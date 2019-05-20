13 роскошных идей стиля шебби-шик в гостиной

Внесите нотки романтики, изысканного уюта и утонченной роскоши в свою гостиную с оригинальным стилем шебби-шик.
Искусство интерьерного дизайна не стоит на месте, и с каждым годом в тренды выбиваются интересные тенденции, объединяющие практичность современных технологий и очарование старинных предметов. Одним из таких модных веяний стал стиль шебби-шик. Потертые полы и стены, мебель с потрескавшейся краской, антикварные аксессуары с выраженным налетом старины в окружении цветочной магии сегодня вновь оказались на волне популярности. И это неспроста! Интерьеры шебби-шик выглядят очень светлыми, легкими, воздушными и свежими, они создают иллюзию, будто за окном всегда летняя солнечная погода, которой нам очень не хватает.
Вы задумались о том, чтобы впустить в свою гостиную нотки изящества и романтики, но не представляете, как гармонично сочетать их с функциональными элементами интерьера? ReRooms делится основными дизайнерскими приемами по оформлению в современной гостиной подлинной «потертой красоты» шебби-шика, которую легко создать своими руками.
1. Минимум цвета
Наше портфолио более 10 000 проектов
Белый цвет — главный герой интерьеров в стиле шебби-шик. Но это не значит, что комната должна быть похожей на унылую больничную палату. Разбавляйте белый приглушенными природными красками — светло-зеленые, нежно-голубые, пудрово-розовые, пыльно-серые, кремово-желтые оттенки оживят монохромную палитру, но не нарушат стилевую концепцию. Чтобы интерьер не получился стерильным и безликим, сделайте его многослойным с помощью фактурных аксессуаров и декора — льняной и кружевной текстиль, вязаные элементы, коллекция антикварной посуды внесут в гостиную тот самый тонкий контраст с отпечатком времени.
2. Мебель с налетом времени
Для создания потертого шика в интерьере обязательна старинная мебель с потрескавшейся краской и патиной. Она должна выглядеть так, словно прожила уже несколько веков, но при этом не утратила своей первоначальной красоты. Винтажные диваны, кресла, стулья, буфеты, журнальные столики, комоды, доставшиеся вам от бабушек, — то, что нужно для оформления гостиной в стиле шебби-шик. Однако и на современной мебели можно создать свидетельства старости. Например, покрасить ее краской с эффектом кракелюра или задекорировать в технике декупаж.
3. Новая жизнь старых вещей
Старинные вещи в интерьерах шебби-шик не обязательно использовать по прямому назначению. Чемодан или деревянный ящик с цветочными аппликациями отлично сыграют роль журнального столика, стремянка — стеллажа для семейных фото, а помятое садовое ведро легко превратить в оригинальное кашпо для большого цветка. Как видите, даже старая и ненужная на первый взгляд вещь может задать правильный тон потертому шику в гостиной, причем без больших финансовых вложений.
4. Чехлы
Интерьер шебби-шик придется по душе тем, кто не горит желанием затевать грандиозный ремонт или менять мебель. Его можно оформить из того, что есть под рукой. Как вариант — можно «одеть» диваны, кресла и стулья в чехлы из светлых хлопчатобумажных или льняных тканей. Такие съемные футляры и практичны в эксплуатации, так как сохраняют обивку мягкой мебели, и позволяют объединить в цельную композицию разные предметы. Но главное, мебельные чехлы внесут в атмосферу те самые следы прожитых лет, без которых не удастся задать в комнате настроение теплого и уютного бабушкиного дома.
5. Цветочная романтика
Флористические рисунки и узоры — главные мотивы интерьеров шебби-шик. Они встречаются повсюду: на текстиле, на фасадах мебели, на стенах и потолках. Особенно аутентично смотрятся принты с пасторальными букетами и викторианскими розами, идеально копирующие ручную роспись. Только не стоит прибегать к ярким краскам — рисунки в припыленных, словно выцветших со временем пастельных оттенках станут правильным дополнением романтичного интерьера с налетом старины.
6. Кружева и рюши
Немаловажную роль в интерьерах шебби-шик играют кружева — красивый тюль с ажурными рюшами, изящная кружевная подушка на диване, украшенный абажур торшера или торцы выдвижных ящиков мебели ярко подчеркнут стилизацию состаренной роскоши в гостиной и тонкий вкус ее хозяев. Только без фанатизма — всего лишь нескольких ажурных элементов будет достаточно, чтобы внести в комнату нотки потертого блеска, а не превратить ее в приторный сахарный домик для принцесс.
7. Натуральный текстиль
Текстиль играет особую роль в интерьерах шебби-шик. Его используют как для декора, так и в качестве функциональных элементов. Особенно приветствуются натуральные разнофактурные материалы, такие как лен, ситец, шелк, хлопок, шерсть. Ажурные салфетки, шерстяные пледы, льняные шторы с ламбрекенами и подхватами, чехлы с рюшами на мебель станут эффектным связующим звеном основных элементов «потертого» интерьера и внесут в него нотки гламурной романтики. Впрочем, не нарушит границ стиля в гостиной и небольшой ковер на полу в симпатичных цветочках.
8. Фактурная игра
Многослойность — еще один важный ингредиент интерьерного коктейля шебби-шика. Она создается за счет сочетания различных фактурных материалов в отделке и декоре, с помощью которых формируется атмосфера старинного аристократического лоска. Здесь можно смело сочетать потертые ткани, состаренные элементы из дерева и металла. В паре с шикарными гардинами будут отлично смотреться патинированные карнизы с оригинальными наконечниками. Эффектно дополнить их ансамбль можно с помощью медных подсвечников и семейных фото в рамках из стекла.
9. Роскошная люстра
Интерьерная стилистика шебби-шика основана на классических интерьерах, от которых она в полной мере переняла принципы организации освещения. Поэтому, создавая потертый блеск в гостиной, особое внимание нужно уделить центральной люстре — это должна быть объемная модель со множеством сверкающих деталей, с коваными или металлическими элементами, покрытыми налетом старины. В ваши планы не входило менять люстру? Видоизмените свою современную модель — несколько подвесов в виде капель или прозрачные бусы, обмотанные поверх каркаса, сделают так, что ваша люстра заиграет старинным хрустальным звоном, который подчеркнет необычную обстановку.
10. Живые цветы
Интерьерное направление шебби-шик предполагает обязательное декорирование помещений живыми цветами. Комнатные розы, белые азалии, нежные камелии отлично подойдут для фитодизайна «потертой» гостиной и эффектно подчеркнут элегантность и роскошь интерьера.
11. Индустриальные детали
Чтобы светлый и нежный интерьер гостиной в стиле шебби-шик не выглядел слишком «девчачьим», внесите в него индустриальные детали. Птичьи клетки или ящики для инструментов, вытащенные из старых чуланов, здорово дополнят обстановку и отлично сыграют роль оригинального кашпо для цветочных горшков или столика для хранения журналов.
12. Камин
Еще одна яркая примета шебби-шика — изящный камин. Если украсить его фасад лепными завитками, а портал задекорировать картинами и свечами, то он превратится в эффектную декоративную композицию, подчеркивающую потертый лоск в интерьере. Только не забывайте: украшения каминной зоны должны соответствовать концепции общего дизайна комнаты — избегайте ярких красок, грубых форм и нехарактерных для шебби-шика рисунков.
13. Декор с историей
Стилистика шебби-шика трепетно относится к декоративным мелочам, которые напоминают о важных эпизодах жизни или просто радуют взор. Старинные шкатулки, напольные или настенные часы, зеркала в кованой оправе, стилизованные подсвечники, картины с пожухлыми красками — весь декоративный сценарий должен быть пронизан состаренной роскошью. Однако в декоративном оформлении следует соблюдать меру, иначе вместо уютной и теплой гостиной получится комната, напоминающая сувенирную лавку.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники