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Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной


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Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать стильный и функциональный интерьер контемпорари в двухкомнатной квартире.

Двушка площадью 52 метра выполнена в стиле контемпорари, который сочетает удобство и функциональность. Это направление возникло недавно, однако уже прочно заняло свое место в мире дизайна. Контемпорари имеет черты как современных стилей, так и классических — гармоничное переплетение старого и нового, которое и создает очень уютное и красивое пространство для жизни. 

Именно такой интерьер и создали наши дизайнеры. Давайте посмотрим, какие решения они приняли в каждой комнате. 

Коридор

Коридор выполнен в сдержанной цветовой гамме: белый, бежевый и серый. Эти цвета использовали для зрительного увеличения пространства и добавления света в помещение. Несмотря на маленькую площадь, всего 4 квадратных метра, в коридоре поместились все необходимые для комфортной жизни предметы меблировки: две тумбы, шкаф и вешалка. Дизайнеры решили не заставлять помещение массивными шкафами-купе, а обустроить отдельную гардеробную, дверь в которую едва заметна благодаря гладким поверхностям и однотонной цветовой гамме. Прихожая выполнена по канонам контемпорари: никаких сложных рисунков и фактур, только гладкие поверхности и чистые линии. 

Фото № 1: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Из интересных элементов здесь есть только ключница HOME, которая словно напоминает, что вы вернулись домой.

Фото № 2: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Кухня-гостиная

Из коридора мы попадаем в совмещенную кухню-гостиную, которая расположилась на 23 квадратных метрах. Это внушительная площадь, и нашим дизайнерам было где развернуться. 

Зона гостиной отделяется от коридора и кухни при помощи ламината из темного дерева. Такое разделение сохраняет простор и удобство — их так любит стиль контемпорари! Здесь используются те же цвета, что и в прихожей: белоснежный потолок и акцентная стена, выложенная плиткой, которые оттеняют серый стены и темный деревянный пол. 

В этой зоне уже появляются яркие детали: картины с геометрическими фигурами, подушки с цветочным рисунком, подсвечники, вазочки и живые растения. Еще одна интересная деталь помещения — объединение зоны для отдыха и рабочего места.  

Многоуровневый потолок с встроенной подсветкой визуально делает помещение просторнее и выше. 

Фото № 3: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Зона кухни выполнена в других цветах: здесь все так же присутствует белый оттенок, который соседствует со светлым деревом. Благодаря такому цветовому решению кухня кажется воздушной и очень уютной. 

Как того требует контемпорари, кухню обустроили функциональной мебелью и современной техникой. Кухонный гарнитур сочетает белоснежную матовую поверхность на нижних ящиках и деревянную на верхних. Едва заметные ручки и спрятанный в нишу холодильник придают кухне еще более легкий вид.


Фото № 4: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Столовую зону разместили на границе между кухней и гостиной, таким образом она выступает в качестве зонирующего объекта. В стол вмонтированы дополнительные ящики, что увеличивает полезную площадь кухни. 

Фото № 5: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Спальня

Спальня напоминает нам о монохромном кино, в котором выделили один яркий акцент — он и добавляет картине яркости и живости. В нашем случае таким цветом стал горчичный, который отлично дополняет нейтральную отделку комнаты. 

Фото № 6: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Акцентную стену за кроватью украсили картинами, с помощью которых создали оригинальную композицию. По бокам от кровати расположили одинаковые тумбочки, на них — светильники, которые создали минималистичную симметрию. 

Фото № 7: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Интимности помещению придают освещение и текстиль. Многоуровневый потолок с встроенными светильниками, точечные светильники по периметру всей комнаты и бра создают очень красивые блики на матовых стенах. Спальное место украсили разноцветным атласным текстилем, который так и манит окунуться в его нежность и отдохнуть после тяжелого дня.


Фото № 8: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Монохромная спальня получилась свежей и объемной. Такого эффекта дизайнеры добились с помощью грамотно подобранного освещения и еще одной хитрости: большого зеркала на противоположной от кровати стене. Зеркало отражает свет от бра, что придает комнате еще большей оригинальности.


Фото № 9: Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Санузел

На пяти квадратных метрах дизайнеры поместили все необходимые предметы мебели и сантехники: ванну, стиральную машину, системы хранения, умывальник, сушилку и унитаз с инсталляцией. 

Главный акцент помещения — черно-белый геометрический рисунок на стене возле ванны. Он отлично оттеняет светлую отделку комнаты и придает ей игривости. 

Совмещенный санузел зонируется при помощи узкой перегородки, которая за счет белого цвета совсем не перегружает помещение и отлично справляется со своей задачей. 


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Стоимость дизайн-проекта для этой двушки39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами вы можете в ведомости по ссылке.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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