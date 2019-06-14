Современная эклектичная студия площадью 28 метров

Дизайнеры ReRooms превратили крохотную квартиру в рай для холостяка — в студию со множеством систем хранения и эклектичным интерьером.
Когда площадь жилища небольшая, владельцам приходится делать выбор между красотой интерьера и функциональностью. Но сегодня мы вам покажем дизайн-проект небольшой студии площадью всего 28 метров, в котором дизайнерам ReRooms удалось найти место и для практичных решений, и для эстетики.
К нашим специалистам обратился владелец студии, попросив создать модный и современный интерьер, но с одним немаловажным условием: чтобы в квартире было все необходимое и при этом она не выглядела загроможденной. В ходе обсуждения дизайн-проекта заказчик выбрал такое интерьерное направление, как контемпорари, — благодаря его минималистичности и элегантности. Предлагаем посмотреть, как справились с заданием эксперты.
Прихожая
Грамотное использование каждого метра жилой площади началось уже в прихожей. В нашей квартире она небольшая — всего 3,5 метра, и к тому же узкая. В прихожей эксперты предложили установить шкаф-купе и комод с выдвижными ящиками для важных мелочей и нишей для обуви, а над комодом разместили зеркало. Обратите внимание: обычно пустующее место над входом в кухню-гостиную дизайнеры тоже преобразовали в зону для хранения — там разместились две полки с ящиками.
Что касается цветовой гаммы интерьера прихожей, дизайнеры отдали предпочтение серым и белым тонам — классическим для контемпорари. Ярким акцентом в прихожей служит пол: в качестве напольного покрытия используется шестигранный керамогранит под дерево от испанского бренда Codicer. Поскольку прихожая небольшая, здесь было достаточно потолочного освещения — его реализовали при помощи трех точечных светильников. Отдельная подсветка — при помощи светодиодной ленты — предусмотрена внутри шкафа-купе.
Кухня-гостиная
Самое многофункциональное помещение в квартире — кухня-гостиная — занимает площадь почти 17 метров. Помимо кухонной и обеденной зон здесь предусмотрена рабочая и спальная. Главной задачей в кухне-гостиной было правильное зонирование, и дизайнерам это сделать удалось:
- кухонная зона визуально отделяется благодаря яркому фартуку с этническими мотивами и белому гарнитуру с нишами для бытовой техники;
- кухонная зона отделена от остальных при помощи барной стойки, которая в этом случае выполняет роль обеденного стола;
- дизайнеры осуществили зонирование при помощи многоуровневой схемы освещения.
В зоне для отдыха и сна разместили темно-синий диван-кровать — подобные решения допускаются в стиле контемпорари в качестве цветовых акцентов. Обратите внимание: в тон к дивану дизайнеры подобрали барные стулья и рабочее кресло рядом с компьютерным столом — благодаря этому интерьер не выглядит разобщенным.
Еще одним акцентом выступает коврик с геометрическим рисунком в виде разноцветных шестигранников, и это неспроста: он «отражает» рисунок, созданный на полу при помощи керамогранита в кухонной зоне, и также служит объединяющим элементом.
Напротив дивана-кровати дизайнеры ReRooms разместили комод, переходящий в рабочий стол — решение реализовано на заказ. Над комодом на стене закреплен телевизор. Напротив кухонной зоны нашлось место для высокого шкафа с открытой нишей для книг и скрытыми полками для одежды.
Санузел
Ванная в нашей студии разместилась в помещении чуть больше трех метров, она объединена с туалетом. Здесь дизайнерам предстояло выполнить сложную задачу: найти место для стиральной машины, зоны санузла, полноценной ванны, бойлера, умывальника, полотенцесушителя и дополнительных шкафчиков. Коммуникации решили спрятать в нише над унитазом, стиральная машина разместилась напротив — в нише шкафа.
Даже в столь небольшом помещении необходимо было осуществить зонирование — на сей раз при помощи керамической плитки разных оттенков. Часть стен рядом с ванной оформлена при помощи керамогранита в голубых тонах, стена напротив получила бежевый оттенок, а часть стены в зоне унитаза отделана белой плиткой. Такое решение визуально расширяет санузел.
Стоимость дизайн-проекта интерьера в стиле контемпорари для этой квартиры–студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями и отделочными материалами можно
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники