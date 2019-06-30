Стиль хай-тек в интерьере: 20 идей

Разве бетон, металл, стекло и пластик могут создать уютный интерьер? Конечно! Ведь это хай-тек! ReRooms рассказывает, как это делается.
Хай-тек (hi-tech) в переводе с английского означает «высокие технологии», или «высокотехнологичный», и уже своим названием раскрывает специфику стиля. Интерьер в стиле хай-тек — это помещение, оборудованное последними техническими новинками, это «умный дом», где, например, ванна наполняется водой после нажатия кнопочки на пульте, а вы в это время только выехали из офиса. И конечно, это высококачественные искусственные материалы, это бетон, стекло и металл, минимализм мебели, форм и декора. «Дизайн домов будущего» — так нередко называют хай-тек. Так, как мы представляем себе это будущее.
В интерьер домов и квартир хай-тек пришел из промышленной архитектуры 1970-х годов, а туда — из научно-популярной фантастики. Да-да, именно благодаря силе писательского воображения появился этот оригинальный, быстро узнаваемый дизайнерский стиль. Из-за склонности к высокой функциональности, эргономичности, монохромности и гладким поверхностям хай-тек больше применяют в дизайне интерьеров офисов и индустриальных представительств. Однако развитие цифровых технологий, их компактность и удешевление ведет к повышению спроса на этот стиль в домашних интерьерах.
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Особенности стиля хай-тек в интерьере квартиры
Строгость, четкость, жесткость линий и форм. В первую очередь это учитывается при планировке квартиры и подборе мебели. При выборе аксессуаров от этого правила лучше отступить, иначе интерьер будет излишне геометрически выверенным, а значит, скучноватым.
Центральным элементом обстановки выступает, конечно же, бытовая техника, желательно последних моделей. Обязателен плазменный телевизор в гостиной. Остальная техника — по возможности: чем больше, тем лучше. Дом, нашпигованный техническими устройствами, — идеальный интерьер в стиле хай-тек.
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Стекло, металл, пластик, бетон и кирпич — основные материалы, используемые для оформления квартиры в стиле хай-тек. Наличие природных мотивов не приветствуется, ведь хай-тек — ода величию человеческого разума и его последним достижениям.
Скрытые полки, выдвижные столы и стулья, незаметные шкафы, раздвижные перегородки, двери и стены — все это оптимизирует площади и пустоты. Планировка такой квартиры может меняться с молниеносной быстротой в зависимости от желаний и потребностей владельцев.
Желательно обилие зеркал. Они визуально расширяют пространство, а хай-тек именно на это и ориентирован. Если же помещение невелико, зеркала на фасадах шкафов или во всю стену необходимы.
Экономить на электроэнергии не получится. Хай-тек требует много света, а потому светильники встраиваются повсеместно, не только в потолок и стены, но и в пол, мебель, бытовые приборы. Плафоны открытых светильников должны быть хромированными, стеклянными или металлическими и желательно необычных форм.
Основные цвета: черный, белый, синий, серебристый, металлик, серый. Яркие цвета добавляются вкраплениями (декоративные подушки, картины, вазы, коврики), чтобы разбавить холодность базовых тонов и сделать интерьер теплее и уютнее.
Квартира-студия
Хай-тек не любит большого количества монолитных перегородок — предпочитает открытые помещения, и квартира-студия прекрасно для этого подходит. Хорошо, когда на одной площади совмещены три-четыре зоны: гостиная, кухня, столовая, кабинет или спальня. Они могут отделяться раздвижными стеклянными перегородками или какими-то высокотехнологичными комплексными конструкциями, как на одной из фотографий ниже. А в целом квартира-студия в стиле хай-тек — это светлое просторное помещение с минимумом мебели и декора.
Гостиная
Когда речь заходит о квартирах с несколькими комнатами, важно иметь в виду, что стиль высоких технологий неприменим для дизайна интерьера только одного помещения. Хай-тек требует охвата всего и всех. Если вы его выбрали, ему будет отдана вся квартира. Только гостиной здесь не обойтись. А она в стиле хай-тек хороша. Как правило, здесь расставлена белая мебель: диван, стеллажи, шкафы с глянцевыми фасадами, тумбы, где притаились технические новинки. Стены и потолок обычно белые, изредка светло-серые или синие. Часто темно-серым выделяется зона телевизора — ведь он здесь главный.
Кухня
Кухонный гарнитур, каким бы цветом он ни был выкрашен, обязательно блестит глянцем своих фасадов. Дверцы без ручек — еще один штрих хай-тека. И множество встроенной бытовой техники — на любую прихоть хозяйки. Здесь принято выставлять наружу провода и трубы. Они становятся элементами декора и на кухне смотрятся более эстетично, чем в комнатах.
Ванная комната
Ванная в стиле хай-тек, как правило, совмещена с санузлом и просторна. Внимание привлекает ванна-джакузи нестандартной формы или из нетипичного материала, например металлическая. Зеркала, светлый или темный глянец однотонной плитки на полу и стенах, порой открытые коммуникации — вот и основной декор. Зато смесители и встроенные системы водного массажа и обогрева помещения — из последних разработок.
Спальня
Спальни в стиле хай-тек великолепны в своей лаконичности. Как правило, для их оформления применяют два цвета: белый с серым или черным. Встроенные шкафы незаметны — никогда не догадаешься, что они есть, пока хозяева не покажут. Огромные зеркала и причудливой формы двуспальная кровать не нуждаются в поддержке пышного декора.
Детская комната
Несмотря на часто критикуемую холодность интерьера в стиле хай-тек, для детской он замечательно подходит. Ведь так здорово жить на космической станции! Воображение отправит ребенка путешествовать по Вселенной и открывать новые планеты. А для спокойствия родителей на пол можно положить теплый ковер, на окна повесить шторы вместо жалюзи.
Кабинет
Рабочее место — важная часть квартиры человека дела. А стиль хай-тек именно такие люди и предпочитают: рационально, функционально, удобно. Совсем не обязательно прятаться за массивной дверью, чтобы плодотворно работать. Достаточно цветового и светового зонирования трех метров у окна. Для креативного мышления среди стекла, пластика и металла можно поставить яркое кресло из классики, барокко или рококо: совместить несовместимое.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники