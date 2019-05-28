Умная мебель, которая поможет сделать интерьер функциональным: 10 оригинальных идей

От трансформеров до искусственного интеллекта: ReRooms изучил предложения производителей мебели и подготовил для вас подборку самых функциональных моделей.

Умная мебель, или smart furniture, — это решения, которые позволяют экономить жилое пространство. Идея умной мебели базируется на принципе необходимости, когда один предмет способен выполнять несколько функций путем трансформации или просто наделен несвойственными ему фишками. Даже если вы обладаете довольно просторным жильем, вам наверняка понравятся идеи из нашей подборки, ведь умная мебель — отличный способ разнообразить рутину и внести в интерьер немного инноваций.

1. Шкаф-кровать

Шкаф-кровать — стильное и практичное решение для малогабаритных спален. Дизайнеры часто используют такое решение при оформлении интерьера спальни-гостиной или студии. В сложенном положении кровать выглядит как обычный шкаф: на фасаде имитируются дверцы, встречаются модели с зеркалами. Если вы хотите использовать шкаф-кровать еще и как систему хранения, обратите внимание на модели с оборудованными полками и шкафами по бокам от спального места. Бывают и шкафы-кровати, «перетекающие» в мягкий уголок, библиотеку или мини-офис. Стильные идеи — в нашей фотогалерее.

2. Стол-кровать

Практичный способ разместить в небольшой комнате рабочее место и кровать — подобрать трансформер с подходящим механизмом. Некоторые модели столов-кроватей при трансформации даже позволяют не убирать компьютер и рабочие принадлежности со стола: при помощи подъемного механизма стол легко поднимается над спальным местом и при этом с него ничего не падает.

Фото: stylish-mebel.ru

Стол-кровать — хорошая идея для детской: производители предлагают красочные модели, которые непременно понравятся детям.

Стильная идея для трансформера: объединить обеденную и спальную зоны, как на фото. Ночью стол складывается, а кровать опускается на пол.

Фото: globalactionagainstpoverty.org

3. Комод с выдвижной гладильной доской

Сделать гардеробную функциональной и практичной можно при помощи комода с выдвижной гладильной доской. Подобный комод придется по душе владельцам маленьких квартир, предпочитающим минимализм и отсутствие лишних мелочей на виду.

Фото: homedit.com

4. Диван — двухъярусная кровать

Еще одна находка для детской — диван, трансформирующийся в двухъярусную кровать. Даже если в семье один ребенок, такое решение будет весьма практичным: нижний ярус ребенок сможет использовать для чтения и отдыха в течение дня, а верхний — для сна.

Фото: levur.co

5. Шкаф-стол

Как насчет того, чтобы спрятать в шкафу целый офис? Рабочий стол, стул и полочки с бумагами и книгами в вечернее время прячутся за минималистичным фасадом и не мешают релаксу, а днем такой шкаф путем несложных манипуляций разворачивается в мини-офис.

Фото: krovat-transformer.ru

Эта же идея в новом прочтении — подвесной шкаф-трансформер: откидная дверца в разложенном виде превращается в просторный рабочий стол.

Фото: legonz.com

6. Смарт-кухня

Кухонные гарнитуры — отдельная ниша в сфере умной мебели: существуют как типичные трансформеры, которые в сложенном положении позволяют экономить полезную площадь помещения или просто растворяются в интерьере, так и технологичные кухни с возможностью управления встроенной техникой через мобильное приложение.

Например, немецкий производитель Warendowf предлагает кухню-невидимку Hidden Kitchen, которая наверняка понравится всем, у кого кухня объединена с гостиной. Нажатием одной кнопки гарнитур можно спрятать за складывающимся фасадом, который оформлен в общем интерьерном направлении: на фото представлена кухня, которая прячется за металлической «стеной» с декоративным налетом ржавчины.

7. Комод с лифтом для телевизора

Тумбы и комоды с лифтом для телевизора — хороший способ разгрузить интерьер от массивной техники, что особенно актуально для винтажного и классического стилей. При помощи кронштейнов и лифтов можно спрятать не только телевизор, но и проектор, компьютерный монитор, аудиотехнику.

Фото: homedit.com

8. Пластичная мягкая мебель

Если вы любите шумные посиделки в кругу друзей, но у вас недостаточно места, чтобы всех разместить, обратите внимание на пластичную мебель. К тому же с ее помощью в аскетичном интерьере можно создать атмосферу кемпинга.

9. Диван с секретом

Интересным решением для гостиной в любом стиле станет диван с потайными нишами, которые могут прятаться в спинке, подлокотниках или под сиденьем. В такой нише можно организовать мини-бар, домашнюю библиотеку или найти место для сейфа.

10. Технологии будущего: мебель на потолке и «ИИ-дворецкий»

Если вам хочется сделать интерьер действительно функциональным и похожим скорее на логово андроидов из фантастических фильмов, чем на типичную городскую квартиру, обратите внимание на мебельные системы с искусственным интеллектом. Готовых решений на рынке пока нет: такая мебель изготавливается на заказ, стоит дорого, да и производителя найти крайне сложно — скорее всего, придется иметь дело с заграничным стартапом. Тем не менее идея стоящая.

Компания Eugene, принадлежащая крупному игроку международного рынка недвижимости Bookfield Properties, предлагает мебельные системы Ori. Эта мебель напоминает швейцарский нож с искусственным интеллектом: при помощи голосовых команд можно отодвинуть стол, передвинуть шкаф с книгами или спрятать кровать.





Другой американский стартап — Bumblebee Spaces — разработал «ИИ-дворецкого», который управляет мебелью. При помощи голосовых команд он опускает мебель ...с потолка. Причем под потолком могут находиться не только небольшие шкафчики, но и кровать или шкаф с гардеробом. Поднимать и опускать мебель — не единственная фишка «дворецкого» с искусственным интеллектом: он также мониторит содержимое шкафов и периодически предлагает выбросить вещи, которыми владелец не пользуется.