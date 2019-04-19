50 вариантов дизайна интерьера зала

В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.

Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами.

ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.

В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.ltr"> Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми.

Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами.

ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.

Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми.

Фото: impressiveinteriordesign.com



Цветовая палитра в зале должна быть сдержанной, но это не значит, что нужно отказываться от ярких акцентов. С помощью насыщенных оттенков можно подчеркнуть необычный декор или текстиль.

Фото: impressiveinteriordesign.com



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Мебель лучше выбирать из дерева с зеркальными или стеклянными вставками. В ней должны преобладать мягкие и плавные линии. Чем необычнее мебель, тем лучше!

Фото: impressiveinteriordesign.com



В качестве аксессуаров используйте винтажные вещи, например старинные статуэтки, предметы с витражом или картины в состаренных рамах.

Фото: impressiveinteriordesign.com



2. Скандинавский

Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью. Пастельные и приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого.

Фото: home-designing.com



Из-за нехватки света скандинавы используют светлую отделку не только в мебели, но и на стенах. Белый, бежевый, молочный, зеленый, голубой, серый — идеальные цвета для создания скандинавского стиля.

Фото: homedit.com



В скандинавских странах ценят природу, поэтому практически в каждом доме или квартире вы найдете живое растение: будь то маленький цветок в вазе или огромное растение в горшке, которое занимает полкомнаты.

Фото: homedit.com



Теплые пледы, пушистые ковры, подушки с геометрическими рисунками, искусственные или натуральные шкуры животных — обязательные элементы скандинавского стиля.

Фото: homedit.com

В качестве декора в скандинавском зале используйте черно-белые картины или постеры, дизайнерские вещицы, например горшки необычной формы, предметы хендмейда.

Фото: homedit.com



3. Минимализм

Минималистичный интерьер зала предполагает использование минимального количества мебели, в которой нет никаких декоративных вычурных элементов, большого количества искусственного и естественного света, пастельной цветовой гаммы.

Фото: home-designing.com



Используются исключительно натуральные материалы: дерево, стекло, штукатурка или бетон.

Фото: home-designing.com

Пусть минимализм и предполагает минимальное количество вещей в зале, но это не значит, что нужно полностью отказаться от декора. Выбирайте не слишком яркие и некрупные вещи, например оригинальные светильники, вазы для цветов или картины с постерами.

Фото: home-designing.com



Чтобы разнообразить дизайн зала, отдайте предпочтение темных оттенкам: черному, коричневому или серому. Однако использовать такие цвета лучше всего на больших площадях, так как маленькие помещения просто утонут в них.

Фото: home-designing.com

От текстиля здесь лучше отказаться, можно оставить лишь однотонный коврик под цвет стен или пола.

Фото: home-designing.com



4. Контемпорари

При создании этого стиля в зале не нужно следовать строгим правилам, их здесь попросту нет. Все предметы меблировки и декора взяты из различных направлений и успешно соседствуют.

Фото: homestratosphere.com



Главное при создании стиля контемпорари — не перегрузить помещение большим количеством декоративных элементов из разных стилей. Иначе вы рискуете создать сборную солянку.

Фото: homestratosphere.com



Три базовых составляющих стиля: простота, удобство и функциональность.

Фото: homestratosphere.com



Цветовая гамма в таком интерьере, как правило, сдержанная, с добавлением ярких акцентов на декоре или текстиле.

Фото: thespruce.com



Обязательно используйте живые цветы, чтобы создать в помещении домашний уют и разбавить яркие элементы.

Фото: homestratosphere.com



5. Лофт

Зал в стиле лофт имеет черты заводского пространства: в нем отсутствуют стены, есть большие окна, не закрытые массивными занавесками, обязательно присутствуют неприкрытые коммуникации.

Фото: livingroomideas.eu



Из материалов здесь можно использовать штукатурку, бетон, железо, стекло или дерево. Выбирайте материалы с эффектом старины: потертости, трещинки и неровности привнесут в интерьер оригинальности и индустриальной красоты.

Фото: home-designing.com

Обязательный атрибут любого интерьера в стиле лофт — кирпичная стена. Ее можно создать как с помощью настоящего камня, так и с помощью стеновых панелей или фактурных обоев. Все зависит от площади вашей комнаты и финансовых возможностей.

Фото: home-designing.com

Чем оригинальнее осветительные приборы, тем лучше. Выбирайте светильники с неприкрытыми лампами, свисающими проводами, сложными железными конструкциями.

Фото: livingroomideas.eu

В качестве декора используйте яркие и необычные предметы: постеры, граффити, дорожные знаки, скульптуры из железа или дерева.

Фото: home-designing.com



6. Прованс

Этот стиль подойдет для тех, кто ценит домашний уют и деревенскую простоту. Хотите расслабиться после трудного дня — тогда этот вариант точно для вас.

Фото: shopify.com



Стиль прованс предполагает использование пастельной цветовой гаммы: белый, бежевый, коричневый, салатовый, розоватый, голубой.

Фото: bestdesignideas.com



Текстиль может быть декорирован рюшами, оборками, бахромой и другими элементами.

Фото: architectureartdesigns.com



Прованс можно использовать не только на больших площадях частных домов и коттеджей, но и в маленьких городских квартирах. В магазинах вы всегда сможете найти мебель и декор, подходящие для этого стиля.

Фото: traditionalhome.com

Отдайте предпочтение роскошной люстре с множеством декоративных элементов.

Фото: architectureartdesigns.com



7. Классический

В классическом зале всегда витает атмосфера одновременно роскоши и уюта.

Фото: spacitylife.com



Цветовая гамма этого стиля спокойная и приятная, без кричащих оттенков.

Фото: vimercatimeda.com

Используются изящные резные молдинги, плинтусы и розетки, которые подчеркивают роскошь выбранного стиля.

Фото: agora-elles.com

Картины в золоченых рамах, большие ковры с яркими орнаментами, винтажные вещи, массивные шторы — все это станет отличным украшением классического зала.

Фото: serdalgur.com

В мебели приветствуется использование витиеватых элементов, растительных узоров и позолоченных ножек.

Фото: philmelugin.co



8. Современный

Здесь нет строгих правил, которых бы следовало придерживаться. Хотите картину во всю стену? Пожалуйста. Захотелось яркого текстиля или синих стен? На здоровье!

Фото: amara.com



Лучше всего использовать натуральные материалы как в отделке мебели, так и в декоре поверхностей зала (пола, стен и потолка).

Фото: amara.com



Отдайте предпочтение дизайнерским светильникам: многоярусным люстрам, светильникам со свисающими проводами, кованым железным люстрам.

Фото: home-designing.com



В таком зале будет оригинально смотреться камин: он может быть настоящим — в коттедже. Если вы живете в городской квартире, но очень хотите иметь такой теплый элемент в интерьере, используйте фальшкамин, в который можно поставить декоративные свечи.

Фото: amara.com



Живые растения в современном зале — тоже важный атрибут для создания уютной атмосферы. Тем более зеленые акценты точно не будут лишними в этом буйстве красок.

Фото: amara.com



9. Кантри

Зал в стиле кантри подарит вашему дому сельскую атмосферу, которой присущи натуральные материалы, простая мебель и тематический текстиль.

Фото: idealhome.co.uk



Используются природные оттенки: коричневый, бежевый, зеленый, светло-желтый, голубой и другие.

Фото: idealhome.co.uk



В текстиле и декоре, наоборот, предпочтение лучше отдать ярким и насыщенным цветам, чтобы придать залу деревенского озорства.

Фото: idealhome.co.uk

В узорах должны преобладать растительные или животные мотивы, приветствуются также горошек, полоска или разноцветная клетка.

Фото: idealhome.co.uk

Декор представлен плетеными корзинками, деревянными часами или статуэтками, живыми или засушенными растениями, коваными клетками и подсвечниками.

Фото: idealhome.co.uk

10. Средиземноморский

Такой стиль подойдет исключительно для больших помещений, так как средиземноморский стиль предполагает много воздуха и света. Для этого в комнате должны быть большие окна, которые открывают вид на природу.

Фото: bestdesignideas.com



Здесь используются, как и во многих других стилях, натуральные материалы, преобладает необработанное дерево.

Фото: interiordesign.lovetoknow.com



Чтобы получить настоящий средиземноморский интерьер, используйте в декоре зала деревянные балки.

Фото: bestdesignideas.com

В качестве декора хороши кованые люстры, керамическая посуда, разрисованные тарелки или необычные деревянные статуэтки.

Фото: bestdesignideas.com

Мебель в средиземноморском зале сделана, как правило, из дерева и имеет красивые резные ножки или спинки.