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Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостиной


2059
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Чтобы сделать свое жилище ярким и красочным, необязательно использовать только пестрые тона. Просто добавьте в светлый интерьер яркие и выразительные акценты.

Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств. 

Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.

Фото № 1: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru 

Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.

Фото № 2: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.

Кухня-гостиная

Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.ltr">Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств. 

Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.

Прихожая

При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.

Фото № 1: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru 

Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.

Фото № 2: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.

Кухня-гостиная

Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.

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Фото № 3: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Гостиная оборудована мягким кремовым диваном и серой тумбой под телевизор — отделка отличается светлыми, нейтральными тонами. А вот зона кухни выполнена в более ярком и насыщенном бирюзовом цвете с использованием разноцветного фартука из керамической плитки. Кардинально разная палитра помогает визуально зонировать пространство внутри совмещенной комнаты. Способствует этому также компактная барная стойка, окрашенная в контрастный и бросающийся в глаза черный цвет, — она замыкает гарнитур и «отрезает» его от зоны гостиной.

Освещение в кухне-гостиной тоже раздельное: над диваном висит классическая люстра, а над гарнитуром установлены встроенные потолочные светильники. 

Спальня

Интерьер светлой бежевой спальни помогает разнообразить пестрый оранжевый цвет — дизайнеры включили его в интерьер при помощи некоторой мебели и рулонной шторы на единственном окне. При этом яркий цвет не создает в комнате слишком сильного контраста и не выглядит вычурным, так как он подходит по тону к бежевым стенам и коричневому деревянному полу.

Фото № 4: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Стиль современной классики любит симметричные конструкции, поэтому по обе стороны от кровати установлены одинаковые тумбочки с идентичными торшерами. Вся остальная мебель используется для хранения. Слева от кровати, под окном, располагается невысокий комод в ярком оранжевом оформлении. А справа, возле входной двери, стоят два гардеробных шкафа темно-коричневого цвета, которые дополнены стильными оранжевыми полками. Полки заполняют все пространство в нише между шкафом и стенами, делают всю конструкцию более целостной.

Фото № 5: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

В качестве основных источников света используются потолочная люстра и пара торшеров у кровати. Вдоль всего потолка проходит декоративная светодиодная подсветка — она имеет оранжевый оттенок и гармонично сочетается с яркими акцентами спальни, усиливая их эффект.

Ванная

Интерьер ванной комнаты кардинально отличается от спокойного и нейтрального оформления всей остальной квартиры. Здесь используется красивое и яркое сочетание сразу нескольких оттенков зеленого, коричневого и розового цветов. Вся красочная палитра представлена настенной керамической плиткой.

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Фото № 6: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Вся сантехника оформлена в классическом белом цвете, который визуально сглаживает пестроту от ярких разноцветных стен. Унитаз и раковина имеют подвесную конструкцию, чтобы оставить пол максимально свободным. В ванной нет декора, а вспомогательная техника в виде стиральной машины аккуратно спрятана под столешницу.

Фото № 7: Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостинойФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта этой однокомнатной квартиры с красивым принтом — 29 990 рублей. Если вы хотите ознакомиться с подробным списком использованных отделочных материалов и мебели, сделать это можно в ведомости проекта по ссылке.

#Дизайн-проект#Современная классика#однокомнатная квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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