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Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьере


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Нежный, ненавязчивый, приятный цвет. Это все — о фисташковом. Расскажем, где еще его можно использовать, кроме гостиной.

Ореховые цвета получили свое название от цвета ядер разных орехов и неизменно вызывают ассоциации с бежево-коричневой гаммой: этот тон светлее, тот темнее, а вот этот золотистее. Исключение составляет фисташковый. Это тоже ореховый цвет, только не коричневый, а зелено-желтый. Такой цвет имеет ядро фисташки — ореха, приятного на вкус и даже целебного. Сейчас его полезность признают не только врачи и кулинары, но и дизайнеры интерьеров. Присутствие фисташкового в интерьере поднимает настроение, придает бодрости и в то же время успокаивает, словно говоря: все задуманное получится.

Это не капризный цвет. Его оттенок не меняется ни от интенсивности, ни от искусственности-естественности освещения, как, например, у горчичного. В интерьере его может быть много, и он не будет утомлять. При его использовании не надо соблюдать цветовую технику безопасности. Его фрагментарное присутствие в помещении деликатно. Порой не сразу и заметишь, что он есть, просто комната стала какой-то свежей и радостной. Подробно об этом прекрасном цвете рассказывает ReRooms.    

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: homedesignlover.com

Оттенки фисташкового 

Фисташковый отнюдь не однородный цвет. Это богатая палитра оттенков: от насыщенного, яркого, тонизирующего до нейтрального, бледного, умиротворяющего. «Густая фисташка» получается от смешения глубоких тонов зеленого и желтого. Именно они придают фисташковому энергию и жизнерадостность и при этом не утомляют ни глаза, ни психику. «Спокойная фисташка» образуется при добавлении к смеси зеленого и желтого белил. Чем больше белого, тем мягче и невозмутимее становится оттенок.

Фото № 2: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: centimetdecor.com

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Выбор оттенка фисташкового в большей степени зависит от двух факторов: цветовых предпочтений хозяев дома и дизайна интерьера комнаты. Если помещение оформлено или планируется в стиле прованс или шебби-шик, то здесь применяется только пастельная гамма. Для классического интерьера, как и для модерна, поп-арта и эклектики, прекрасно подойдет «густая фисташка», нанесенная на большие поверхности: стены, пол, фасады шкафов. А вот для минимализма и хай-тека — только декоративные вкрапления: подушки, вазы, настольные светильники. И конечно же, фисташковый, от темного до светлого, активно используется в стилях шале и эко. Природный цвет к природному интерьеру.

Фото № 3: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: decoor.net

Фисташковый и другие

Фисташковый цвет хорош тем, что он не подавляет другие тона, даже в своих ярких оттенках. Он созвучен как с теплыми, натуральными тонами, так и с холодными, искусственными. Гармоничны сочетания фисташкового с белым, всеми красками серого, коричневого, бежевого, светлыми тонами желтого, розового и голубого. С красным, оранжевым, синим, насыщенными оттенками желтого и розового фисташковый дает сочный, динамичный интерьер, при этом поддерживая другие цвета, а не затмевая их. Впечатляюща комбинация фисташкового с черным, хотя она нечасто встречается в интерьерах. И зря.   

Фото № 4: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: baomoi.com

Фото № 5: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: designferia.com

Фото № 6: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: patioyarddesign.com

Фисташковый в дизайне интерьера комнат

Фисташковый можно смело назначать основным цветом во всех комнатах. Для него нет исключений. Он везде придется ко двору и будет освежать интерьер. А лаконичные вставки из фисташки не бросятся в глаза, зато сделают комнату теплее и уютнее.

В гостиной

Непринужденное общение и дружелюбие гарантированы, если в гостиной есть фисташковый. Вот имеется у него такая особенность — умиротворять людей. И тот, кто это свойство знает, вовсю его применяет. Фисташковые стены или мебель, шторы или ковер, плафоны или подушки — любой предмет в соприкосновении с этим цветом создает весеннее настроение.

Фото № 7: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: lushome.com

Фото № 8: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: jak.koshachek.com

На кухне

Кухня — излюбленное место фисташкового. Здесь он в первую очередь выбирает не стены, а фасады кухонного гарнитура. Встречаются варианты и фисташкового потолка, и мягкой обивки стульев вокруг деревянного стола. Фисташковый с деревом — органичное сочетание.

Фото № 9: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: simplesnacks.top

Фото № 10: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: tinyfriendsanimalrescue.com

Фото № 11: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: epalumni.com

В прихожей

В прихожей фисташковый встречается редко и в основном на стенах. Здесь востребованы светлые оттенки, независимо от размера помещения. И это правильно — не стоит сразу поражать гостей выразительностью цвета, лучше оставить их восторг для гостиной.

Фото № 12: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: wearefound.com

Фото № 13: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: thpix.com

Фото № 14: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: reins.com.ua

В спальне

Никто не запрещает оформить спальню в нескольких оттенках фисташкового, чуть разбавив бежевым, серым или белым. Такая комната будет не только колоритной, но и вдохновляющей: как чудесно отдыхать круглый год в красках нежной весенней зелени! Или же можно сделать яркие акценты на нейтральном фоне, например фисташковые шторы, покрывало или постельное белье среди светло-серых или молочных стен и потолка.

Фото № 15: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: ysares.org

Фото № 16: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: confettissimo.com

В детской

Фисташковый в детской? Почему бы и нет! В союзе с белым комната, особенно небольшая, будет выглядеть просторной и наполненной светом. А еще успокаивающей и безопасной. Такой дизайн подойдет для детей старше десяти лет. В интерьере комнаты для маленьких озорников соедините фисташковый с оранжевым, красным или густо-розовым, и тогда помещение будет соответствовать их неуемной энергии.

Фото № 17: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: amocalex.com

Фото № 18: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: lampiri.com

Фото № 19: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: expertzremontiv.pp.ua

В ванной

Фисташковая ванная — это воплощение естественного аристократизма и изысканности, тишины и расслабления. Принять ванну и насладиться фисташковым покоем — отличное завершение трудовой недели.  

Фото № 20: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: cremafriends.com

Фото № 21: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: jutarnji.hr

Фото № 22: Весенняя свежесть круглый год: фисташковый цвет в интерьереФото: thewowdecor.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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