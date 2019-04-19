50 вариантов дизайна интерьера зала

Расскажем, как создать стильный зал в городской квартире, частном доме или коттедже.
Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми.
ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.
1. Модерн
Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами.
В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.ltr">Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми.
ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.
1. Модерн
Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами.
В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.
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Цветовая палитра в зале должна быть сдержанной, но это не значит, что нужно отказываться от ярких акцентов. С помощью насыщенных оттенков можно подчеркнуть необычный декор или текстиль.
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Мебель лучше выбирать из дерева с зеркальными или стеклянными вставками. В ней должны преобладать мягкие и плавные линии. Чем необычнее мебель, тем лучше!
В качестве аксессуаров используйте винтажные вещи, например старинные статуэтки, предметы с витражом или картины в состаренных рамах.
2. Скандинавский
Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью. Пастельные и приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого.
Из-за нехватки света скандинавы используют светлую отделку не только в мебели, но и на стенах. Белый, бежевый, молочный, зеленый, голубой, серый — идеальные цвета для создания скандинавского стиля.
В скандинавских странах ценят природу, поэтому практически в каждом доме или квартире вы найдете живое растение: будь то маленький цветок в вазе или огромное растение в горшке, которое занимает полкомнаты.
Теплые пледы, пушистые ковры, подушки с геометрическими рисунками, искусственные или натуральные шкуры животных — обязательные элементы скандинавского стиля.
В качестве декора в скандинавском зале используйте черно-белые картины или постеры, дизайнерские вещицы, например горшки необычной формы, предметы хендмейда.
3. Минимализм
Минималистичный интерьер зала предполагает использование минимального количества мебели, в которой нет никаких декоративных вычурных элементов, большого количества искусственного и естественного света, пастельной цветовой гаммы.
Используются исключительно натуральные материалы: дерево, стекло, штукатурка или бетон.
Пусть минимализм и предполагает минимальное количество вещей в зале, но это не значит, что нужно полностью отказаться от декора. Выбирайте не слишком яркие и некрупные вещи, например оригинальные светильники, вазы для цветов или картины с постерами.
Чтобы разнообразить дизайн зала, отдайте предпочтение темных оттенкам: черному, коричневому или серому. Однако использовать такие цвета лучше всего на больших площадях, так как маленькие помещения просто утонут в них.
От текстиля здесь лучше отказаться, можно оставить лишь однотонный коврик под цвет стен или пола.
4. Контемпорари
При создании этого стиля в зале не нужно следовать строгим правилам, их здесь попросту нет. Все предметы меблировки и декора взяты из различных направлений и успешно соседствуют.
Главное при создании стиля контемпорари — не перегрузить помещение большим количеством декоративных элементов из разных стилей. Иначе вы рискуете создать сборную солянку.
Три базовых составляющих стиля: простота, удобство и функциональность.
Цветовая гамма в таком интерьере, как правило, сдержанная, с добавлением ярких акцентов на декоре или текстиле.
Обязательно используйте живые цветы, чтобы создать в помещении домашний уют и разбавить яркие элементы.
5. Лофт
Зал в стиле лофт имеет черты заводского пространства: в нем отсутствуют стены, есть большие окна, не закрытые массивными занавесками, обязательно присутствуют неприкрытые коммуникации.
Из материалов здесь можно использовать штукатурку, бетон, железо, стекло или дерево. Выбирайте материалы с эффектом старины: потертости, трещинки и неровности привнесут в интерьер оригинальности и индустриальной красоты.
Обязательный атрибут любого интерьера в стиле лофт — кирпичная стена. Ее можно создать как с помощью настоящего камня, так и с помощью стеновых панелей или фактурных обоев. Все зависит от площади вашей комнаты и финансовых возможностей.
Чем оригинальнее осветительные приборы, тем лучше. Выбирайте светильники с неприкрытыми лампами, свисающими проводами, сложными железными конструкциями.
В качестве декора используйте яркие и необычные предметы: постеры, граффити, дорожные знаки, скульптуры из железа или дерева.
6. Прованс
Этот стиль подойдет для тех, кто ценит домашний уют и деревенскую простоту. Хотите расслабиться после трудного дня — тогда этот вариант точно для вас.
Стиль прованс предполагает использование пастельной цветовой гаммы: белый, бежевый, коричневый, салатовый, розоватый, голубой.
Текстиль может быть декорирован рюшами, оборками, бахромой и другими элементами.
Прованс можно использовать не только на больших площадях частных домов и коттеджей, но и в маленьких городских квартирах. В магазинах вы всегда сможете найти мебель и декор, подходящие для этого стиля.
Отдайте предпочтение роскошной люстре с множеством декоративных элементов.
7. Классический
В классическом зале всегда витает атмосфера одновременно роскоши и уюта.
Цветовая гамма этого стиля спокойная и приятная, без кричащих оттенков.
Используются изящные резные молдинги, плинтусы и розетки, которые подчеркивают роскошь выбранного стиля.
Картины в золоченых рамах, большие ковры с яркими орнаментами, винтажные вещи, массивные шторы — все это станет отличным украшением классического зала.
В мебели приветствуется использование витиеватых элементов, растительных узоров и позолоченных ножек.
8. Современный
Здесь нет строгих правил, которых бы следовало придерживаться. Хотите картину во всю стену? Пожалуйста. Захотелось яркого текстиля или синих стен? На здоровье!
Лучше всего использовать натуральные материалы как в отделке мебели, так и в декоре поверхностей зала (пола, стен и потолка).
Отдайте предпочтение дизайнерским светильникам: многоярусным люстрам, светильникам со свисающими проводами, кованым железным люстрам.
В таком зале будет оригинально смотреться камин: он может быть настоящим — в коттедже. Если вы живете в городской квартире, но очень хотите иметь такой теплый элемент в интерьере, используйте фальшкамин, в который можно поставить декоративные свечи.
Живые растения в современном зале — тоже важный атрибут для создания уютной атмосферы. Тем более зеленые акценты точно не будут лишними в этом буйстве красок.
9. Кантри
Зал в стиле кантри подарит вашему дому сельскую атмосферу, которой присущи натуральные материалы, простая мебель и тематический текстиль.
Используются природные оттенки: коричневый, бежевый, зеленый, светло-желтый, голубой и другие.
В текстиле и декоре, наоборот, предпочтение лучше отдать ярким и насыщенным цветам, чтобы придать залу деревенского озорства.
В узорах должны преобладать растительные или животные мотивы, приветствуются также горошек, полоска или разноцветная клетка.
Декор представлен плетеными корзинками, деревянными часами или статуэтками, живыми или засушенными растениями, коваными клетками и подсвечниками.
10. Средиземноморский
Такой стиль подойдет исключительно для больших помещений, так как средиземноморский стиль предполагает много воздуха и света. Для этого в комнате должны быть большие окна, которые открывают вид на природу.
Здесь используются, как и во многих других стилях, натуральные материалы, преобладает необработанное дерево.
Чтобы получить настоящий средиземноморский интерьер, используйте в декоре зала деревянные балки.
В качестве декора хороши кованые люстры, керамическая посуда, разрисованные тарелки или необычные деревянные статуэтки.
Мебель в средиземноморском зале сделана, как правило, из дерева и имеет красивые резные ножки или спинки.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники