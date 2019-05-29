Японский стиль ваби-саби в современном интерьере

Эти, казалось бы, непривлекательные детали, по мнению приверженцев японской философии, помогают заново влюбиться в вещи и познать их истинную красоту.

Ваби-саби не любит гладко отполированных сверкающих поверхностей, которые всем своим внешним видом кричат о новизне и вычурности. Чтобы создать интерьер в этой стилистике, вам потребуются:

Это одно из главных отличий восточного менталитета от западного. Мы любим украшать наше жилище всеми возможными способами: вешаем картины в массивных рамах, заставляем полочки большим количеством сувениров, декорируем диван подушками . Однако Восток с точностью да наоборот относится к декорированию квартир: убирает все лишнее, оставляя лишь суть.

Стиль ваби-саби в интерьере сегодня все больше завоевывает общественную любовь. В условиях постоянного стресса порой так хочется отдохнуть в спокойной и природной атмосфере, при этом не выходя из дома. И стиль ваби-саби вам поможет. ReRooms расскажет, как создать философию совершенного несовершенства в интерьере вашей квартиры или загородного дома.

Фото: miss7.24sata.hr

3. Натуральные материалы

Как и в скандинавском стиле, ваби-саби подразумевает использование исключительно натуральных материалов. Делается это не просто так, а для полного единения с природой, для раскрытия естественной красоты и достижения внутреннего спокойствия. Предпочтение стоит отдать натуральному дереву, камню, керамическим изделиям, льну и хлопку, неокрашенному металлу, рисовой бумаге, бамбуку.

Фото: ilariafatone.com

4. Никаких правил

На первый взгляд может показаться, что для создания ваби-саби нужно придерживаться строгих правил. Но это не так. Главное — не приобретать лишних и чересчур ярких вещей, которые противоречат японской философии. Не старайтесь заставить квартиру от пола до потолка элементами меблировки и декора. Как мы уже сказали, полюбите пустоту вокруг себя, найдите в ней источник красоты и энергии.

Фото: ilariafatone.com

5. Никакого беспорядка

Помните: пусть ваби-саби и подразумевает использование вещей с историей, однако не нужно захламлять свое жилище. Несовершенство не равняется беспорядку, неопрятности и хаосу. Следите за чистотой и порядком в доме независимо от выбранного стиля.

Фото: ilariafatone.com

6. Живые растения

Как было упомянуто, японцы стремятся к единению с природой, они высоко ценят ее и уважают. Чтобы добиться такой прочной связи, в интерьерах используются живые растения, например бамбук или бонсай. Можно использовать и более утонченные и элегантные цветы: орхидею или камелию. Они привнесут в строгий стиль ваби-саби немного нежности. Однако помните: в выбранном направлении не должно быть слишком много элементов декора, это касается и живых растений.

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Фото: medium.com

Цветовая гамма стиля

В интерьере ваби-саби придерживайтесь естественной, природной атмосферы, для этого используйте следующие оттенки:

Фото: decor8blog.com

Особую популярность имеет интерьер, в котором стены и потолок окрашены в грязно-белый цвет — он помогает в точности передать настроение ваби-саби. Пол отделан темными породами дерева, ярко контрастирующими на фоне светлых стен.

Забудьте про яркие краски и лаки, придающие предметам глянцевую поверхность. Материалы должны быть необработанными и сохранять свою природную текстуру и естественный оттенок. Если вы хотите слегка освежить интерьер, покройте поверхности матовым лаком. Придерживаясь этих несложных приемов, вы создадите одновременно интересный и спокойный стиль ваби-саби.

Фото: amara.com

Декор

Один из главных вопросов: что же использовать в стиле ваби-саби, чтобы не выйти за его рамки? Пусть ваби-саби и любит простоту в интерьере, но это не значит, что нужно полностью отказываться от декора. Наоборот, он очень важен в создании неповторимого интерьера, который будет отражать ваш внутренний мир. Используйте функциональные и заметные вещи.

Вам подойдут:

керамическая посуда,

глиняные горшки,

плетеные корзины,

зеркала асимметричной формы,

шторы из льна,

мебель из фактурного дерева,

деревянные или железные статуэтки.

Однако поскольку такие вещи изготовлены из натуральных материалов, их стоимость довольно высока. Чтобы сэкономить и привнести в интерьер дополнительной оригинальности, изготовьте что-то своими руками: хендмейд в ваби-саби очень высоко ценится.

Помните: главное в вещах — не показатель стиля или моды, а способность рассказать историю. В помещении ваби-саби человеку должно быть комфортно, здесь он может привести свои мысли в порядок, помедитировать.

Фото: behance.net

Текстиль

Текстиль стоит выбирать такой же, как и в скандинавском интерьере: грубые и простые ткани натуральных оттенков — отлично подойдут лен, рогожка и хлопок.

Если хочется разбавить строгость и лаконичность ваби-саби, выбирайте текстиль с ненавязчивым рисунком: подойдет геометрический узор (полоски или волнистые линии).

Фото: bovary.gr

Освещение

Ваби-саби и скандинавский стиль очень похожи — организация освещения не исключение. Свет должен быть мягким, неярким и рассеянным. Это отличный способ добиться уютной домашней обстановки в помещении, не прибегая к большому количеству декора.

Такое освещение пришло к нам из древних времен: тогда строили специальные чайные домики — тясицу, расположенные окнами на северную сторону, где росли лиственные деревья, еще больше рассеивающие свет сквозь свою листву.

Фото: interiordesign-addict.com

Мебель

Забудьте про роскошные предметы мебели, покрытые несколькими слоями позолоты и декоративными элементами. Ваби-саби предусматривает использование функциональной и минималистичной мебели.

Выбирайте модели из натуральных материалов, с сохранением природной текстуры, например шкаф из необработанного дерева. Приветствуется мебель асимметричной формы.

Если вам позволяют квадратные метры и высота потолков, создайте встроенную систему хранения, в которой будет удобно прятать не только современную технику, но и ваши личные вещи. В качестве отделочных материалов используйте необработанное дерево.

Фото: behance.net

Ваби-саби в интерьере — лучшие примеры воплощения стиля