Основные черты современного деревенского стиля в интерьере: 30 фото

Деревенский стиль в интерьере — это не только потолочные балки, деревянные полы и простая мебель. Это возможность создания посреди шумной городской суеты личного островка покоя, в котором будут гармонично смешаны современный комфорт и уют загородного дома.
Деревенский стиль в интерьере вызывает ассоциации с аккуратной горницей, пропитанной запахом свежеиспеченного хлеба, где нет шума городской суеты, а за окном звонко стрекочут кузнечики. В общем, мечта для ценителей внутреннего покоя и окружающей красоты природы. Конечно, в городской квартире полностью воспроизвести атмосферу размеренного сельского быта не получится, но внести в нее истинный деревенский уют под силу каждому.
Главное — избегать крайностей, смешения стилей и четко определиться с тематикой. Что больше всего у вас ассоциируется с загородной жизнью и местом, которое не хочется покидать — дом, где витает аромат пряных прованских трав или смоляной запах бревенчатой избы, наполненной духом среднерусских просторов? А может быть, вы хотите жить в атмосфере уютного домика из английской глубинки или горного шале из Швейцарских Альп? У всех них много общего, но есть и особенности. Цветовое оформление, отделочные материалы, характерные узоры и декор — все должно быть подчинено общему антуражу интерьерной темы, иначе получившаяся картинка будет выглядеть нелепо.
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Сегодня ReRooms рассказывает, как выглядит современный деревенский стиль в интерьере и как его реализовать в условиях городской квартиры.
Деревенский стиль: особенности и черты
Деревенский интерьер — это некое собирательное направление, в котором интересно сочетаются элементы прошлого и настоящего. Стиль основывается на этнических особенностях и традициях быта разных народов, поэтому в каждой стране имеет свой образ с чертами местного колорита. Но все же любые интерьеры в деревенском стиле, независимо от региональной направленности, имеют общие особенности:
- незатейливая грубоватая отделка из природных материалов — декоративная штукатурка, дерево, камень или их качественные имитации;
- простая, добротная и функциональная мебель из дерева без завитушек и кривых линий — приветствуется только эффект старины в виде потертостей и патины;
- мягкая цветовая гамма, в которой преобладают светло-бежевые, молочные, кремовые, песочные, оливковые, бледно-желтые, голубые оттенки;
- тематический декор: картины с пейзажами и животными, фарфоровые статуэтки и посуда, глиняные горшки, керамические вазы, зеркала в кованых рамах, подсвечники;
- натуральный текстиль с элементами ручной работы: вышитые скатерти и салфетки, домотканые коврики, легкие и воздушные занавески, шторы с мягкими драпировками, декоративные подушки, лоскутные покрывала, чехлы на мебель.
Французский прованс — романтизм и изящество
Стиль прованс — самый нежный представитель деревенских интерьеров. Он сочетает нежные оттенки, ткани, состаренную мебель и линялые цветочные принты, которые привносят в городские квартиры с серым пейзажем за окном настроение теплых провинций Лазурного побережья.
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В отделке прованских интерьеров преобладают деревянные панели и потолочные балки — в интерьере загородного дома с ними как нельзя лучше получится воспроизвести французский деревенский стиль. В городской квартире можно обойтись и без этого — для отделки стен достаточно использовать краску или декоративные обои с цветочным рисунком или декоративную штукатурку под известняк, а пол отделать ламинатом с рисунком под состаренное дерево. Эти приемы создадут убедительный эффект деревенского дома.
Из мебели в прованский интерьер отлично впишутся шкафы, столы, комоды и стулья с расписанными, резными и коваными элементами. Но это не значит, что весь гарнитур должен выглядеть как с барахолки: всего несколько предметов (круглый обеденный стол, буфет или прикроватная тумба) позволят получить полный деревенский образ, но без перебора.
Французский прованс — это стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Главный интерьерный арсенал, позволяющий окутать помещение магическим уютом, заключается в характерном текстиле и декоре. Замените тяжелые шторы на льняные занавески, бросьте на диван несколько декоративных подушек с прованскими принтами, наполните комнату лавандовыми или мятными оттенками, добавьте фарфоровые статуэтки птиц, изящные вазы с полевыми цветами — и вы получите аутентичный французский интерьер.
Швейцарское шале — массивная обстановка и минимум деталей
Оформление деревенского интерьера в швейцарском варианте основывается на воспроизведении в современном жилище атмосферы бревенчатой хижины пастухов из альпийской деревни. Здесь отлично сочетаются современные технологии и необработанное дерево, камень и металл. Главное, чего не терпит шале, — это яркие краски и обилие декора.
Интерьеры в стиле швейцарского шале оформляются в благородных оттенках светлого дерева. Их приправляют глубокими бордовыми, шоколадными и темно-зелеными тонами, повторяющими цвета альпийских лугов, мягким светом и мехами — они создают в помещении уют горных домиков.
Шале не фокусируется на мелочах — он практичен и лаконичен. Облицованные необработанным деревом стены и пол, выступающие балки на потолке, добротная мебель без резьбы и украшений — все здесь отдает некой грубостью, но не в ущерб комфорту. Декоративный сценарий в интерьерах шале также весьма прост: охотничьих трофеев, деревенской вышивки, горных трав в глиняных вазах, кованых изделий и семейных фото в деревянных рамках достаточно для выразительного воспроизведения колоритного интерьера, который круглый год будет навевать на вас покой и умиротворенность.
Английский кантри — аристократизм и благородство
Это направление самое респектабельное в деревенских интерьерах. Оно перекликается с присущими традиционной классике элегантностью, аристократизмом и изысканностью, но в то же время стремится к комфорту и единению с природой. Интерьеры в стиле английского кантри, как правило, утопают в разноцветье — здесь преобладают оттенки розового, желтого, зеленого и серого. Причем краски могут быть как яркими, так и приглушенными — английский кантри с радостью принимает любую палитру, особенно цветочную.
В английских деревенских интерьерах ставка делается на комфорт и удобство. Здесь важно, чтобы вся обстановка была демократичной и мягкой. В мебельном обустройстве строгие правила отсутствуют — деревянные столы, застекленные шкафы, комоды и тумбы могут быть светлыми и темными, лакированными и окрашенными. А расставляется весь мебельный набор очень просто — так, будто бы и не было никакой интерьерной схемы.
Аксессуары и декор английского кантри напоминают о семейных ценностях. В городских квартирах декоративную роль могут играть семейные фото, детские поделки, фарфоровая посуда и ажурный текстиль. В загородном доме деревенский интерьер по-английски помогут создать дощатые полы, камин в гостиной, плетеные корзины, растительные композиции из засушенных трав и цветов.
Русская деревня — сказочный антураж и минимализм
Русский деревенский стиль в интерьере — сравнительно недавнее, но уже ставшее весьма популярным в мире дизайна направление, сформировано под влиянием российских национальных традиций. В русских кантри-интерьерах нет даже намека на вычурность — здесь в каждом элементе прослеживается простота и примитивизм, как в традиционной деревенской избе.
Основная особенность русского деревенского направления в современных интерьерах — отделка из искусственно состаренного дерева или же неаккуратная кирпичная кладка, которая отлично сочетается с побеленными или отштукатуренными участками. Деревенский антураж в интерьер вносится с помощью массивной мебели, на которой есть резные элементы, а также с помощью яркого и натурального текстиля с орнаментами и вышивкой, народных игрушек и оберегов (матрешки, тряпичные куклы, керамические свистульки).
Насыщая интерьер деталями в русском деревенском стиле, вы точно не переборщите. Ведь каждый элемент внесет новую нотку в домашнюю атмосферу, где звучит радостный смех и ведутся душевные разговоры.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники