Стиль хай-тек в интерьере: 20 идей

В интерьер домов и квартир хай-тек пришел из промышленной архитектуры 1970-х годов, а туда — из научно-популярной фантастики. Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.

Хай-тек (hi-tech) в переводе с английского означает «высокие технологии», или «высокотехнологичный», и уже своим названием раскрывает специфику стиля. Интерьер в стиле хай-тек — это помещение, оборудованное последними техническими новинками, это «умный дом», где, например, ванна наполняется водой после нажатия кнопочки на пульте, а вы в это время только выехали из офиса. И конечно, это высококачественные искусственные материалы, это бетон, стекло и металл , минимализм мебели, форм и декора. «Дизайн домов будущего» — так нередко называют хай-тек. Так, как мы представляем себе это будущее.

Фото: djproe.wordpress.com



Особенности стиля хай-тек в интерьере квартиры

Строгость, четкость, жесткость линий и форм. В первую очередь это учитывается при планировке квартиры и подборе мебели. При выборе аксессуаров от этого правила лучше отступить, иначе интерьер будет излишне геометрически выверенным, а значит, скучноватым.

Центральным элементом обстановки выступает, конечно же, бытовая техника, желательно последних моделей. Обязателен плазменный телевизор в гостиной. Остальная техника — по возможности: чем больше, тем лучше. Дом, нашпигованный техническими устройствами, — идеальный интерьер в стиле хай-тек.

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Стекло, металл, пластик, бетон и кирпич — основные материалы, используемые для оформления квартиры в стиле хай-тек. Наличие природных мотивов не приветствуется, ведь хай-тек — ода величию человеческого разума и его последним достижениям.

Фото: vueaz.com



Скрытые полки, выдвижные столы и стулья, незаметные шкафы, раздвижные перегородки, двери и стены — все это оптимизирует площади и пустоты. Планировка такой квартиры может меняться с молниеносной быстротой в зависимости от желаний и потребностей владельцев.

Желательно обилие зеркал. Они визуально расширяют пространство, а хай-тек именно на это и ориентирован. Если же помещение невелико, зеркала на фасадах шкафов или во всю стену необходимы.

Экономить на электроэнергии не получится. Хай-тек требует много света, а потому светильники встраиваются повсеместно, не только в потолок и стены, но и в пол, мебель, бытовые приборы. Плафоны открытых светильников должны быть хромированными, стеклянными или металлическими и желательно необычных форм.

Основные цвета: черный, белый, синий, серебристый, металлик, серый. Яркие цвета добавляются вкраплениями (декоративные подушки, картины, вазы, коврики), чтобы разбавить холодность базовых тонов и сделать интерьер теплее и уютнее.

Фото: cheatersutopia.com



Квартира-студия

Хай-тек не любит большого количества монолитных перегородок — предпочитает открытые помещения, и квартира-студия прекрасно для этого подходит. Хорошо, когда на одной площади совмещены три-четыре зоны: гостиная, кухня, столовая, кабинет или спальня. Они могут отделяться раздвижными стеклянными перегородками или какими-то высокотехнологичными комплексными конструкциями, как на одной из фотографий ниже. А в целом квартира-студия в стиле хай-тек — это светлое просторное помещение с минимумом мебели и декора.

Фото: raysahouse.com

Фото: globus-furniture.com

Гостиная

Когда речь заходит о квартирах с несколькими комнатами, важно иметь в виду, что стиль высоких технологий неприменим для дизайна интерьера только одного помещения. Хай-тек требует охвата всего и всех. Если вы его выбрали, ему будет отдана вся квартира. Только гостиной здесь не обойтись. А она в стиле хай-тек хороша. Как правило, здесь расставлена белая мебель: диван, стеллажи, шкафы с глянцевыми фасадами, тумбы, где притаились технические новинки. Стены и потолок обычно белые, изредка светло-серые или синие. Часто темно-серым выделяется зона телевизора — ведь он здесь главный.

Фото: anglicanaorlu.org

Фото: alleideen.com

Фото: uudiskohde.fi

Фото: caandesign.com

Кухня

Кухонный гарнитур, каким бы цветом он ни был выкрашен, обязательно блестит глянцем своих фасадов. Дверцы без ручек — еще один штрих хай-тека. И множество встроенной бытовой техники — на любую прихоть хозяйки. Здесь принято выставлять наружу провода и трубы. Они становятся элементами декора и на кухне смотрятся более эстетично, чем в комнатах.

Фото: kientrucgiangoc.com

Фото: paris-vacation-apartment-rentals.com

Фото: dehauz.getmyip.com

Фото: bestdesignideas.com

Ванная комната

Ванная в стиле хай-тек, как правило, совмещена с санузлом и просторна. Внимание привлекает ванна-джакузи нестандартной формы или из нетипичного материала, например металлическая. Зеркала, светлый или темный глянец однотонной плитки на полу и стенах, порой открытые коммуникации — вот и основной декор. Зато смесители и встроенные системы водного массажа и обогрева помещения — из последних разработок.

Фото: decorordesign.com

Фото: spiritcdl.com

Фото: boounce.com

Спальня

Спальни в стиле хай-тек великолепны в своей лаконичности. Как правило, для их оформления применяют два цвета: белый с серым или черным. Встроенные шкафы незаметны — никогда не догадаешься, что они есть, пока хозяева не покажут. Огромные зеркала и причудливой формы двуспальная кровать не нуждаются в поддержке пышного декора.

Фото: casaa.site



Фото: stylishgroup.in



Фото: brv.bigbluemeenie.com



Детская комната

Несмотря на часто критикуемую холодность интерьера в стиле хай-тек, для детской он замечательно подходит. Ведь так здорово жить на космической станции! Воображение отправит ребенка путешествовать по Вселенной и открывать новые планеты. А для спокойствия родителей на пол можно положить теплый ковер, на окна повесить шторы вместо жалюзи.

Фото: decortip.com

Фото: kelengkengmatengkuninglangsatjosseger.ikara.pw



Кабинет

Рабочее место — важная часть квартиры человека дела. А стиль хай-тек именно такие люди и предпочитают: рационально, функционально, удобно. Совсем не обязательно прятаться за массивной дверью, чтобы плодотворно работать. Достаточно цветового и светового зонирования трех метров у окна. Для креативного мышления среди стекла, пластика и металла можно поставить яркое кресло из классики, барокко или рококо: совместить несовместимое.