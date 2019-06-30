Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьере

Это не капризный цвет. Его оттенок не меняется ни от интенсивности, ни от искусственности-естественности освещения, как, например, у горчичного . В интерьере его может быть много, и он не будет утомлять. При его использовании не надо соблюдать цветовую технику безопасности. Его фрагментарное присутствие в помещении деликатно. Порой не сразу и заметишь, что он есть, просто комната стала какой-то свежей и радостной. Подробно об этом прекрасном цвете рассказывает ReRooms.

Ореховые цвета получили свое название от цвета ядер разных орехов и неизменно вызывают ассоциации с бежево-коричневой гаммой: этот тон светлее, тот темнее, а вот этот золотистее. Исключение составляет фисташковый. Это тоже ореховый цвет, только не коричневый, а зелено-желтый. Такой цвет имеет ядро фисташки — ореха, приятного на вкус и даже целебного. Сейчас его полезность признают не только врачи и кулинары, но и дизайнеры интерьеров. Присутствие фисташкового в интерьере поднимает настроение, придает бодрости и в то же время успокаивает, словно говоря: все задуманное получится.

Фото: homedesignlover.com

Оттенки фисташкового

Фисташковый отнюдь не однородный цвет. Это богатая палитра оттенков: от насыщенного, яркого, тонизирующего до нейтрального, бледного, умиротворяющего. «Густая фисташка» получается от смешения глубоких тонов зеленого и желтого. Именно они придают фисташковому энергию и жизнерадостность и при этом не утомляют ни глаза, ни психику. «Спокойная фисташка» образуется при добавлении к смеси зеленого и желтого белил. Чем больше белого, тем мягче и невозмутимее становится оттенок.

Фото: centimetdecor.com

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Выбор оттенка фисташкового в большей степени зависит от двух факторов: цветовых предпочтений хозяев дома и дизайна интерьера комнаты. Если помещение оформлено или планируется в стиле прованс или шебби-шик, то здесь применяется только пастельная гамма. Для классического интерьера, как и для модерна, поп-арта и эклектики, прекрасно подойдет «густая фисташка», нанесенная на большие поверхности: стены, пол, фасады шкафов. А вот для минимализма и хай-тека — только декоративные вкрапления: подушки, вазы, настольные светильники. И конечно же, фисташковый, от темного до светлого, активно используется в стилях шале и эко. Природный цвет к природному интерьеру.

Фото: decoor.net

Фисташковый и другие

Фисташковый цвет хорош тем, что он не подавляет другие тона, даже в своих ярких оттенках. Он созвучен как с теплыми, натуральными тонами, так и с холодными, искусственными. Гармоничны сочетания фисташкового с белым, всеми красками серого, коричневого, бежевого, светлыми тонами желтого, розового и голубого. С красным, оранжевым, синим, насыщенными оттенками желтого и розового фисташковый дает сочный, динамичный интерьер, при этом поддерживая другие цвета, а не затмевая их. Впечатляюща комбинация фисташкового с черным, хотя она нечасто встречается в интерьерах. И зря.

Фото: baomoi.com

Фото: designferia.com

Фото: patioyarddesign.com

Фисташковый в дизайне интерьера комнат

Фисташковый можно смело назначать основным цветом во всех комнатах. Для него нет исключений. Он везде придется ко двору и будет освежать интерьер. А лаконичные вставки из фисташки не бросятся в глаза, зато сделают комнату теплее и уютнее.

В гостиной

Непринужденное общение и дружелюбие гарантированы, если в гостиной есть фисташковый. Вот имеется у него такая особенность — умиротворять людей. И тот, кто это свойство знает, вовсю его применяет. Фисташковые стены или мебель, шторы или ковер, плафоны или подушки — любой предмет в соприкосновении с этим цветом создает весеннее настроение.

Фото: lushome.com

Фото: jak.koshachek.com

На кухне

Кухня — излюбленное место фисташкового. Здесь он в первую очередь выбирает не стены, а фасады кухонного гарнитура. Встречаются варианты и фисташкового потолка, и мягкой обивки стульев вокруг деревянного стола. Фисташковый с деревом — органичное сочетание.

Фото: simplesnacks.top

Фото: tinyfriendsanimalrescue.com

Фото: epalumni.com

В прихожей

В прихожей фисташковый встречается редко и в основном на стенах. Здесь востребованы светлые оттенки, независимо от размера помещения. И это правильно — не стоит сразу поражать гостей выразительностью цвета, лучше оставить их восторг для гостиной.

Фото: wearefound.com

Фото: thpix.com

Фото: reins.com.ua

В спальне

Никто не запрещает оформить спальню в нескольких оттенках фисташкового, чуть разбавив бежевым, серым или белым. Такая комната будет не только колоритной, но и вдохновляющей: как чудесно отдыхать круглый год в красках нежной весенней зелени! Или же можно сделать яркие акценты на нейтральном фоне, например фисташковые шторы, покрывало или постельное белье среди светло-серых или молочных стен и потолка.

Фото: ysares.org

Фото: confettissimo.com

В детской

Фисташковый в детской? Почему бы и нет! В союзе с белым комната, особенно небольшая, будет выглядеть просторной и наполненной светом. А еще успокаивающей и безопасной. Такой дизайн подойдет для детей старше десяти лет. В интерьере комнаты для маленьких озорников соедините фисташковый с оранжевым, красным или густо-розовым, и тогда помещение будет соответствовать их неуемной энергии.

Фото: amocalex.com

Фото: lampiri.com

Фото: expertzremontiv.pp.ua

В ванной

Фисташковая ванная — это воплощение естественного аристократизма и изысканности, тишины и расслабления. Принять ванну и насладиться фисташковым покоем — отличное завершение трудовой недели.

Фото: cremafriends.com



Фото: jutarnji.hr

