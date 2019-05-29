Стильная двухкомнатная квартира с объединенной кухней-гостиной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать стильный и функциональный интерьер контемпорари в двухкомнатной квартире.
Двушка площадью 52 метра выполнена в стиле контемпорари, который сочетает удобство и функциональность. Это направление возникло недавно, однако уже прочно заняло свое место в мире дизайна. Контемпорари имеет черты как современных стилей, так и классических — гармоничное переплетение старого и нового, которое и создает очень уютное и красивое пространство для жизни.
Именно такой интерьер и создали наши дизайнеры. Давайте посмотрим, какие решения они приняли в каждой комнате.
Коридор
Коридор выполнен в сдержанной цветовой гамме: белый, бежевый и серый. Эти цвета использовали для зрительного увеличения пространства и добавления света в помещение. Несмотря на маленькую площадь, всего 4 квадратных метра, в коридоре поместились все необходимые для комфортной жизни предметы меблировки: две тумбы, шкаф и вешалка. Дизайнеры решили не заставлять помещение массивными шкафами-купе, а обустроить отдельную гардеробную, дверь в которую едва заметна благодаря гладким поверхностям и однотонной цветовой гамме. Прихожая выполнена по канонам контемпорари: никаких сложных рисунков и фактур, только гладкие поверхности и чистые линии.
Из интересных элементов здесь есть только ключница HOME, которая словно напоминает, что вы вернулись домой.
Кухня-гостиная
Из коридора мы попадаем в совмещенную кухню-гостиную, которая расположилась на 23 квадратных метрах. Это внушительная площадь, и нашим дизайнерам было где развернуться.
Зона гостиной отделяется от коридора и кухни при помощи ламината из темного дерева. Такое разделение сохраняет простор и удобство — их так любит стиль контемпорари! Здесь используются те же цвета, что и в прихожей: белоснежный потолок и акцентная стена, выложенная плиткой, которые оттеняют серый стены и темный деревянный пол.
В этой зоне уже появляются яркие детали: картины с геометрическими фигурами, подушки с цветочным рисунком, подсвечники, вазочки и живые растения. Еще одна интересная деталь помещения — объединение зоны для отдыха и рабочего места.
Многоуровневый потолок с встроенной подсветкой визуально делает помещение просторнее и выше.
Зона кухни выполнена в других цветах: здесь все так же присутствует белый оттенок, который соседствует со светлым деревом. Благодаря такому цветовому решению кухня кажется воздушной и очень уютной.
Как того требует контемпорари, кухню обустроили функциональной мебелью и современной техникой. Кухонный гарнитур сочетает белоснежную матовую поверхность на нижних ящиках и деревянную на верхних. Едва заметные ручки и спрятанный в нишу холодильник придают кухне еще более легкий вид.
Столовую зону разместили на границе между кухней и гостиной, таким образом она выступает в качестве зонирующего объекта. В стол вмонтированы дополнительные ящики, что увеличивает полезную площадь кухни.
Спальня
Спальня напоминает нам о монохромном кино, в котором выделили один яркий акцент — он и добавляет картине яркости и живости. В нашем случае таким цветом стал горчичный, который отлично дополняет нейтральную отделку комнаты.
Акцентную стену за кроватью украсили картинами, с помощью которых создали оригинальную композицию. По бокам от кровати расположили одинаковые тумбочки, на них — светильники, которые создали минималистичную симметрию.
Интимности помещению придают освещение и текстиль. Многоуровневый потолок с встроенными светильниками, точечные светильники по периметру всей комнаты и бра создают очень красивые блики на матовых стенах. Спальное место украсили разноцветным атласным текстилем, который так и манит окунуться в его нежность и отдохнуть после тяжелого дня.
Монохромная спальня получилась свежей и объемной. Такого эффекта дизайнеры добились с помощью грамотно подобранного освещения и еще одной хитрости: большого зеркала на противоположной от кровати стене. Зеркало отражает свет от бра, что придает комнате еще большей оригинальности.
Санузел
На пяти квадратных метрах дизайнеры поместили все необходимые предметы мебели и сантехники: ванну, стиральную машину, системы хранения, умывальник, сушилку и унитаз с инсталляцией.
Главный акцент помещения — черно-белый геометрический рисунок на стене возле ванны. Он отлично оттеняет светлую отделку комнаты и придает ей игривости.
Совмещенный санузел зонируется при помощи узкой перегородки, которая за счет белого цвета совсем не перегружает помещение и отлично справляется со своей задачей.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники