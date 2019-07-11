Стильная однушка с яркими акцентами и принтом в гостиной

Чтобы сделать свое жилище ярким и красочным, необязательно использовать только пестрые тона. Просто добавьте в светлый интерьер яркие и выразительные акценты.
Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств.
Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.
Прихожая
При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.
Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.
Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.
Кухня-гостиная
Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.ltr">Небольшая однокомнатная квартира площадью всего 32,4 метра, в которой и был реализован этот дизайн-проект, оформлена в стиле современная классика. Стиль очень светлый и не приемлет использования множества деталей, при этом он создает в квартире домашнюю и уютную обстановку. А значит — идеально подходит для маленьких пространств.
Планировка квартиры включает в себя спальню (10,4 метра), объединенные кухню и гостиную (12,8 метра) и небольшую ванную (3,6 метра). Заглядываем в каждую комнату жилища и наслаждаемся стильным современным интерьером от дизайнеров ReRooms.
Прихожая
При входе в однушку мы видим небольшую прихожую, из которой можно попасть во все остальные зоны квартиры. Прихожая оформлена в сочетании светлых тонов: белого и бледно-бежевого. В интерьер добавлены также черный и серый цвета в виде входной двери и предметов мебели. Это помогает создать легкий контраст, благодаря которому дизайн прихожей становится более стильным и выразительным.
Светлые бежевые обои украшены природным рисунком в виде деревьев — это вносит в интерьер экомотивы, что делает атмосферу в квартире еще более уютной и спокойной. На полу уложена серая керамическая плитка, которая органично сочетается с цветом входной двери. В результате вся палитра прихожей получается гармоничной и органичной — все цвета использованы примерно в одинаковых количествах.
Из мебели на таком небольшом пространстве поместилась только функциональная подставка для обуви, которая одновременно выполняет роль банкетки. Чтобы оставить пол свободным и тем самым визуально расширить пространство прихожей, вешалки для верхней одежды разместили на стенах. Здесь же висит и большое зеркало, которое тоже способствует визуальному увеличению комнаты.
Кухня-гостиная
Самая большая комната однушки — это гостиная, объединенная с кухней. В ней использованы точно такие же обои со стволами деревьев, как и в прихожей. Частичное оформление разных комнат идентичными отделочными материалами помогает сделать весь интерьер квартиры более цельным. Лишь стена за диваном отличается своей отделкой: на ней нет обоев — на белой матовой краске мы видим красивый принт с изображением дерева. Он подчеркивает природность и натуралистичность домашнего дизайна.
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Гостиная оборудована мягким кремовым диваном и серой тумбой под телевизор — отделка отличается светлыми, нейтральными тонами. А вот зона кухни выполнена в более ярком и насыщенном бирюзовом цвете с использованием разноцветного фартука из керамической плитки. Кардинально разная палитра помогает визуально зонировать пространство внутри совмещенной комнаты. Способствует этому также компактная барная стойка, окрашенная в контрастный и бросающийся в глаза черный цвет, — она замыкает гарнитур и «отрезает» его от зоны гостиной.
Освещение в кухне-гостиной тоже раздельное: над диваном висит классическая люстра, а над гарнитуром установлены встроенные потолочные светильники.
Спальня
Интерьер светлой бежевой спальни помогает разнообразить пестрый оранжевый цвет — дизайнеры включили его в интерьер при помощи некоторой мебели и рулонной шторы на единственном окне. При этом яркий цвет не создает в комнате слишком сильного контраста и не выглядит вычурным, так как он подходит по тону к бежевым стенам и коричневому деревянному полу.
Стиль современной классики любит симметричные конструкции, поэтому по обе стороны от кровати установлены одинаковые тумбочки с идентичными торшерами. Вся остальная мебель используется для хранения. Слева от кровати, под окном, располагается невысокий комод в ярком оранжевом оформлении. А справа, возле входной двери, стоят два гардеробных шкафа темно-коричневого цвета, которые дополнены стильными оранжевыми полками. Полки заполняют все пространство в нише между шкафом и стенами, делают всю конструкцию более целостной.
В качестве основных источников света используются потолочная люстра и пара торшеров у кровати. Вдоль всего потолка проходит декоративная светодиодная подсветка — она имеет оранжевый оттенок и гармонично сочетается с яркими акцентами спальни, усиливая их эффект.
Ванная
Интерьер ванной комнаты кардинально отличается от спокойного и нейтрального оформления всей остальной квартиры. Здесь используется красивое и яркое сочетание сразу нескольких оттенков зеленого, коричневого и розового цветов. Вся красочная палитра представлена настенной керамической плиткой.
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Вся сантехника оформлена в классическом белом цвете, который визуально сглаживает пестроту от ярких разноцветных стен. Унитаз и раковина имеют подвесную конструкцию, чтобы оставить пол максимально свободным. В ванной нет декора, а вспомогательная техника в виде стиральной машины аккуратно спрятана под столешницу.
Стоимость дизайн-проекта этой однокомнатной квартиры с красивым принтом — 29 990 рублей. Если вы хотите ознакомиться с подробным списком использованных отделочных материалов и мебели, сделать это можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники