Основные черты современного деревенского стиля в интерьере: 30 фото

Главное — избегать крайностей, смешения стилей и четко определиться с тематикой. Что больше всего у вас ассоциируется с загородной жизнью и местом, которое не хочется покидать — дом, где витает аромат пряных прованских трав или смоляной запах бревенчатой избы, наполненной духом среднерусских просторов? А может быть, вы хотите жить в атмосфере уютного домика из английской глубинки или горного шале из Швейцарских Альп? У всех них много общего, но есть и особенности. Цветовое оформление, отделочные материалы , характерные узоры и декор — все должно быть подчинено общему антуражу интерьерной темы, иначе получившаяся картинка будет выглядеть нелепо.

Деревенский стиль в интерьере вызывает ассоциации с аккуратной горницей, пропитанной запахом свежеиспеченного хлеба, где нет шума городской суеты, а за окном звонко стрекочут кузнечики. В общем, мечта для ценителей внутреннего покоя и окружающей красоты природы. Конечно, в городской квартире полностью воспроизвести атмосферу размеренного сельского быта не получится, но внести в нее истинный деревенский уют под силу каждому.

Сегодня ReRooms рассказывает, как выглядит современный деревенский стиль в интерьере и как его реализовать в условиях городской квартиры.

Деревенский стиль: особенности и черты

Деревенский интерьер — это некое собирательное направление, в котором интересно сочетаются элементы прошлого и настоящего. Стиль основывается на этнических особенностях и традициях быта разных народов, поэтому в каждой стране имеет свой образ с чертами местного колорита. Но все же любые интерьеры в деревенском стиле, независимо от региональной направленности, имеют общие особенности:

незатейливая грубоватая отделка из природных материалов — декоративная штукатурка, дерево, камень или их качественные имитации;

простая, добротная и функциональная мебель из дерева без завитушек и кривых линий — приветствуется только эффект старины в виде потертостей и патины;

мягкая цветовая гамма, в которой преобладают светло-бежевые, молочные, кремовые, песочные, оливковые, бледно-желтые, голубые оттенки;

тематический декор: картины с пейзажами и животными, фарфоровые статуэтки и посуда, глиняные горшки, керамические вазы, зеркала в кованых рамах, подсвечники;

натуральный текстиль с элементами ручной работы: вышитые скатерти и салфетки, домотканые коврики, легкие и воздушные занавески, шторы с мягкими драпировками, декоративные подушки, лоскутные покрывала, чехлы на мебель.

Французский прованс — романтизм и изящество

Стиль прованс — самый нежный представитель деревенских интерьеров. Он сочетает нежные оттенки, ткани, состаренную мебель и линялые цветочные принты, которые привносят в городские квартиры с серым пейзажем за окном настроение теплых провинций Лазурного побережья.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: bestdesignideas.com

В отделке прованских интерьеров преобладают деревянные панели и потолочные балки — в интерьере загородного дома с ними как нельзя лучше получится воспроизвести французский деревенский стиль. В городской квартире можно обойтись и без этого — для отделки стен достаточно использовать краску или декоративные обои с цветочным рисунком или декоративную штукатурку под известняк, а пол отделать ламинатом с рисунком под состаренное дерево. Эти приемы создадут убедительный эффект деревенского дома.

Фото: bestdesignideas.com

Из мебели в прованский интерьер отлично впишутся шкафы, столы, комоды и стулья с расписанными, резными и коваными элементами. Но это не значит, что весь гарнитур должен выглядеть как с барахолки: всего несколько предметов (круглый обеденный стол, буфет или прикроватная тумба) позволят получить полный деревенский образ, но без перебора.

Фото: smalldesignideas.com

Французский прованс — это стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Главный интерьерный арсенал, позволяющий окутать помещение магическим уютом, заключается в характерном текстиле и декоре. Замените тяжелые шторы на льняные занавески, бросьте на диван несколько декоративных подушек с прованскими принтами, наполните комнату лавандовыми или мятными оттенками, добавьте фарфоровые статуэтки птиц, изящные вазы с полевыми цветами — и вы получите аутентичный французский интерьер.

Швейцарское шале — массивная обстановка и минимум деталей

Оформление деревенского интерьера в швейцарском варианте основывается на воспроизведении в современном жилище атмосферы бревенчатой хижины пастухов из альпийской деревни. Здесь отлично сочетаются современные технологии и необработанное дерево, камень и металл. Главное, чего не терпит шале, — это яркие краски и обилие декора.

Фото: decoist.com

Интерьеры в стиле швейцарского шале оформляются в благородных оттенках светлого дерева. Их приправляют глубокими бордовыми, шоколадными и темно-зелеными тонами, повторяющими цвета альпийских лугов, мягким светом и мехами — они создают в помещении уют горных домиков.

Фото: decoist.com

Шале не фокусируется на мелочах — он практичен и лаконичен. Облицованные необработанным деревом стены и пол, выступающие балки на потолке, добротная мебель без резьбы и украшений — все здесь отдает некой грубостью, но не в ущерб комфорту. Декоративный сценарий в интерьерах шале также весьма прост: охотничьих трофеев, деревенской вышивки, горных трав в глиняных вазах, кованых изделий и семейных фото в деревянных рамках достаточно для выразительного воспроизведения колоритного интерьера, который круглый год будет навевать на вас покой и умиротворенность.

Английский кантри — аристократизм и благородство

Это направление самое респектабельное в деревенских интерьерах. Оно перекликается с присущими традиционной классике элегантностью, аристократизмом и изысканностью, но в то же время стремится к комфорту и единению с природой. Интерьеры в стиле английского кантри, как правило, утопают в разноцветье — здесь преобладают оттенки розового, желтого, зеленого и серого. Причем краски могут быть как яркими, так и приглушенными — английский кантри с радостью принимает любую палитру, особенно цветочную.

Фото: katieconsiders.com

В английских деревенских интерьерах ставка делается на комфорт и удобство. Здесь важно, чтобы вся обстановка была демократичной и мягкой. В мебельном обустройстве строгие правила отсутствуют — деревянные столы, застекленные шкафы, комоды и тумбы могут быть светлыми и темными, лакированными и окрашенными. А расставляется весь мебельный набор очень просто — так, будто бы и не было никакой интерьерной схемы.

Фото: billielourd.org

Аксессуары и декор английского кантри напоминают о семейных ценностях. В городских квартирах декоративную роль могут играть семейные фото, детские поделки, фарфоровая посуда и ажурный текстиль. В загородном доме деревенский интерьер по-английски помогут создать дощатые полы, камин в гостиной, плетеные корзины, растительные композиции из засушенных трав и цветов.

Русская деревня — сказочный антураж и минимализм

Русский деревенский стиль в интерьере — сравнительно недавнее, но уже ставшее весьма популярным в мире дизайна направление, сформировано под влиянием российских национальных традиций. В русских кантри-интерьерах нет даже намека на вычурность — здесь в каждом элементе прослеживается простота и примитивизм, как в традиционной деревенской избе.

Фото: aviarydecor.com

Основная особенность русского деревенского направления в современных интерьерах — отделка из искусственно состаренного дерева или же неаккуратная кирпичная кладка, которая отлично сочетается с побеленными или отштукатуренными участками. Деревенский антураж в интерьер вносится с помощью массивной мебели, на которой есть резные элементы, а также с помощью яркого и натурального текстиля с орнаментами и вышивкой, народных игрушек и оберегов (матрешки, тряпичные куклы, керамические свистульки).

Фото: luxuryfurnituremr.es

Насыщая интерьер деталями в русском деревенском стиле, вы точно не переборщите. Ведь каждый элемент внесет новую нотку в домашнюю атмосферу, где звучит радостный смех и ведутся душевные разговоры.