Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостиной

Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств.

Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.

Фото: rerooms.ru

Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.

Фото: rerooms.ru

Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.

Кухня-гостиная

Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.ltr">Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств.

Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.

Фото: rerooms.ru

Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.

Фото: rerooms.ru

Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.

Кухня-гостиная

Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.