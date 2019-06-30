Плюсы и минусы отделки ванной пластиковыми панелями

Расскажем об основных достоинствах и недостатках пластиковых панелей и покажем интересные интерьеры с их использованием.
Плитка — классический вариант отделки ванной комнаты. Однако технологии не стоят на месте, и на смену классическим отделочным вариантам приходят другие, более практичные и дешевые. Так, для ремонта ванной комнаты с применением плитки потребуется много времени, сил и денег. Мы расскажем вам о главных достоинствах и недостатках пластиковых панелей, и только вам решать, на каком варианте остановиться.
Виды пластиковых панелей для ванной
Существуют три основных вида панелей, которые отличаются друг от друга размерами и формами.
1. Реечные панели
Такие панели очень похожи на прямоугольные доски, поэтому их легко узнать в магазинах. Достоинство этой модели — способность визуально изменить геометрию комнаты: вертикальные панели помогут сделать потолок выше, а горизонтальные вытянут помещение. Крепятся такие панели на металлическую обрешетку при помощи скоб (деревянная не подойдет для влажной среды ванной).
2. Плиточные
Такие панели благодаря своей форме очень похожи на кафель, поэтому неопытный покупатель вряд ли сможет отличить два этих отделочных материала. Плиточные панели изготавливают в форме квадратов или прямоугольников и используют, как правило, для создания узорных композиций. Для их монтажа потребуется клей или кляммеры. Если вы выбрали, например, стиль лофт, а возведение кирпичной стены — непосильная задача, плиточные панели спешат вам на помощь. Производители сегодня предлагают потрясающие по качеству и красоте панели, имитирующие дорогие породы дерева или камня. Покупатели смогут найти все, что они хотят, а их кошелек при этом не опустеет.
Наше портфолио более 10 000 проектов
3. Листовые
Этот вид панелей — самый востребованный при оформлении ванной комнаты.
Благодаря листовым панелям вы сможете отделать помещение за очень маленький срок, и все это благодаря их размерам (они имеют длину до трех метров). Так же, как и плиточные, они изготавливаются с фактурной поверхностью, чаще всего это камень или дерево. Крепятся такие панели на специальный клей, а в случае образования швов между ними понадобятся молдинги.
Как правило, листовые панели продаются с уже нанесенным рисунком, поэтому для получения цельной картинки нужно просто скрепить их между собой, как пазлы.
Плюсы отделки ванной пластиком:
1. Влагостойкость
Нужно помнить, что в ванной комнате агрессивная влажная среда, и не каждый отделочный материал прослужит вам долго. Пластиковые панели не подвержены воздействию воды и влаги, на них не образуется грибок или плесень.
2. Огнестойкость
Панели ограничивают распространение огня в случае пожара: они не воспламеняются, а тлеют.
3. Долгий срок эксплуатации
Сегодня пластиковые панели — один из самых долговечных отделочных материалов. Это достигается за счет поливинилхлорида, из которого они изготавливаются. Панелям не страшны ни влага, ни перепады температур, ни мороз, ни какие-либо вредители.
4. Безопасность
Панели безопасны для здоровья человека, так как не выделяют никаких вредных веществ. К слову: этот же материал используют для упаковки продуктов питания и в медицине.
5. Простота монтажа
Отделка ванной пластиковыми панелями не потребует больше времени и сил, чем тот же ремонт с использованием керамической плитки. Тот, кто уже сталкивался с плиткой, знает, сколько строительного мусора остается после работы с ней. С пластиковыми панелями все проще и чище.
6. Простота в уборке
Для поддержания ванной комнаты в чистоте вам потребуется совершить целых три действия: взять любую тряпку или губку, намочить ее водой и чистящим средством, провести ею по поверхности панелей.
7. Не требуют выравнивания стен
Пластиковые панели используют как раз для того, чтобы скрыть неровности стен или трещинки в них. Они с легкостью скроют эти недостатки и сделают вашу ванную неотразимой.
8. Простота в ремонте
Если вдруг с одной из панелей что-то произойдет (для этого нужно хорошенько постараться), вам не составит никакого труда заменить ее на новую.
9. Доступная цена
Вам не придется тратить кучу денег. Декоративные панели с дополнительными материалами стоят намного дешевле, чем классическая керамическая плитка.
10. Большой выбор
Сегодня на рынке существует такое большое количество панелей, что всего и не перечислить: с 3D-рисунком, с абстрактными изображениями, с имитацией дерева или камня и многие другие.
Минусы отделки ванной пластиком:
Даже у таких, казалось бы, идеальных панелей есть свои недостатки. Их немного по сравнению с плюсами, но мы должны вам о них рассказать.
1. Хрупкость
Если при монтаже вы уроните что-то тяжелое на панель, она может потрескаться или вовсе сломаться. Так что говорить о суперустойчивости к ударным нагрузкам мы не можем. Если вдруг захотите ударить кулаком по стене или что-то в нее бросить, подумайте десять раз.
2. Сложность в обустройстве комнаты
Просверлить отверстия для шкафов и полок в пластиковых панелях бывает затруднительно, так как они могут потрескаться и потерять свой привлекательный внешний вид.
3. Уменьшение комнаты
Если помещение не может похвастаться большим метражом, отделка пластиковыми панелями — не лучший вариант. Обрешетка и обшивка отнимают до пяти сантиметров полезной площади ванной.
4. Непривлекательный внешний вид
Такое может произойти только в случае использования панелей плохого качества с неровной поверхностью, из-за чего между ними могут образоваться щели. Это увеличивает угрозу проникновения плесени и грибка.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Сочетание пластиковых панелей с другими видами отделки
Чтобы разнообразить интерьер ванной комнаты, не обязательно останавливать свой выбор только на пластиковых панелях одного цвета и рисунка. Мы покажем вам интересные комбинации, которые помогут в создании стильного интерьера.
Панели и обои
Разделите стену на две части: одну украсьте обоями с морской тематикой, а другую панелями. Такой вариант можно реализовать как вертикально, так и горизонтально.
Панели и плитка
Как мы уже говорили, издали два этих отделочных материала трудно различить, поэтому вы получите очень гармоничный и интересный интерьер ванной. Выбирайте необычные узоры и текстуры, например под мозаику. Сочетать такой броский узор лучше всего с пастельными оттенками.
Панели и краска
Это самый простой в реализации способ, но от этого не менее стильный. Чтобы такой интерьер смотрелся живо и необычно, выбирайте панели, которые имитируют какую-то фактуру, например камень или необработанное дерево.
Два вида панелей
Панели между собой можно и даже нужно комбинировать для создания более интересного интерьера, который не надоест вам долгое время. Сочетайте разные по цвету, фактуре и размеру панели. Главное — не перестарайтесь с количеством. Мы советуем комбинировать максимум два или три вида.
Фотопримеры стильных интерьеров с пластиковыми панелями
Не нашли свой вариант? Посмотрите еще больше отличных примеров.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники