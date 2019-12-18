Как сделать комнату светлее: 5 простых шагов

Рассказываем, как быстро и просто сделать любую комнату в доме светлее и уютнее.

Проблема, как сделать комнату светлее, становится все актуальнее. Помимо того что жизнь в средней полосе и так почти лишена солнца, так еще и новые дома строят с небольшими окнами, из-за чего поток естественного света ограничен. Это касается не только жилых помещений, но и офисных. Дефицит солнечного света негативно сказывается на нашем здоровье: мы часто испытываем головные боли, ощущаем хандру, впадаем в депрессию.

Сегодня команда ReRooms расскажет о пяти простых шагах, которые помогут в создании светлого пространства. Не беспокойтесь, ломать стены для обустройства еще одного окна не придется — мы расскажем лишь о способах визуальной коррекции пространства. Привнесите в вашу жизнь больше света и хорошего настроения!

1. Освобождение окон для лучшего освещения

Если окна маленькие и пропускают мало света, не нужно делать так, чтобы свет не попадал в комнату вовсе. Для этого откажитесь от штор. Совсем. Массивные шторы, портьеры и ламбрекены не только не пропускают свет, но и занимают слишком много места, плюс ко всему собирают на себе много пыли. Это вам нужно? Вряд ли. Однако если вы живете на первом этаже или рядом есть чересчур любопытные соседи, используйте римские шторы или легкую органзу. В последнем случае вешайте карниз как можно выше, тогда ткань будет красиво стекать с потолка на пол, создавая при этом иллюзию больших окон. Текстиль, если вы все-таки не можете без него жить, должен быть в тон мебели и стенам: в нашем случае — светлым (белым, бежевым, сливочным). Лучше отказаться от ярких цветов и пестрых рисунков, так как они будут поглощать добрую половину света в помещении.

Однако не только шторы отбирают так необходимый нам свет. Не забудьте убрать с подоконника крупные растения в массивных горшках или элементы декора. Как правило, они закрывают половину окна. Вы наверняка сможете найти эти вещам другое место.

2. Выбор светлой мебели теплых оттенков

Мы уже упомянули про лучшие цвета для осветления комнаты, давайте разберемся с этим пунктом подробнее.

Цвет мебели играет важную роль в темном помещении. Если обивка вашего дивана черного цвета, это не всегда хорошо. Такой цвет — светопоглощающий, что в нашем случае просто недопустимо. Используйте следующие цвета:

Однако мы понимаем, что использование белого или бежевого цвета — не самое практичное решение для обивки дивана из-за их маркости. Чтобы освежить комнату и добавить ей света, выбирайте пастельные оттенки: светло-зеленые, голубые, желтые или лиловые.

Сегодня производители предлагают такой огромный выбор мебели, что глаза разбегаются. Уверены, что вы обязательно подберете что-то интересное и практичное.

Еще один интересный и практичный вариант — чехлы на мебель. Сделайте на заказ несколько чехлов понравившихся вам цветов и меняйте их под настроение. И мебель никогда не наскучит, и ухаживать за ней будет намного удобнее.

3. Использование зеркал

Запомните правило: хотите сделать комнату визуально светлее и просторнее — используйте для этого отражающие поверхности. Они могут быть не только зеркальные, но и глянцевые.

Выбирайте зеркальную мебель, например стол или шкаф-купе. Не обязательно тратить целое состояние на подобную мебель — можно приобрести столы или стулья из прозрачного пластика, который растворит предметы мебели в пространстве и позволит свету свободно проходить через них. Еще один вариант — приобрести зеркало в полный рост и поставить его напротив окна. Таким образом вы создадите еще одно «окно».

Можно остановить свой выбор на чем-то менее габаритном, например на зеркальных или стеклянных элементах декора, люстрах, рамках для фотографий и картин. Несмотря на размер, они сделают комнату светлее и будут красиво переливаться на солнце, пуская солнечные зайчики. Раздолье для домашних питомцев.

Что касается глянцевых поверхностей, то лучшим решением станет натяжной потолок с хрустальной люстрой. Только представьте, как красиво будет смотреться подобная композиция. Не только стильно, но и функционально для темных и маленьких помещений.

4. Оформление текстиля и пола в светлых оттенках

Лучший вариант — оформить стены, пол и потолок в светлых оттенках. Белый цвет — это, конечно, замечательно, но вы рискуете создать из комнаты больничную палату. Лучше выбирать более теплые и жизнерадостные цвета, например вышеупомянутый бежевый, сливочный или даже светло-голубой. При оформлении всех поверхностей одним цветом между ними стирается грань, что положительно влияет на визуальное увеличение комнаты.

Текстиль лучше подбирать под основной цвет отделки, однако чтобы хоть как-то разнообразить интерьер, выбирайте ковер или подушки чуть темнее основного цвета. Так вы получите красивый градиент.

5. Метод искусственного освещения

Без искусственного освещения в темной комнате никак не обойтись. В таком случае поможет зонированное освещение: используйте светодиодные ленты, бра, торшеры и встроенные светильники. Они равномерно распределят свет по всей комнате.