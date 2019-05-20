13 роскошных идей стиля шебби-шик в гостиной

Вы задумались о том, чтобы впустить в свою гостиную нотки изящества и романтики, но не представляете, как гармонично сочетать их с функциональными элементами интерьера? ReRooms делится основными дизайнерскими приемами по оформлению в современной гостиной подлинной «потертой красоты» шебби-шика, которую легко создать своими руками.

Искусство интерьерного дизайна не стоит на месте, и с каждым годом в тренды выбиваются интересные тенденции, объединяющие практичность современных технологий и очарование старинных предметов. Одним из таких модных веяний стал стиль шебби-шик . Потертые полы и стены, мебель с потрескавшейся краской, антикварные аксессуары с выраженным налетом старины в окружении цветочной магии сегодня вновь оказались на волне популярности. И это неспроста! Интерьеры шебби-шик выглядят очень светлыми, легкими, воздушными и свежими, они создают иллюзию, будто за окном всегда летняя солнечная погода, которой нам очень не хватает.

Белый цвет — главный герой интерьеров в стиле шебби-шик. Но это не значит, что комната должна быть похожей на унылую больничную палату. Разбавляйте белый приглушенными природными красками — светло-зеленые, нежно-голубые, пудрово-розовые, пыльно-серые, кремово-желтые оттенки оживят монохромную палитру, но не нарушат стилевую концепцию. Чтобы интерьер не получился стерильным и безликим, сделайте его многослойным с помощью фактурных аксессуаров и декора — льняной и кружевной текстиль, вязаные элементы, коллекция антикварной посуды внесут в гостиную тот самый тонкий контраст с отпечатком времени.

2. Мебель с налетом времени

Для создания потертого шика в интерьере обязательна старинная мебель с потрескавшейся краской и патиной. Она должна выглядеть так, словно прожила уже несколько веков, но при этом не утратила своей первоначальной красоты. Винтажные диваны, кресла, стулья, буфеты, журнальные столики, комоды, доставшиеся вам от бабушек, — то, что нужно для оформления гостиной в стиле шебби-шик. Однако и на современной мебели можно создать свидетельства старости. Например, покрасить ее краской с эффектом кракелюра или задекорировать в технике декупаж.

3. Новая жизнь старых вещей

Старинные вещи в интерьерах шебби-шик не обязательно использовать по прямому назначению. Чемодан или деревянный ящик с цветочными аппликациями отлично сыграют роль журнального столика, стремянка — стеллажа для семейных фото, а помятое садовое ведро легко превратить в оригинальное кашпо для большого цветка. Как видите, даже старая и ненужная на первый взгляд вещь может задать правильный тон потертому шику в гостиной, причем без больших финансовых вложений.

4. Чехлы

Интерьер шебби-шик придется по душе тем, кто не горит желанием затевать грандиозный ремонт или менять мебель. Его можно оформить из того, что есть под рукой. Как вариант — можно «одеть» диваны, кресла и стулья в чехлы из светлых хлопчатобумажных или льняных тканей. Такие съемные футляры и практичны в эксплуатации, так как сохраняют обивку мягкой мебели, и позволяют объединить в цельную композицию разные предметы. Но главное, мебельные чехлы внесут в атмосферу те самые следы прожитых лет, без которых не удастся задать в комнате настроение теплого и уютного бабушкиного дома.

5. Цветочная романтика

Флористические рисунки и узоры — главные мотивы интерьеров шебби-шик. Они встречаются повсюду: на текстиле, на фасадах мебели, на стенах и потолках. Особенно аутентично смотрятся принты с пасторальными букетами и викторианскими розами, идеально копирующие ручную роспись. Только не стоит прибегать к ярким краскам — рисунки в припыленных, словно выцветших со временем пастельных оттенках станут правильным дополнением романтичного интерьера с налетом старины.

6. Кружева и рюши

Немаловажную роль в интерьерах шебби-шик играют кружева — красивый тюль с ажурными рюшами, изящная кружевная подушка на диване, украшенный абажур торшера или торцы выдвижных ящиков мебели ярко подчеркнут стилизацию состаренной роскоши в гостиной и тонкий вкус ее хозяев. Только без фанатизма — всего лишь нескольких ажурных элементов будет достаточно, чтобы внести в комнату нотки потертого блеска, а не превратить ее в приторный сахарный домик для принцесс.

7. Натуральный текстиль

Текстиль играет особую роль в интерьерах шебби-шик. Его используют как для декора, так и в качестве функциональных элементов. Особенно приветствуются натуральные разнофактурные материалы, такие как лен, ситец, шелк, хлопок, шерсть. Ажурные салфетки, шерстяные пледы, льняные шторы с ламбрекенами и подхватами, чехлы с рюшами на мебель станут эффектным связующим звеном основных элементов «потертого» интерьера и внесут в него нотки гламурной романтики. Впрочем, не нарушит границ стиля в гостиной и небольшой ковер на полу в симпатичных цветочках.

8. Фактурная игра

Многослойность — еще один важный ингредиент интерьерного коктейля шебби-шика. Она создается за счет сочетания различных фактурных материалов в отделке и декоре, с помощью которых формируется атмосфера старинного аристократического лоска. Здесь можно смело сочетать потертые ткани, состаренные элементы из дерева и металла. В паре с шикарными гардинами будут отлично смотреться патинированные карнизы с оригинальными наконечниками. Эффектно дополнить их ансамбль можно с помощью медных подсвечников и семейных фото в рамках из стекла.

9. Роскошная люстра

Интерьерная стилистика шебби-шика основана на классических интерьерах, от которых она в полной мере переняла принципы организации освещения. Поэтому, создавая потертый блеск в гостиной, особое внимание нужно уделить центральной люстре — это должна быть объемная модель со множеством сверкающих деталей, с коваными или металлическими элементами, покрытыми налетом старины. В ваши планы не входило менять люстру? Видоизмените свою современную модель — несколько подвесов в виде капель или прозрачные бусы, обмотанные поверх каркаса, сделают так, что ваша люстра заиграет старинным хрустальным звоном, который подчеркнет необычную обстановку.

10. Живые цветы

Интерьерное направление шебби-шик предполагает обязательное декорирование помещений живыми цветами. Комнатные розы, белые азалии, нежные камелии отлично подойдут для фитодизайна «потертой» гостиной и эффектно подчеркнут элегантность и роскошь интерьера.

11. Индустриальные детали

Чтобы светлый и нежный интерьер гостиной в стиле шебби-шик не выглядел слишком «девчачьим», внесите в него индустриальные детали. Птичьи клетки или ящики для инструментов, вытащенные из старых чуланов, здорово дополнят обстановку и отлично сыграют роль оригинального кашпо для цветочных горшков или столика для хранения журналов.

12. Камин

Еще одна яркая примета шебби-шика — изящный камин. Если украсить его фасад лепными завитками, а портал задекорировать картинами и свечами, то он превратится в эффектную декоративную композицию, подчеркивающую потертый лоск в интерьере. Только не забывайте: украшения каминной зоны должны соответствовать концепции общего дизайна комнаты — избегайте ярких красок, грубых форм и нехарактерных для шебби-шика рисунков.

13. Декор с историей

Стилистика шебби-шика трепетно относится к декоративным мелочам, которые напоминают о важных эпизодах жизни или просто радуют взор. Старинные шкатулки, напольные или настенные часы, зеркала в кованой оправе, стилизованные подсвечники, картины с пожухлыми красками — весь декоративный сценарий должен быть пронизан состаренной роскошью. Однако в декоративном оформлении следует соблюдать меру, иначе вместо уютной и теплой гостиной получится комната, напоминающая сувенирную лавку.