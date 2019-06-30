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Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантов


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Хотите добавить в свою ванную комнату джакузи, но затрудняетесь с выбором? Для вдохновения мы покажем вам самые красивые интерьеры с джакузи. А еще дадим советы, как правильно выбрать эту роскошную гидромассажную ванну.

Содержание

Джакузи в интерьере — это не просто более роскошный вариант обычной ванны, который сделает дизайн ванной комнаты богаче и презентабельнее. Джакузи полезно для здоровья человека благодаря водяным гидромассажерам. Поэтому вечер, проведенный в горячем бурлящем джакузи, не только поможет расслабиться — джакузи снимет напряжение в мышцах и заметно улучшит общее самочувствие. 

На что обращать внимание при выборе такой гидромассажной ванны? Чем отличаются их разновидности? На эти и другие важные вопросы отвечаем ниже. А еще — показываем самые красивые фото джакузи в домашнем интерьере. 

Как выбрать джакузи для ванной комнаты: общие советы

Главное, на что нужно обратить внимание при выборе, — размер и форма сантехники. Если не угадать с габаритами, ванная комната с джакузи станет слишком тесной, находиться в ней будет некомфортно. 

Фото № 1: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: badträume.de

Важно учитывать и форму помещения: например, если ванная прямоугольная, то квадратную или круглую гидромассажную ванну покупать не стоит — она может полностью перекрыть проход по комнате, если будет располагаться не у самой дальней стены.

Фото № 2: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: poshh.co.uk

Следующий важный пункт: из каких материалов делают ванны-джакузи для квартиры и в чем между ними разница. Есть несколько самых популярных вариантов.

  • Акрил — самый востребованный материал. Его главное преимущество: он позволяет сделать корпус джакузи нестандартной формы: треугольной или с плавными углами и изгибами — в зависимости от того, какая форма лучше всего подойдет именно вашей ванной. И выглядит акриловая ванна наиболее современно и стильно.

  • Металл — сделает дизайн джакузи в ванной более выразительным, особенно если подобрать корпус с полированной внешней поверхностью, с красивым зеркальным эффектом. Однако нужно помнить, что металлическое джакузи чаще всего имеет традиционную форму с острыми углами: квадратную или прямоугольную. И стоить оно будет дороже, чем акриловое.

  • Стекло — повышает декоративные качества джакузи. Гидромассажная ванна с прозрачными стеклянными бортами будет выглядеть легко и минималистично, а также визуально занимать меньше пространства в ванной. 

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: homeklondike.site

И главный вопрос: за какую цену выбрать джакузи? Общий принцип его работы не зависит от вида или стоимости: вода циркулирует по специальным форсункам, поступая обратно в ванну под напором воздуха, — отсюда и массажный эффект. Самые бюджетные модели предложат вам довольно скромный набор функций: несколько внутренних массажных форсунок и один-два режима работы гидромассажа. 

Фото № 4: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: homepic.com.ua

В дорогих моделях можно менять угол наклона форсунок, выбирать любой из нескольких режимов массажа, включать автоподогрев воды, менять уровни внутренней подсветки и даже управлять джакузи при помощи пульта.

Фото № 5: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: bydmarbella.com

Лучше выбирать джакузи в квартиру, учитывая свои реальные потребности. Если вы покупаете джакузи только для отдыха и релакса, дорогую модель брать необязательно. Но если гидромассажных процедур требует ваше здоровье, не стоит экономить: подберите вариант с нужным количеством форсунок и проследите, чтобы их расположение было удобным для направленного массажа конкретных частей тела.

Варианты джакузи для частного дома

Установить джакузи в частном загородном доме проще, чем в квартире, потому что ванная и все остальные комнаты отдельного дома чаще всего больше и просторнее квартирных. А значит, можно подобрать более комфортное джакузи, не ограничиваясь конкретными размерами и наиболее подходящей для комнаты формой корпуса. 

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Фото № 6: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: interiordesign.net

Для частного дома с большой ванной отлично подойдет джакузи круглой формы — благодаря плавному изгибу бортов в нем можно расположиться удобнее, чем в традиционной прямоугольной ванне.


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homepic.com.ua
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designrulz.com
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Кстати, если позволяет метраж, эффектным интерьерным решением станет расположение джакузи посередине ванной. Так оно станет «смысловым центром» комнаты и самой яркой ее деталью. В этом случае выбирайте джакузи с декоративными изысками: с красивым корпусом или светодиодной подсветкой.

Варианты джакузи в квартиру

Дизайн ванной комнаты с джакузи в квартире требует большего внимания, ведь размер ванной может быть совсем небольшим. В этом случае лучше подбирать джакузи прямоугольной формы, похожей на классическую ванну, — так оно займет минимум места и не осложнит пользование остальными зонами ванной. Комнату при этом лучше оформлять в светлых тонах, визуально расширяющих пространство.

Фото № 7: Дизайн ванной комнаты с джакузи: советы по выбору и 15 стильных вариантовФото: masinealati.rs

В просторных комнатах джакузи можно установить в дополнение к обычной ванне — а в компактном помещении последней можно пожертвовать в пользу более полезного гидромассажного инструмента. Это позволит установить более габаритную и комфортную модель джакузи. При этом лучше оформить джакузи в однотонной палитре по отношению к интерьеру, чтобы оно не выделялось на фоне отделки и визуально не нагружало ванную.


dushik.com.ua
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dekorasyonbul.com
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cofradiaresucitadomula.com
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Если в планировке вашей квартиры предусмотрена совмещенная ванная и одного джакузи в ней недостаточно, поставьте рядом компактную душевую кабину, если позволяет ширина стен. Объемом гидромассажной ванны в этом случае придется пожертвовать, но даже джакузи маленьких размеров способно обеспечить комфортный отдых с приятным оздоровительным массажем.

#Ванная#идеи для дома#Мебель
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