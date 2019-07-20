Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеров

Фото: blueseagt.com ось бы, что может быть проще, чем оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.

Казалось бы, что может быть проще, чем оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.

Чем же заменить привычные всем декоративные идеи по оформлению стен, чтобы получилось оригинально и необычно? ReRooms делится классными идеями по настенному декору для современных интерьеров. Разделочные доски, шляпы и очки, декоративные тарелки и даже пустые рамы от картин — для создания оригинальной композиции на стене годятся любые вещи, которые, как правило, вы прячете в шкафах.

1. Грифельная стена

В прихожей или на кухне меловая доска для записей — весьма полезный элемент. Да вот беда: при небольших пространствах, на которых двоим порой невозможно разойтись, велик риск, что вся одежда будет постоянно в меловых узорах. Но это не повод отказываться от такого практичного декора. Оформите стену грифельной краской, по которой можно писать маркером. Это не такой заезженный ход, как в случае с меловой доской, да и проблем с пылью не возникнет. Рисунки или надписи на маркерной стене можно менять под настроение, а это отличная возможность хоть ежедневно делать свой интерьер немного другим.

Фото: archilovers.com

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Фото: archilovers.com

Фото: wallstickeroutlet.com.au

2. Зеркальный креатив

Как правило, зеркало в интерьере рассматривают как функциональный элемент, в который можно не только смотреться, но и с помощью которого можно улучшать визуальное восприятие пространства. И действительно, расположенное в правильном месте зеркало зрительно расширяет комнату и наполняет ее светом, но способно оно выполнять и декоративные функции. В небольших комнатах, где любая картина, фото или постер на стене будут только утяжелять интерьер, зеркало может выступить в качестве эффектного акцента.

Фото: td-universe.com

Фото: sebringdesignbuild.com

Фото: hgtv.com

Выбирайте модели необычных форм со сложными очертаниями или фактурными рамами — они наполнят интерьер динамикой и жизнью. Только при выборе зеркал не забывайте, что прямые углы делают интерьер более строгим и респектабельным, а округлые формы, напротив, смягчают его и придают уюта.

Фото: authenticinterior.com

Фото: mooreforcongress.com

Фото: nashvillebicyclealliance.org

3. Абстракции из реек

Для оформления пустых стен существует множество бюджетных идей, которые можно легко воплотить — а результат декорирования интерьера выглядит на миллион! Одна из таких идей — создание композиций из деревянных реек. Их можно выделить на фоне стены или же прикрепить поверх обоев, выкрасив в один цвет. Такое украшение будет выглядеть эффектно, интересно и дорого, несмотря на минимальные финансовые затраты.

Фото: trendecora.com

Фото: decoraid.com

Фото: cellcode.us

4. Картинная рама

Декор стен пустыми картинными рамами — актуальная тенденция западных интерьеров, которая пока не так популярна у нас. Возможно, подобные украшения пока не прижились в квартирах россиян из-за того, что мы привыкли максимально экономить пространство, а если и завешиваем стены, то отдаем предпочтение функциональному декору. Но оказывается, пустая рама — вовсе не бесполезный аксессуар. Для нее можно найти оригинальную «начинку» в виде интересных надписей, коллекции визиток или обычного календаря — такой необычный акцент придется кстати для любого интерьера и не будет казаться громоздким.

Фото: sweetmagnoliachic.com

Фото: beeyoutifullife.com

Впрочем, и без дополнительного оформления комплект типовых картинных рам органично смотрится в интерьере. Например, из нескольких рамок можно создать оригинальную геометрическую группу над изголовьем кровати, а также в каминной зоне гостиной или в мокрой зоне ванной, где мало какой декор выдержит влажную среду.

Фото: royal-city.com

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

5. Световые эффекты

Отличное решение для оформления узких и маленьких помещений с низкими потолками — световая стена. Она позволяет без труда добиться видоизменения конфигурации пространства и не загружать и без того тесное помещение люстрами и светильниками, сохранив при этом нужный уровень освещенности. А поиграть световыми эффектами на пустой стене можно легко: используйте готовые панели с подсветкой — и ваша комната наполнится оригинальными световыми эффектами в одно мгновенье.

Фото: homedit.com

Фото: interior-form.com

Фото: ledlighting.com

Фото: homedit.com

6. Необычные панно

В любой квартире есть узкие простенки, пустота которых делает пространство плоским и отстраненным. Так зачем их держать пустыми — лучше задействовать, да еще и с пользой. На неудобных для декорирования простенках можно создать интересное панно из шляп — так вы и стену в прихожей украсите, и несколько полок в шкафу освободите.

Фото: homebnc.com

Фото: theanastasiaco.com

Фото: housebeautiful.com

На кухне или в столовой стену можно оформить декоративными тарелками и кухонной утварью. Но тут нужно быть осторожнее с цветом. Собирая композицию, подбирайте перекликающиеся по цвету элементы — например, сочетайте белую керамику с серебряными элементами, которые, кстати, прекрасно гармонируют с оттенками светлого дерева.

Фото: homebnc.com

Фото: freshome.com

Фото: smalldesignideas.com

Фото: smalldesignideas.com

7. Вертикальный сад

Если есть свободное место на стене — устройте в квартире вертикальный сад. Это отличное решение для тех, кто хочет украсить дом комнатными растениями, но места для них в интерьере совсем нет, да и времени на уход за ними в обрез.

Фото: home-designing.com

Фото: trulia.com

Фото: etoileflora.com

Более того, фитостена в интерьере может служить и функциональным элементом. С ее помощью можно зонировать пространство без ущерба для полезной площади. Живой ковер — тоже хороший способ задекорировать пустой угол, нишу или простенок.

Фото: adorable-home.com

Фото: behance.net