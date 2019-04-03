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Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантов


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ReRooms расскажет, какие шторы для кухни актуальны в этом году.

Содержание

Шторы — важный элемент оформления и предназначены не только для украшения интерьера, но и для защиты от солнечных лучей. 

1. Шторы 3D

Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни.  В компании «Рим-декор» вас ждет большой ассортимент фотоштор из атласа, габардина, сатена и блэкаута — трехслойного материала со светоотражающими свойствами.  — важный элемент оформления и предназначены не только для украшения интерьера, но и для защиты от солнечных лучей. 

1. Шторы 3D

Шторы 3D придают интерьеру яркость, энергию и оригинальность. Выбор изображений необычайно широк: пейзажи, животные, фрукты... Поэтому можно легко найти оригинальные решения для кухни.  В компании «Рим-декор» вас ждет большой ассортимент фотоштор из атласа, габардина, сатена и блэкаута — трехслойного материала со светоотражающими свойствами. 

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Песочные часы

Такая форма штор смотрится элегантно и уютно, отлично вписывается в классический  интерьер, а также становится привлекательным акцентом в стилях ампир, ренессанс, кантри. И декорировать ими можно не только окна, но и французские двери, ведущие в кухню. Подхваты выбирают тканевые, кожаные и даже металлические, с чеканкой. Заказать такие шторы можно в салоне WinWal.

Фото: handfabhome.com
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Фото: dineondemandonline.com
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3. Омбре

Плавный переход от одного оттенка к другому в расцветке штор выглядит нежно и одновременно эффектно. В зависимости от палитры в интерьере кухни можно подобрать роскошный вариант для окон. Кстати, омбре изысканно смотрится в серой гамме.

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Фото № 2: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: s3-ap-southeast-2.amazonaws.com

4. Французские

Изящные складки, фестоны — этот вид штор остается востребованным десятки лет. Элемент идеально подходит для интерьера кухни в таких стилях, как шебби-шик, френч, эклектика. Главное — не увлекаться и дозированно использовать его в оформлении, чтобы не превратить комнату в театральные декорации. В гипермаркете «ТомДом» можно заказать самые разные французские шторы.

Фото № 3: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: kitchen-cabinets-remodeling.net

5. Нитяные

Шторы из нитей вносят в интерьер кухни дух богемы и в целом создают уютную атмосферу, праздничное настроение. Элемент отличается универсальностью и подходит для декора окон и дверных проемов. Нитяные шторы используются в зонировании помещения (для кухни-гостиной например), они немаркие и открывают возможности для создания интересных композиций. Нити могут быть разной длины и толщины, дополнятся бусинками, блестками, пайетками. В целом это отличный вариант, если только они не станут игрушкой для кота. Интернет-магазин «Нитяные шторы» порадует вас ассортиментом таких штор.

Фото: europeancakegallery.us
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Фото: i.pinimg.com
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6. Шторы «кафе»

Шторы «кафе» обычно используют для частичного затенения на кухне. Раньше они широко применялись в оформлении кафе и семейных ресторанов для создания уютной домашней атмосферы. Современный дизайн штор этого типа позволяет придать комнате комфорт и оригинальный вид, они элегантно вписываются в интерьер в стилях прованс, рустик, кантри и других. В интернет-магазине «Штора на дом» можно заказать стильные изделия.

Фото: cdn.homedit.com
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Фото: assets.bhg.com
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7. Рулонные

Это фактически целая система защиты от солнца, с коробом или без него. Материал можно подобрать с нужным процентом светопропускаемости (до 100%), любого цвета, с самым разным рисунком. Такие шторы отлично вписываются в современный интерьер кухни. Можно совмещать их с обычными занавесками.

Фото № 4: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: theshadestore.com

8. Римские

По сути, римские шторы — те же рулонные. Просто это элемент из более плотной ткани с фиксированными уровнями складывания. На сайте Romanblinds.ru можно заказать красивые рулонные шторы для кухни.

Фото № 5: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: 1.bp.blogspot.com

9. Австрийские

Австрийские шторы — тоже рулонные, но со складками и фестонами. Эффектное решение для самых разных стилей интерьера — от шебби-шика до этно. Модные расцветки можно посмотреть в каталоге студии Armandi.

Фото № 6: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: uzuolaidele.lt

10. Японские

Японские шторы похожи на ширмы и могут быть сшиты из материалов разной расцветки, но ткань обязательно будет очень плотной. Обычно выбирают лен или хлопок. С помощью японских штор не только оформляют окна, но и зонируют помещение. Вы можете подобрать ткань и рисунок на сайте компании «Японская штора».

Фото № 7: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: shkafkupeprosto.ru

11. В горох

Шторы в горошек создают очень уютную атмосферу и безупречно подходят для оформления кухни. В компании «ТомДом» вас ждет отличный каталог тканей с этим узором.

Фото: images-na.ssl-images-amazon.com
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Фото: curtains4australia.com
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12. В полоску

Простые, но при этом стильные и яркие шторы в полоску — отличный выбор.

Фото № 8: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: hgtvhome.sndimg.com

13. Цветочные

Шторы в цветочек — это классика. Обилие вариантов дизайна поможет вам выбрать лучший.

Фото: homedesignexterior.com
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Фото: i.etsystatic.com
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14. Зеленые

Это один из самых модных цветов 2019 года. Обилие оттенков удивляет.

Фото № 9: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: selectblinds.co.uk

15. Бежевый

Это тоже трендовый цвет сезона, богатый обилием оттенков.

Фото № 10: Дизайн штор для кухни: 15 отличных вариантовФото: cdn.shopify.com

#дизайн#Шторы#Интерьер#Кухня
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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