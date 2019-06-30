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Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решений


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Расскажем и покажем, как привнести в интерьер квартиры нотки роскоши и богатства при помощи гобеленов.

Содержание

Наверное, все помнят времена, когда стены квартир и домов украшали массивные ковры с яркими рисунками. Однако время идет, и полюбившиеся ковры сменяются гобеленами, которые некоторое время не использовались в декорировании интерьера. Свою историю они начинают еще со времен Древнего Египта, где украшали дворцы фараонов, а потом прошли через всю Европу, выполняя утилитарную задачу: обеспечивали теплоизоляцию помещений. 

Сегодня есть столько видов гобелена, что нашим предкам и не снилось. Помимо классических сюжетов охоты, военных походов и картинок из жизни при дворе, появились различные абстрактные рисунки и изображения, характерные для современной жизни. Мы предлагаем вам посмотреть, как видоизменялись мотивы гобеленов, и уверены, что этот вид ткацкого искусства не оставит вас равнодушным. 

Фото № 1: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: nimvo.com

Что такое гобелен

Гобеленами принято называть настенные ковры ручной работы с вытканной картиной или каким-то рисунком. Для их производства использовались шерстяные или шелковые нити. Раньше гобелены ткались исключительно вручную посредством перекрестного плетения. Для большей красоты мастера добавляли серебряные или золотые нити, которые придавали изображениям красивый блеск. Создание некоторых полотен занимало несколько лет, и, как правило, в этом процессе участвовали несколько человек. Гобелены стоили дорого, поэтому позволить себе такую роскошь могли только богатые люди. 

Фото № 2: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: houseandgarden.co.uk

Можно сказать, что сегодня гобелен в его классическом проявлении — это мостик между прошлыми веками и современным миром. ltr">Наверное, все помнят времена, когда стены квартир и домов украшали массивные ковры с яркими рисунками. Однако время идет, и полюбившиеся ковры сменяются гобеленами, которые некоторое время не использовались в декорировании интерьера. Свою историю они начинают еще со времен Древнего Египта, где украшали дворцы фараонов, а потом прошли через всю Европу, выполняя утилитарную задачу: обеспечивали теплоизоляцию помещений. 

Сегодня есть столько видов гобелена, что нашим предкам и не снилось. Помимо классических сюжетов охоты, военных походов и картинок из жизни при дворе, появились различные абстрактные рисунки и изображения, характерные для современной жизни. Мы предлагаем вам посмотреть, как видоизменялись мотивы гобеленов, и уверены, что этот вид ткацкого искусства не оставит вас равнодушным. 

Фото № 1: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: nimvo.com

Что такое гобелен

Гобеленами принято называть настенные ковры ручной работы с вытканной картиной или каким-то рисунком. Для их производства использовались шерстяные или шелковые нити. Раньше гобелены ткались исключительно вручную посредством перекрестного плетения. Для большей красоты мастера добавляли серебряные или золотые нити, которые придавали изображениям красивый блеск. Создание некоторых полотен занимало несколько лет, и, как правило, в этом процессе участвовали несколько человек. Гобелены стоили дорого, поэтому позволить себе такую роскошь могли только богатые люди. 

Фото № 2: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: houseandgarden.co.uk

Можно сказать, что сегодня гобелен в его классическом проявлении — это мостик между прошлыми веками и современным миром. 

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Фото № 3: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: nimvo.com

Сегодня ручной труд заменили автоматизированной техникой, которая изготавливает сотни полотен за малое количество времени. В связи с этим снизилась и стоимость таких работ, благодаря чему гобелены могут позволить себе люди с разными доходами. Однако наибольшую ценность все еще имеют полотна ручной работы, которые можно заказать в специализированных мастерских у профессиональных художников или же приобрести на блошином рынке. 

Фото № 4: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: ronniebrownlifesystems.com

На полотнах чаще всего изображаются пейзажи, сюжеты из Библии, картины охоты и обычных прогулок. С Востока к нам пришли полотна с изображениями самураев, цветов, деревьев, среди которых, конечно же, особое место занимала сакура. 

Для каких интерьерных стилей подходят гобелены

На первый взгляд может показаться, что гобелены подойдут исключительно для роскошных и богатых интерьеров, однако это далеко не так. Гобелены используются в любых стилистических направлениях, и сейчас мы вам это докажем. 

1. Классический стиль, барокко, ампир 

Мы упомянем эти стили вместе, так как все их объединяет общая черта: роскошь. Применение гобелена в этих направлениях считается каноном стилей. Такой интерьер напоминает оформление средневековых замков, где огромнейшие полотна, размером в целую стену, вешали в гостиных или в спальнях у изголовья кровати. Сегодня почти ничего не изменилось, так как хозяева городских квартир, вдохновившись дворцовыми убранствами и пафосной роскошью, приобретают большие гобелены и используют их даже вместо обоев. 

Фото № 5: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: marcusredden.com

2. Лофт

Да-да, именно лофт. Яркие полотна с абстрактными рисунками или винтажными узорами станут изюминкой вашего индустриального интерьера. Только представьте, как оригинально будут сочетаться грубые кирпичные стены с теплым текстилем. Что там представлять, вы и так все видите ниже. Тем более такие полотна помогают визуально выделить зоны для сна и отдыха. 

Фото № 6: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: baomoi.com

3. Винтаж

Сложно себе представить винтаж без большого количества текстиля: узорчатые ковры на полу, гобелены на стенах, балдахины над кроватями и много ярких подушек. Все это яркое безумие и создает винтажное настроение.  

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Фото № 7: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: ladyscorpio101.com

4. Шебби-шик, прованс

В стили шебби-шик и прованс гобелен привнесет еще больше нежности и красоты. Вместо классических полотен можно использовать панно с рюшами или бахромой, которые будут свисать от самого потолка и до пола. Приветствуются также полотна с изображениями цветов и пейзажей.

Фото № 8: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: etsy.com

5. Скандинавский стиль

Скандинавский стиль без теплого и уютного текстиля — совсем не скандинавский стиль. На многих фотографиях сканди изобилует пушистыми тканями, в том числе и гобеленами. Как правило, это полотна не в их классическом представлении с сюжетными изображениями, а вязаные объемные модели с использованием бахромы. Такой настенный декор, бесспорно, станет центральным акцентом квартиры.  

Предпочтение также можно отдать гобеленам с изображением пейзажей, растений и животных — они отлично впишутся в природную тематику сканди. 

Фото № 9: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: blog.froy.com

6. Минимализм

Этот стиль не любит большого количества декоративных элементов, однако один-два ярких акцента ему точно не помешают, даже наоборот. 

Белоснежные стены, на которых будет красоваться панно с абстрактным рисунком, никого не оставят равнодушным. 

Фото № 10: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: xtend-studio.com

Где и как можно использовать гобелены

1. Спальня

Как мы уже упомянули, раньше гобелены вешали в спальнях, у изголовья кровати, и не только для декорирования помещения, но и для утепления. Сегодня же полотна в основном используют для украшения стен. 

Фото № 11: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: decohoms.com

Фото № 12: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: 3dexart.com

2. Гостиная

Если вы приобрели большой гобелен, то гостиная — лучшее место для его размещения. Полотна с прекрасными пейзажами будут выглядеть органично и украшать интерьер.

Фото № 13: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: katieconsiders.com

Однако если вы хотите получить что-то более яркое и необычное, у нас есть решение. Для творческих людей подойдет гобелен, полностью обшитый пайетками. Повесьте вдоль стены светильники или гирлянды, которые будут подсвечивать блестящее безумие, за счет этого в комнате заиграют необычные визуальные эффекты. 

Фото № 14: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: world.taobao.com

3. Кабинет

Если вам необходима спокойная и нейтральная обстановка для комфортной работы, выбирайте полотна пастельных оттенков с умиротворяющими пейзажами. Если же вы, наоборот, хотите создать бодрящую атмосферу, которая вдохновит вас на работу, предпочтение лучше отдать гобеленам с динамичным рисунком.

Фото № 15: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: poppybevan.com

Фото № 16: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: usefulresults.com 

4. Кухня и столовая

Столовая, оформленная в стилистике старинных замков, где присутствует роскошная деревянная мебель с резными ножками, потрясающий текстиль на полу и изысканный гобелен, станет визитной карточкой вашей квартиры. 

Фото № 17: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: loveisspeed.blogspot.com

Фото № 18: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: lt.toolboxprodhouse.com

5. Детская комната

Почему бы не повесить в детскую комнату яркий и юмористичный гобелен, который будет поднимать настроение не только ребенку, но и родителям? 

Фото № 19: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: lacorrida.info

Фото № 20: Гобелены в современном интерьере: 25 удачных решенийФото: theperfectblack.wordpress.com

Примеры интерьеров с гобеленами


deringhall.com
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urbanoutfitters.com
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urbanoutfitters.com
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allegrosnab.com
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freshome.com
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Не выбрали свой вариант? Смотрим дальше.


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froy.com
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froy.com
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Теперь вы наверняка знаете, как украсить свой интерьер с помощью гобелена.


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Руководство

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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