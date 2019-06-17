Дикая природа в домашнем интерьере: 10 примеров животного декора

«Мой ласковый и нежный зверь», — скажете вы, кутаясь в плед с ягуаровым принтом или поглаживая тигровую обивку дивана. А со стены навстречу мчатся белые кони.
Не пугайтесь, если вам предложат оживить интерьер квартиры анималистичным декором. Нет-нет, это не старомодно. Хотя времена, когда оленьи рога на стене были шиком, прошли. Сейчас диапазон «животных» украшений шире и изысканнее. ReRooms приглашает в путешествие по миру дикой природы в домашнем интерьере.
Кто бы как ни относился к животному декору, все же есть в нем что-то неудержимо притягательное. Видимо, глубинная память о шкурах в первобытных пещерах и средневековых замках жива в современном человеке. Когда в интерьере есть хотя бы одна вещь с изображением животного или напоминающая о нем, комната перестает быть унылой. Она словно наполняется силой и мощью дикого зверя. Или теплом и мягкостью прирученных братьев наших меньших. Только не стоит насыщать одно пространство множеством «животных» деталей, иначе интерьер станет кричащим и навязчивым. Важно помнить, что анималистичный декор обладает сильным эмоциональным влиянием, и добавлять его в дизайн жилого помещения надо умеренно. Достаточно двух-трех «звериных» элементов в одной комнате.гайтесь, если вам предложат оживить интерьер квартиры анималистичным декором. Нет-нет, это не старомодно. Хотя времена, когда оленьи рога на стене были шиком, прошли. Сейчас диапазон «животных» украшений шире и изысканнее. ReRooms приглашает в путешествие по миру дикой природы в домашнем интерьере.
Кто бы как ни относился к животному декору, все же есть в нем что-то неудержимо притягательное. Видимо, глубинная память о шкурах в первобытных пещерах и средневековых замках жива в современном человеке. Когда в интерьере есть хотя бы одна вещь с изображением животного или напоминающая о нем, комната перестает быть унылой. Она словно наполняется силой и мощью дикого зверя. Или теплом и мягкостью прирученных братьев наших меньших. Только не стоит насыщать одно пространство множеством «животных» деталей, иначе интерьер станет кричащим и навязчивым. Важно помнить, что анималистичный декор обладает сильным эмоциональным влиянием, и добавлять его в дизайн жилого помещения надо умеренно. Достаточно двух-трех «звериных» элементов в одной комнате.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Мягкая мебель
Любители утонченного анималистичного декора отдают предпочтение обивке мягкой мебели из искусственных материалов разных фактур с имитацией рисунка шкур диких животных. Популярны принты с леопардовыми пятнами, тигриными узорами и черно-белыми полосками под зебру. Не надо перетягивать всю мягкую мебель в «звериную» окраску. В гостиной или столовой выигрышно смотрится один «леопардовый» диван или кушетка, пара «тигриных» пуфиков, кресел или шесть — восемь стульев с мягкой спинкой с изображением бегущих мустангов.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Ковер
«Животные» ковры привносят в интерьер дух власти и легкую аристократическую небрежность. Бросить под ноги шкуру медведя или льва, зебры или антилопы — удовольствие, доступное немногим. И если ковры из натуральных шкур сейчас считаются дурным вкусом, то их искусственные аналоги — излюбленный аксессуар многих дизайнеров. Ковер-шкура прекрасно подходит для интерьеров не только в стиле шале, охотничьего домика или сафари, но и классики, модерна и эклектики.
Шторы
Шторы с фигурками зайчиков, кошечек, медвежат, собачек хороши для детской. А вот для «взрослых» комнат — гостиной, столовой, спальни — подойдут все те же «леопардовые» и «тигриные» принты. Замечательно, если они поддержат «животный» декор кресла или диванных подушек. Остальные предметы интерьера лучше подобрать в спокойных тонах без рисунка, чтобы сохранить «звериную» доминанту.
Обои
Обоями с изображением животных лучше оклеить спальню или детскую. Пусть ваш ребенок передразнивает висящих на лианах обезьянок или удивляется длинной-предлинной шее жирафа. А вот в гостиной анималистичный акцент стоит сделать лишь на одной стене, например, при помощи 3D-фотообоев. Это объемные изображения в широком формате с эффектом реалистичности картинки и визуальным расширением пространства. Глядя на мощь скачущих лошадей или бегущих африканских слонов, вы непременно наполнитесь уверенностью в своих силах.
Фотографии, постеры, голографические картины
Фотографии и постеры с животными прекрасно дополнят дизайн интерьера в любом стиле. Они могут быть как семейно-домашними, так и стилизованными, черно-белыми и цветными, реалистичными и анимационными. Еще одним оригинальным украшением гостиной или столовой станет цветная голографическая картина, к примеру, с головой лошади или фигурой лося.
Настенный объемный декор
Еще столетие назад основными деталями анималистичного декора были рога и чучела голов убитых на охоте животных. Их вешали на стену как трофеи, и именно они создавали брутальную атмосферу дома. Сейчас чучела животных в интерьере выглядят вульгарно и характеризуют хозяев не с лучшей стороны. Все же дизайнеры не смогли отказаться от столь эффектных аксессуаров и нашли выход: стали делать головы животных из керамики, дерева, бумаги, металла. Такое украшение подчеркивает прогрессивные, в духе защиты природы, взгляды владельцев квартиры и придает интерьеру особую выразительность.
Светильники
Настольные лампы, бра, люстры, торшеры с фигурками животных пестрят разнообразием форм, размеров и материалов. Кроме стеклянных и пластмассовых собачек, сов, мышек, зайчиков, анималистичные светильники делают из стилизованных оленьих рогов или слоновьих бивней.
Подушки
Самый простой и бюджетный способ внести в интерьер «звериную» нотку — использовать декоративные подушки. Они могут быть как с изображением животных, так и со специфическими принтами: леопардовым, тигриным, под зебру, под жирафа. А еще меховыми, с длинным и коротким ворсом.
Постельное белье, покрывала, пледы
Плед на диван, покрывало на кровать и постельное белье также могут служить элементами анималистичного декора. Если вы купили набор с изображением стаи волков или львиного прайда, то не стоит добавлять в интерьер спальни еще какое-то крупное «животное» украшение. А плед с головой рычащего тигра может поддержать шторы с характерным узором в гостиной.
Статуэтки
Анималистичные статуэтки — это объемные фигурки животных из камня, металла, дерева, кости. Есть поверье, что они хранят дух того зверя, которого изображают. И этот дух влияет на микроклимат помещения, где они находятся. Если вы хотите спокойствия и умиротворения, поставьте на туалетном столике, комоде, полке или подоконнике статуэтку кошки или коровы. А если хотите повысить свою работоспособность, пусть на вашем рабочем столе поселится мраморная лошадь или металлический верблюд.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники