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Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями


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Расскажем об основных достоинствах и недостатках пластиковых панелей и покажем интересные интерьеры с их использованием.

Содержание

Плитка — классический вариант отделки ванной комнаты. Однако технологии не стоят на месте, и на смену классическим отделочным вариантам приходят другие, более практичные и дешевые. Так, для ремонта ванной комнаты с применением плитки потребуется много времени, сил и денег. Мы расскажем вам о главных достоинствах и недостатках пластиковых панелей, и только вам решать, на каком варианте остановиться.

Виды пластиковых панелей для ванной

Существуют три основных вида панелей, которые отличаются друг от друга размерами и формами.

1. Реечные панели

Такие панели очень похожи на прямоугольные доски, поэтому их легко узнать в магазинах. Достоинство этой модели — способность визуально изменить геометрию комнаты: вертикальные панели помогут сделать потолок выше, а горизонтальные вытянут помещение. Крепятся такие панели на металлическую обрешетку при помощи скоб (деревянная не подойдет для влажной среды ванной).

Фото № 1: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: decorpad.com 

Фото № 2: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: decorpad.com 

2. Плиточные

Такие панели благодаря своей форме очень похожи на кафель, поэтому неопытный покупатель вряд ли сможет отличить два этих отделочных материала. Плиточные панели изготавливают в форме квадратов или прямоугольников и используют, как правило, для создания узорных композиций. Для их монтажа потребуется клей или кляммеры. Если вы выбрали, например, стиль лофт, а возведение кирпичной стены — непосильная задача, плиточные панели спешат вам на помощь. Производители сегодня предлагают потрясающие по качеству и красоте панели, имитирующие дорогие породы дерева или камня. Покупатели смогут найти все, что они хотят, а их кошелек при этом не опустеет.

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Фото № 3: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: dbsbathrooms.co.uk

Фото № 4: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: targwall.co.uk

3. Листовые

Этот вид панелей — самый востребованный при оформлении ванной комнаты.

Благодаря листовым панелям вы сможете отделать помещение за очень маленький срок, и все это благодаря их размерам (они имеют длину до трех метров). Так же, как и плиточные, они изготавливаются с фактурной поверхностью, чаще всего это камень или дерево. Крепятся такие панели на специальный клей, а в случае образования швов между ними понадобятся молдинги.

Как правило, листовые панели продаются с уже нанесенным рисунком, поэтому для получения цельной картинки нужно просто скрепить их между собой, как пазлы.

Фото № 5: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: solwd.net

Фото № 6: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: dbsbathrooms.co.uk

Плюсы отделки ванной пластиком:

1. Влагостойкость

Нужно помнить, что в ванной комнате агрессивная влажная среда, и не каждый отделочный материал прослужит вам долго. Пластиковые панели не подвержены воздействию воды и влаги, на них не образуется грибок или плесень.

2. Огнестойкость

Панели ограничивают распространение огня в случае пожара: они не воспламеняются, а тлеют.

3. Долгий срок эксплуатации

Сегодня пластиковые панели — один из самых долговечных отделочных материалов. Это достигается за счет поливинилхлорида, из которого они изготавливаются. Панелям не страшны ни влага, ни перепады температур, ни мороз, ни какие-либо вредители.

4. Безопасность

Панели безопасны для здоровья человека, так как не выделяют никаких вредных веществ. К слову: этот же материал используют для упаковки продуктов питания и в медицине.

5. Простота монтажа

Отделка ванной пластиковыми панелями не потребует больше времени и сил, чем тот же ремонт с использованием керамической плитки. Тот, кто уже сталкивался с плиткой, знает, сколько строительного мусора остается после работы с ней. С пластиковыми панелями все проще и чище.

6. Простота в уборке

Для поддержания ванной комнаты в чистоте вам потребуется совершить целых три действия: взять любую тряпку или губку, намочить ее водой и чистящим средством, провести ею по поверхности панелей. 

7. Не требуют выравнивания стен

Пластиковые панели используют как раз для того, чтобы скрыть неровности стен или трещинки в них. Они с легкостью скроют эти недостатки и сделают вашу ванную неотразимой.

8. Простота в ремонте

Если вдруг с одной из панелей что-то произойдет (для этого нужно хорошенько постараться), вам не составит никакого труда заменить ее на новую. 

9. Доступная цена

Вам не придется тратить кучу денег. Декоративные панели с дополнительными материалами стоят намного дешевле, чем классическая керамическая плитка.

10. Большой выбор

Сегодня на рынке существует такое большое количество панелей, что всего и не перечислить: с 3D-рисунком, с абстрактными изображениями, с имитацией дерева или камня и многие другие.

Фото № 7: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: th.aviarydecor.com

Минусы отделки ванной пластиком:

Даже у таких, казалось бы, идеальных панелей есть свои недостатки. Их немного по сравнению с плюсами, но мы должны вам о них рассказать.

1. Хрупкость

Если при монтаже вы уроните что-то тяжелое на панель, она может потрескаться или вовсе сломаться. Так что говорить о суперустойчивости к ударным нагрузкам мы не можем. Если вдруг захотите ударить кулаком по стене или что-то в нее бросить, подумайте десять раз.

2. Сложность в обустройстве комнаты

Просверлить отверстия для шкафов и полок в пластиковых панелях бывает затруднительно, так как они могут потрескаться и потерять свой привлекательный внешний вид.

3. Уменьшение комнаты

Если помещение не может похвастаться большим метражом, отделка пластиковыми панелями — не лучший вариант. Обрешетка и обшивка отнимают до пяти сантиметров полезной площади ванной.

4. Непривлекательный внешний вид

Такое может произойти только в случае использования панелей плохого качества с неровной поверхностью, из-за чего между ними могут образоваться щели. Это увеличивает угрозу проникновения плесени и грибка.

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Фото № 8: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Сочетание пластиковых панелей с другими видами отделки

Чтобы разнообразить интерьер ванной комнаты, не обязательно останавливать свой выбор только на пластиковых панелях одного цвета и рисунка. Мы покажем вам интересные комбинации, которые помогут в создании стильного интерьера.

Панели и обои

Разделите стену на две части: одну украсьте обоями с морской тематикой, а другую панелями. Такой вариант можно реализовать как вертикально, так и горизонтально.

Фото № 9: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: abiborj.com 

Панели и плитка

Как мы уже говорили, издали два этих отделочных материала трудно различить, поэтому вы получите очень гармоничный и интересный интерьер ванной. Выбирайте необычные узоры и текстуры, например под мозаику. Сочетать такой броский узор лучше всего с пастельными оттенками.

Фото № 10: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: eurocell.ie

Фото № 11: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Фото № 12: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: ms.aviarydecor.com

Панели и краска

Это самый простой в реализации способ, но от этого не менее стильный. Чтобы такой интерьер смотрелся живо и необычно, выбирайте панели, которые имитируют какую-то фактуру, например камень или необработанное дерево.

Фото № 13: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: targwall.co.uk

Фото № 14: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: ms.aviarydecor.com

Два вида панелей

Панели между собой можно и даже нужно комбинировать для создания более интересного интерьера, который не надоест вам долгое время. Сочетайте разные по цвету, фактуре и размеру панели. Главное — не перестарайтесь с количеством. Мы советуем комбинировать максимум два или три вида.

Фото № 15: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Фото № 16: Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелямиФото: bathroomcladdingdirect.co.uk

Фотопримеры стильных интерьеров с пластиковыми панелями


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