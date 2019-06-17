Дикая природа в домашнем интерьере: 10 примеров животного декора

Кто бы как ни относился к животному декору, все же есть в нем что-то неудержимо притягательное. Видимо, глубинная память о шкурах в первобытных пещерах и средневековых замках жива в современном человеке. Когда в интерьере есть хотя бы одна вещь с изображением животного или напоминающая о нем, комната перестает быть унылой. Она словно наполняется силой и мощью дикого зверя. Или теплом и мягкостью прирученных братьев наших меньших. Только не стоит насыщать одно пространство множеством «животных» деталей, иначе интерьер станет кричащим и навязчивым. Важно помнить, что анималистичный декор обладает сильным эмоциональным влиянием, и добавлять его в дизайн жилого помещения надо умеренно. Достаточно двух-трех «звериных» элементов в одной комнате.

Кто бы как ни относился к животному декору, все же есть в нем что-то неудержимо притягательное. Видимо, глубинная память о шкурах в первобытных пещерах и средневековых замках жива в современном человеке. Когда в интерьере есть хотя бы одна вещь с изображением животного или напоминающая о нем, комната перестает быть унылой. Она словно наполняется силой и мощью дикого зверя. Или теплом и мягкостью прирученных братьев наших меньших. Только не стоит насыщать одно пространство множеством «животных» деталей, иначе интерьер станет кричащим и навязчивым. Важно помнить, что анималистичный декор обладает сильным эмоциональным влиянием, и добавлять его в дизайн жилого помещения надо умеренно. Достаточно двух-трех «звериных» элементов в одной комнате.гайтесь, если вам предложат оживить интерьер квартиры анималистичным декором. Нет-нет, это не старомодно. Хотя времена, когда оленьи рога на стене были шиком, прошли. Сейчас диапазон «животных» украшений шире и изысканнее. ReRooms приглашает в путешествие по миру дикой природы в домашнем интерьере.

Не пугайтесь, если вам предложат оживить интерьер квартиры анималистичным декором. Нет-нет, это не старомодно. Хотя времена, когда оленьи рога на стене были шиком, прошли. Сейчас диапазон «животных» украшений шире и изысканнее. ReRooms приглашает в путешествие по миру дикой природы в домашнем интерьере.

Фото: homedec.in.th

Мягкая мебель

Любители утонченного анималистичного декора отдают предпочтение обивке мягкой мебели из искусственных материалов разных фактур с имитацией рисунка шкур диких животных. Популярны принты с леопардовыми пятнами, тигриными узорами и черно-белыми полосками под зебру. Не надо перетягивать всю мягкую мебель в «звериную» окраску. В гостиной или столовой выигрышно смотрится один «леопардовый» диван или кушетка, пара «тигриных» пуфиков, кресел или шесть — восемь стульев с мягкой спинкой с изображением бегущих мустангов.

Фото: thecottagejournal.com



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Фото: areapl.com



Ковер

«Животные» ковры привносят в интерьер дух власти и легкую аристократическую небрежность. Бросить под ноги шкуру медведя или льва, зебры или антилопы — удовольствие, доступное немногим. И если ковры из натуральных шкур сейчас считаются дурным вкусом, то их искусственные аналоги — излюбленный аксессуар многих дизайнеров. Ковер-шкура прекрасно подходит для интерьеров не только в стиле шале, охотничьего домика или сафари, но и классики, модерна и эклектики.

Фото: thecottagejournal.com



Фото: areapl.com



Шторы

Шторы с фигурками зайчиков, кошечек, медвежат, собачек хороши для детской. А вот для «взрослых» комнат — гостиной, столовой, спальни — подойдут все те же «леопардовые» и «тигриные» принты. Замечательно, если они поддержат «животный» декор кресла или диванных подушек. Остальные предметы интерьера лучше подобрать в спокойных тонах без рисунка, чтобы сохранить «звериную» доминанту.

Фото: projectgalleryla.com



Обои

Обоями с изображением животных лучше оклеить спальню или детскую. Пусть ваш ребенок передразнивает висящих на лианах обезьянок или удивляется длинной-предлинной шее жирафа. А вот в гостиной анималистичный акцент стоит сделать лишь на одной стене, например, при помощи 3D-фотообоев. Это объемные изображения в широком формате с эффектом реалистичности картинки и визуальным расширением пространства. Глядя на мощь скачущих лошадей или бегущих африканских слонов, вы непременно наполнитесь уверенностью в своих силах.

Фото: thecrownprints.com



Фотографии, постеры, голографические картины

Фотографии и постеры с животными прекрасно дополнят дизайн интерьера в любом стиле. Они могут быть как семейно-домашними, так и стилизованными, черно-белыми и цветными, реалистичными и анимационными. Еще одним оригинальным украшением гостиной или столовой станет цветная голографическая картина, к примеру, с головой лошади или фигурой лося.

Фото: hammertown.com



Фото: artography27.com



Настенный объемный декор

Еще столетие назад основными деталями анималистичного декора были рога и чучела голов убитых на охоте животных. Их вешали на стену как трофеи, и именно они создавали брутальную атмосферу дома. Сейчас чучела животных в интерьере выглядят вульгарно и характеризуют хозяев не с лучшей стороны. Все же дизайнеры не смогли отказаться от столь эффектных аксессуаров и нашли выход: стали делать головы животных из керамики, дерева, бумаги, металла. Такое украшение подчеркивает прогрессивные, в духе защиты природы, взгляды владельцев квартиры и придает интерьеру особую выразительность.

Фото: interiordesignblogs.eu



Фото: mountainliving.com



Светильники

Настольные лампы, бра, люстры, торшеры с фигурками животных пестрят разнообразием форм, размеров и материалов. Кроме стеклянных и пластмассовых собачек, сов, мышек, зайчиков, анималистичные светильники делают из стилизованных оленьих рогов или слоновьих бивней.

Фото: adsensr.com



Фото: prestigenoir.com



Подушки

Самый простой и бюджетный способ внести в интерьер «звериную» нотку — использовать декоративные подушки. Они могут быть как с изображением животных, так и со специфическими принтами: леопардовым, тигриным, под зебру, под жирафа. А еще меховыми, с длинным и коротким ворсом.

Фото: w9yards.com



Постельное белье, покрывала, пледы

Плед на диван, покрывало на кровать и постельное белье также могут служить элементами анималистичного декора. Если вы купили набор с изображением стаи волков или львиного прайда, то не стоит добавлять в интерьер спальни еще какое-то крупное «животное» украшение. А плед с головой рычащего тигра может поддержать шторы с характерным узором в гостиной.

Фото: projectgalleryla.com



Фото: marcusredden.com



Статуэтки

Анималистичные статуэтки — это объемные фигурки животных из камня, металла, дерева, кости. Есть поверье, что они хранят дух того зверя, которого изображают. И этот дух влияет на микроклимат помещения, где они находятся. Если вы хотите спокойствия и умиротворения, поставьте на туалетном столике, комоде, полке или подоконнике статуэтку кошки или коровы. А если хотите повысить свою работоспособность, пусть на вашем рабочем столе поселится мраморная лошадь или металлический верблюд.

Фото: elmsid.com

