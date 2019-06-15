Двухкомнатная квартира в стиле лофт со стеклянной спальней

Стеклянные блоки, старинный кирпич, бетонное покрытие — показываем на примере дизайн-проекта ReRooms, как оформить интересный интерьер в стиле лофт в крошечной двушке свободной планировки.
Интерьер в стиле лофт симпатичен многим — он в меру брутален и харизматичен, но в то же время функционален и практичен. Лофтовая стилистика предполагает обустройство непринужденного и удобного пространства с индустриальным настроением, которое задается простой и грубоватой отделкой, чистыми оттенками и смелыми эклектичными приемами. Как правило, лофтовые интерьеры оформляют только на открытых пространствах, не ограниченных низкими потолками и узкими стенами, на которых есть где разгуляться дизайнерской фантазии. Однако и в небольших квартирах лофт может прекрасно прижиться, если продумать интерьер до мелочей и заставить его работать исключительно на комфорт хозяев.
Подобный интерьер дизайнеры ReRooms реализовали в 38-метровой двушке для молодой семьи. Заказчики попросили объединить пространство кухни и гостиной и захотели, чтобы в квартире была обустроена изолированная спальня. Учитывая их пожелания, наши специалисты превратили двушку в полноценную студию, но при этом ушли от стандартных идей — интерьер получился очень уютным, комфортным и стильным. ef="https://rerooms.ru/blog/posts/10-krutyh-studiy-v-stile-loft-vybor-rerooms">Интерьер в стиле лофт симпатичен многим — он в меру брутален и харизматичен, но в то же время функционален и практичен. Лофтовая стилистика предполагает обустройство непринужденного и удобного пространства с индустриальным настроением, которое задается простой и грубоватой отделкой, чистыми оттенками и смелыми эклектичными приемами. Как правило, лофтовые интерьеры оформляют только на открытых пространствах, не ограниченных низкими потолками и узкими стенами, на которых есть где разгуляться дизайнерской фантазии. Однако и в небольших квартирах лофт может прекрасно прижиться, если продумать интерьер до мелочей и заставить его работать исключительно на комфорт хозяев.
Подобный интерьер дизайнеры ReRooms реализовали в 38-метровой двушке для молодой семьи. Заказчики попросили объединить пространство кухни и гостиной и захотели, чтобы в квартире была обустроена изолированная спальня. Учитывая их пожелания, наши специалисты превратили двушку в полноценную студию, но при этом ушли от стандартных идей — интерьер получился очень уютным, комфортным и стильным.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Давайте пройдемся по каждой жилой зоне и посмотрим, какие решения приняли дизайнеры.
Прихожая
В основу планировочного решения легло желание заказчиков выделить достаточно места для хранения. Поэтому наши дизайнеры решили обустроить вместительную гардеробную в прихожей, которую замаскировали в стене за зеркальными дверцами шкафа-купе — они визуально приумножили объем трехметровой входной зоны.
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Стены отделали плиткой пылающего терракотового оттенка под состаренный кирпич, для потолка выбрали светло-серую краску под цвет бетона. Пол решили оформить массивной доской — благодаря ее брашированной поверхности и дизайну удалось не выступить за рамки лофтовой стилистики, но при этом смягчить грубую отделку стен и сделать интерьер домашним и уютным.
Кухня-гостиная
Как и хотели заказчики, пространство гостиной и кухни объединили. Здесь так же, как и в прихожей, преобладают серые и террактовые цвета в отделке, приправленные графитовыми тонами и оттенками светлого дерева. В такой колористике интерьер вышел не кричащим, но выразительным.
Кухонная зона получилась очень компактной — ее утопили в нише, сравняв с выступающим углом. За счет такого оптимально эргономичного решения удалось скрыть архитектурные несовершенства комнаты и сохранить как можно больше места для гостиной. Для обустройства кухни был выбран черный гарнитур со встроенной техникой и складным деревянным фасадом — за ним хозяева смогут прятать рабочую поверхность во время прихода гостей.
В настоящих лофтах всегда есть барная стойка, поэтому наши специалисты решили не отказываться от нее в этом интерьере. Кроме своего прямого предназначения, стойка стала разделителем между кухней и гостиной. Индустриальный стиль подчеркнули высокими стульями оригинального дизайна.
В зоне гостиной тоже все признаки лофта налицо. Из мебели тут есть только мягкий диван лаконичного дизайна, открытый металлический стеллаж с деревянными полками и тумба с телевизором. Что касается отделки, то в зоне отдыха дизайнеры решили компенсировать грубоватость имитированной кирпичной кладки светлыми оттенками — они покрыли стену за диваном декоративной штукатуркой с эффектом песка, благодаря чему границы комнаты слегка раздвинулись.
Система освещения также была решена в лофтовой стилистике. Обеденную зону подсветили обычными лампочками, подвешенными на толстых веревках, зону отдыха — направленными потолочными светильниками, закрепленными на черной металлической шине. Такая оригинальная подсветка органично вписалась в интерьер и взяла на себя основную декоративную роль.
Спальня
Спальню в лофтовой двушке дизайнеры поместили в стеклянный куб — этот прием позволил им отказаться от глухих перегородок и визуально увеличить скромную площадь квартиры. Кроме матовых стеклянных перегородок, комнату отделили от коридора домашним мини-садом, вертикально размещенным в простенке между спальней и гардеробной. Он прекрасно оживил немного строгий интерьер и стал его главной фишкой.
Обустраивая спальню, дизайнеры отказались от кирпича в пользу бетона. Его сымитировали на стене с помощью декоративной штукатурки. Обратите внимание, что несмотря на такую простую отделку комната не кажется неуютной — индустриальное обрамление в ней смягчено декором и текстилем, которого, как вы заметили, не было в остальных зонах квартиры.
Кровать простого дизайна украсили пледом с меховыми вставками, а над изголовьем повесили большую картину с акварельной абстракцией. Подчеркнули декоративный ансамбль интересной люстрой с круглыми стеклянными плафонами — она стала объединяющим звеном в интерьере между необычными стенами и обустройством комнаты.
Ванная и санузел
Ванная, объединенная с санузлом, получилась просторной и свежей, несмотря на обилие темно-серого цвета. В ней максимально эффективно использовано все пространство вдоль стен — здесь есть унитаз, душевая кабина, тумба с накладной раковиной и удлиненной столешницей, под которой поместилась стиральная машина. Такая планировка в крохотной ванной позволила высвободить участок в центре комнаты для свободного передвижения.
Чтобы ванная не выглядела плоской и скучной, вместо декора и цветовых акцентов дизайнеры эффектно сыграли на фактурах. На небольшом пространстве они совместили в органичном ансамбле бетонные, стеклянные, зеркальные, хромированные и керамические поверхности. Они не хуже бесполезных мелочей притягивают внимание и играют эффектную декоративную роль в интерьере.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники