Проверенные способы снять старые обои быстро и просто

Близится ремонт и необходимо очистить стены от старых обоев? Расскажем про самые простые и действенные методы по удалению обоев различных видов.
Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.
Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.
Снимаем бумажные обои
Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.
Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.
Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.
Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.
Убираем флизелиновые и виниловые обои
С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев. ltr">Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень.
Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.
Снимаем бумажные обои
Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель.
Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно.
Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.
Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.
Убираем флизелиновые и виниловые обои
С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев.
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Резать обои можно при помощи обычного ножа, однако в больших комнатах это займет довольно много времени. Поэтому для более быстрой и комфортной работы будет лучше воспользоваться специальными инструментами:
- шипованным валиком с острыми иголками;
- обойным тигром — особым инструментом с круглым корпусом и расположенными по разным его концам небольшими валиками. На них установлены вращающиеся лезвия. Обработка стены таким приспособлением поможет делать одновременно несколько надрезов, направление которых легко менять во время работы.
После этого стену можно смачивать водой и через 20—25 минут приступать к удалению старых обоев. С учетом того, что флизелиновые и виниловые обои довольно плотные, не помешает добавить в воду химические вещества или использовать специальные жидкости. В этом случае обои будут отходить большими полосами — опять же благодаря своей плотности и прочности.
Участки обоев, которые крепко держатся, советуем пропаривать — либо парогенератором, либо обычным утюгом через влажную материю. Такая же методика будет эффективно работать и в случае с моющимися обоями.
Что делать с жидкими обоями
Как быстро снять старые обои со стен, если они не наклеены, а намазаны на нее? Жидкие обои очень долговечны, их удаление в любом случае потребует времени и усилий. Существует два метода: вручную или с использованием специальных приспособлений.
Первый метод заключается в обильном размачивании жидких обоев и их буквальном соскребании со стен при помощи шпателя и скребка. Обычной водой обойтись не получится, обязательно добавьте в нее химию или грунтовку — они помогут размягчить структуру обоев.
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Можно пустить в ход вспомогательные средства: легко снять старые обои на жидкой основе поможет либо мощный промышленный фен, который сильно нагреет материал, либо шлифовальная машинка. Важно: после удаления жидких обоев лучше повторно зашпатлевать и загрунтовать стену — на ней, вероятнее всего, образуются мелкие повреждения.
Удаление обоев с гипсокартона
О том, как снять обои разных видов с прочной бетонной стены, мы рассказали во всех подробностях. Однако полотна могут быть наклеены еще и на гипсокартонные межкомнатные перегородки. Материал держится на гипсокартоне прочнее, а сами перегородки — довольно слабые и сильно портятся от воды. Как быть?
Воду использовать можно, но только в небольших количествах, чтобы не промочить наружный бумажный слой гипсокартона. И только тогда, если лист дополнительно защищен шпатлевкой. Лучше заменить воду обычным обойным клеем, разведенным жидкостью. Тогда обработанная стенка не склеится еще больше, а, наоборот, будет очень долго сохнуть и при этом сильно не промокнет. Это позволит удалить обои с гипсокартона без повреждений перегородки.
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