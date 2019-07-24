Проверенные способы снять старые обои быстро и просто

Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.

Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.

Снимаем бумажные обои

Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.

Фото: seinaruusu.fi

Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.

Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.

Фото: aviarydecor.com

Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.

Убираем флизелиновые и виниловые обои

С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев. ltr">Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.

Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.

Снимаем бумажные обои

Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.

Фото: seinaruusu.fi

Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.

Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.

Фото: aviarydecor.com

Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.

Убираем флизелиновые и виниловые обои

С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.