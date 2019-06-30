Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьере

Нежный, ненавязчивый, приятный цвет. Это все — о фисташковом. Расскажем, где еще его можно использовать, кроме гостиной.
Ореховые цвета получили свое название от цвета ядер разных орехов и неизменно вызывают ассоциации с бежево-коричневой гаммой: этот тон светлее, тот темнее, а вот этот золотистее. Исключение составляет фисташковый. Это тоже ореховый цвет, только не коричневый, а зелено-желтый. Такой цвет имеет ядро фисташки — ореха, приятного на вкус и даже целебного. Сейчас его полезность признают не только врачи и кулинары, но и дизайнеры интерьеров. Присутствие фисташкового в интерьере поднимает настроение, придает бодрости и в то же время успокаивает, словно говоря: все задуманное получится.
Это не капризный цвет. Его оттенок не меняется ни от интенсивности, ни от искусственности-естественности освещения, как, например, у горчичного. В интерьере его может быть много, и он не будет утомлять. При его использовании не надо соблюдать цветовую технику безопасности. Его фрагментарное присутствие в помещении деликатно. Порой не сразу и заметишь, что он есть, просто комната стала какой-то свежей и радостной. Подробно об этом прекрасном цвете рассказывает ReRooms.
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Оттенки фисташкового
Фисташковый отнюдь не однородный цвет. Это богатая палитра оттенков: от насыщенного, яркого, тонизирующего до нейтрального, бледного, умиротворяющего. «Густая фисташка» получается от смешения глубоких тонов зеленого и желтого. Именно они придают фисташковому энергию и жизнерадостность и при этом не утомляют ни глаза, ни психику. «Спокойная фисташка» образуется при добавлении к смеси зеленого и желтого белил. Чем больше белого, тем мягче и невозмутимее становится оттенок.
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Выбор оттенка фисташкового в большей степени зависит от двух факторов: цветовых предпочтений хозяев дома и дизайна интерьера комнаты. Если помещение оформлено или планируется в стиле прованс или шебби-шик, то здесь применяется только пастельная гамма. Для классического интерьера, как и для модерна, поп-арта и эклектики, прекрасно подойдет «густая фисташка», нанесенная на большие поверхности: стены, пол, фасады шкафов. А вот для минимализма и хай-тека — только декоративные вкрапления: подушки, вазы, настольные светильники. И конечно же, фисташковый, от темного до светлого, активно используется в стилях шале и эко. Природный цвет к природному интерьеру.
Фисташковый и другие
Фисташковый цвет хорош тем, что он не подавляет другие тона, даже в своих ярких оттенках. Он созвучен как с теплыми, натуральными тонами, так и с холодными, искусственными. Гармоничны сочетания фисташкового с белым, всеми красками серого, коричневого, бежевого, светлыми тонами желтого, розового и голубого. С красным, оранжевым, синим, насыщенными оттенками желтого и розового фисташковый дает сочный, динамичный интерьер, при этом поддерживая другие цвета, а не затмевая их. Впечатляюща комбинация фисташкового с черным, хотя она нечасто встречается в интерьерах. И зря.
Фисташковый в дизайне интерьера комнат
Фисташковый можно смело назначать основным цветом во всех комнатах. Для него нет исключений. Он везде придется ко двору и будет освежать интерьер. А лаконичные вставки из фисташки не бросятся в глаза, зато сделают комнату теплее и уютнее.
В гостиной
Непринужденное общение и дружелюбие гарантированы, если в гостиной есть фисташковый. Вот имеется у него такая особенность — умиротворять людей. И тот, кто это свойство знает, вовсю его применяет. Фисташковые стены или мебель, шторы или ковер, плафоны или подушки — любой предмет в соприкосновении с этим цветом создает весеннее настроение.
На кухне
Кухня — излюбленное место фисташкового. Здесь он в первую очередь выбирает не стены, а фасады кухонного гарнитура. Встречаются варианты и фисташкового потолка, и мягкой обивки стульев вокруг деревянного стола. Фисташковый с деревом — органичное сочетание.
В прихожей
В прихожей фисташковый встречается редко и в основном на стенах. Здесь востребованы светлые оттенки, независимо от размера помещения. И это правильно — не стоит сразу поражать гостей выразительностью цвета, лучше оставить их восторг для гостиной.
В спальне
Никто не запрещает оформить спальню в нескольких оттенках фисташкового, чуть разбавив бежевым, серым или белым. Такая комната будет не только колоритной, но и вдохновляющей: как чудесно отдыхать круглый год в красках нежной весенней зелени! Или же можно сделать яркие акценты на нейтральном фоне, например фисташковые шторы, покрывало или постельное белье среди светло-серых или молочных стен и потолка.
В детской
Фисташковый в детской? Почему бы и нет! В союзе с белым комната, особенно небольшая, будет выглядеть просторной и наполненной светом. А еще успокаивающей и безопасной. Такой дизайн подойдет для детей старше десяти лет. В интерьере комнаты для маленьких озорников соедините фисташковый с оранжевым, красным или густо-розовым, и тогда помещение будет соответствовать их неуемной энергии.
В ванной
Фисташковая ванная — это воплощение естественного аристократизма и изысканности, тишины и расслабления. Принять ванну и насладиться фисташковым покоем — отличное завершение трудовой недели.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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