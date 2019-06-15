Двухкомнатная квартира в стиле лофт со стеклянной спальней

Подобный интерьер дизайнеры ReRooms реализовали в 38-метровой двушке для молодой семьи. Заказчики попросили объединить пространство кухни и гостиной и захотели, чтобы в квартире была обустроена изолированная спальня. Учитывая их пожелания, наши специалисты превратили двушку в полноценную студию, но при этом ушли от стандартных идей — интерьер получился очень уютным, комфортным и стильным.

Подобный интерьер дизайнеры ReRooms реализовали в 38-метровой двушке для молодой семьи. Заказчики попросили объединить пространство кухни и гостиной и захотели, чтобы в квартире была обустроена изолированная спальня. Учитывая их пожелания, наши специалисты превратили двушку в полноценную студию, но при этом ушли от стандартных идей — интерьер получился очень уютным, комфортным и стильным. ef="https://rerooms.ru/blog/posts/10-krutyh-studiy-v-stile-loft-vybor-rerooms">Интерьер в стиле лофт симпатичен многим — он в меру брутален и харизматичен, но в то же время функционален и практичен. Лофтовая стилистика предполагает обустройство непринужденного и удобного пространства с индустриальным настроением, которое задается простой и грубоватой отделкой, чистыми оттенками и смелыми эклектичными приемами. Как правило, лофтовые интерьеры оформляют только на открытых пространствах, не ограниченных низкими потолками и узкими стенами, на которых есть где разгуляться дизайнерской фантазии. Однако и в небольших квартирах лофт может прекрасно прижиться, если продумать интерьер до мелочей и заставить его работать исключительно на комфорт хозяев.

Интерьер в стиле лофт симпатичен многим — он в меру брутален и харизматичен, но в то же время функционален и практичен. Лофтовая стилистика предполагает обустройство непринужденного и удобного пространства с индустриальным настроением, которое задается простой и грубоватой отделкой, чистыми оттенками и смелыми эклектичными приемами. Как правило, лофтовые интерьеры оформляют только на открытых пространствах, не ограниченных низкими потолками и узкими стенами, на которых есть где разгуляться дизайнерской фантазии. Однако и в небольших квартирах лофт может прекрасно прижиться, если продумать интерьер до мелочей и заставить его работать исключительно на комфорт хозяев.

Давайте пройдемся по каждой жилой зоне и посмотрим, какие решения приняли дизайнеры.

Прихожая

В основу планировочного решения легло желание заказчиков выделить достаточно места для хранения. Поэтому наши дизайнеры решили обустроить вместительную гардеробную в прихожей, которую замаскировали в стене за зеркальными дверцами шкафа-купе — они визуально приумножили объем трехметровой входной зоны.

Фото: rerooms.ru

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Стены отделали плиткой пылающего терракотового оттенка под состаренный кирпич, для потолка выбрали светло-серую краску под цвет бетона. Пол решили оформить массивной доской — благодаря ее брашированной поверхности и дизайну удалось не выступить за рамки лофтовой стилистики, но при этом смягчить грубую отделку стен и сделать интерьер домашним и уютным.

Кухня-гостиная

Как и хотели заказчики, пространство гостиной и кухни объединили. Здесь так же, как и в прихожей, преобладают серые и террактовые цвета в отделке, приправленные графитовыми тонами и оттенками светлого дерева. В такой колористике интерьер вышел не кричащим, но выразительным.

Кухонная зона получилась очень компактной — ее утопили в нише, сравняв с выступающим углом. За счет такого оптимально эргономичного решения удалось скрыть архитектурные несовершенства комнаты и сохранить как можно больше места для гостиной. Для обустройства кухни был выбран черный гарнитур со встроенной техникой и складным деревянным фасадом — за ним хозяева смогут прятать рабочую поверхность во время прихода гостей.

Фото: rerooms.ru

В настоящих лофтах всегда есть барная стойка, поэтому наши специалисты решили не отказываться от нее в этом интерьере. Кроме своего прямого предназначения, стойка стала разделителем между кухней и гостиной. Индустриальный стиль подчеркнули высокими стульями оригинального дизайна.

В зоне гостиной тоже все признаки лофта налицо. Из мебели тут есть только мягкий диван лаконичного дизайна, открытый металлический стеллаж с деревянными полками и тумба с телевизором. Что касается отделки, то в зоне отдыха дизайнеры решили компенсировать грубоватость имитированной кирпичной кладки светлыми оттенками — они покрыли стену за диваном декоративной штукатуркой с эффектом песка, благодаря чему границы комнаты слегка раздвинулись.

Фото: rerooms.ru

Система освещения также была решена в лофтовой стилистике. Обеденную зону подсветили обычными лампочками, подвешенными на толстых веревках, зону отдыха — направленными потолочными светильниками, закрепленными на черной металлической шине. Такая оригинальная подсветка органично вписалась в интерьер и взяла на себя основную декоративную роль.

Спальня

Спальню в лофтовой двушке дизайнеры поместили в стеклянный куб — этот прием позволил им отказаться от глухих перегородок и визуально увеличить скромную площадь квартиры. Кроме матовых стеклянных перегородок, комнату отделили от коридора домашним мини-садом, вертикально размещенным в простенке между спальней и гардеробной. Он прекрасно оживил немного строгий интерьер и стал его главной фишкой.

Фото: rerooms.ru

Обустраивая спальню, дизайнеры отказались от кирпича в пользу бетона. Его сымитировали на стене с помощью декоративной штукатурки. Обратите внимание, что несмотря на такую простую отделку комната не кажется неуютной — индустриальное обрамление в ней смягчено декором и текстилем, которого, как вы заметили, не было в остальных зонах квартиры.

Фото: rerooms.ru

Кровать простого дизайна украсили пледом с меховыми вставками, а над изголовьем повесили большую картину с акварельной абстракцией. Подчеркнули декоративный ансамбль интересной люстрой с круглыми стеклянными плафонами — она стала объединяющим звеном в интерьере между необычными стенами и обустройством комнаты.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

Ванная, объединенная с санузлом, получилась просторной и свежей, несмотря на обилие темно-серого цвета. В ней максимально эффективно использовано все пространство вдоль стен — здесь есть унитаз, душевая кабина, тумба с накладной раковиной и удлиненной столешницей, под которой поместилась стиральная машина. Такая планировка в крохотной ванной позволила высвободить участок в центре комнаты для свободного передвижения.

Фото: rerooms.ru

Чтобы ванная не выглядела плоской и скучной, вместо декора и цветовых акцентов дизайнеры эффектно сыграли на фактурах. На небольшом пространстве они совместили в органичном ансамбле бетонные, стеклянные, зеркальные, хромированные и керамические поверхности. Они не хуже бесполезных мелочей притягивают внимание и играют эффектную декоративную роль в интерьере.