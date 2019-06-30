Украшение интерьера декоративными бутылками ручной работы

Идея декорирования бутылок подходит тем, кто хочет воплотить дома необычный и креативный дизайн. Он будет единственным в своем роде, так как сделаете его вы самостоятельно. Для создания подобного арт-объекта вам нужны будут бюджетные материалы, которые можно найти дома или купить в магазинах для творчества. Давайте посмотрим, как можно сделать из обыкновенной бутылки украшение интерьера и даже необычный подарок.

Задекорировать бутылки совсем несложно. Для этого не нужны особые таланты и умения, достаточно лишь усидчивости и терпения.

Фото: silver-anniversary-gifts.cocktailrecipes.xyz

Где и как в интерьере можно использовать декоративные бутылки

Красиво украшенные бутылки в интерьере можно применять в разных комнатах, независимо от основного декора. Главное — поддерживать один и тот же стиль в интерьере и декоре. Например, для хай-тека подойдут бутылки, выкрашенные серебряной краской, а в классическом стиле хорошо будут смотреться строгие формы бутылок.

Фото: weddingchicks.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Бутылки можно использовать для декора окон. Расставьте их на подоконнике. Они будут красиво переливаться на солнце и отбрасывать блики.

Фото: abeautifulmess.com

Еще один вариант для подоконника — цветочные горшки из бутылок. Выглядят они необычно и точно никого не оставят равнодушным.

Фото: hallmarkchannel.com

В любой комнате можно создать с помощью бутылок плафоны для лампочек или даже целую люстру.

Фото: chrome-effect.ru

Подсвечниками из бутылок можно украсить спальню или гостиную. В этих комнатах также можно расставить декор из больших и маленьких бутылок. Важно только выбрать стиль. Например, прозрачные бутылки дополнят интерьер в стиле минимализм. Однако не переборщите с их количеством, иначе делать уборку в комнате станет намного сложнее.

Фото: protoolguide.com

Оформление бутылок для кухни получается особенным, так как здесь дизайнеры стараются поддерживать тематику еды. Поэтому чаще всего в бутылки засыпают макароны, крупы, семена, зерна, цветную соль и прочие продукты. Интереснее всего смотрится содержимое бутылки, выложенное слоями. Чтобы поместить в бутылку мелкие предметы, с помощью палочек или спиц пропихните их в горлышко. А сыпучие продукты можно засыпать через воронку.

Фото: stylishkutak.info

Вазы из декоративных бутылок разной тематики

Декоративные бутылки можно использовать в качестве ваз. Это одно из их самых популярных предназначений.

Стеклянные бутылки сами по себе смотрятся интересно и стильно, особенно если имеют необычную форму. Их можно выкрасить в тон основного интерьера, украсить зернами кофе, лентами или бусинами. Любители минимализма оставляют бутылки прозрачными, так они тоже смотрятся очень стильно.

Фото: jollychic.com

Интересный вариант — оформление джутом или нитками всей бутылки или ее части. Важно ровно намотать бечевку на бутылку, поэтому лучше аккуратно начинать процесс с горлышка. Такой вариант украсит интерьер в скандинавском или деревенском стиле. Материал можно выкрасить в любой цвет, поэтому декор тоже подойдет для любого стиля и цвета оформления.

Фото: thehalaqa.info

Как декорировать бутылки своими руками

Декорирование бутылок своими руками и подручными средствами можно выполнить двумя способами: украсить изнутри и снаружи.

Для украшения изнутри нужно использовать прозрачную бутылку, лучше, если у нее будет широкое горлышко. Самый простой способ такого декора — наполнение цветной солью. Это бюджетно и требует только хорошей фантазии.

Фото: artbarblog.com

Смешайте соль в термостойкой посуде с акриловой краской. Просушите ее в духовке в течение часа при 100 градусах. Сделайте несколько видов цветной соли. Затем засыпьте через воронку, чередуя оттенки. После окончания работы плотно закройте бутылку, чтобы соль не рассыпалась, и украсьте по своему усмотрению.

Фото: artbarblog.com

Украсить бутылку снаружи можно с помощью краски. В емкость нужно залить краску желаемого оттенка, покрутить бутылку и оставить ее сохнуть горлышком вниз. Обязательно подстелите какой-нибудь материал, чтобы вытекающие капли краски не испачкали другие поверхности.

Фото: shop.cyprusweddingsmagazine.com

Техника декупаж в декоре бутылок

Декор бутылок можно создать с помощью техники декупаж. Это несложно и занимает немного времени. Декупаж можно выполнить с помощью обыкновенных салфеток. Главное — подобрать тот рисунок, который вам нравится.

Фото: craftsxtreme.com

Для начала нужно избавиться от наклеек на бутылке и остатков клея. Потом нужно обезжирить бутылку, чтобы материалы лучше прилипали. Далее создаем основу для декупажа. Для этого возьмите кусок ткани, пропитайте его клеем и приложите к бутылке, создавая желаемые очертания. Дождитесь высыхания клея и покрасьте изделие. Лучше всего взять белую акриловую краску — цвет создаст идеальный фон, а краска на основе акрила быстро высохнет.

Фото: plaidonline.com

Теперь настало время для салфеток. Вырежьте нужный рисунок или узор, отделите верхний слой (обычно салфетки делают многослойными). Приклейте часть с рисунком на бутылку. После высыхания покройте полученный декор краской, перламутром или тем, чем хочется. И закрепите все акриловым лаком.

Фото: plaidonline.com

А вы бы сделали декор бутылок своими руками? Делитесь своими идеями в комментариях.