Фото: stylemotivation.com

Стиль

Форма и оттенок дивана диктуют и стиль для гостиной. Викторианский вишнево-красный диван будет сочетаться с мебелью, которая повторяет мягкие, удобные линии традиционного стиля. Кресло с откидной спинкой и пуфик впишутся в такой интерьер мгновенно. Минималистичный и строгий алый диван с невысокой спинкой будет уместен в лофте. Современный бордовый диван и гладкие кожаные кресла удачно будут соседствовать с классическими предметами и даже с элементами поп-арта.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: curatedinterior.com

Чтобы создать уютную гостиную, объедините красный диван с мягкими креслами, декоративными подушками и текстилем окон с помощью принтов на обивке и ткани. Дополните комнату восточным ковром, на котором красный цвет выступает в качестве акцента, а не фона. Размер ковра не должен быть большим, достаточно, если он будет обозначать лишь зону отдыха.

В богемной гостиной вы можете комбинировать красный диван с множеством одинаково ярких цветов, таких как фуксия, оранжевый, сиреневый, бирюзовый, желтый и зеленый. Стены с отделкой под состаренный кирпич или в виде осыпающейся потрескавшейся штукатурки завершат сумасшедший и прекрасный облик такой гостиной. А если найдете винтажную мебель, ставьте ее в этот интерьер без колебаний.

Фото: homedesignlover.com

Фото: homedesignlover.com

Фото: homedesignlover.com

Текстиль

Красный диван допускает разные ткани в качестве обивки. Не так важна фактура текстиля, как дружественные или противоречивые оттенки. Стулья с разноцветным твидом, плед зеленого, красного или желтого оттенка — а может быть, и всех этих цветов сразу, и даже ситец с цветочным рисунком будут гармонично поддерживать кожаную отделку. Не забывайте о декоративных подушках — их роль в акклиматизации дивана в гостиной огромна.

Фото: homedesignlover.com

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: curatedinterior.com

Фото: curatedinterior.com

Расположение

Если вы выбрали для гостиной массивный красный диван, дополните его деревянными боковыми столиками с открытыми ножками и журнальным столиком, обрамленным коричневыми тонами дерева со стеклянной столешницей. Такая композиция отлично разместится в большом пространстве и сделает его визуально более открытым и свободным. Небольшая гостиная, в которой преобладают активные цвета, не допускает присутствия большого количества других предметов обстановки. А сам диван может скромно размещаться у окна и даже выглядеть как стильная оттоманка, которая не занимает много места.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: homedesignlover.com

Цвет стен

Окрасьте стены гостиной в натуральный цвет, который сочетается с цветом дивана и текстиля. Лучше всего подойдут оттенки бархатцев, бежевые или слоновая кость. В современном интерьере будут уместны светло-серые стены, окрашенные полуглянцевой краской, включая плинтусы и молдинги.

Фото: homedesignlover.com

Фото: iwemm7.com

Аксессуары

Если вам недостаточно яркости в гостиной от одного красного дивана, попробуйте добавить в интерьер аксессуары того же оттенка. Но немного и не по всей комнате. Небольшая лампа с красным абажуром, лаковые рамки для фотографий, постеры на стене, вазочки и безделушки — попробуйте сгруппировать их в одной части гостиной и посмотрите на результат издали. Нравится? Оставляйте. И любуйтесь обстановкой, сидя на роскошном красном диване.

Фото: curatedinterior.com

