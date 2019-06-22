Модные обои для стен 2019 года: новые тренды

Относительно недавно появились обои, имитирующие вязаные изделия. Преимущественно они бывают выполнены в нежных пастельных тонах . Интерьеры, оформленные таким «мягким» материалом, создают ощущение неповторимого уюта и тепла, словно наполняются любовью заботливой бабушки. Вязаные обои идеально подойдут для спальных комнат, где особенно нужна спокойная атмосфера, чтобы сон был здоровым и крепким. Впрочем, благодаря своей необычности они могут быть интересно обыграны и в других помещениях.

Постоянно увеличивающееся разнообразие материалов для отделки интерьеров стало причиной того, что люди все чаще отказываются от использования обоев. Однако их производители не намерены сдаваться и ежегодно являют миру все новые и новые образцы, превосходящие прежние по качеству, разнообразию, оригинальности идей, а соответственно, и по привлекательности. Давайте познакомимся с современными трендами.

Фото: diggwallpapers.com



2. Геометрические

Все большую популярность приобретает геометрия в интерьере. Она универсальна, легко принимает правила игры любых стилей, приветствует эксперименты и компромиссы, способна сузить или расширить пространство, придать интерьеру строгости или, напротив, легкомысленности. Обои с геометрическим рисунком весьма разнообразны. Прямые и диагональные линии, кубы, треугольники, овалы, многогранники и другие фигуры, плоские и объемные, чередующиеся друг с другом, сплетающиеся в правильные или ассиметричные узоры… Такое оформление отлично смотрится в кухнях, холлах и прихожих. Можно использовать геометрические обои и для гостиной, но необязательно оклеивать ими все стены, сделайте одну акцентную поверхность, которая будет украшать интерьер комнаты.

Фото: hendersoninteriors.co



3. Жидкие

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Обладая рельефной поверхностью, эти обои выглядят очень интересно. К тому же они имеют ряд преимуществ перед обычными. Во-первых, такие обои легко наносить, не нужно подгонять стыки и возиться с клеем. Во-вторых, они прекрасно поддаются реставрации при повреждении. В-третьих, за ними несложно ухаживать, их можно мыть. В-четвертых, они не выгорают под солнечными лучами. И наконец, имеют широчайшую палитру цветовых решений. Область применения жидких обоев огромна, благодаря их разнообразию.

Фото: shpock.com



4. С яркими рисунками на светлом фоне

Зрение – один из главных механизмов восприятия мира человеком. Чем больше вокруг яркого, позитивного, тем лучше настроение. Если вы хотите, чтобы у вас и ваших близких уныние и тоска были редкими гостями, воспользуйтесь простым приемом: оклейте стены обоями с разноцветными изображениями птичек, зверюшек, домиков, карандашей, фруктов или других небольших предметов на монохромном фоне. Даже если ваш день сложился не лучшим образом, взгляд, брошенный на живописный настенный калейдоскоп, поможет вам отвлечься от гнетущих мыслей. Обращаем внимание: чтобы комната не казалась слишком пестрой, в больших помещениях такие обои желательно комбинировать с однотонной отделкой стен.

Фото: thegolfclub.info



5. Под плитку

Обои с рисунком под плитку не только оригинальны, но и выгодны – позволяют сэкономить на дорогостоящей керамике для кухни или ванной комнаты. Они могут выглядеть шутливо и озорно из-за неровной прорисовки стыков плиток. Такие веселые обои хорошо подойдут для детской или комнаты отдыха, где хочется создать непринужденную и приятную для общения обстановку.

Фото: lakaskultura.hu

6. С растительным рисунком

Сегодня люди, особенно живущие в мегаполисах, все чаще стали задумываться об экологичности и натуральности окружающих их вещей. Это нашло отражение и в оформлении интерьеров домов и квартир. Хозяева стараются по возможности максимально заменить искусственное на настоящее, создать хотя бы иллюзию соприкосновения с миром живой, дикой природы. Поэтому не угасает популярность обоев с растительным рисунком. В зависимости от исполнения их можно использовать практически в любых интерьерах. Согласитесь, приятно пить чай под виноградными лозами, предаваться размышлениям, созерцая цветущие сакуры, и засыпать под едва слышный шелест листвы.

Фото: paint-paper.co



7. Текстильные обои

Обои из ткани смотрятся необычно и удивительно. Чаще всего они представлены в виде полотна с ярким рисунком. Такие обои создают уютную атмосферу и делают интерьер красочней и разнообразней. Ими желательно украсить только одну или две стены, чтобы помещение не вышло перенасыщенным. Подобное решение подойдет для гостиных комнат, где обои могут стать основным украшением. Так же при помощи таких обоев можно делать плавные переходы от штор к стенам.

Фото: knoxdesign.net



8. Тераццо

В каждом городе есть здания старой постройки. И если, зайдя внутрь, вы присмотритесь к полу, то наверняка увидите россыпи разноцветных вкраплений на каменной поверхности. Это и есть тераццо. Сегодня уж было забытая текстура вернулась в моду. В современном интерьере она используется не только для напольных покрытий. Стиль тераццо перекочевал на стены. Нет, это не громоздкие плиты, а легкие стильные обои, где на спокойном фоне разноцветными брызгами разбросаны яркие пятна – от миниатюрных точек, до увесистых клякс. Они будут радовать глаз и в детской комнате, и в кухне, и в ванной, и даже в гостиной (разумеется, при грамотном дизайнерском решении).

Фото: housebeautiful.com



9. Ваби-саби

Скромность, простота, непритязательная красота с налетом старины –основополагающие принципы ваби-саби – стиля, берущего начало в японской философии, суть которой, созерцая обыденное, постигать его совершенство. Выполненные в таком стиле обои могут показаться примитивными, грубоватыми и даже невзрачными, однако именно в этом и заключается их шарм, который должны подчеркнуть правильно подобранная мебель и другие предметы интерьера. Ваби-саби не столь прост, как думают некоторые. Да, речь идет о скромности, но об эстетичной и высокохудожественной. И если вам приглянулся этот стиль, лучше обратиться к опытным дизайнерам.