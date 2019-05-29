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Японский стиль ваби-саби в современном интерьере


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Расскажем и покажем, как создать умиротворяющий и природный стиль ваби-саби, который подойдет как для городской квартиры, так и для загородного дома.

Стиль ваби-саби в интерьере сегодня все больше завоевывает общественную любовь. В условиях постоянного стресса порой так хочется отдохнуть в спокойной и природной атмосфере, при этом не выходя из дома. И стиль ваби-саби вам поможет. ReRooms расскажет, как создать философию совершенного несовершенства в интерьере вашей квартиры или загородного дома. 

Фото № 1: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: freshome.com

Особенности ваби-саби

1. Любовь к пустоте 

Это одно из главных отличий восточного менталитета от западного. Мы любим украшать наше жилище всеми возможными способами: вешаем картины в массивных рамах, заставляем полочки большим количеством сувениров, декорируем диван подушками. Однако Восток с точностью да наоборот относится к декорированию квартир: убирает все лишнее, оставляя лишь суть. 

Фото № 2: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: ilariafatone.com

2. Главное — это несовершенство

Ваби-саби не любит гладко отполированных сверкающих поверхностей, которые всем своим внешним видом кричат о новизне и вычурности. Чтобы создать интерьер в этой стилистике, вам потребуются:

Эти, казалось бы, непривлекательные детали, по мнению приверженцев японской философии, помогают заново влюбиться в вещи и познать их истинную красоту. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: miss7.24sata.hr

3. Натуральные материалы 

Как и в скандинавском стиле, ваби-саби подразумевает использование исключительно натуральных материалов. Делается это не просто так, а для полного единения с природой, для раскрытия естественной красоты и достижения внутреннего спокойствия. Предпочтение стоит отдать натуральному дереву, камню, керамическим изделиям, льну и хлопку, неокрашенному металлу, рисовой бумаге, бамбуку

Фото № 4: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: ilariafatone.com

4. Никаких правил 

На первый взгляд может показаться, что для создания ваби-саби нужно придерживаться строгих правил. Но это не так. Главное — не приобретать лишних и чересчур ярких вещей, которые противоречат японской философии. Не старайтесь заставить квартиру от пола до потолка элементами меблировки и декора. Как мы уже сказали, полюбите пустоту вокруг себя, найдите в ней источник красоты и энергии. 

Фото № 5: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: ilariafatone.com

5. Никакого беспорядка

Помните: пусть ваби-саби и подразумевает использование вещей с историей, однако не нужно захламлять свое жилище. Несовершенство не равняется беспорядку, неопрятности и хаосу. Следите за чистотой и порядком в доме независимо от выбранного стиля. 

Фото № 6: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: ilariafatone.com

6. Живые растения 

Как было упомянуто, японцы стремятся к единению с природой, они высоко ценят ее и уважают. Чтобы добиться такой прочной связи, в интерьерах используются живые растения, например бамбук или бонсай. Можно использовать и более утонченные и элегантные цветы: орхидею или камелию. Они привнесут в строгий стиль ваби-саби немного нежности. Однако помните: в выбранном направлении не должно быть слишком много элементов декора, это касается и живых растений. 

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Фото № 7: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: medium.com

Цветовая гамма стиля 

В интерьере ваби-саби придерживайтесь естественной, природной атмосферы, для этого используйте следующие оттенки:

  • белый,

  • бежевый,

  • айвори,

  • молочный,

  • коричневый,

  • серый,

  • зеленый,

  • терракотовый. 

 Фото № 8: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: decor8blog.com

Особую популярность имеет интерьер, в котором стены и потолок окрашены в грязно-белый цвет — он помогает в точности передать настроение ваби-саби. Пол отделан темными породами дерева, ярко контрастирующими на фоне светлых стен. 

Забудьте про яркие краски и лаки, придающие предметам глянцевую поверхность. Материалы должны быть необработанными и сохранять свою природную текстуру и естественный оттенок. Если вы хотите слегка освежить интерьер, покройте поверхности матовым лаком. Придерживаясь этих несложных приемов, вы создадите одновременно интересный и спокойный стиль ваби-саби. 

Фото № 9: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: amara.com

Декор 

Один из главных вопросов: что же использовать в стиле ваби-саби, чтобы не выйти за его рамки? Пусть ваби-саби и любит простоту в интерьере, но это не значит, что нужно полностью отказываться от декора. Наоборот, он очень важен в создании неповторимого интерьера, который будет отражать ваш внутренний мир. Используйте функциональные и заметные вещи. 

Вам подойдут:

Однако поскольку такие вещи изготовлены из натуральных материалов, их стоимость довольно высока. Чтобы сэкономить и привнести в интерьер дополнительной оригинальности, изготовьте что-то своими руками: хендмейд в ваби-саби очень высоко ценится. 

Помните: главное в вещах — не показатель стиля или моды, а способность рассказать историю. В помещении ваби-саби человеку должно быть комфортно, здесь он может привести свои мысли в порядок, помедитировать. 

Фото № 10: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: behance.net 

Текстиль 

Текстиль стоит выбирать такой же, как и в скандинавском интерьере: грубые и простые ткани натуральных оттенков — отлично подойдут лен, рогожка и хлопок. 

Если хочется разбавить строгость и лаконичность ваби-саби, выбирайте текстиль с ненавязчивым рисунком: подойдет геометрический узор (полоски или волнистые линии). 

Фото № 11: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: bovary.gr

Освещение 

Ваби-саби и скандинавский стиль очень похожи — организация освещения не исключение. Свет должен быть мягким, неярким и рассеянным. Это отличный способ добиться уютной домашней обстановки в помещении, не прибегая к большому количеству декора. 

Такое освещение пришло к нам из древних времен: тогда строили специальные чайные домики — тясицу, расположенные окнами на северную сторону, где росли лиственные деревья, еще больше рассеивающие свет сквозь свою листву. 

Фото № 12: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: interiordesign-addict.com

Мебель

Забудьте про роскошные предметы мебели, покрытые несколькими слоями позолоты и декоративными элементами. Ваби-саби предусматривает использование функциональной и минималистичной мебели. 

Выбирайте модели из натуральных материалов, с сохранением природной текстуры, например шкаф из необработанного дерева. Приветствуется мебель асимметричной формы. 

Если вам позволяют квадратные метры и высота потолков, создайте встроенную систему хранения, в которой будет удобно прятать не только современную технику, но и ваши личные вещи. В качестве отделочных материалов используйте необработанное дерево. 

Фото № 13: Японский стиль ваби-саби в современном интерьереФото: behance.net

Ваби-саби в интерьере — лучшие примеры воплощения стиля


stylebyemilyhenderson.com
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tree.com.hk
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squarespace.com
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bovary.gr
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italianbark.com
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decor8blog.com
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decor8blog.com
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medium.com
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ilariafatone.com
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amara.com
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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