Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантов

ReRooms расскажет, какие шторы для кухни актуальны в этом году.
Шторы — важный элемент оформления и предназначены не только для украшения интерьера, но и для защиты от солнечных лучей.
1. Шторы 3D
Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни. В компании
1. Шторы 3D
Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни. В компании
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2. Песочные часы
Такая форма штор смотрится элегантно и уютно, отлично вписывается в классический интерьер, а также становится привлекательным акцентом в стилях ампир, ренессанс, кантри. И декорировать ими можно не только окна, но и французские двери, ведущие в кухню. Подхваты выбирают тканевые, кожаные и даже металлические, с чеканкой. Заказать такие шторы можно в салоне
3. Омбре
Плавный переход от одного оттенка к другому в расцветке штор выглядит нежно и одновременно эффектно. В зависимости от палитры в интерьере кухни можно подобрать роскошный вариант для окон. Кстати, омбре изысканно смотрится в серой гамме.
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4. Французские
Изящные складки, фестоны — этот вид штор остается востребованным десятки лет. Элемент идеально подходит для интерьера кухни в таких стилях, как шебби-шик, френч, эклектика. Главное — не увлекаться и дозированно использовать его в оформлении, чтобы не превратить комнату в театральные декорации. В гипермаркете
5. Нитяные
Шторы из нитей вносят в интерьер кухни дух богемы и в целом создают уютную атмосферу, праздничное настроение. Элемент отличается универсальностью и подходит для декора окон и дверных проемов. Нитяные шторы используются в зонировании помещения (для кухни-гостиной например), они немаркие и открывают возможности для создания интересных композиций. Нити могут быть разной длины и толщины, дополнятся бусинками, блестками, пайетками. В целом это отличный вариант, если только они не станут игрушкой для кота. Интернет-магазин
6. Шторы «кафе»
Шторы «кафе» обычно используют для частичного затенения на кухне. Раньше они широко применялись в оформлении кафе и семейных ресторанов для создания уютной домашней атмосферы. Современный дизайн штор этого типа позволяет придать комнате комфорт и оригинальный вид, они элегантно вписываются в интерьер в стилях прованс, рустик, кантри и других. В интернет-магазине
7. Рулонные
Это фактически целая система защиты от солнца, с коробом или без него. Материал можно подобрать с нужным процентом светопропускаемости (до 100%), любого цвета, с самым разным рисунком. Такие шторы отлично вписываются в современный интерьер кухни. Можно совмещать их с обычными занавесками.
8. Римские
По сути, римские шторы — те же рулонные. Просто это элемент из более плотной ткани с фиксированными уровнями складывания. На сайте
9. Австрийские
Австрийские шторы — тоже рулонные, но со складками и фестонами. Эффектное решение для самых разных стилей интерьера — от шебби-шика до этно. Модные расцветки можно посмотреть в каталоге студии
10. Японские
Японские шторы похожи на ширмы и могут быть сшиты из материалов разной расцветки, но ткань обязательно будет очень плотной. Обычно выбирают лен или хлопок. С помощью японских штор не только оформляют окна, но и зонируют помещение. Вы можете подобрать ткань и рисунок на сайте компании
11. В горох
Шторы в горошек создают очень уютную атмосферу и безупречно подходят для оформления кухни. В компании
12. В полоску
Простые, но при этом стильные и яркие шторы в полоску — отличный выбор.
13. Цветочные
Шторы в цветочек — это классика. Обилие вариантов дизайна поможет вам выбрать лучший.
14. Зеленые
Это один из самых модных цветов 2019 года. Обилие оттенков удивляет.
15. Бежевый
Это тоже трендовый цвет сезона, богатый обилием оттенков.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники