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Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеров


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Отойдите на шаг в сторону от традиционных способов декорирования пустых стен!

Казалось бы, что может быть проще, чем оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.

Фото № 1: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: blueseagt.comось бы, что может быть проще, чем оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.

Фото № 1: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: blueseagt.com

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Чем же заменить привычные всем декоративные идеи по оформлению стен, чтобы получилось оригинально и необычно? ReRooms делится классными идеями по настенному декору для современных интерьеров. Разделочные доски, шляпы и очки, декоративные тарелки и даже пустые рамы от картин — для создания оригинальной композиции на стене годятся любые вещи, которые, как правило, вы прячете в шкафах.

1. Грифельная стена

В прихожей или на кухне меловая доска для записей — весьма полезный элемент. Да вот беда: при небольших пространствах, на которых двоим порой невозможно разойтись, велик риск, что вся одежда будет постоянно в меловых узорах. Но это не повод отказываться от такого практичного декора. Оформите стену грифельной краской, по которой можно писать маркером. Это не такой заезженный ход, как в случае с меловой доской, да и проблем с пылью не возникнет. Рисунки или надписи на маркерной стене можно менять под настроение, а это отличная возможность хоть ежедневно делать свой интерьер немного другим. 

Фото № 2: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: archilovers.com

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Фото № 3: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: archilovers.com 

Фото № 4: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: wallstickeroutlet.com.au 

2. Зеркальный креатив

Как правило, зеркало в интерьере рассматривают как функциональный элемент, в который можно не только смотреться, но и с помощью которого можно улучшать визуальное восприятие пространства. И действительно, расположенное в правильном месте зеркало зрительно расширяет комнату и наполняет ее светом, но способно оно выполнять и декоративные функции. В небольших комнатах, где любая картина, фото или постер на стене будут только утяжелять интерьер, зеркало может выступить в качестве эффектного акцента. 

Фото № 5: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: td-universe.com 

Фото № 6: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: sebringdesignbuild.com 

Фото № 7: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: hgtv.com 

Выбирайте модели необычных форм со сложными очертаниями или фактурными рамами — они наполнят интерьер динамикой и жизнью. Только при выборе зеркал не забывайте, что прямые углы делают интерьер более строгим и респектабельным, а округлые формы, напротив, смягчают его и придают уюта. 

Фото № 8: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: authenticinterior.com 

Фото № 9: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: mooreforcongress.com 

Фото № 10: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: nashvillebicyclealliance.org 

3. Абстракции из реек

Для оформления пустых стен существует множество бюджетных идей, которые можно легко воплотить — а результат декорирования интерьера выглядит на миллион! Одна из таких идей — создание композиций из деревянных реек. Их можно выделить на фоне стены или же прикрепить поверх обоев, выкрасив в один цвет. Такое украшение будет выглядеть эффектно, интересно и дорого, несмотря на минимальные финансовые затраты.

Фото № 11: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: trendecora.com 

Фото № 12: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: decoraid.com 

Фото № 13: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: cellcode.us 

4. Картинная рама

Декор стен пустыми картинными рамами — актуальная тенденция западных интерьеров, которая пока не так популярна у нас. Возможно, подобные украшения пока не прижились в квартирах россиян из-за того, что мы привыкли максимально экономить пространство, а если и завешиваем стены, то отдаем предпочтение функциональному декору. Но оказывается, пустая рама — вовсе не бесполезный аксессуар. Для нее можно найти оригинальную «начинку» в виде интересных надписей, коллекции визиток или обычного календаря — такой необычный акцент придется кстати для любого интерьера и не будет казаться громоздким.

Фото № 14: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: sweetmagnoliachic.com 

Фото № 15: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: beeyoutifullife.com 

Впрочем, и без дополнительного оформления комплект типовых картинных рам органично смотрится в интерьере. Например, из нескольких рамок можно создать оригинальную геометрическую группу над изголовьем кровати, а также в каминной зоне гостиной или в мокрой зоне ванной, где мало какой декор выдержит влажную среду.

Фото № 16: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: royal-city.com 

Фото № 17: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: decoist.com 

Фото № 18: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: decoist.com 

Фото № 19: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: decoist.com 

5. Световые эффекты

Отличное решение для оформления узких и маленьких помещений с низкими потолками — световая стена. Она позволяет без труда добиться видоизменения конфигурации пространства и не загружать и без того тесное помещение люстрами и светильниками, сохранив при этом нужный уровень освещенности. А поиграть световыми эффектами на пустой стене можно легко: используйте готовые панели с подсветкой — и ваша комната наполнится оригинальными световыми эффектами в одно мгновенье.

Фото № 20: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: homedit.com 

Фото № 21: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: interior-form.com 

Фото № 22: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: ledlighting.com 

Фото № 23: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: homedit.com 

6. Необычные панно

В любой квартире есть узкие простенки, пустота которых делает пространство плоским и отстраненным. Так зачем их держать пустыми — лучше задействовать, да еще и с пользой. На неудобных для декорирования простенках можно создать интересное панно из шляп — так вы и стену в прихожей украсите, и несколько полок в шкафу освободите. 

Фото № 24: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: homebnc.com 

Фото № 25: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: theanastasiaco.com 

Фото № 26: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: housebeautiful.com

На кухне или в столовой стену можно оформить декоративными тарелками и кухонной утварью. Но тут нужно быть осторожнее с цветом. Собирая композицию, подбирайте перекликающиеся по цвету элементы — например, сочетайте белую керамику с серебряными элементами, которые, кстати, прекрасно гармонируют с оттенками светлого дерева. 

Фото № 27: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: homebnc.com 

Фото № 28: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: freshome.com 

Фото № 29: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: smalldesignideas.com 

Фото № 30: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: smalldesignideas.com 

7. Вертикальный сад

Если есть свободное место на стене — устройте в квартире вертикальный сад. Это отличное решение для тех, кто хочет украсить дом комнатными растениями, но места для них в интерьере совсем нет, да и времени на уход за ними в обрез. 

Фото № 31: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: home-designing.com 

Фото № 32: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: trulia.com 

Фото № 33: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: etoileflora.com 

Более того, фитостена в интерьере может служить и функциональным элементом. С ее помощью можно зонировать пространство без ущерба для полезной площади. Живой ковер — тоже хороший способ задекорировать пустой угол, нишу или простенок. 

Фото № 34: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: adorable-home.com 

Фото № 35: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: behance.net 

Фото № 36: Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеровФото: home-designing.com

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