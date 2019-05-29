Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать стильный и функциональный интерьер контемпорари в двухкомнатной квартире.

Двушка площадью 52 метра выполнена в стиле контемпорари, который сочетает удобство и функциональность. Это направление возникло недавно, однако уже прочно заняло свое место в мире дизайна. Контемпорари имеет черты как современных стилей, так и классических — гармоничное переплетение старого и нового, которое и создает очень уютное и красивое пространство для жизни.

Именно такой интерьер и создали наши дизайнеры. Давайте посмотрим, какие решения они приняли в каждой комнате.

Коридор

Коридор выполнен в сдержанной цветовой гамме: белый, бежевый и серый. Эти цвета использовали для зрительного увеличения пространства и добавления света в помещение. Несмотря на маленькую площадь, всего 4 квадратных метра, в коридоре поместились все необходимые для комфортной жизни предметы меблировки: две тумбы, шкаф и вешалка. Дизайнеры решили не заставлять помещение массивными шкафами-купе, а обустроить отдельную гардеробную, дверь в которую едва заметна благодаря гладким поверхностям и однотонной цветовой гамме. Прихожая выполнена по канонам контемпорари: никаких сложных рисунков и фактур, только гладкие поверхности и чистые линии.

Из интересных элементов здесь есть только ключница HOME, которая словно напоминает, что вы вернулись домой.

Кухня-гостиная

Из коридора мы попадаем в совмещенную кухню-гостиную, которая расположилась на 23 квадратных метрах. Это внушительная площадь, и нашим дизайнерам было где развернуться.

Зона гостиной отделяется от коридора и кухни при помощи ламината из темного дерева. Такое разделение сохраняет простор и удобство — их так любит стиль контемпорари! Здесь используются те же цвета, что и в прихожей: белоснежный потолок и акцентная стена, выложенная плиткой, которые оттеняют серый стены и темный деревянный пол.

В этой зоне уже появляются яркие детали: картины с геометрическими фигурами, подушки с цветочным рисунком, подсвечники, вазочки и живые растения. Еще одна интересная деталь помещения — объединение зоны для отдыха и рабочего места.

Многоуровневый потолок с встроенной подсветкой визуально делает помещение просторнее и выше.

Зона кухни выполнена в других цветах: здесь все так же присутствует белый оттенок, который соседствует со светлым деревом. Благодаря такому цветовому решению кухня кажется воздушной и очень уютной.

Как того требует контемпорари, кухню обустроили функциональной мебелью и современной техникой. Кухонный гарнитур сочетает белоснежную матовую поверхность на нижних ящиках и деревянную на верхних. Едва заметные ручки и спрятанный в нишу холодильник придают кухне еще более легкий вид.





Столовую зону разместили на границе между кухней и гостиной, таким образом она выступает в качестве зонирующего объекта. В стол вмонтированы дополнительные ящики, что увеличивает полезную площадь кухни.

Спальня

Спальня напоминает нам о монохромном кино, в котором выделили один яркий акцент — он и добавляет картине яркости и живости. В нашем случае таким цветом стал горчичный, который отлично дополняет нейтральную отделку комнаты.

Акцентную стену за кроватью украсили картинами, с помощью которых создали оригинальную композицию. По бокам от кровати расположили одинаковые тумбочки, на них — светильники, которые создали минималистичную симметрию.

Интимности помещению придают освещение и текстиль. Многоуровневый потолок с встроенными светильниками, точечные светильники по периметру всей комнаты и бра создают очень красивые блики на матовых стенах. Спальное место украсили разноцветным атласным текстилем, который так и манит окунуться в его нежность и отдохнуть после тяжелого дня.





Монохромная спальня получилась свежей и объемной. Такого эффекта дизайнеры добились с помощью грамотно подобранного освещения и еще одной хитрости: большого зеркала на противоположной от кровати стене. Зеркало отражает свет от бра, что придает комнате еще большей оригинальности.





Санузел

На пяти квадратных метрах дизайнеры поместили все необходимые предметы мебели и сантехники: ванну, стиральную машину, системы хранения, умывальник, сушилку и унитаз с инсталляцией.

Главный акцент помещения — черно-белый геометрический рисунок на стене возле ванны. Он отлично оттеняет светлую отделку комнаты и придает ей игривости.

Совмещенный санузел зонируется при помощи узкой перегородки, которая за счет белого цвета совсем не перегружает помещение и отлично справляется со своей задачей.



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