Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантов

Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни. В компании «Рим-декор» вас ждет большой ассортимент фотоштор из атласа, габардина, сатена и блэкаута — трехслойного материала со светоотражающими свойствами.

Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни. В компании «Рим-декор» вас ждет большой ассортимент фотоштор из атласа, габардина, сатена и блэкаута — трехслойного материала со светоотражающими свойствами. — важный элемент оформления и предназначены не только для украшения интерьера, но и для защиты от солнечных лучей.

Шторы — важный элемент оформления и предназначены не только для украшения интерьера, но и для защиты от солнечных лучей.

Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Песочные часы

Такая форма штор смотрится элегантно и уютно, отлично вписывается в классический интерьер, а также становится привлекательным акцентом в стилях ампир, ренессанс, кантри. И декорировать ими можно не только окна, но и французские двери, ведущие в кухню. Подхваты выбирают тканевые, кожаные и даже металлические, с чеканкой. Заказать такие шторы можно в салоне WinWal .

Фото: handfabhome.com

1 /2 Фото: dineondemandonline.com

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3. Омбре

Плавный переход от одного оттенка к другому в расцветке штор выглядит нежно и одновременно эффектно. В зависимости от палитры в интерьере кухни можно подобрать роскошный вариант для окон. Кстати, омбре изысканно смотрится в серой гамме.

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Фото: s3-ap-southeast-2.amazonaws.com

4. Французские

Изящные складки, фестоны — этот вид штор остается востребованным десятки лет. Элемент идеально подходит для интерьера кухни в таких стилях, как шебби-шик, френч, эклектика. Главное — не увлекаться и дозированно использовать его в оформлении, чтобы не превратить комнату в театральные декорации. В гипермаркете «ТомДом» можно заказать самые разные французские шторы.

Фото: kitchen-cabinets-remodeling.net

5. Нитяные

Шторы из нитей вносят в интерьер кухни дух богемы и в целом создают уютную атмосферу, праздничное настроение. Элемент отличается универсальностью и подходит для декора окон и дверных проемов. Нитяные шторы используются в зонировании помещения (для кухни-гостиной например), они немаркие и открывают возможности для создания интересных композиций. Нити могут быть разной длины и толщины, дополнятся бусинками, блестками, пайетками. В целом это отличный вариант, если только они не станут игрушкой для кота. Интернет-магазин «Нитяные шторы» порадует вас ассортиментом таких штор.

Фото: europeancakegallery.us

1 /2 Фото: i.pinimg.com

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6. Шторы «кафе»

Шторы «кафе» обычно используют для частичного затенения на кухне. Раньше они широко применялись в оформлении кафе и семейных ресторанов для создания уютной домашней атмосферы. Современный дизайн штор этого типа позволяет придать комнате комфорт и оригинальный вид, они элегантно вписываются в интерьер в стилях прованс, рустик, кантри и других. В интернет-магазине «Штора на дом» можно заказать стильные изделия.

Фото: cdn.homedit.com

1 /2 Фото: assets.bhg.com

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7. Рулонные

Это фактически целая система защиты от солнца, с коробом или без него. Материал можно подобрать с нужным процентом светопропускаемости (до 100%), любого цвета, с самым разным рисунком. Такие шторы отлично вписываются в современный интерьер кухни. Можно совмещать их с обычными занавесками.

Фото: theshadestore.com

8. Римские

По сути, римские шторы — те же рулонные. Просто это элемент из более плотной ткани с фиксированными уровнями складывания. На сайте Romanblinds.ru можно заказать красивые рулонные шторы для кухни.

Фото: 1.bp.blogspot.com

9. Австрийские

Австрийские шторы — тоже рулонные, но со складками и фестонами. Эффектное решение для самых разных стилей интерьера — от шебби-шика до этно. Модные расцветки можно посмотреть в каталоге студии Armandi .

Фото: uzuolaidele.lt

10. Японские

Японские шторы похожи на ширмы и могут быть сшиты из материалов разной расцветки, но ткань обязательно будет очень плотной. Обычно выбирают лен или хлопок. С помощью японских штор не только оформляют окна, но и зонируют помещение. Вы можете подобрать ткань и рисунок на сайте компании «Японская штора» .

shkafkupeprosto.ru



Фото: 11. В горох

Шторы в горошек создают очень уютную атмосферу и безупречно подходят для оформления кухни. В компании «ТомДом» вас ждет отличный каталог тканей с этим узором.

Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

1 /2 Фото: curtains4australia.com

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12. В полоску

Простые, но при этом стильные и яркие шторы в полоску — отличный выбор.

Фото: hgtvhome.sndimg.com





13. Цветочные

Шторы в цветочек — это классика. Обилие вариантов дизайна поможет вам выбрать лучший.

Фото: homedesignexterior.com

1 /2 Фото: i.etsystatic.com

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14. Зеленые

Это один из самых модных цветов 2019 года. Обилие оттенков удивляет.

Фото: selectblinds.co.uk





15. Бежевый

Это тоже трендовый цвет сезона, богатый обилием оттенков.