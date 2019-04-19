Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

50 вариантов дизайна интерьера зала


1949
Получить образец дизайн-проекта

Расскажем, как создать стильный зал в городской квартире, частном доме или коттедже.

Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми. 

ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.

1. Модерн

Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами. 

Фото № 1: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.ltr">Дизайн зала — один из самых важных компонентов по созданию уютной атмосферы квартиры или дома, который задает настроение всем остальным комнатам. Современный дизайн зала может быть разным: индустриальный стиль лофт или романтичный прованс, минимализм или контемпорари. Главное при выборе стиля — опираться на собственные предпочтения и учитывать особенности помещения. Правильно выбранное направление поможет создать чувство комфорта, в таком зале будет приятно проводить время одному или с близкими людьми. 

ReRooms расскажет о десяти интересных стилях, в которых можно оформить зал в городской квартире, частном доме или коттедже.

1. Модерн

Стиль модерн лучше всего использовать на больших площадях, так как он предполагает использование массивной мебели и большого количества декора, например с хрустальными или деревянными элементами. 

Фото № 1: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

В стиле модерн лучше всего использовать натуральные материалы, поскольку здесь преобладает структурное дерево. Помимо древесины в таких интерьерах используются камень, мрамор, стекло, керамика, стеклянные и мраморные поверхности.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 2: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

Цветовая палитра в зале должна быть сдержанной, но это не значит, что нужно отказываться от ярких акцентов. С помощью насыщенных оттенков можно подчеркнуть необычный декор или текстиль. 

Фото № 3: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Мебель лучше выбирать из дерева с зеркальными или стеклянными вставками. В ней должны преобладать мягкие и плавные линии. Чем необычнее мебель, тем лучше! 

Фото № 4: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

В качестве аксессуаров используйте винтажные вещи, например старинные статуэтки, предметы с витражом или картины в состаренных рамах. 

Фото № 5: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: impressiveinteriordesign.com

2. Скандинавский 

Скандинавский стиль уже на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью. Пастельные и приятные оттенки, натуральные материалы, сочетание дерева и живых растений, большое количество света, интересные элементы декора не оставили равнодушным никого. 

Фото № 6: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

Из-за нехватки света скандинавы используют светлую отделку не только в мебели, но и на стенах. Белый, бежевый, молочный, зеленый, голубой, серый — идеальные цвета для создания скандинавского стиля. 

Фото № 7: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homedit.com

В скандинавских странах ценят природу, поэтому практически в каждом доме или квартире вы найдете живое растение: будь то маленький цветок в вазе или огромное растение в горшке, которое занимает полкомнаты. 

Фото № 8: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homedit.com

Теплые пледы, пушистые ковры, подушки с геометрическими рисунками, искусственные или натуральные шкуры животных — обязательные элементы скандинавского стиля. 

Фото № 9: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homedit.com
В качестве декора в скандинавском зале используйте черно-белые картины или постеры, дизайнерские вещицы, например горшки необычной формы, предметы хендмейда. 

Фото № 10: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homedit.com

3. Минимализм

Минималистичный интерьер зала предполагает использование минимального количества мебели, в которой нет никаких декоративных вычурных элементов, большого количества искусственного и естественного света, пастельной цветовой гаммы. 

Фото № 11: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

Используются исключительно натуральные материалы: дерево, стекло, штукатурка или бетон. 

Фото № 12: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com
Пусть минимализм и предполагает минимальное количество вещей в зале, но это не значит, что нужно полностью отказаться от декора. Выбирайте не слишком яркие и некрупные вещи, например оригинальные светильники, вазы для цветов или картины с постерами. 

Фото № 13: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

Чтобы разнообразить дизайн зала, отдайте предпочтение темных оттенкам: черному, коричневому или серому. Однако использовать такие цвета лучше всего на больших площадях, так как маленькие помещения просто утонут в них. 

Фото № 14: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com
От текстиля здесь лучше отказаться, можно оставить лишь однотонный коврик под цвет стен или пола. 

Фото № 15: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

4. Контемпорари

При создании этого стиля в зале не нужно следовать строгим правилам, их здесь попросту нет. Все предметы меблировки и декора взяты из различных направлений и успешно соседствуют. 

Фото № 16: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homestratosphere.com

Главное при создании стиля контемпорари — не перегрузить помещение большим количеством декоративных элементов из разных стилей. Иначе вы рискуете создать сборную солянку. 

Фото № 17: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homestratosphere.com

Три базовых составляющих стиля: простота, удобство и функциональность. 

Фото № 18: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homestratosphere.com

Цветовая гамма в таком интерьере, как правило, сдержанная, с добавлением ярких акцентов на декоре или текстиле. 

Фото № 19: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: thespruce.com

Обязательно используйте живые цветы, чтобы создать в помещении домашний уют и разбавить яркие элементы. 

Фото № 20: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: homestratosphere.com

5. Лофт

Зал в стиле лофт имеет черты заводского пространства: в нем отсутствуют стены, есть большие окна, не закрытые массивными занавесками, обязательно присутствуют неприкрытые коммуникации

Фото № 21: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: livingroomideas.eu

Из материалов здесь можно использовать штукатурку, бетон, железо, стекло или дерево. Выбирайте материалы с эффектом старины: потертости, трещинки и неровности привнесут в интерьер оригинальности и индустриальной красоты. 

Фото № 22: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

Обязательный атрибут любого интерьера в стиле лофт — кирпичная стена. Ее можно создать как с помощью настоящего камня, так и с помощью стеновых панелей или фактурных обоев. Все зависит от площади вашей комнаты и финансовых возможностей. 

Фото № 23: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

Чем оригинальнее осветительные приборы, тем лучше. Выбирайте светильники с неприкрытыми лампами, свисающими проводами, сложными железными конструкциями.  

Фото № 24: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: livingroomideas.eu

В качестве декора используйте яркие и необычные предметы: постеры, граффити, дорожные знаки, скульптуры из железа или дерева. 

Фото № 25: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

6. Прованс

Этот стиль подойдет для тех, кто ценит домашний уют и деревенскую простоту. Хотите расслабиться после трудного дня — тогда этот вариант точно для вас. 

Фото № 26: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: shopify.com

Стиль прованс предполагает использование пастельной цветовой гаммы: белый, бежевый, коричневый, салатовый, розоватый, голубой. 

Фото № 27: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: bestdesignideas.com

Текстиль может быть декорирован рюшами, оборками, бахромой и другими элементами. 

Фото № 28: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: architectureartdesigns.com

Прованс можно использовать не только на больших площадях частных домов и коттеджей, но и в маленьких городских квартирах. В магазинах вы всегда сможете найти мебель и декор, подходящие для этого стиля. 

Фото № 29: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: traditionalhome.com 

Отдайте предпочтение роскошной люстре с множеством декоративных элементов. 

Фото № 30: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: architectureartdesigns.com

7. Классический 

В классическом зале всегда витает атмосфера одновременно роскоши и уюта. 

Фото № 31: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: spacitylife.com

Цветовая гамма этого стиля спокойная и приятная, без кричащих оттенков. 

Фото № 32: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: vimercatimeda.com

Используются изящные резные молдинги, плинтусы и розетки, которые подчеркивают роскошь выбранного стиля. 

Фото № 33: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: agora-elles.com

Картины в золоченых рамах, большие ковры с яркими орнаментами, винтажные вещи, массивные шторы — все это станет отличным украшением классического зала. 

Фото № 34: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: serdalgur.com

В мебели приветствуется использование витиеватых элементов, растительных узоров и позолоченных ножек. 

Фото № 35: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: philmelugin.co

8. Современный 

Здесь нет строгих правил, которых бы следовало придерживаться. Хотите картину во всю стену? Пожалуйста. Захотелось яркого текстиля или синих стен? На здоровье!

Фото № 36: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: amara.com

Лучше всего использовать натуральные материалы как в отделке мебели, так и в декоре поверхностей зала (пола, стен и потолка). 

Фото № 37: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: amara.com

Отдайте предпочтение дизайнерским светильникам: многоярусным люстрам, светильникам со свисающими проводами, кованым железным люстрам. 

Фото № 38: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: home-designing.com

В таком зале будет оригинально смотреться камин: он может быть настоящим — в коттедже. Если вы живете в городской квартире, но очень хотите иметь такой теплый элемент в интерьере, используйте фальшкамин, в который можно поставить декоративные свечи. 

Фото № 39: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: amara.com

Живые растения в современном зале — тоже важный атрибут для создания уютной атмосферы. Тем более зеленые акценты точно не будут лишними в этом буйстве красок. 

Фото № 40: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: amara.com

9. Кантри

Зал в стиле кантри подарит вашему дому сельскую атмосферу, которой присущи натуральные материалы, простая мебель и тематический текстиль.

Фото № 41: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: idealhome.co.uk

Используются природные оттенки: коричневый, бежевый, зеленый, светло-желтый, голубой и другие. 

Фото № 42: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: idealhome.co.uk

В текстиле и декоре, наоборот, предпочтение лучше отдать ярким и насыщенным цветам, чтобы придать залу деревенского озорства.

Фото № 43: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: idealhome.co.uk

В узорах должны преобладать растительные или животные мотивы, приветствуются также горошек, полоска или разноцветная клетка.  

Фото № 44: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: idealhome.co.uk

Декор представлен плетеными корзинками, деревянными часами или статуэтками, живыми или засушенными растениями, коваными клетками и подсвечниками. 

Фото № 45: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: idealhome.co.uk

10. Средиземноморский 

Такой стиль подойдет исключительно для больших помещений, так как средиземноморский стиль предполагает много воздуха и света. Для этого в комнате должны быть большие окна, которые открывают вид на природу. 

Фото № 46: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: bestdesignideas.com

Здесь используются, как и во многих других стилях, натуральные материалы, преобладает необработанное дерево.  

Фото № 47: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: interiordesign.lovetoknow.com

Чтобы получить настоящий средиземноморский интерьер, используйте в декоре зала деревянные балки.

Фото № 48: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: bestdesignideas.com

В качестве декора хороши кованые люстры, керамическая посуда, разрисованные тарелки или необычные деревянные статуэтки. 

Фото № 49: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: bestdesignideas.com

Мебель в средиземноморском зале сделана, как правило, из дерева и имеет красивые резные ножки или спинки.

Фото № 50: 50 вариантов дизайна интерьера залаФото: bestdesignideas.com

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия