Как оформить пустую стену: 7 идей и 36 классных фотопримеров

Отойдите на шаг в сторону от традиционных способов декорирования пустых стен!
Казалось бы, что может быть проще, чем оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.
оформить пустую стену в интерьере. Повесьте на нее композицию семейных фото или красивую картину — и проблема с декором решена. Так-то оно так, но не в каждом случае. Иной раз лучше оставить стену пустовать, чем завешивать ее стандартным декором, который можно увидеть в любом доме.ось бы, что может быть проще, чем
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Чем же заменить привычные всем декоративные идеи по оформлению стен, чтобы получилось оригинально и необычно? ReRooms делится классными идеями по настенному декору для современных интерьеров. Разделочные доски, шляпы и очки, декоративные тарелки и даже пустые рамы от картин — для создания оригинальной композиции на стене годятся любые вещи, которые, как правило, вы прячете в шкафах.
1. Грифельная стена
В прихожей или на кухне меловая доска для записей — весьма полезный элемент. Да вот беда: при небольших пространствах, на которых двоим порой невозможно разойтись, велик риск, что вся одежда будет постоянно в меловых узорах. Но это не повод отказываться от такого практичного декора. Оформите стену грифельной краской, по которой можно писать маркером. Это не такой заезженный ход, как в случае с меловой доской, да и проблем с пылью не возникнет. Рисунки или надписи на маркерной стене можно менять под настроение, а это отличная возможность хоть ежедневно делать свой интерьер немного другим.
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2. Зеркальный креатив
Как правило, зеркало в интерьере рассматривают как функциональный элемент, в который можно не только смотреться, но и с помощью которого можно улучшать визуальное восприятие пространства. И действительно, расположенное в правильном месте зеркало зрительно расширяет комнату и наполняет ее светом, но способно оно выполнять и декоративные функции. В небольших комнатах, где любая картина, фото или постер на стене будут только утяжелять интерьер, зеркало может выступить в качестве эффектного акцента.
Выбирайте модели необычных форм со сложными очертаниями или фактурными рамами — они наполнят интерьер динамикой и жизнью. Только при выборе зеркал не забывайте, что прямые углы делают интерьер более строгим и респектабельным, а округлые формы, напротив, смягчают его и придают уюта.
3. Абстракции из реек
Для оформления пустых стен существует множество бюджетных идей, которые можно легко воплотить — а результат декорирования интерьера выглядит на миллион! Одна из таких идей — создание композиций из деревянных реек. Их можно выделить на фоне стены или же прикрепить поверх обоев, выкрасив в один цвет. Такое украшение будет выглядеть эффектно, интересно и дорого, несмотря на минимальные финансовые затраты.
4. Картинная рама
Декор стен пустыми картинными рамами — актуальная тенденция западных интерьеров, которая пока не так популярна у нас. Возможно, подобные украшения пока не прижились в квартирах россиян из-за того, что мы привыкли максимально экономить пространство, а если и завешиваем стены, то отдаем предпочтение функциональному декору. Но оказывается, пустая рама — вовсе не бесполезный аксессуар. Для нее можно найти оригинальную «начинку» в виде интересных надписей, коллекции визиток или обычного календаря — такой необычный акцент придется кстати для любого интерьера и не будет казаться громоздким.
Впрочем, и без дополнительного оформления комплект типовых картинных рам органично смотрится в интерьере. Например, из нескольких рамок можно создать оригинальную геометрическую группу над изголовьем кровати, а также в каминной зоне гостиной или в мокрой зоне ванной, где мало какой декор выдержит влажную среду.
5. Световые эффекты
Отличное решение для оформления узких и маленьких помещений с низкими потолками — световая стена. Она позволяет без труда добиться видоизменения конфигурации пространства и не загружать и без того тесное помещение люстрами и светильниками, сохранив при этом нужный уровень освещенности. А поиграть световыми эффектами на пустой стене можно легко: используйте готовые панели с подсветкой — и ваша комната наполнится оригинальными световыми эффектами в одно мгновенье.
6. Необычные панно
В любой квартире есть узкие простенки, пустота которых делает пространство плоским и отстраненным. Так зачем их держать пустыми — лучше задействовать, да еще и с пользой. На неудобных для декорирования простенках можно создать интересное панно из шляп — так вы и стену в прихожей украсите, и несколько полок в шкафу освободите.
На кухне или в столовой стену можно оформить декоративными тарелками и кухонной утварью. Но тут нужно быть осторожнее с цветом. Собирая композицию, подбирайте перекликающиеся по цвету элементы — например, сочетайте белую керамику с серебряными элементами, которые, кстати, прекрасно гармонируют с оттенками светлого дерева.
7. Вертикальный сад
Если есть свободное место на стене — устройте в квартире вертикальный сад. Это отличное решение для тех, кто хочет украсить дом комнатными растениями, но места для них в интерьере совсем нет, да и времени на уход за ними в обрез.
Более того, фитостена в интерьере может служить и функциональным элементом. С ее помощью можно зонировать пространство без ущерба для полезной площади. Живой ковер — тоже хороший способ задекорировать пустой угол, нишу или простенок.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники