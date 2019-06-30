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Стиль хай-тек в интерьере: 20 идей


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Разве бетон, металл, стекло и пластик могут создать уютный интерьер? Конечно! Ведь это хай-тек! ReRooms рассказывает, как это делается.

Хай-тек (hi-tech) в переводе с английского означает «высокие технологии», или «высокотехнологичный», и уже своим названием раскрывает специфику стиля. Интерьер в стиле хай-тек — это помещение, оборудованное последними техническими новинками, это «умный дом», где, например, ванна наполняется водой после нажатия кнопочки на пульте, а вы в это время только выехали из офиса. И конечно, это высококачественные искусственные материалы, это бетон, стекло и металл, минимализм мебели, форм и декора. «Дизайн домов будущего» — так нередко называют хай-тек. Так, как мы представляем себе это будущее.

В интерьер домов и квартир хай-тек пришел из промышленной архитектуры 1970-х годов, а туда — из научно-популярной фантастики. Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: djproe.wordpress.com

Особенности стиля хай-тек в интерьере квартиры

Строгость, четкость, жесткость линий и форм. В первую очередь это учитывается при планировке квартиры и подборе мебели. При выборе аксессуаров от этого правила лучше отступить, иначе интерьер будет излишне геометрически выверенным, а значит, скучноватым.

Центральным элементом обстановки выступает, конечно же, бытовая техника, желательно последних моделей. Обязателен плазменный телевизор в гостиной. Остальная техника — по возможности: чем больше, тем лучше. Дом, нашпигованный техническими устройствами, — идеальный интерьер в стиле хай-тек.

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Стекло, металл, пластик, бетон и кирпич — основные материалы, используемые для оформления квартиры в стиле хай-тек. Наличие природных мотивов не приветствуется, ведь хай-тек — ода величию человеческого разума и его последним достижениям.

Фото № 2: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: vueaz.com

Скрытые полки, выдвижные столы и стулья, незаметные шкафы, раздвижные перегородки, двери и стены — все это оптимизирует площади и пустоты. Планировка такой квартиры может меняться с молниеносной быстротой в зависимости от желаний и потребностей владельцев.

Желательно обилие зеркал. Они визуально расширяют пространство, а хай-тек именно на это и ориентирован. Если же помещение невелико, зеркала на фасадах шкафов или во всю стену необходимы.

Экономить на электроэнергии не получится. Хай-тек требует много света, а потому светильники встраиваются повсеместно, не только в потолок и стены, но и в пол, мебель, бытовые приборы. Плафоны открытых светильников должны быть хромированными, стеклянными или металлическими и желательно необычных форм.

Основные цвета: черный, белый, синий, серебристый, металлик, серый. Яркие цвета добавляются вкраплениями (декоративные подушки, картины, вазы, коврики), чтобы разбавить холодность базовых тонов и сделать интерьер теплее и уютнее.

Фото № 3: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: cheatersutopia.com

Квартира-студия

Хай-тек не любит большого количества монолитных перегородок — предпочитает открытые помещения, и квартира-студия прекрасно для этого подходит. Хорошо, когда на одной площади совмещены три-четыре зоны: гостиная, кухня, столовая, кабинет или спальня. Они могут отделяться раздвижными стеклянными перегородками или какими-то высокотехнологичными комплексными конструкциями, как на одной из фотографий ниже. А в целом квартира-студия в стиле хай-тек — это светлое просторное помещение с минимумом мебели и декора.

Фото № 4: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: raysahouse.com

Фото № 5: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: globus-furniture.com

Гостиная

Когда речь заходит о квартирах с несколькими комнатами, важно иметь в виду, что стиль высоких технологий неприменим для дизайна интерьера только одного помещения. Хай-тек требует охвата всего и всех. Если вы его выбрали, ему будет отдана вся квартира. Только гостиной здесь не обойтись. А она в стиле хай-тек хороша. Как правило, здесь расставлена белая мебель: диван, стеллажи, шкафы с глянцевыми фасадами, тумбы, где притаились технические новинки. Стены и потолок обычно белые, изредка светло-серые или синие. Часто темно-серым выделяется зона телевизора — ведь он здесь главный.

Фото № 6: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: anglicanaorlu.org

Фото № 7: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: alleideen.com

Фото № 8: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: uudiskohde.fi

Фото № 9: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: caandesign.com

Кухня

Кухонный гарнитур, каким бы цветом он ни был выкрашен, обязательно блестит глянцем своих фасадов. Дверцы без ручек — еще один штрих хай-тека. И множество встроенной бытовой техники — на любую прихоть хозяйки. Здесь принято выставлять наружу провода и трубы. Они становятся элементами декора и на кухне смотрятся более эстетично, чем в комнатах.

Фото № 10: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: kientrucgiangoc.com

Фото № 11: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: paris-vacation-apartment-rentals.com

Фото № 12: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: dehauz.getmyip.com

Фото № 13: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: bestdesignideas.com

Ванная комната

Ванная в стиле хай-тек, как правило, совмещена с санузлом и просторна. Внимание привлекает ванна-джакузи нестандартной формы или из нетипичного материала, например металлическая. Зеркала, светлый или темный глянец однотонной плитки на полу и стенах, порой открытые коммуникации — вот и основной декор. Зато смесители и встроенные системы водного массажа и обогрева помещения — из последних разработок.

Фото № 14: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: decorordesign.com

Фото № 15: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: spiritcdl.com

Фото № 16: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: boounce.com

Спальня

Спальни в стиле хай-тек великолепны в своей лаконичности. Как правило, для их оформления применяют два цвета: белый с серым или черным. Встроенные шкафы незаметны — никогда не догадаешься, что они есть, пока хозяева не покажут. Огромные зеркала и причудливой формы двуспальная кровать не нуждаются в поддержке пышного декора.

Фото № 17: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: casaa.site

Фото № 18: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: stylishgroup.in

Фото № 19: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: brv.bigbluemeenie.com

Детская комната

Несмотря на часто критикуемую холодность интерьера в стиле хай-тек, для детской он замечательно подходит. Ведь так здорово жить на космической станции! Воображение отправит ребенка путешествовать по Вселенной и открывать новые планеты. А для спокойствия родителей на пол можно положить теплый ковер, на окна повесить шторы вместо жалюзи.  

Фото № 20: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: decortip.com

Фото № 21: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: kelengkengmatengkuninglangsatjosseger.ikara.pw

Кабинет

Рабочее место — важная часть квартиры человека дела. А стиль хай-тек именно такие люди и предпочитают: рационально, функционально, удобно. Совсем не обязательно прятаться за массивной дверью, чтобы плодотворно работать. Достаточно цветового и светового зонирования трех метров у окна. Для креативного мышления среди стекла, пластика и металла можно поставить яркое кресло из классики, барокко или рококо: совместить несовместимое.

Фото № 22: Стиль хай-тек в интерьере: 20 идейФото: decoxdesign.com

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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