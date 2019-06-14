Современная эклектичная студия площадью 28 метров

Дизайнеры ReRooms превратили крохотную квартиру в рай для холостяка — в студию со множеством систем хранения и эклектичным интерьером.

Когда площадь жилища небольшая, владельцам приходится делать выбор между красотой интерьера и функциональностью. Но сегодня мы вам покажем дизайн-проект небольшой студии площадью всего 28 метров, в котором дизайнерам ReRooms удалось найти место и для практичных решений, и для эстетики.

К нашим специалистам обратился владелец студии, попросив создать модный и современный интерьер, но с одним немаловажным условием: чтобы в квартире было все необходимое и при этом она не выглядела загроможденной. В ходе обсуждения дизайн-проекта заказчик выбрал такое интерьерное направление, как контемпорари, — благодаря его минималистичности и элегантности. Предлагаем посмотреть, как справились с заданием эксперты.

Прихожая

Фото: rerooms.ru

Грамотное использование каждого метра жилой площади началось уже в прихожей. В нашей квартире она небольшая — всего 3,5 метра, и к тому же узкая. В прихожей эксперты предложили установить шкаф-купе и комод с выдвижными ящиками для важных мелочей и нишей для обуви, а над комодом разместили зеркало. Обратите внимание: обычно пустующее место над входом в кухню-гостиную дизайнеры тоже преобразовали в зону для хранения — там разместились две полки с ящиками.

Фото: rerooms.ru

Что касается цветовой гаммы интерьера прихожей, дизайнеры отдали предпочтение серым и белым тонам — классическим для контемпорари. Ярким акцентом в прихожей служит пол: в качестве напольного покрытия используется шестигранный керамогранит под дерево от испанского бренда Codicer. Поскольку прихожая небольшая, здесь было достаточно потолочного освещения — его реализовали при помощи трех точечных светильников. Отдельная подсветка — при помощи светодиодной ленты — предусмотрена внутри шкафа-купе.

Кухня-гостиная

Фото: rerooms.ru

Самое многофункциональное помещение в квартире — кухня-гостиная — занимает площадь почти 17 метров. Помимо кухонной и обеденной зон здесь предусмотрена рабочая и спальная. Главной задачей в кухне-гостиной было правильное зонирование, и дизайнерам это сделать удалось:

кухонная зона визуально отделяется благодаря яркому фартуку с этническими мотивами и белому гарнитуру с нишами для бытовой техники;

кухонная зона отделена от остальных при помощи барной стойки, которая в этом случае выполняет роль обеденного стола;

дизайнеры осуществили зонирование при помощи многоуровневой схемы освещения.

В зоне для отдыха и сна разместили темно-синий диван-кровать — подобные решения допускаются в стиле контемпорари в качестве цветовых акцентов. Обратите внимание: в тон к дивану дизайнеры подобрали барные стулья и рабочее кресло рядом с компьютерным столом — благодаря этому интерьер не выглядит разобщенным.

Фото: rerooms.ru

Еще одним акцентом выступает коврик с геометрическим рисунком в виде разноцветных шестигранников, и это неспроста: он «отражает» рисунок, созданный на полу при помощи керамогранита в кухонной зоне, и также служит объединяющим элементом.

Фото: rerooms.ru

Напротив дивана-кровати дизайнеры ReRooms разместили комод, переходящий в рабочий стол — решение реализовано на заказ. Над комодом на стене закреплен телевизор. Напротив кухонной зоны нашлось место для высокого шкафа с открытой нишей для книг и скрытыми полками для одежды.

Санузел

Ванная в нашей студии разместилась в помещении чуть больше трех метров, она объединена с туалетом. Здесь дизайнерам предстояло выполнить сложную задачу: найти место для стиральной машины, зоны санузла, полноценной ванны, бойлера, умывальника, полотенцесушителя и дополнительных шкафчиков. Коммуникации решили спрятать в нише над унитазом, стиральная машина разместилась напротив — в нише шкафа.

Фото: rerooms.ru

Даже в столь небольшом помещении необходимо было осуществить зонирование — на сей раз при помощи керамической плитки разных оттенков. Часть стен рядом с ванной оформлена при помощи керамогранита в голубых тонах, стена напротив получила бежевый оттенок, а часть стены в зоне унитаза отделана белой плиткой. Такое решение визуально расширяет санузел.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru